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Торговля
Маша Цепелева

«AliExpress Россия» ускорит доставку посылок из Китая в два раза и сделает все отправления отслеживаемыми Статьи редакции

Компания автоматически повысит класс доставки для посылок.

  • С января 2022 года «AliExpress Россия» начала бесплатно повышать класс доставки для заказов из Китая с Super Economy на Economy, объявила компания.
  • Теперь все посылки будут получать трек-номера, по которым можно следить за их движением и получать уведомления о прибытии. Доставка станет в два раза быстрее. В AliExpress не ответили на вопросы vc.ru, сколько времени она занимает сейчас.

  • Заказы Economy имеют приоритет выше чем Super Economy на всех этапах логистики. То есть их будут собирать и отправлять быстрее, в том числе на самолётах.

  • В 2022 году компания планирует увеличить площади собственной инфраструктуры для доставки заказов в Казани, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России до более чем 200 тысяч м².

#новость #aliexpress

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Oleg Vinokur

А мне нравится доставка Super Economy: покупаешь товар какой-нибудь дешевый, оформляешь доставку и забываешь. А месяца через 2 оп-па - сюрприз, посылка приехала, а что в ней - хз, т.к. забыл уже. Прям как детстве распаковываешь подарки на Новый год.

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38
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Сергей Милосердов

Да, а там снежинка возможно, вместо товара, который как ты думал взял по очень выгодной цене))

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1
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NihlistNif .

С чего вдруг?

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1
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Сергей Милосердов

Вы не в теме просто этих историй;)

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Артем П.

Складывается впечатление, что вы обсасываете прошлое.

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Сергей Милосердов

Что кто обсасывает? оО

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Юрий Белоножкин

Я так лет 7 назад в долгие новогодние праздники заказал китайского говна. Потом ходил на почту, распаковывал и меня охватывало чувство «и вот ЗА ЭТИМ пришлось идти на почту и стоять??». С тех пор очень редко заказываю китайское говно.

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1
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Чит Чат

я эту новость слышу каждые пол года, но как была доставка несколько месяцев, так и осталось

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6
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Эдуард Гладышев

Странно, у меня средняя доставка 10-14 дней

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4
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Военный меч

Покупает наверное только 11 ноября. Неудивительно)

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Военный меч

Конкуренция это хорошо

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5
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Денис Демидов

Так себе конкуренция, им налоги разрешили не платить

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Военный меч

Речь именно о подразделении РФ?
А что в этом плохого, если они создали дополнительный канал для бизнеса и поддерживают со всех сил нашу почту, которая кстати все больше и больше радует

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Денис Демидов

Речь про посылки из Китая, они не облагаются налогом.
Сколько почта всосала бюджетных денег, так лучше бы ее не было, частники за меньшие деньги уже превзошли по количеству пунктов.

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2
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Военный меч

Сбер и почта это два мамонта, которые заимели современное лицо. Почта да, ещё не везде

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Денис Демидов

Я бы назвал их двумя могильщиками российской экономики, сбер обескровливает экономику сверхдорогими кредитными деньгами (триллион сберовской прибыли, это 3-5 триллионов потерянных экономикой), а почта добивает остатки дешево доставляя китайский ширпотреб без налогов и пошлин, причем что интересно, она не дает таких дешевых цен на доставку русским компаниям.

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Военный меч

Интересный у вас взгляд. Правда кособокий. Но бывает

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Денис Демидов

В чем кособокость?
В РФ разве дешевые кредитные деньги? Или китайцы платят налоги? Нет и там, и там.

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Военный меч

Были дешёвые. Пока весь мир не захлестнула волна инфляции.
Налоги не платят люди, при чем тут китайцы?

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Денис Демидов

Не было в РФ никогда дешевых денег, вы чего курите?
Налоги не платит именно Алиэкспресс с позволения правительства, которое им разрешили не платить налоги при чеке менее 200 евро, люди то тут причем?

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3
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Дмитрий Филиппов

Чем радует?))

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1
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Военный меч

Её наличием.

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Nikolay Belousov

К сожалению нет.
У меня довольно много посылок стопорятся на таможне и попадают на НДС, хотя продавцы уверяли, что платить налог не нужно.

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theLuckyOne

Даже если и НДС, то для тех, что дороже 200 евро, и НДС именно от разницы стоимости посылки минус 200 евро. Что как бы не равнозначно.

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2
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Денис Демидов

У вас цена больше 200 евро значит, вы относитесь где-то к 1% покупателей, с остальных налоги не платят.
Да и платить вы будете смешную пошлину лишь с суммы превышающей 200 евро.

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1
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zazaza zazaza

Я 16 тысяч с видеокарты отдал.

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Денис Демидов

Все равно меньше заплатили, чем если бы импортер ее вез для перепродажи, примерно вдвое.

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Денис Колокольцев

перестал там что либо заказывать, исключая чего то эксклюзивного типа светодиодных чипов для "рассады", все остальное быстрее и приятнее покупать на российских маркетплейсах - даже с небольшой наценкой, как бы их тут регулярно не срали, они во всяком случае находятся в российской юрисдикции, да и в целом такое, как jpg картинка с фальшивой отрисовкой отзывов и звезд в карточке товара для них дикость, равно как и мобильное приложение, напоминающее смесь бульдога с носорогом.

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3
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Денис Демидов

Писать что-то на картинке обычная практика али, там даже промокоды надо так вставлять, специальный сервис есть в ЛК самого али, где можно массово фотографии товаров править.
На акцию добавляешь к картинке промокод, после снимаешь, зачем так сделано хз.

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Денис Колокольцев

я немного про другое. когда в виде JPG или GIF вставлен кусок скриншота с отзывами откуда то со стороны, кропнутое со страницы другого продавана. то есть малограмотные люди не понимают что это кроп скриншота, думая что это реально набитые отзывы юзеров к товару.

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1
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Денис Демидов

Такое тоже часто встречаю, что логично, раз надо все на фотку лепить, то их никто не проверяет на предмет наличия чего-то отличного от фото самого товара (поди миллионы картинок проверь в течении дня, когда все очередную акцию ставят), значит совсем отбитые будут туда пихать все что вздумается, включая липовый рейтинг.

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0
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Александр Юрьев

Алик? Где мой чехол!

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3
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Pavel Ivanov

Вот и ещё один кусочек стратегии подоспел. Сначала ВК делают социально-значимым, потом улучшают доставку из алика :-)

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2
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Valeryi Ozarnichuk

А еще они научились менять способ доставки и пункт выдачи.
Заказал на почту в 20 метрах от дома - "мы передумали, вам надо ехать в пятерочку на другом конце города"

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2
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AL Fresher

сейчас и так за 12 дней посылка доходит до Москвы, они хотят сделать за неделю ? DPD по Москве заказы дольше возит ))

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Майкл Секретарев

Дааа, Dpd после 11.11 потом по месяцу везла товар с российского склада Али, телефоны указанные на сайте недоступны. Даже на ПР никогда так плохо не было.

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Военный меч

Как тебе такое, @Денис Демидов?))

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1
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Денис Демидов

Привычный русский пиздец.

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Военный меч

Хорошая новость. Я же правильно понимаю, что они все чаще отправляют через Cianao вместо Почты России? Мне не показалось?

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Денис Демидов

А Cianao уже довольно много через почту потом перенаправляет, особенно в регионах.

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theLuckyOne

Эта новость, видимо, и есть про Cianao.

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Георгий Станков

Алик какой то странный и сложный

Назаказывал там посылок, и даже не понятно придут на почту или курьером. Спросил у поддержки даже они не знают, сказали узнаете как отправят)

Единственный плюс что там можно покупать на карту, к которой нет доступа к телефону (без подтверждения смс) - на случай если киви тебе блочит левый кошелек и просит код из смс

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Александр Еремин

Пипец отечественной промышленности. Если она где то есть

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Дмитрий Филиппов

Поздно пить боржмоми, когда почки отказали.

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юрий с

А кидать покупателей перестанут?

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Dimitri

Ali еще года 2-3 тому назад говорил что скоро посылки будут за 7 дней приходить и все отслеживаться.

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