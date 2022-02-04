Торговля
Евгения Евсеева

«Магнит Косметик» начнёт работать в Узбекистане Статьи редакции

До этого «Магнит» работал только в России.

  • «Магнит» откроет в стране первый «Магнит Косметик», но при этом не планирует открывать в стране продуктовые магазины, пишет Shopper's.
  • Это первый иностранный рынок для «Магнита» — до этого сеть работала только в России.
  • «Магнит» заявлял о планах начать работать в Узбекистане в апреле 2021 года. В пресс-релизе говорилось, что это позволит ритейлеру увеличить экспорт, а также активнее развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока.
  • «Магнит Косметик» — одна из крупнейших в России сеть магазинов косметики. На конец 2021 года в нее входило 6966 торговых точек.
  • Другие крупные российские сети магазинов парфюмерии, например, «Л’этуаль» и «Улыбка радуги», также не работают за пределами России.

#новость #магнит

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J P Morgan Chase

Рынок хороший, почти 40 млн населения

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Вадим Синяшин

35, если быть более точным

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Александр Саввин

35 000 082 человек, если быть совсем точным

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Вадим Синяшин

Сегодня уже кто-то родился..

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Артур Амиров

Но кто то и умер (

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Артём Календжян

Если быть совсем точным, то:
Рождаемость: в среднем 2 188 детей в день (91.16 в час), Смертность: в среднем 659 человек в день (27.47 в час)

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Radna

Покупательская способность крайне низкая, даже в сравнений с Россий.

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Максим Кот

Была история с мобильными операторам: все поголовно выходили на рынки СНГ, А потом уходили с убытками: одни из-за скандалов со взятками, другие - из-за смены власти. МТС просто выгнали из Узбекистана, национализировав всю инфраструктуру Надо учиться на таких кейсах и быть очень аккуратными с рынками, которые дичее нашего.

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1
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Вадим Синяшин

Ничего не национализировали, всё нормалёк. Билайн как трудился, так и трудится. HUMANS зашёл, как новый оператор. Мегафон заходит вместо Telesoneira. не пугайтесь, заходите к нам. Яндекс Такси - топ по количеству поездок - всё замечательно, ребятки. У нас тепло, весело и интересно.
Я всё жду когда Тинькофф и Сбер очнутся и зайдут на рынок, порвав все банки по качеству сервиса.

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Максим Кот

Тут дело о коррупции и убытки почти 1 млрд. Долларов. Эта история показывает как там вести бизнес

МТС заплатит максимальный штраф по «узбекскому…
МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит…
rbc-ru.turbopages.org
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Вадим Синяшин

Ладно, я как человек, работавший в отрасли связи в то время, знаю чуть больше чем вы ;) и поверьте там ооочень много подводных камней, о которых СМИ не напишут, или напишут лет через 50.

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Максим Кот

В статье все неправда?

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Вадим Синяшин

Я не возьмусь разбирать сейчас всю статью. Пусть правда будет на вашей стороне.

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Максим Кот

Тогда к чему был ваш комментарий? Он в стиле, что «на самом деле все иначе, но как иначе и почему я не скажу, но я там работал, знаю»

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Вадим Синяшин

К тому что не всегда надо верить:
комментаторам и СМИ

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Артур Амиров

Сразу вспоминается как Маргулан Билайну сотовую компанию в Казахстане загнал

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Адиль Аманжол

и еще 100500 успешных историй, которые отлично работают в СНГ. все относительно, думаю там не глупые люди сидят и это решение принято не просто так.

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Алимк

а в Грузии разве нет магнита?

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Алимк

есть 🙂

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Пакина

А где ещё нет Магнитов?

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