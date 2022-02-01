Производитель онлайн-касс «Эвотор» запустил сервис для выхода продавцов на маркетплейсы Статьи редакции
Похожий сервис в сентябре 2021 года запустила «Точка» и планирует открыть «Тинькофф».
- «Эвотор» разработал сервис GoMarket, который позволяет предпринимателям создать витрину на маркетплейсах и начать продавать товары онлайн, объявила компания.
- Через сервис предприниматель может зарегистрироваться сразу на нескольких маркетплейсах и выгрузить товары на них из личного кабинета на сайте «Эвотора». Также продавец может обновлять информацию о количестве товара на складе.
- GoMarket будет помогать продавцам на каждом этапе — поможет выбрать подходящие товары для маркетплейса, создать их описание, рассчитать затраты на логистику. Для клиентов «Эвотора» сервис бесплатный. В будущем компания будет добавлять дополнительные функции — продвижение товаров на маркетплейсе, расширенную аналитику и другое.
- Сейчас GoMarket сотрудничает с Ozon и «Сбермегамаркетом», в течение 2022 года компания подключит и другие площадки.
- В сентябре 2021 года банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе. В октябре «Тинькофф» объявил о запуске набора сервисов для онлайн-продавцов по выходу на маркетплейсы.
Услуги услуги услуги … все хотят предоставлять сервисы и услуги, брать %
А может кто-то что-то начнёт производить ?
А то мы так Китай не догоним )))
хотя бы начать производить хорошее впечатление
В развитых экономиках основная доля ввп приходится на услуги.
Посмотрите долю услуг в США )
У модельбанка тоже есть опция для маркетплейсов — предоставляют сервис аналитики маркетплейсов, фотографируют товары, позволяют моментально выводить деньги с маркетплейса на счет.
Подробнее https://tarify-rko.ru/blog/gde-otkryt-raschetnyj-schet-u-kogo-luchshe-tarify-rko-dlya-marketplejsov
Маркетплэйс маркетплэйсов
Вы забыли написать, что сервис доступен только владельцам кассовых терминалов Эвотора. Мне интересен такой сервис, попробовал зарегистрироваться и получил вот это.
После продажи ассоциация, отвечающая за криптовалютный проект, свернёт работу.
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Похожий сервис в сентябре 2021 года запустила «Точка» и планирует открыть «Тинькофф».
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