Например, процент возвратов, задержанных отгрузок и другое. Подробную информацию об индексе качества магазина можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс Маркета». Он определяется по характеристикам работы продавца. Там же будут советы, как повысить индекс.

На максимальный рейтинг влияют разные факторы, в зависимости от типа магазина. Например, если продавец работает по модели FBY, у него должно быть меньше 1% брака, меньше 10% несвоевременных поставок и меньше 5% расхождений в поставках на склад.

Сервис показывает, как изменился рейтинг за последний месяц и какие факторы на это повлияли. Например, процент возвратов по вине магазина. Продавец также может скачать детальный отчёт о заказах и отгрузках, которые повлияли на рейтинг.

«Яндекс Маркет»

Если у предпринимателя несколько магазинов на платформе, сервис покажет информацию про каждый из них. Также продавец может связаться с «Яндекс Маркетом» с помощью специальной формы в личном кабинете и оспорить рейтинг, если он не согласен с оценкой.

«Яндекс Маркет»