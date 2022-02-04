X5paket Перекресток. Как использовать подписку Пакет, живя в большом городе – от скепсиса до реальной экономии

Спойлер: для тех, кто предпочитает жить одним днем и тратить деньги на продукты, не размышляя об инфляции и экономии, этот рассказ вряд ли актуален. Но если вы, как и я, живете с семьей в большом городе-миллионнике, а планирование трат на продукты знатно выбивает из колеи, то отдельный спойлер для вас: надежда все еще есть.