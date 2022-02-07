Владелец аптек «Ригла» запустит сеть магазинов косметики в Москве Статьи редакции
Первый магазин «Ригла beauty» открылся в Подмосковье.
- До конца года «Ригла» планирует открыть 10 косметических магазинов в торговых центрах и на первых этажах жилых домов, рассказал «Ведомостям» гендиректор сети Александр Филиппов.
- Во втором квартале года «Ригла beauty» планирует запустить интернет-магазин и в будущем распределить поровну продажи между магазинами и через сайт. Филиппов не раскрыл инвестиции в проект.
- В «Ригла beauty» будет продаваться уходовая, лечебная косметика от международных производителей и биологически активные добавки. Это будут товары в ценовых сегментах чуть выше среднего и люкс. Ассортимент — более чем 3000 наименований. Основная аудитория — женщины старше 35 лет в городах-миллионниках.
- Опрошенные изданием эксперты оценили инвестиции в запуск в сети в 30-100 млн рублей. Если компания решит создать отдельную от аптек инфраструктуру и нанять новых сотрудников, затраты вырастут до 1 млрд рублей, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики Пётр Бобровский.
Не увидел основного УТП? Как планируют конкурировать с золотым яблоком? И название ригла beauty мягко говоря провальное. Концепции нет, учитывая бешеные цены в аптеках. Кто там покупает?
Я так понял с зя, рг, лэтуалем, сефорой и прочими они в товарной сетке они будут пересекаться не так часто
А разве сам по себе формат магазина не сдох?
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