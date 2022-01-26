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Торговля
Маша Цепелева

«Сбер» договорился о покупке сети магазинов «Стокманн» Статьи редакции

Сеть станет частью «Сбермегамаркета».

  • Стороны подписали договор о намерениях, сделку планируют закрыть в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки ритейлера. Сумму сделки не раскрывают.
  • «Стокманн» выступит fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе за счёт инфраструктуры «Сбермегамаркета» в онлайн-торговле.
  • Сделка поможет «Сбермегамаркету» расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и «откроет новые возможности для мультиканальных продаж».
  • «Стокманн» управляет в России 12 магазинами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. По данным «Контур.Фокуса», выручка ритейлера в 2020 году составила 5,67 млрд рублей, чистый убыток – 978,7 млн рублей.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил, что с учетом чистого убытка и долговых обязательств, «Сбер» может заплатить за «Стокманн» 1-1,5 млрд рублей.
  • «Сбер» купил маркетплейс goods.ru в апреле 2021 года и переименовал его в «Сбермегамаркет». Компания планировала вложить в развитие 30 млрд рублей.

#новость #стокманн #сбер

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Igi Kont

СберСток?

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Юрий

СберМанн)

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8
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Rudolf Boiars

Ахах, голосуем за название🔥

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Lexx Sky

Не, ну это подольет маслица в огонь к теориям о происхождении банковской сферы

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Знатный Тролль

СберМегаСток

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2
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Igor Batkovich

СберСлив)

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Агнец невинный

СберВсё

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Юрий

Сбер совсем охренел и в оффлайн ритейл теперь подался, совсем видимо денег пенсионеров девать некуда

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4
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Всякий татарин

Как сказал Греф в интервью 2021 года - "Для размера нашего бизнеса это копейки"
Полная версия интервью Грефа https://www.rbc.ru/finances/22/04/2021/6080a56f9a79475da3880f59

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0
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роман долгополов

Ужас , банк занимается банковской деятельностью,покупает и продает активы.Доколе!

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–1
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Marat Ahiar

Продает?

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Sergey Tischenko

Можно сначала сбер переименует «СберМаркет» и «СберМегаМаркет», чтобы не путаться между ними, а потом уже будет их развивать?

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Eugene Sanberg

А ведь можно ещё через СберМегаМаркет заказать товары из магазинов СберМаркета, вот сиди и разбирайся, что для чего)

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Sergey Tischenko

А из СберМаркета можно заказать СберМегаМаркет?)

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Arseniy Kirsanov

Наоборот точно можно )

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Andrey Kulakov

ИТ инфраструктура Стокманна и так на ладан дышит, а тут ещё и Сбер нарисовался.

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Артем Баранов

Вы не понимаете, это все ради нормального мерча в СберСторе

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Marat Ahiar

Нормально из сбера деньги выводят.

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