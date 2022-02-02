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Торговля
Маша Цепелева

Ozon отчитался за 2021 год: количество заказов выросло почти втрое — до 220 млн, количество продавцов — до 90 тысяч Статьи редакции

Финансовые показатели маркетплейс обещает раскрыть 5 апреля.

  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) по итогам 2021 года вырос более чем 125% и составил 445 млрд рублей, в 2020 году было 197 млрд рублей. Количество заказов за год увеличилось примерно в три раза, до 220 млн (год назад было 74 млн). Из них 90 млн заказов пользователи совершили в четвёртом квартале.
  • В четвёртом квартале количество заказов на Ozon впервые превысило 1 млн в день.
  • Доля маркетплейса в GMV по итогам года выросла до 65%, в 2020 году было 48%.
  • Количество пользователей, сделавших хотя бы одну покупку за год, выросло более чем на 85% год к году, до 25 млн (было 13,8 млн). За четвёртый квартал Ozon привлёк около 4 млн новых покупателей, благодаря увеличению ассортимента и органическому приросту, пояснили в компании.
  • Количество активных продавцов на Ozon выросло до 90 тысяч к концу 2021 года, это в три раза больше, чем в 2020 году. Общая площадь складов, сортировочных центров и дарксторов Ozon составила около 1 млн м². Это почти в три раза больше, чем в 2020 году.
  • Ozon опубликует финансовые итоги 2021 года 5 апреля 2022 года.

После публикации отчёта стоимость акций Ozon на Московской бирже выросла почти на 8%, до 1771 рублей за штуку.

#новость #ozon

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Марат Язмыш

Озон красавцы, уделывайте этот Wildberries

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Станислав Денисов

Плюсую)

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Andrey Kulakov

Вайлдберриз им как раз помог) Я многое заказывал там до того как они перемазались МИРом) Теперь почти все заказываю на Озоне)

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MegaIniesta
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Roman Kamushken

Без озона уже не выжить…

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9
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Roman Kamushken

Ещё озон выручает женщин, даря онлайн торговлю как Антистресс. Теперь не надо тащиться на весь день в ТЦ и сидеть с кислой мужской миной напротив каждого бутика. Просто запустил свою жену на часок в озон. Она пробороздила все разделы, накупила фигни и успокоилась на неделю. Так и живём!

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3
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Марат Язмыш

Чёт анекдот вспомнился, не подумайте что про вас:

— Дорогой, я так от всего устала. Мне все надоело. Даже шоппинг надоел.
— Может тебе куда-нибудь съездить?
— Куда например?
— В е.альник.

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3
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jianku13

Кринжатина какая

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Марат Язмыш

Декриминализованная кринжатина)

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jianku13

Институциализированная, чего уж

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Valeriy Dik

Лазить по Афимоллу с 11 утра и до потерявшего сознание мужа - это ещё может как-то помочь непритязательной женщине расслабиться. Наивно рассчитывать, что от суррогатного шоппинга на Озоне она получит хоть сколько-нибудь сравнимое удовлетворение.

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Yura Z.

А потом, однажды(случайно, конечно), вместо фена для волос за 30 тысяч привезут зубочистки без ароматизатора за 17 рублей и все вернется в афимол.

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Собственный браслет

А есть зубочистки с ароматизатором?

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Macedon

Истина!

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MegaIniesta

а другие маркетплейсы так не могут или в чём пойнт?

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Сергей Силаев

Озон очень вырос в сервисе и выручке за 2021 год. Говорю, в первую очередь, как продавец. Если в 2020 вб однозначно был лучше, то в 21 я бы поставил озон на первое место.
Поэтому странно, что акции так сильно упали. Если они продолжат в том же духе, то не удивлюсь, что обгонят ВБ.
Помимо самого маркетплейса активно пользуемся их доставкой озон рокет для продаж со своего сайта

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7
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Павел Морозов

У озона сильно лучше интерфейс как по мне, чем у Вайлдберриз

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10
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Сергей Силаев

Да не только))
Рекламный бюджет. На озоне мы активно пользуемся закупкой траффика и получаем результат. На вб это пока работает криво.
Обратная связь. На озоне у нас есть категорийный менеджер, с которым мы ведём диалог напрямую. Он рассказывает о различных акциях, предлагает включить товар в тематические подборки, организовать баннеры на главной странице. У нас даже была возможность попасть в их телевизионную рекламу. Поддержка быстро решает разные проблемы. На вб же у нас в январе не доплатили почти 300 000. У них после нг полетели отчёты, они их исправили, но деньги до сих пор не начислили. Обратная связь ужасная. Есть форма, куда можно написать, но там постоянно кормят отписками. Про их чат вообще молчу.
Озон быстро решал наши претензии по ворованным фотографиям и удалял нарушителей с платформы. У вб опять отписки, пока мы не составили досудебку с профильными юристами.
Личный кабинет в ВБ в последнем дополнении все больше становится похож на озоновский.
На озоне можно объединить карточки с одинаковым товаром и разными цветами, даже если они созданы были давно. На вб так можно только с новыми карточками.
На озоне есть функция получать деньги каждый день за небольшой процент.
Это только те плюсы, что сейчас пришли в голову.
Но ВБ при всех своих минусах стабильно даёт высокую вырочку. Но им бы задуматься, минусов становится все больше и больше

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4
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Максим Кот

Самое важное сейчас у озона - это финансовый результат. Вайлдберрис умудряется работать плюс, озон пока нет

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2
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Алексей Алешин

Откуда информация, что ВБ работает в плюс?

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1
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Wall Street Shadow
Давай я поищу в Google за тебя
Давай я поищу в Google за тебя
g.zeos.in
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1
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Агнец невинный

ну хоятбы оттуда что они живут на свои на заработанные . а озон на инвестденьги

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Собственный браслет

WB я уже не пользуюсь. А в OZON заказываю чаще чем где либо ещё

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Digger M

Ждем роста акций)

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Aleksandr A

очень жду обратно цену по 4400 ))))

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Влад Дементьев

Но по прежнему Озон может факапить, прекрасно

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Марат Язмыш

Не удивительно, при 3х кратном росте числа заказов за год.

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Никитка Хархардинов

Рекордное количество заказов мелочевки)))

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Дмитрий Коннов

А что с прибылью?

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1
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Anton Zavarzin

Нет там прибыли пока.

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Boris Skryabin

точно?

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Sergey Tischenko

Я прочитал как «количество отказов». Вот до чего чтение «приемной» доводит

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MegaIniesta

Спасибо озон, что даришь нам продукты, запрещенные на территории РФ.
https://www.ozon.ru/product/chipsy-estrella-2-upakovki-po-125-g-losos-v-slivkah-smetana-luk-373737801/?sh=BngpHwAAAA

Чипсы Estrella 2 упаковки по 125 г(лосось в…
OZON предлагает выгодные цены и отличный сервис. Чипсы Estrella 2 упаковки по 125 г(лосось в…
www.ozon.ru
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0
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Andrew Lobachev

Эстрелла продаётся в "Фасоли", например

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0
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- Sergio -

Интересно после пандемии маркетплейсы начнут падать или нет? Оффлайн оживет?

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Инга Русланова

600 000 заказов в день? что-то с трудом верится

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Maria Zaikina

почему? :)

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