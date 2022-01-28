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Торговля
Таня Боброва

Как живут дискаунтеры «Светофор» за границей Статьи редакции

Вне России работает более 50 точек, но не всё гладко — например, в Великобритании открыли только один магазин вместо четырёх, а местные СМИ пишут про «пустые» полки. Пересказ материала Forbes.

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Красноярская сеть дискаунтеров Сергея и Андрея Шнайдеров открыла первые зарубежные магазины в 2017 году — в Казахстане и Белоруссии. Тогда же компания начала готовиться к открытию в других странах под брендом Mere.

За границей сейчас работает более 50 магазинов, инвестиции в одну точку — около €1 млн

  • В Румынии первый магазин открылся недалеко от Бухареста осенью 2018 года. На старте компания сразу столкнулась с проблемами, в частности, с согласованием и оборудованием. «Были вопросы: «Кто? Что? Какая русская сеть? Насколько вам можно доверять?» — рассказал управляющий бизнесом Mere в Великобритании Александр Чкалов.
  • Формат Mere во многом похож на «Светофоры»: это магазины площадью 800-1200 м² на первых этажах нежилых зданий на окраине небольших городов, где проживают люди «с низким финансовым потенциалом». Обязательно есть парковка на 30-40 машин. Точки удалены от учебных заведений и церквей, чтобы можно было торговать алкоголем.
  • Из-за минимальной наценки дискаунтеры могут держать цены на 20-30% ниже среднерыночных. Средний штат — около 11 человек, инвестиции в одну точку — €1 млн. Магазин начинает приносить прибыль через год после запуска.
  • Сейчас в Германии, Польше, Испании, Великобритании, Румынии, Украине, Чехии, Греции и странах Прибалтики работает более 50 магазинов Mere.

В Великобритании открыли только один магазин вместо четырёх, «пустые» полки — общая проблема

  • Первый магазин Mere в британском городе Престон компания открыла в августе 2021 года. До конца года сеть должна была запустить ещё три, но не смогла. Британское издание The Grocer писало, что дискаунтеру не хватало основных продуктов вроде молока и хлеба, и запасы не пополнялись даже в январе.
  • По словам Чкалова, группа социально значимых продуктов никогда не была приоритетной для компании: свежим хлебом сеть никогда не торговала, молочная продукция появляется, если находят поставщика и товар по подходящей цене. При этом полки магазинов выглядят пустыми лишь на контрасте с обычными супермаркетами.
  • В отрасли в целом были сложности: в 2021 году в некоторых регионах страны не хватало товаров, в четвёртом квартале был кризис цепочки поставок. Сыграли и ограничения из-за Covid-19: по правилам, если заболевает один сотрудник, на карантин должна уйти вся смена.
  • Чкалов подтверждает, что сложности есть, но компания сохраняет свои планы и хочет открыть ещё несколько магазинов в стране. В июне 2021 года он рассказывал, что «на ближайшее время есть возможности для беспрепятственного открытия до 200-300 магазинов».
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Магазин «Светофор» в городе Кумертау YouTube-канал ТРК «АРИС»

#светофор

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Егор Рябчиков

проблема сфетофора в том, что помещение магазина похоже на хлев, грязно, все навалено, выглядит максимально все бомжатски. Заходишь в магазин, и желание не купить что то, а побыстрее выйти из магазина пока на тебя не напали мутанты тараканы которые вылезли из под мешков с едой)

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Владимир Толстиков

люди «с низким финансовым потенциалом»
 экая казённая формулировка

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