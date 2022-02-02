Сбер передал мои личные данные третьим лицам для осуществления звонков

Сегодня я окончательно разобрался в ситуации и выяснил откуда у Сбера появились технические номера, кто требовал от меня явиться в отделение банка с covid, почему я не мог пополнить карту, и кто ежедневно мне звонил и требовал продиктовать паспортные данные у родственников. Ну и, конечно же, о каких коллегах упоминает официальный аккаунт Сбера.