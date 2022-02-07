Торговля
Таня Боброва

DNS уволил продавца за установку техники «мимо кассы» — после скандала глава сети пообещал ей помочь открыть свой бизнес Статьи редакции

Но возвращать на работу её не стал.

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В начале января Лада Глыбина рассказала в Facebook о своей знакомой — продавщице одного из магазинов DNS во Владивостоке Ирине Парфенчик, которая помогла ей с установкой стиральной машины. Спустя месяц после поста Парфенчик вызвал управляющий магазина и попросил уйти, написала журналистка.

По словам Глыбиной, она купила машинку специально в DNS, чтобы знакомой «был процент с продаж», а после попросила её лично установить технику. «Мастеров от DNS надо ждать в течение дня, что мне неудобно. И вообще, не ваше дело, кого мне звать в свой дом», писала она.

Узнав об увольнении знакомой, Глыбина позвонила сооснователю сети Дмитрию Алексееву и рассказала о ситуации. По её мнению, было несправедливо расставаться с «отличным специалистом и мастером по ремонту техники», которая к тому же мать-одиночка «с зарплатой 35-40 тысяч рублей».

4 февраля Алексеев публично ответил на пост. Он отметил, что дополнительный сервис вроде установки техники — это штатная услуга DNS, «мимо кассы» оказывать её нельзя. «Все работники об этом знают. У нас большая сеть, и мы вынуждены строго следить за порядком и выполнением правил», — пояснил он.

Пост Лады не был единственным эпизодом и не совсем верно говорить, что именно он послужил поводом для увольнение. Подобные вопросы всплывали и ранее, так что менеджмент был просто обязан реагировать.

Понимаю, что если подать ситуацию как «DNS вышвырнули мать-одиночку», то это выглядит нехорошо. Но на деле с продавцом поговорили и пришли к обоюдному пониманию, что сотрудничество в таком формате невозможно.

Мы расстались по взаимным договоренностям. У DNS претензий нет, вроде их не было и у Ирины. Но если вдруг остались какие-то вопросы, то я готов лично подключиться и разрешить их, хоть и узнал о всей этой истории только после того, как все случилось.

Дмитрий Алексеев

Спустя три дня, 7 февраля, Алексеев высказался ещё раз: рассказал о встрече с Ириной Парфенчик. Он предложил стать её наставником и открыть своё дело — сервис для бытовой техники и электроники.

Фото со страницы Дмитрия Алексеева в Facebook

«Так как похоже, что я невольно явился катализатором всей этой истории (изначально некоторые хотели укусить именно меня), то помогу Ирине в том числе и материально», — написал Алексеев. Он предположил, что это будет история «Золушки из DNS», и обещал рассказывать, «как идут дела».

Сейчас в плане помочь Ирине сформировать предложение, оформить его, сформулировать гипотезы о рыночных нишах. Нужно использовать информационный фон для формирования профессиональной узнаваемости. Необходимо осваивать Instagram, а может и задуматься о TikTok.

Раз уж так сложилось, то давайте превратим это в позитивную историю о восходящей звезде предпринимательства. Я буду периодически рассказывать о том, как идут дела.

Дмитрий Алексеев

Лада Глыбина заявила, что не верит «ни единому слову Алексеева». Она добавила, что у Парфенчик за три дня появилось несколько «гораздо лучших предложений с зарплатой вдвое больше», но деталей не привела.

#dns #дмитрийалексеев

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Dmitri Vinitski

Этак, автослесарь не может чинить автомобили по выходным? Я думаю, такой рабочий контракт по российскому трудовому законодательству не пройдет.

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Борис Васильев

автослесарь не может чинить автомобили по выходным?
 Может.
Но не тем клиентам, контакты которых он узнал у себя на работе.

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Dmitri Vinitski

В реальности он на рабочем месте ставит запчасти, принесенные клиентом мимо кассы :)

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Борис Васильев

В реальности он на рабочем месте
 Оказывает услугу, оплаченную в кассу.

Вы зачем тему (в выходные) сменили на (запчасти)? Не видите разницы?

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Dmitri Vinitski

Да хрен там, в кассу оплачивается нормочас :)

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Борис Васильев

В реальности он на рабочем месте
Оказывает услугу, оплаченную в кассу пропорционально нормочасам.
Вы зачем тему (в выходные) сменили на (запчасти), а потом - на нормочасы? Не видите разницы?

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badResistor

так она и клиент были знакомы ДО покупки
По словам Глыбиной, она купила машинку специально в DNS, чтобы знакомой «был процент с продаж», а после попросила её лично установить технику.

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Константин Рогов

И в этот момент девушка должна была объяснить Глыбиной что установкой занимается специальная служба ДНС, а ей влезать в это нельзя потому что таким образом она уводит клиента у своей же компании.

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badResistor

Ваще ни разу, вне рабочего времени что хочу то и делаю. Не дело это магазина и вообще радоваться надо что привела клиентку.

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Константин Рогов

Может то может, но мимо кассы не может. Это конфликт интересов, вышвырнуть надо было раньше ее.

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Ричард Ричардович

Конфликта интересов за пределами государственной службы и бюджетных учреждений не существует, это термин из ФЗ О противодействии коррупции. Или ДНС это уже ФГУП "ДНС"?

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Лев Троссман

DNS уволил сотрудника, который продавал видеокарты мимо кассы до официального старта их продаж. После скандала глава сети пообещал войти в долю.

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Ivan Kulmyaev

Что DNS пиарит себя так чтоле?

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Константин Рогов

Не, это "журналистка" Лада Глыбина напрыгнула с голодухи. Раньше она на оппозиционной почве подьедалась, потом яростно губернатора пиарила, теперь источники дохода иссякли, попыталась походу шантажировать Алексеева черным пиаром, но у того пиарщики оказались лучше )))

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Миша Магадан

Не знаю таких подробностей, но пиарщики у ДНС показали себя отлично )

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1
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Chr Chr

Хммм, у ДНС будет новый подрядчик на выполнение услуг?

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Ричард Ричардович

Что значит мимо кассы? Принцип свободы договора никто не отменял, человек может даже просто произнести ритуальную фразу перед установкой машинки "отвественно заявляю, что произвожу установку от своего имени, а не от имени сотрудника ДНС" и тут же получить полное право распоряжаться своим трудом. А мимо кассы это когда деньги в кассу не попали по договору с магазином

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jianku13

Ого, у KFC 11 секретных специй

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Ренат Зайдуллин

С одной стороны добрый человек, с другой - плохой пример тем, кто решит поступить также. Так как если вынести за скобки "мать-одиночка" и прочие слезливые истории - последователи могут легко попасть под статью УК РФ.

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Ричард Ричардович

Сотрудник ДНС это теперь госслужащий, которому запрещено заниматься бизнесом?

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Артем Спиридонов

А мог бы диверсифицировать бизнес-модель, отладить сотрудничество с мастерами, по успешному примеру Леруа.

Пусть плохо, но "своё" - весьма заскорузлое мышление.

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