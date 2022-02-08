«Вкусвилл» открыл свой первый магазин без касс и продавцов Статьи редакции
Плата за товары будет списываться автоматически после выхода покупателей через специальный турникет.
- Компания открыла магазин нового формата в Москве, пишет Inc. Его магазина — 52 м², в нём представлено около 220 позиций товаров.
- Магазин создан в сотрудничестве с разработчиком интеллектуальных систем Neurus. Инвестиции в открытие подобной точки значительно ниже, чем в обычный магазин благодаря компактности формата, рассказали в компании.
- При входе в магазин посетители должны отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилла», к которому привязана банковская карта. Покупатели могут брать товары с полок, после нужно выйти через специальный турникет — плата за покупки спишется автоматически.
- Продавцы приходят в магазин только по утрам для выкладки свежих продуктов на полки. Однако в первое время посетителей будет встречать консультант.
- О планах открыть магазины без касс и продавцов «Вкусвилл» рассказал в ноябре 2021 года. Тогда в компании уточнили, что только тестируют технологию.
- У Metro есть два магазина «Фасоль» без касс, у «X5 Group» — два магазина «Пятёрочка #Налету». В мае 2020 года магазин без касс и продавцов в «Москва-Сити» запустила «Азбука вкуса» со «Сбербанком» и Visa. Проект приостановлен, но возможен запуск в новых локациях, уточнил ритейлер.
Первый «ВкусВилл» без продавцов и касс открылся в Москве по адресу ул. Тестовская, 1.
Символичный адрес для тестирование нового формата.
Видимо улицы "Вкусвилловской" не нашлось 😛
Удивился, что такая улица есть в Москве. И правда, около Сити)
Да, часто компании там что-нибудь тестируют. Квадратные светофоры например там тоже тестировали(или ещё тестируют)
квадратные светофоры были ровно 1 день на Тверской
Так там и сейчас инфоцыганский хор!
Весь Сити оккупировали.
Тест происходит от латинского тестикулы, а точнее от процедуры, когда у новоизбранного папы проверяли наличие яичек, дабы случайно на престол не взошла баба.
Если таковые находились, то народу возглашалось "Mas nobis dominus est» (Господином нашим имеем мужчину)
Скоро и без еды магазин откроют, будем покупать NFT конкретного огурца из коллекции огурцов.
Так и будет, через масковский чип в башке загрузите вкус фуагра, а жрать по факту будете каких нибудь насекомых с овсяной кашей.
Из насекомых афигенскую муку делают. А овсянка так вообще бомба на утро.
Так я и не шутил
Так и я не шутил. Мука получается больше белковая чем углеводная и куда полезнее. Что самое интересное люди плюются только когда узнают что это. А до говорят очень вкусно из чего это :)
Проекта ещё даже в планах нет, зато уже грамотные пиарщики и маркетологи есть.
Овсянка - норм)
лучше вернули б лесбух
сходи на любой концерт Земфиры.. Так их концентрация такая же, как бактерий гонококка при гонорее
очень круто. большие молодцы
Все ритейлеры только в Москве крутые пилот проекты запускают. Пора уже в Питере инновации внедрять.
снег сначала почистите
Кстати, кто был этим летом, заметил наверно, что трудно дышать. Всё потому, что мы упаковывали атмосферу в новый уникальный продукт - "Воздух Санкт-Петербурга".
Со снегом заминочка вышла - линия всего одна, а снега много, но к лету все прилавки страны завалим "Снегом из Санкт-Петербурга", осталось чуть-чуть потерпеть.
Лично я начинаю свое утро с глотка воды талой питерской сосули.
"При входе в магазин посетители должны отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилла», к которому привязана банковская карта"
Но ведь я могу этого не делать, и они не могут меня не пустить. И вообще это навязывание ненужной услуги.
Плюс, насколько я понимаю, если я захочу оплатить наличными, они обязаны предоставить такую возможность.
Специально приходить в современный магазин, чтобы платить налом? Логичный поступок, ничего не сказать.
По закону наличные рубли как платежное средство должен принимать любой розничный продавец. У кого-то даже суд был кто только карты и суд однозначно это подтвердил.
Но в этом магазине нет продавцов! Шах и мат!
Значит придется завести для приема нала. Закон суров но это закон. Или поставить терминал приема нала.
Или просто изменить закон, что скорее всего через пару лет и случится
Закон суров но это закон.
Именно поэтому на него можно спокойно плевать до тех пор, пока издержки от его несоблюдения не превысят расходы на его выполнение. Что может и не случиться до изменения закона в будущем.
Нарушать закон, прикрываясь современностью магазина? Ок.
С такой логикой вы просто остановите эволюцию🌝 «в смысле электромобиль? Я хочу заправить ее бензином, вы не можете мне помешать!»
Сам придумал, сам посмеялся, ещё и эволюцию с логикой приплёл. Возьми с полки пирожок.
Ты мой хороший, иди обниму🌚
В Финляндии таким магазинам уже третий десяток пошел. Значит общество потребителей и доверие в стране растет. Это прекрасно.
Очень сомневаюсь что в Финляндии магазин с входом через приложения и списывания с банковских карт уже 30 лет работает.
Лол там деньги оставляешь в коробочке, какое приложение деревенщина
Ну раз такой формат, то у нас "на деревне" такое тоже чуть ли не с девяностых. Деньги даже не надо оставлять в коробочке! Просто долг "в тетрадочку" записывают, потом отдаёшь с получки.
Только хрен с трамвайной ручкой путаете. Такие модели магазинов могут быть в маленьких социумах, где все друг друга достаточно хорошо знают, а тут речь о магазине, куда может зайти любой желающий.
Пф
В Японии таким лавкам уже сотни лет.
а как такие магазины работали в 92 году?
Ты заходишь в магазин, берешь сыр, ягоды, колбасу, берешь бумажку - пишешь сумму и имя, все, или в коробочку денежку кладешь, или на терминале платишь.
Такое и в России было. Только не прижилось
В 92-м году в терминале..? Я уже вижу эти маленькие финские магазины, которые поголовно были оборудованы терминалами в 92-м году.
Правда есть мнение, что тогда в каждом магазине ещё интернета не было...
Смешно, даже в Суздале летом народу на улицах в разы больше, чем в Хельсинки)))
Пива там не будет, насколько понимаю. Идентификации возраста нет.
Пиво по биометрии втюхать можно
паспорт можно считывать легко
Паспорт -не человек
тогда биометрия лица да и сравнение с паспортом
Зачем паспорт, если QR привязка к карте и рожа ее же владельца?
Это уже незаконный сбор данных, скорее всего.
Плюс, паспорт можно нафотошопить.
Лично я только за пивом туда хожу..
Чёт после этого "скандала" с лесби какое-то двойственное отношение к Вкусвиллу в целом.
Чёт вас как-то легко сбить с толку
Я чёт не понял, там лесбиянок покупают или продукты?
Что будет с человеком, который отоварился и вышел с заблокированной или с пустой картой, в теме не раскрыто.
Если вы думаете, что молоко из ВкусВилл справа,
то вы большой оптимист.
Справа самое обыкновенное молоко, продающееся в небольшом городке далеко от столицы и на фото оно после слива всех, казалось бы, с него сливок.
А вот слева молоко из ВкусВилл. Чем они его красят я так и не понял. Про жирность тоже уже который год не понимаю - написано что-то выше 3 %, но в нем нет сливок - кипяти, не кипяти его, тряси, не тряси его.
По вкусу тоже разница как небо и земля - у ВкусВилловского вкуса нет от слова совсем, если сравнивать с тем, что справа.
А разве слева не раствор извести? Проверье лакмусовой бумажкой, по цвету и консистенции это он.
Не знаю, известь мне пить не доводилось (как я так думаю),
но после такого случая как решил сравнить - пропало всякое желание брать там (во ВкусВилле) молоко.
Лакмусовая бумажка вас спасет ))
Сперва попробовать на вкус, а потом совать лакмусовую бумажку очень сильно, однозначно одобряю!)
К сожалению это не особо смешно. Известь и мел это еще куда не шло при подделке молока, есть компоненты похуже.
Они по вкусу разве не ощущаются?
Не смешите. Уже вкус тонким слоем по хлебу на принтере печатают. Выбор не велик правда вкусов.
Спасибо. Хотя сперва всерьез не воспринял )
Лишь бы не оказался меланин, которым китайцы в ранние двухтысячные увлекались при окрашивании молока и изготовлении сухого молока и отправили в мир иной множество людей.
Ну самый благоприятный для покупателя вариант это мел. Полезно для костей хотя бы. Затем известь, не вреднее соды но не айс а дальше совсем уж отрава. И замедте я вам перечисляю то что за молоко выдают
Интересно, как итоговая сумма формируется. С весовыми товарами, например. Или там все в фасовке?
Я думаю также как сейчас на кассах самообслуживания - нужно положить товар на весы, выбрать название товара в меню, стоимость добавляется в чек.
Так а нафига оплата на выходе? Можно же чек в зале получить и выйти по нему на турникете, если неоплаченный товар на руках, то не пустит или зазвенит.
Хз, может быть через RFID все? Тогда все действительно упаковано должно быть. Но это дорого же.
Ну да, как-то не раскрыта тема. С оплатой на выходе мрачновато как то получается. Я должен знать итоговую сумму, опять же если ценник забыли поменять я об этом в зале узнать должен, а не на выходе. Умные корзинки?
Да не будет там весового товара. 220 sku, Вы чего?)
А кто будет выкладкой товара заниматься?
Продавцы утром. В статье же написано.
ну т.е. если до обеда все молоко купят с прилавка то вечером я там его уже не куплю
Пока люди, но скоро роботы, или не скоро.
Ассортимент маленький, а так прикольно 😁
очень классная статья, мне понравилось
удивительно)
Я уже давно организовал свой бизнес в виде магазина... без касс... без продавцов... без покупателей... блииииин
Кто прочитал все детали подскажите там компьютерное зрение как у Амазон или RFID?
В это время в моем локальном вкуссвилле появился ЧОПовец )
В Питере тоже есть.
Тут конечно вопрос в масштабирование этой системы. Сможет ли она обрабатывать 400 точек, как там будет построена система обработки, а какой процент ошибок будет.
Вот когда покроют город, тогда уже и посмотрим.
Но вкусвиллу все же респект!
«Вот когда покроют город, тогда уже и посмотрим.»
Да не покроют. Сверху же написали, что по закону имеют право ходить в уличный сортир и расплачиваться в розничных магазинах наличными. Предвижу коллизию. Максимум в Сити напихают, подальше от владельцев наличных 🤣
Покупатели могут брать товары с полок, после нужно выйти
Так, а что поменялось?
Эм . так вроде вкусвил ни когда не стеснялся что он для геев и лесбиянок. Чего это он заскромничал и убрал обслугу
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