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Торговля
Евгения Евсеева

Ozon добавил для предпринимателей аналитику по обороту среди других продавцов Статьи редакции

В нём продавцы смогут посмотреть свой оборот в сравнении со средним в категории, лучшими продавцами и ближайшими конкурентами.

  • Благодаря личному рейтингу продавцы смогут отслеживать место, которое занимают по заработку среди конкурентов в категории, и как эта позиция меняется, объявила компания.

  • График доступен в личном кабинете продавца в разделе «Аналитика» — «Что продавать на Ozon» — «Конкурентная позиция». Маркетплейс планирует добавить, кроме оборота, и другие показатели — количество заказанных товаров, количество просмотров и другое.
  • Показатель обновляется ежедневно, данные о продавцах обезличены. На графике предприниматель сможет посмотреть оборот в сравнении со средним оборотом в категории, оборотом 5% лучших продавцов и ближайшим конкурентом — но без названия.
  • Пока раздел доступен только продавцам, участвовавшим в ноябрьских распродажах, через три месяца пользоваться им смогут все предприниматели на площадке.

#новость #ozon

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Игорь Б

@Ozon не хочет добавить для физических и юридических лиц нормальную адекватную поддержку и способ оплаты который действительно рекомендован ВОЗ (на что любит ссылаться данный маркетплейс при вопросе, а когда же будет пост оплата?)

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Дмитрий

Как продавец считаю нафиг надо. Оплата при получении - пожалуйста на дорогой Яндекс Маркет, где в сумму заложен отказ.

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Денис Демидов

Поддерживаю, пост оплата это минимум 10-20% к цене товара, где заложен возврат. Даже не хочется работу с маркетом из-за этого развивать, больше упор делаю на Озон и Али, а сейчас еще и WB

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4
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Игорь Б

Согласен по поводу яндекса, но когда покупаешь на озон, а через 2 дня тебе отменяют заказ, а деньги приходят через 5, а товар уже вырос в цене за это время, я считаю это чистой воды наепалово и кидалово, причем так делается частенько.

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Денис Демидов

Следующим логичным шагом будет показ самых продаваемых товаров у конкурента, раз сталкивать лбами, то уже по полной, пусть демпингуют на радость акционеров озона.

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Ware Wow

Они же получают % от чека, разве им выгодна низкая цена?

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Денис Демидов

Им вообще плевать на прибыль, главное гонку маркетплейсов выиграть, да даже когда (если) выиграют, нужно будет выигрывать у офлайна, а там только низкой ценой это возможно.
Да и прибыли будет больше, так как снижение цены на 10% может их оборот увеличить более чем на 10%.
Они бы давно так сделали, но боятся, что продавцы от них уйдут, пытаются нащупать баланс, где можно, а где пока нет.

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Gleb Klimshin

Ozon это прокладка-фильтр. Ценовая политика - проблема мерчанта. Сама фича понятная и логичная: я как клиент хочу видеть "лучшее предложение" как на базаре. А не рыться в миллионе карточек в поиске различий.

Если твоя цена не конкурентна - работай в другой нише. Инструмент логичен. Меньше вопросов. Меньше претензий. Меньше карточек товаров.

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Денис Демидов

Тут все не так просто, как вы думаете, им надо и обилие продавцов поддерживать, и цены чтобы снижались, если количество продавцов резко упадет, то цена так или иначе вырастит, это обычная рыночная история.

Еще такое понятие как РРЦ, когда некоторые производители очень рьяно отслеживают свои цены, и тут как раз "миллион карточек" позволяет нарушать их и увеличивать продажи по сравнению с конкурирующей площадкой, где нет столько карточек и следовательно быстрее порядок с ценами наводится.

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2
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Oleg Kha

Не знаю, удобный сервис. Видишь какую долю по каким товарам, где что то улучшить и т.д. не всегда вопрос только в цене.

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Ware Wow

Удобный, пока удобен тебе, а не против тебя.
Сливается твое ноухау, твои наработки, твой успех.

Хотя сейчас же есть сторонние сервисы, там наверно многое уже реализовано для шпионажа.

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Oleg Kha

Да причем тут шпионаж. Это обычная обезличенная статистика. Ты даже не поймёшь кто там какую долю занимает. Там не стоит задачи устраивать войну между топами. Ты просто видишь свои показатели по отношению к рынку и топовым игрокам.

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Денис Демидов

Там не стоит задачи устраивать войну между топами.
 А какая задача стоит у Озона?

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Bilguun Billy

Точно не озонировать планету. )))

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Oleg Kha

Увеличивать продажи завлекая селлеров и покупателей. Тем самым увеличивая оборот. Так в чем сталкивание лбами то не понятно? Можешь дать цену, участвуй, не можешь иди ищи товар или работай на дядю Васю. Все очень просто, как на обычном рынке)

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Светлана Макарова

Очень интересно и удобно. Сейчас везде будут скидки на товары. Из за конкуренции.

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Даниил Цуканов

Озон крутой, Я_маркет со своей кисой-алисой/индексатором пока еще очень корявый...особенно для продавцов.

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Евгений Кузнецов

Не покупаю на озон, так как нет оплаты по факту. Отдаю предпочтение wb.

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Евгения Евсеева
Ozon добавил для предпринимателей аналитику по обороту среди других продавцов Статьи редакции

В нём продавцы смогут посмотреть свой оборот в сравнении со средним в категории, лучшими продавцами и ближайшими конкурентами.

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