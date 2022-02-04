«Магнит Косметик» начнёт работать в Узбекистане Статьи редакции
До этого «Магнит» работал только в России.
- «Магнит» откроет в стране первый «Магнит Косметик», но при этом не планирует открывать в стране продуктовые магазины, пишет Shopper's.
- Это первый иностранный рынок для «Магнита» — до этого сеть работала только в России.
- «Магнит» заявлял о планах начать работать в Узбекистане в апреле 2021 года. В пресс-релизе говорилось, что это позволит ритейлеру увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока.
- «Магнит Косметик» — одна из крупнейших в России сеть магазинов косметики. На конец 2021 года в нее входило 6966 торговых точек.
- Другие крупные российские сети магазинов парфюмерии, например, «Л’этуаль» и «Улыбка радуги», также не работают за пределами России.
Рынок хороший, почти 40 млн населения
35, если быть более точным
35 000 082 человек, если быть совсем точным
Сегодня уже кто-то родился..
Но кто то и умер (
Если быть совсем точным, то:
Рождаемость: в среднем 2 188 детей в день (91.16 в час), Смертность: в среднем 659 человек в день (27.47 в час)
Покупательская способность крайне низкая, даже в сравнений с Россий.
Была история с мобильными операторам: все поголовно выходили на рынки СНГ, А потом уходили с убытками: одни из-за скандалов со взятками, другие - из-за смены власти. МТС просто выгнали из Узбекистана, национализировав всю инфраструктуру Надо учиться на таких кейсах и быть очень аккуратными с рынками, которые дичее нашего.
Ничего не национализировали, всё нормалёк. Билайн как трудился, так и трудится. HUMANS зашёл, как новый оператор. Мегафон заходит вместо Telesoneira. не пугайтесь, заходите к нам. Яндекс Такси - топ по количеству поездок - всё замечательно, ребятки. У нас тепло, весело и интересно.
Я всё жду когда Тинькофф и Сбер очнутся и зайдут на рынок, порвав все банки по качеству сервиса.
Тут дело о коррупции и убытки почти 1 млрд. Долларов. Эта история показывает как там вести бизнес
Ладно, я как человек, работавший в отрасли связи в то время, знаю чуть больше чем вы ;) и поверьте там ооочень много подводных камней, о которых СМИ не напишут, или напишут лет через 50.
В статье все неправда?
Я не возьмусь разбирать сейчас всю статью. Пусть правда будет на вашей стороне.
Тогда к чему был ваш комментарий? Он в стиле, что «на самом деле все иначе, но как иначе и почему я не скажу, но я там работал, знаю»
К тому что не всегда надо верить:
комментаторам и СМИ
Сразу вспоминается как Маргулан Билайну сотовую компанию в Казахстане загнал
и еще 100500 успешных историй, которые отлично работают в СНГ. все относительно, думаю там не глупые люди сидят и это решение принято не просто так.
а в Грузии разве нет магнита?
есть 🙂
А где ещё нет Магнитов?
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