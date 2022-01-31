«Яндекс.Маркет» открыл статистику для магазинов по индексу качества — они смогут увидеть, что на него влияет Статьи редакции
Например, процент возвратов, задержанных отгрузок и другое.
Подробную информацию об индексе качества магазина можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс Маркета». Он определяется по характеристикам работы продавца. Там же будут советы, как повысить индекс.
На максимальный рейтинг влияют разные факторы, в зависимости от типа магазина. Например, если продавец работает по модели FBY, у него должно быть меньше 1% брака, меньше 10% несвоевременных поставок и меньше 5% расхождений в поставках на склад.
Сервис показывает, как изменился рейтинг за последний месяц и какие факторы на это повлияли. Например, процент возвратов по вине магазина. Продавец также может скачать детальный отчёт о заказах и отгрузках, которые повлияли на рейтинг.
Если у предпринимателя несколько магазинов на платформе, сервис покажет информацию про каждый из них. Также продавец может связаться с «Яндекс Маркетом» с помощью специальной формы в личном кабинете и оспорить рейтинг, если он не согласен с оценкой.
Что-то я не помню, чтобы я, как покупатель, мог смотреть такой рейтинг у продавца в карточке товара. Где он отображается?
а это не для вас, как покупателя =) это чтобы магазин мог сам оценить, как сильно он достоин или недостоин быть представленным на площадке
Когда всё снова заработает, неизвестно.
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