Торговля
Маша Цепелева

Владелец аптек «Ригла» запустит сеть магазинов косметики в Москве Статьи редакции

Первый магазин «Ригла beauty» открылся в Подмосковье.

  • До конца года «Ригла» планирует открыть 10 косметических магазинов в торговых центрах и на первых этажах жилых домов, рассказал «Ведомостям» гендиректор сети Александр Филиппов.
  • Во втором квартале года «Ригла beauty» планирует запустить интернет-магазин и в будущем распределить поровну продажи между магазинами и через сайт. Филиппов не раскрыл инвестиции в проект.
  • В «Ригла beauty» будет продаваться уходовая, лечебная косметика от международных производителей и биологически активные добавки. Это будут товары в ценовых сегментах чуть выше среднего и люкс. Ассортимент — более чем 3000 наименований. Основная аудитория — женщины старше 35 лет в городах-миллионниках.
  • Опрошенные изданием эксперты оценили инвестиции в запуск в сети в 30-100 млн рублей. Если компания решит создать отдельную от аптек инфраструктуру и нанять новых сотрудников, затраты вырастут до 1 млрд рублей, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики Пётр Бобровский.

#новость #ригла

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Johnny Vorony

Не увидел основного УТП? Как планируют конкурировать с золотым яблоком? И название ригла beauty мягко говоря провальное. Концепции нет, учитывая бешеные цены в аптеках. Кто там покупает?

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Алмаз Загидуллин

Я так понял с зя, рг, лэтуалем, сефорой и прочими они в товарной сетке они будут пересекаться не так часто

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Чит Чат

А разве сам по себе формат магазина не сдох?

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