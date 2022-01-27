«Пятёрочка» попробует дать больше полномочий директорам магазинов, чтобы они сами повышали прибыльность Статьи редакции
В тестах участвуют 16 магазинов в Москве, Подмосковье, Кирове и Воронеже.
Сеть начала тестировать модель управления «Директор — предприниматель», рассказали в X5 Group.
По ней директор магазина может действовать как собственник: самостоятельно набирать команду, ставить охрану и менять график работы, решать, какие закупать товары, инициировать маркетинговые акции, устанавливать план продаж, исходя из цели по EBITDAR (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и расходов на аренду).
Директор также может отказаться от работы с супервайзером — это следующая должность после директора магазина, и работать напрямую с начальником отдела продаж. От правильных или неправильных решений зависит премия директора, другой ответственности не будет, зарплаты сотрудников при этом не меняются.
Премия может составлять от 1 рубля до 100% текущего дохода, она рассчитывается раз в квартал. В будущем директор сам определяет, как он хочет получать вознаграждение: единоразово или разбить на несколько месяцев. Чтобы получить премию, магазин должен показать динамику EBITDAR за квартал лучше, чем контрольные магазины.
В проекте участвуют сотрудники со стажем в компании более пяти лет, из которых не менее трёх лет в должности руководителя. По результатам пилота компания может масштабировать проект на всю страну.
это конечно зря. тупо поурезают зп и сократят персонал все сделают по классике
У них и так "директора" магазинов сами за кассой сидят, куда ещё то резать ?
К сожалению очень вероятно. Но остается шанс что директоры на местах что-то скреативят. Тогда их заслуги масштабируют на всю сеть, они дадут бренду решения, до которых не додумались маркетологи, а их зарплата вырастет всего лишь вдвое. Интересная авантюра)
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просвети нас
В Пятёрочке всегда просрочка к сожалению... Даже в самый голодный год туда не пойду!
в Азбуке вкуса ждут вас с нетерпением
да, вчера купил там просроченную гречку и соду.
Это пиздец, я так считаю
подскажите, как считали? Хочу свой расчет сверить
Когда топ - менеджмент Пятёрочки начал читать Косыгина
Гениально!
решать, какие закупать товары - ага, конечно, будет решать.
конечно будет решать "какие", но не "у кого" и "по какой цене"
только обеспечь матрицу из 5 видов молока, на базе их 6, выбирай!
Иди в пятёрочку - не будь шестерочкой?
ну то есть маркетологи и управленцы из штаб квартиры расписались в своем бессилии гарантировать ебитду и пытаются переложить это на директоров, которые выросли из продавцов? И опять теперь к директорам магазина будут ломиться производители и предлагать откаты? Странная история
опять теперь к директорам магазина будут ломиться производители и предлагать откаты
не "эксперимент" а "опять нулевые"
Только объемы конкретного магазина против объема всей сети не катят. Точечно они получат такую цену, что...
Притом, что у пятерки есть аналитика, которую они продают поставщикам. Там по дням данные сколько и чего продано по всей сети, есть куча матриц, все цифры, там можно в любом разрезе все посмотреть и однозначно решить, что и как продавать. Выстроены все процессы по категориям, календари промо и прочее. Видимо кто-то пришел светлый и решил подзаработать.
Самодурство во славу премии через три...два...
Если меня читает кто-то из функционеров X5, дарю бесплатный лайфхак: верните камеры хранения в магазины. Выстрелили сами себе в ногу, с кем не бывает, и хватит баловаться-то. Или вы не угомонитесь, пока X5 по миру не пустите?
Так у них есть видеонаблюдение, по крайней мере в том куске подмосковья, которую обслуживает компания моего знакомого.
Кому они нужны ?
От директоров пятёрок в данный момент мало что зависит. Но вы разве сами не видите, что пятёрки разные встречаются? Есть чистые, аккуратные, всё разложено, проходы не завалены. Это как раз от директоров и зависит. Но это малая часть.
Кому же, как не человеку на конкретном месте знать, что тут народ берёт?
Супервайзер же товары сразу в общем распределяет.
И, если такие полномочия всем дадут директорам, то, думаю, в пятёрочках хотя бы хлеб заканчиваться не будет. Сейчас же как бывает - пятёрочка в удобном месте для дачников и они сметают из неё весь хлеб на выходные. А другая стоит в полукилометре, но не так удобно для дачников - и там хлеб есть.
Для супервайзера же эти две пятёрочки абсолютно одинаковы, он проблем на местах не знает.
Так что, это здравая идея. И дополнительная мотивация конкретного одного главного человека в конкретной пятёрочке.
***
А тот факт, что где-то директор меньше получит, чем обычно... ну, земля круглая, мест поработать много. Однако, я понимаю, что это как-то не совсем честно - пятёрка стоит в гиблом месте, директор какбе не виноват. Но виновато Х5, что туда пятёрку воткнули
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