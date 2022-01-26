Компания надеялась так изменить свою репутацию как работодателя.

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В 2018 году Amazon развернула кампанию, которая должна была спасти её репутацию в глазах потенциальных сотрудников и общественных деятелей из-за критики безопасности и условий работы на её складах, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Работники складов Amazon прошли специальный курс о том, как реагировать на критику компании в соцсетях. Они должны отвечать «прямо, но вежливо» на публикации, которые компания считает неправдой, писал в 2019 году The Intercept со ссылкой на внутренний документ.

Скриншот одного из сообщений на Twitter: «Я доволен условиями труда. На складе контролируется температура, нашу безопасность ставят в приоритет, и мы просто хотим доставить посылки вовремя».

Неизвестно, сколько всего существовало таких учётных записей. В августе 2019 года Bellingcat зафиксировал около 50 похожих аккаунтов в США и Европе.

Amazon отказалась от кампании в конце 2021 года и удалила все сообщения сотрудников в соцсетях. По словам источников FT, компания оказалась недовольна эффективностью такой схемы по привлечению новых сотрудников. Кроме того, некоторые заводили сразу несколько поддельных аккаунтов, чтобы написать больше положительных отзывов и получить больше денег.

В марте 2021 года компания обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер в фургонах — иначе они не смогут доставлять посылки. В том же месяце доставщики Amazon пожаловались, что им приходится мочиться в бутылки.

В мае Amazon показала «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео.