Wildberries снизит комиссию продавцам, которые быстрее привозят товары на склады Статьи редакции
Маркетплейс выделит на это 5 млрд рублей.
Wildberries будет снижать комиссию на 0,1% за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления на склад, объявила компания.
- Программа затрагивает все категории товаров и будет действовать для предпринимателей, которые работают по модели FBS — доставке со склада продавца. Точное количество таких продавцов в компании не называют.
- Действовать снижение комиссии будет единоразово — на каждый заказ, доставленный быстрее указанного срока.
- Чем быстрее продавец привезёт заказ на склад, тем ниже будет комиссия площадки. При этом её минимальный размер составит 3% — сейчас в зависимости от категории комиссия составляет 3-5%.
- Wildberries потратит на поддержку новой программы 5 млрд рублей. По собственным оценкам маркетплейса, она поможет снизить сроки доставки товаров примерно в два раза.
- В январе 2021 года Wildberries предложил самозанятым и частным предпринимателям доставлять товары со складов в ПВЗ за вознаграждение — чтобы ускорить доставку.
Интересно а их инфрастуктура к этому готова ? А то не помню или про озон или виишню писали что там самые натуральные пробки на въезд на склад.
Бизнес модель: больше пробок, больше комиссия.
На большие акции и праздники это неизбежно. Ну или когда проблемы со складами временные.
По моему она не потратит 5 млрд, она планирует не заработать эту сумму, ну заработает ее же на другом.
Конкуренция нарастает)) чем ответит OZON для своих селлеров?
Это коллаборация с госавтоинспекцией?))
А потом и штрафы наверное можно будет оплачивать прям из ЛК wb 👍
...…....сейчас в зависимости от категории комиссия составляет 3-5%.
Точно до 5% ?
Не 15% + условия акций которые повышают комиссию почти в два раза?
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