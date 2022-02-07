DNS уволил продавца за установку техники «мимо кассы» — после скандала глава сети пообещал ей помочь открыть свой бизнес Статьи редакции
Но возвращать на работу её не стал.
В начале января Лада Глыбина рассказала в Facebook о своей знакомой — продавщице одного из магазинов DNS во Владивостоке Ирине Парфенчик, которая помогла ей с установкой стиральной машины. Спустя месяц после поста Парфенчик вызвал управляющий магазина и попросил уйти, написала журналистка.
По словам Глыбиной, она купила машинку специально в DNS, чтобы знакомой «был процент с продаж», а после попросила её лично установить технику. «Мастеров от DNS надо ждать в течение дня, что мне неудобно. И вообще, не ваше дело, кого мне звать в свой дом», писала она.
Узнав об увольнении знакомой, Глыбина позвонила сооснователю сети Дмитрию Алексееву и рассказала о ситуации. По её мнению, было несправедливо расставаться с «отличным специалистом и мастером по ремонту техники», которая к тому же мать-одиночка «с зарплатой 35-40 тысяч рублей».
4 февраля Алексеев публично ответил на пост. Он отметил, что дополнительный сервис вроде установки техники — это штатная услуга DNS, «мимо кассы» оказывать её нельзя. «Все работники об этом знают. У нас большая сеть, и мы вынуждены строго следить за порядком и выполнением правил», — пояснил он.
Спустя три дня, 7 февраля, Алексеев высказался ещё раз: рассказал о встрече с Ириной Парфенчик. Он предложил стать её наставником и открыть своё дело — сервис для бытовой техники и электроники.
«Так как похоже, что я невольно явился катализатором всей этой истории (изначально некоторые хотели укусить именно меня), то помогу Ирине в том числе и материально», — написал Алексеев. Он предположил, что это будет история «Золушки из DNS», и обещал рассказывать, «как идут дела».
Лада Глыбина заявила, что не верит «ни единому слову Алексеева». Она добавила, что у Парфенчик за три дня появилось несколько «гораздо лучших предложений с зарплатой вдвое больше», но деталей не привела.
Этак, автослесарь не может чинить автомобили по выходным? Я думаю, такой рабочий контракт по российскому трудовому законодательству не пройдет.
автослесарь не может чинить автомобили по выходным?
Может.
Но не тем клиентам, контакты которых он узнал у себя на работе.
В реальности он на рабочем месте ставит запчасти, принесенные клиентом мимо кассы :)
В реальности он на рабочем месте
Оказывает услугу, оплаченную в кассу.
Вы зачем тему (в выходные) сменили на (запчасти)? Не видите разницы?
Да хрен там, в кассу оплачивается нормочас :)
В реальности он на рабочем месте
Оказывает услугу, оплаченную в кассу пропорционально нормочасам.
Вы зачем тему (в выходные) сменили на (запчасти), а потом - на нормочасы? Не видите разницы?
так она и клиент были знакомы ДО покупки
По словам Глыбиной, она купила машинку специально в DNS, чтобы знакомой «был процент с продаж», а после попросила её лично установить технику.
И в этот момент девушка должна была объяснить Глыбиной что установкой занимается специальная служба ДНС, а ей влезать в это нельзя потому что таким образом она уводит клиента у своей же компании.
Ваще ни разу, вне рабочего времени что хочу то и делаю. Не дело это магазина и вообще радоваться надо что привела клиентку.
Может то может, но мимо кассы не может. Это конфликт интересов, вышвырнуть надо было раньше ее.
Конфликта интересов за пределами государственной службы и бюджетных учреждений не существует, это термин из ФЗ О противодействии коррупции. Или ДНС это уже ФГУП "ДНС"?
DNS уволил сотрудника, который продавал видеокарты мимо кассы до официального старта их продаж. После скандала глава сети пообещал войти в долю.
Что DNS пиарит себя так чтоле?
Не, это "журналистка" Лада Глыбина напрыгнула с голодухи. Раньше она на оппозиционной почве подьедалась, потом яростно губернатора пиарила, теперь источники дохода иссякли, попыталась походу шантажировать Алексеева черным пиаром, но у того пиарщики оказались лучше )))
Не знаю таких подробностей, но пиарщики у ДНС показали себя отлично )
Хммм, у ДНС будет новый подрядчик на выполнение услуг?
Что значит мимо кассы? Принцип свободы договора никто не отменял, человек может даже просто произнести ритуальную фразу перед установкой машинки "отвественно заявляю, что произвожу установку от своего имени, а не от имени сотрудника ДНС" и тут же получить полное право распоряжаться своим трудом. А мимо кассы это когда деньги в кассу не попали по договору с магазином
Ого, у KFC 11 секретных специй
С одной стороны добрый человек, с другой - плохой пример тем, кто решит поступить также. Так как если вынести за скобки "мать-одиночка" и прочие слезливые истории - последователи могут легко попасть под статью УК РФ.
Сотрудник ДНС это теперь госслужащий, которому запрещено заниматься бизнесом?
А мог бы диверсифицировать бизнес-модель, отладить сотрудничество с мастерами, по успешному примеру Леруа.
Пусть плохо, но "своё" - весьма заскорузлое мышление.
Все что случилось с экосистемами за две недели
Если автор поставил только оценку, удалить отзыв не получится. В остальных случаях можно попробовать.
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
CPM (стоимость 1000 показов) в Facebook и Instagram за год вырос почти в 2 раза, вместе с ним подорожали и рекламные лиды. Мы решили провести эксперимент с настройками кампаний и получили вау-результат — снизили стоимость заявки на 87%.
Анджей Олейник, топ-менеджер с международным опытом, возглавил Авито Недвижимость
Но возвращать на работу её не стал.
Пароли, коды для доступа, электронный пропуск. Если вы все еще помните эти термины – можете смело забывать о них. Они остаются в прошлом, уступая место новым биометрическим технологиям – многофункциональным, универсальным и гораздо более эффективным. Уже сегодня они внедряются и используются в самых разных сферах, в том числе, в HR, где они…
Ситуация произошла на отдыхе в Сочи в одном из отелей на Розе Хутор у мамы.
Мой друг захотел доказать, что «можно купить любую NFT и через несколько дней продать ее дороже». Опыта у него конечно никакого нет, но спор есть спор.