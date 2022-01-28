Как живут дискаунтеры «Светофор» за границей Статьи редакции
Вне России работает более 50 точек, но не всё гладко — например, в Великобритании открыли только один магазин вместо четырёх, а местные СМИ пишут про «пустые» полки. Пересказ материала Forbes.
Красноярская сеть дискаунтеров Сергея и Андрея Шнайдеров открыла первые зарубежные магазины в 2017 году — в Казахстане и Белоруссии. Тогда же компания начала готовиться к открытию в других странах под брендом Mere.
За границей сейчас работает более 50 магазинов, инвестиции в одну точку — около €1 млн
- В Румынии первый магазин открылся недалеко от Бухареста осенью 2018 года. На старте компания сразу столкнулась с проблемами, в частности, с согласованием и оборудованием. «Были вопросы: «Кто? Что? Какая русская сеть? Насколько вам можно доверять?» — рассказал управляющий бизнесом Mere в Великобритании Александр Чкалов.
- Формат Mere во многом похож на «Светофоры»: это магазины площадью 800-1200 м² на первых этажах нежилых зданий на окраине небольших городов, где проживают люди «с низким финансовым потенциалом». Обязательно есть парковка на 30-40 машин. Точки удалены от учебных заведений и церквей, чтобы можно было торговать алкоголем.
- Из-за минимальной наценки дискаунтеры могут держать цены на 20-30% ниже среднерыночных. Средний штат — около 11 человек, инвестиции в одну точку — €1 млн. Магазин начинает приносить прибыль через год после запуска.
- Сейчас в Германии, Польше, Испании, Великобритании, Румынии, Украине, Чехии, Греции и странах Прибалтики работает более 50 магазинов Mere.
В Великобритании открыли только один магазин вместо четырёх, «пустые» полки — общая проблема
- Первый магазин Mere в британском городе Престон компания открыла в августе 2021 года. До конца года сеть должна была запустить ещё три, но не смогла. Британское издание The Grocer писало, что дискаунтеру не хватало основных продуктов вроде молока и хлеба, и запасы не пополнялись даже в январе.
- По словам Чкалова, группа социально значимых продуктов никогда не была приоритетной для компании: свежим хлебом сеть никогда не торговала, молочная продукция появляется, если находят поставщика и товар по подходящей цене. При этом полки магазинов выглядят пустыми лишь на контрасте с обычными супермаркетами.
- В отрасли в целом были сложности: в 2021 году в некоторых регионах страны не хватало товаров, в четвёртом квартале был кризис цепочки поставок. Сыграли и ограничения из-за Covid-19: по правилам, если заболевает один сотрудник, на карантин должна уйти вся смена.
- Чкалов подтверждает, что сложности есть, но компания сохраняет свои планы и хочет открыть ещё несколько магазинов в стране. В июне 2021 года он рассказывал, что «на ближайшее время есть возможности для беспрепятственного открытия до 200-300 магазинов».
проблема сфетофора в том, что помещение магазина похоже на хлев, грязно, все навалено, выглядит максимально все бомжатски. Заходишь в магазин, и желание не купить что то, а побыстрее выйти из магазина пока на тебя не напали мутанты тараканы которые вылезли из под мешков с едой)
люди «с низким финансовым потенциалом»
экая казённая формулировка
Делимся кейсом: как найти свою аудиторию в TikTok и зачем это нужно крупной ИТ-компании.
Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.
Мы подвели первые итоги 2021 года и рассказываем, куда россияне чаще всего отправляли и откуда получали посылки и письма в ушедшем году.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, я сделал тест-драйв: почистил от снега часть тротуара перед зданием ЦБ, на Неглинной, 12.
Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.
Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.
Технические директора ИД «Комитет», «Бумаги», Independent Media и «Нашего Радио» — об IT-поддержке онлайн-изданий, выборе инфраструктуры и технологических вызовах для медиа.
В условиях высокой конкуренции на рекламном рынке, медиаагентствам все сложнее получить клиента и предложить что-то яркое, что выделит их на фоне крупных игроков. В таком случае нужно искать креативные подходы к медиапланированию и экспертно обосновывать свои решения. Тут на помощь агентствам приходят рекламные технологии, базирующиеся на…
Всем привет! Удивительная История о том как микрофинансовая организация выдала заем 22 тысячи рублей, взыскала с заемщика почти 100 т.р., затем пыталась взыскать еще 237 т.р., а в итоге осталась ни с чем. История о любви, предательстве, жадности и судах.
Компания годами скрывала, что в продукте есть асбест, который увеличивает риск развития рака. А для того, чтобы не платить миллиардные компенсации пострадавшим, создала «дочку» и объявила её банкротом.
В hh.ru провели реорганизацию продуктового направления. В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок hh.ru вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний, а в ближайший год компания планирует нанять свыше 100 сотрудников разного уровня в продуктовое развитие и…