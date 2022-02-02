Сооснователь Melon Fashion Group, владеющий брендами Zarina, Befree и Sela, передаст часть своих акций 1400 сотрудникам Статьи редакции
Долю получат все, кто проработал в компании больше двух лет.
- Сотрудники получат акции вне зависимости от должности и города работы. Раздать свои акции решил сам сооснователь группы Дэвид Келлерманн. Он владеет долей в 35,53%.
- Melon Fashion Group управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По собственным данным, у группы 845 магазинов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Армении. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании на конец 2020 года составила 25 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей.
- В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники писал, что Melon Fashion Group выбрала «Сбер», ВТБ, Goldman Sachs и BofA для проведения IPO. Компания запланировала выйти на биржу осенью 2022 года.
Понятно теперь, почему там вычищали весь персонал под конец года, переводя на самозанятых :)
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