Пост Лады не был единственным эпизодом и не совсем верно говорить, что именно он послужил поводом для увольнение. Подобные вопросы всплывали и ранее, так что менеджмент был просто обязан реагировать.



Понимаю, что если подать ситуацию как «DNS вышвырнули мать-одиночку», то это выглядит нехорошо. Но на деле с продавцом поговорили и пришли к обоюдному пониманию, что сотрудничество в таком формате невозможно.

Мы расстались по взаимным договоренностям. У DNS претензий нет, вроде их не было и у Ирины. Но если вдруг остались какие-то вопросы, то я готов лично подключиться и разрешить их, хоть и узнал о всей этой истории только после того, как все случилось.