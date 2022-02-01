Регулярные платежи в электронной коммерции

Сегодня мы хотели бы рассказать про одну полезную платежную функцию — регулярные (еще их называют рекуррентные) платежи, или платежи по подписке. Они используются, когда покупатели разрешают продавцу неоднократно взимать с них плату за товары или услуги по заранее установленному графику (ежемесячно, еженедельно, ежедневно или ежегодно).