Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Богдан Музыченко

Сооснователь Melon Fashion Group, владеющий брендами Zarina, Befree и Sela, передаст часть своих акций 1400 сотрудникам Статьи редакции

Долю получат все, кто проработал в компании больше двух лет.

  • Сотрудники получат акции вне зависимости от должности и города работы. Раздать свои акции решил сам сооснователь группы Дэвид Келлерманн. Он владеет долей в 35,53%.
  • Melon Fashion Group управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По собственным данным, у группы 845 магазинов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Армении. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании на конец 2020 года составила 25 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей.
  • В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники писал, что Melon Fashion Group выбрала «Сбер», ВТБ, Goldman Sachs и BofA для проведения IPO. Компания запланировала выйти на биржу осенью 2022 года.

#новость #mfg

489 просмотров
2 2 комментария
0
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Иван Волков

Понятно теперь, почему там вычищали весь персонал под конец года, переводя на самозанятых :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Марат Язмыш

На что только не пойдет капиталист ради прибыли)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Банк «Открытие»
Вызов принят

Минувшая неделя стала очень горячей для нашей команды поддержки, ведь мы участвовали в стихийном ТикТок челлендже. Это было просто какое-то веселье или реальный профит для нас?

1 1 комментарий
2
Приёмная
Павел Seoremica
Сбер передал мои личные данные третьим лицам для осуществления звонков

Сегодня я окончательно разобрался в ситуации и выяснил откуда у Сбера появились технические номера, кто требовал от меня явиться в отделение банка с covid, почему я не мог пополнить карту, и кто ежедневно мне звонил и требовал продиктовать паспортные данные у родственников. Ну и, конечно же, о каких коллегах упоминает официальный аккаунт Сбера.

21 21 комментарий
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Админ Устал
Кейс как уменьшить доходы сотням админов телеграм-каналов с помощью криворуких разработчиков сервиса аналитики

Вы стартапер или разработчик? Откройте эту статью - вас ждет здоровенная монопольная ниша с миллионами рублей по подписке. Фишка в том что владельцы умудрились сделать из конфетки полноценное говно, а конкурентов нет. Детали в теме.

19 19 комментариев
26
СберМегаМаркет
Как СберМегаМаркет делает единообразным контент об одних и тех же товарах от разных продавцов и зачем вообще это нужно

Успех продаж в e-commerce связан не только с различными комбинациями способов продвижения товара, но и с качественным и подробным его описанием. Что делать, если у тебя на платформе тысячи продавцов, которые могут продавать аналогичные товары? Как помочь клиенту выбрать из всего многообразия и при этом поддерживать на регулярной основе актуальные…

3 3 комментария
17
Открытие Инвестиции
Три причины ослабления доллара

31 января 2022 года доллар сразу подешевел против всех валют большой десятки. Ниже три основных причины, почему это произошло.

0 Обсудить
–1
Торговля
Маша Цепелева
Ozon отчитался за 2021 год: количество заказов выросло почти втрое — до 220 млн, количество продавцов — до 90 тысяч Статьи редакции

Финансовые показатели маркетплейс обещает раскрыть 5 апреля.

35 35 комментариев
13
Личный опыт
Ivan Kuznetsov
Без Slack и стендапов: Как мы работаем над mental-health приложением InnerSense

В этой статье я хочу зафиксировать опыт применения разных инструментов и методологий в своей работе и поделиться тем набором, к которому я пришел к 2022 году.

3 3 комментария
12
Техника
Selectel
Клавиатуры для работы и фана: 6 удобных и многофункциональных моделей

Собрали в подборку очень разные девайсы — большие и маленькие, минималистичные и кастомные, с подсветкой и без.

Источник фото: www.corsair.com
12 12 комментариев
7
Тинькофф
Покупать «экологично»: как сервис «Долями» помог PUMA увеличить средний чек в онлайне на 79%

В 2021 году PUMA начала искать новые пути для роста бизнеса. Одной из основных задач было повысить средний чек. Для PUMA важны были два фактора: инструмент должен быть эффективным для компании и комфортным для клиентов. На помощь ей пришел BNPL-сервис «Долями». С его помощью средний чек компании при продажах в онлайне вырос на 79% по сравнению с…

1 1 комментарий
1
Нетрика
Хантить vs растить: как ИТ-компаниям решить кадровый вопрос

Рынок IT-кадров оказался не бесконечным: много лет он буквально трещал по швам, а теперь окончательно исчерпал свою емкость. В прошлом году крупные банки буквально «пропылесосили» его. При этом потребность в новых специалистах для растущей отрасли остается актуальной. Как наилучшим образом строить кадровую стратегию в таких реалиях, рассказала…

1 1 комментарий
1
Транспорт
Евгения Евсеева
ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси в ноябре-январе — Forbes Статьи редакции

Кроме того, агрегаторы такси должны объяснить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.

486 486 комментариев
68
Больше статей
null