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Торговля
Богдан Музыченко

FT: Amazon платила сотрудникам за положительные отзывы в соцсетях, но свернула кампанию — она не принесла эффекта Статьи редакции

Компания надеялась так изменить свою репутацию как работодателя.

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В 2018 году Amazon развернула кампанию, которая должна была спасти её репутацию в глазах потенциальных сотрудников и общественных деятелей из-за критики безопасности и условий работы на её складах, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Работники складов Amazon прошли специальный курс о том, как реагировать на критику компании в соцсетях. Они должны отвечать «прямо, но вежливо» на публикации, которые компания считает неправдой, писал в 2019 году The Intercept со ссылкой на внутренний документ.

Скриншот одного из сообщений на Twitter: «Я доволен условиями труда. На складе контролируется температура, нашу безопасность ставят в приоритет, и мы просто хотим доставить посылки вовремя».

Неизвестно, сколько всего существовало таких учётных записей. В августе 2019 года Bellingcat зафиксировал около 50 похожих аккаунтов в США и Европе.

Amazon отказалась от кампании в конце 2021 года и удалила все сообщения сотрудников в соцсетях. По словам источников FT, компания оказалась недовольна эффективностью такой схемы по привлечению новых сотрудников. Кроме того, некоторые заводили сразу несколько поддельных аккаунтов, чтобы написать больше положительных отзывов и получить больше денег.

  • В марте 2021 года компания обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер в фургонах — иначе они не смогут доставлять посылки. В том же месяце доставщики Amazon пожаловались, что им приходится мочиться в бутылки.
  • В мае Amazon показала «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео.
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#новость #amazon

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Абзал Оразалин

Что за жуть же этот Амазон. Я уже на протяжении пару лет слышу о ужасной рабочей атмосфере и условиям труда. Кто то сравнивал их работу подобно Работам на галерах у весел, только тут с посылками.

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Jack Hammer

Ну так и есть, лол.

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Maria Nicole

They had to do this because the new generation of employees is difficult to maintain. They need respect and privilege every time.

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Jack Hammer

Лол, они хотя бы платили за это, а не под риском увольнения заставляли.

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Вася Пражкин

Обосрались дважды.

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