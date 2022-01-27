В тестах участвуют 16 магазинов в Москве, Подмосковье, Кирове и Воронеже.

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Сеть начала тестировать модель управления «Директор — предприниматель», рассказали в X5 Group.

По ней директор магазина может действовать как собственник: самостоятельно набирать команду, ставить охрану и менять график работы, решать, какие закупать товары, инициировать маркетинговые акции, устанавливать план продаж, исходя из цели по EBITDAR (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и расходов на аренду).

Директор также может отказаться от работы с супервайзером — это следующая должность после директора магазина, и работать напрямую с начальником отдела продаж. От правильных или неправильных решений зависит премия директора, другой ответственности не будет, зарплаты сотрудников при этом не меняются.

Премия может составлять от 1 рубля до 100% текущего дохода, она рассчитывается раз в квартал. В будущем директор сам определяет, как он хочет получать вознаграждение: единоразово или разбить на несколько месяцев. Чтобы получить премию, магазин должен показать динамику EBITDAR за квартал лучше, чем контрольные магазины.

В проекте участвуют сотрудники со стажем в компании более пяти лет, из которых не менее трёх лет в должности руководителя. По результатам пилота компания может масштабировать проект на всю страну.