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Торговля
Богдан Музыченко

Wildberries отчитался о росте оборота на 93% в 2021 году — до 844 млрд рублей Статьи редакции

На маркетплейсе зарегистрировалось более 410 тысяч новых продавцов.

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В четвёртом квартале оборот достиг исторического максимума и составил 304,8 млрд рублей. Это на 101% больше, чем за тот же период в 2020 году, сообщила компания.

Число заказов выросло до 808,6 млн — больше на 146%, чем в предыдущем году. Пик заказов был в декабре — около 3,5 млн каждый день. Покупатели приобрели на Wildberries более 1 млрд товаров — больше на 81%.

За год на маркетплейсе зарегистрировалось рекордное количество новых предпринимателей — более 410 тысяч. 80% из них— из малого бизнеса и самозанятые.

Больше всего за год вырос оборот товаров для дома и дачи (на 111%, до 114,6 млрд рублей), косметики и парфюмерии (на 90%, до 71,5 млрд рублей), бытовой техники (на 64%, до 76,4 млрд рублей). Самый большой оборот товаров — в категориях одежда и обувь (336,5 млрд рублей, рост на 55%) и детские товары (115,7 млрд рублей, рост на 63%).

В 2021 году Wildberries построил 350 тысяч м² новых складов — их общая площадь превысила 720 тысяч м². Это ускорило доставку в регионы.

За 2021 год количество разработчиков Wildberries выросло с 530 до 700. В 2022 году компания открыла ещё 160 вакансий.

  • В 2021 году Wildberries вышел на рынки 11 новых стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. Маркетплейс работает всего в 19 странах — из-за этого российские предприниматели, которые продают товар через Wildberries, смогли выйти на новые рынки и заработать больше денег.
  • В январе 2021 года Wildberries сообщил о росте оборота на 96% — до 437,2 млрд рублей.

#новость #wildberries

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