Торговля
Валерия Козлова

«Вкусвилл» открыл свой первый магазин без касс и продавцов Статьи редакции

Плата за товары будет списываться автоматически после выхода покупателей через специальный турникет.

  • Компания открыла магазин нового формата в Москве, пишет Inc. Его магазина — 52 м², в нём представлено около 220 позиций товаров.
  • Магазин создан в сотрудничестве с разработчиком интеллектуальных систем Neurus. Инвестиции в открытие подобной точки значительно ниже, чем в обычный магазин благодаря компактности формата, рассказали в компании.
  • При входе в магазин посетители должны отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилла», к которому привязана банковская карта. Покупатели могут брать товары с полок, после нужно выйти через специальный турникет — плата за покупки спишется автоматически.
  • Продавцы приходят в магазин только по утрам для выкладки свежих продуктов на полки. Однако в первое время посетителей будет встречать консультант.
  • О планах открыть магазины без касс и продавцов «Вкусвилл» рассказал в ноябре 2021 года. Тогда в компании уточнили, что только тестируют технологию.
  • У Metro есть два магазина «Фасоль» без касс, у «X5 Group» — два магазина «Пятёрочка #Налету». В мае 2020 года магазин без касс и продавцов в «Москва-Сити» запустила «Азбука вкуса» со «Сбербанком» и Visa. Проект приостановлен, но возможен запуск в новых локациях, уточнил ритейлер.
«Вкусвилл»

#новость #вкусвилл

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AntoN

Первый «ВкусВилл» без продавцов и касс открылся в Москве по адресу ул. Тестовская, 1.

Символичный адрес для тестирование нового формата.

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27
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Раскаяние и Мармелад

Видимо улицы "Вкусвилловской" не нашлось 😛

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4
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colorless

Удивился, что такая улица есть в Москве. И правда, около Сити)

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1
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Aleksandr Matveev

Да, часто компании там что-нибудь тестируют. Квадратные светофоры например там тоже тестировали(или ещё тестируют)

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0
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Vladimir Alekseev

квадратные светофоры были ровно 1 день на Тверской

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0
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Успешный инструмент

Там всё символично

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0
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Henry Hetz

Так там и сейчас инфоцыганский хор!
Весь Сити оккупировали.

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0
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Василий Степанофф

Тест происходит от латинского тестикулы, а точнее от процедуры, когда у новоизбранного папы проверяли наличие яичек, дабы случайно на престол не взошла баба.
Если таковые находились, то народу возглашалось "Mas nobis dominus est» (Господином нашим имеем мужчину)

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0
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Георгий Хромченко

Скоро и без еды магазин откроют, будем покупать NFT конкретного огурца из коллекции огурцов.

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16
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Денис Демидов

Так и будет, через масковский чип в башке загрузите вкус фуагра, а жрать по факту будете каких нибудь насекомых с овсяной кашей.

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4
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Антон Антонов

Из насекомых афигенскую муку делают. А овсянка так вообще бомба на утро.

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1
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Денис Демидов

Так я и не шутил

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0
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Антон Антонов

Так и я не шутил. Мука получается больше белковая чем углеводная и куда полезнее. Что самое интересное люди плюются только когда узнают что это. А до говорят очень вкусно из чего это :)

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0
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Владислав Красиков

Проекта ещё даже в планах нет, зато уже грамотные пиарщики и маркетологи есть.

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0
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Ренат Зайдуллин

Овсянка - норм)

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0
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Ross Ulbricht

лучше вернули б лесбух

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17
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Василий Степанофф

сходи на любой концерт Земфиры.. Так их концентрация такая же, как бактерий гонококка при гонорее

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0
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Jay Green

очень круто. большие молодцы

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5
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Dimitri

Все ритейлеры только в Москве крутые пилот проекты запускают. Пора уже в Питере инновации внедрять.

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0
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Artem Bobtsov

снег сначала почистите

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15
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Цкуро Бесцветный

Кстати, кто был этим летом, заметил наверно, что трудно дышать. Всё потому, что мы упаковывали атмосферу в новый уникальный продукт - "Воздух Санкт-Петербурга".
Со снегом заминочка вышла - линия всего одна, а снега много, но к лету все прилавки страны завалим "Снегом из Санкт-Петербурга", осталось чуть-чуть потерпеть.

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0
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Василий Степанофф

Лично я начинаю свое утро с глотка воды талой питерской сосули.

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0
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Семен Переделкин

"При входе в магазин посетители должны отсканировать QR-код через приложение «Вкусвилла», к которому привязана банковская карта"

Но ведь я могу этого не делать, и они не могут меня не пустить. И вообще это навязывание ненужной услуги.

Плюс, насколько я понимаю, если я захочу оплатить наличными, они обязаны предоставить такую возможность.

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0
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Андрей Донской

Специально приходить в современный магазин, чтобы платить налом? Логичный поступок, ничего не сказать.

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4
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Дмитрий Левковский

По закону наличные рубли как платежное средство должен принимать любой розничный продавец. У кого-то даже суд был кто только карты и суд однозначно это подтвердил.

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0
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Дмитрий Кузнецов

Но в этом магазине нет продавцов! Шах и мат!

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3
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Дмитрий Левковский

Значит придется завести для приема нала. Закон суров но это закон. Или поставить терминал приема нала.

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0
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Anton Salimov

Или просто изменить закон, что скорее всего через пару лет и случится

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2
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Владислав Красиков

Закон суров но это закон.
 Именно поэтому на него можно спокойно плевать до тех пор, пока издержки от его несоблюдения не превысят расходы на его выполнение. Что может и не случиться до изменения закона в будущем.

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0
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Семен Переделкин

Нарушать закон, прикрываясь современностью магазина? Ок.

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0
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Anton Salimov

С такой логикой вы просто остановите эволюцию🌝 «в смысле электромобиль? Я хочу заправить ее бензином, вы не можете мне помешать!»

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2
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Семен Переделкин

Сам придумал, сам посмеялся, ещё и эволюцию с логикой приплёл. Возьми с полки пирожок.

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–1
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Anton Salimov

Ты мой хороший, иди обниму🌚

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1
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Дарья Смолякова

В Финляндии таким магазинам уже третий десяток пошел. Значит общество потребителей и доверие в стране растет. Это прекрасно.

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–3
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Dimitri

Очень сомневаюсь что в Финляндии магазин с входом через приложения и списывания с банковских карт уже 30 лет работает.

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5
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Дарья Смолякова

Лол там деньги оставляешь в коробочке, какое приложение деревенщина

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–3
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Любимый Пирожок

Ну раз такой формат, то у нас "на деревне" такое тоже чуть ли не с девяностых. Деньги даже не надо оставлять в коробочке! Просто долг "в тетрадочку" записывают, потом отдаёшь с получки.
Только хрен с трамвайной ручкой путаете. Такие модели магазинов могут быть в маленьких социумах, где все друг друга достаточно хорошо знают, а тут речь о магазине, куда может зайти любой желающий.

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1
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Denis G

Пф
В Японии таким лавкам уже сотни лет.

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0
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Иван Шеметов

а как такие магазины работали в 92 году?

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0
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Дарья Смолякова

Ты заходишь в магазин, берешь сыр, ягоды, колбасу, берешь бумажку - пишешь сумму и имя, все, или в коробочку денежку кладешь, или на терминале платишь.

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–2
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Архаров Петр

Такое и в России было. Только не прижилось

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Любимый Пирожок

В 92-м году в терминале..? Я уже вижу эти маленькие финские магазины, которые поголовно были оборудованы терминалами в 92-м году.
Правда есть мнение, что тогда в каждом магазине ещё интернета не было...

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0
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Цкуро Бесцветный

Смешно, даже в Суздале летом народу на улицах в разы больше, чем в Хельсинки)))

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0
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Alexander Ustimenko

Пива там не будет, насколько понимаю. Идентификации возраста нет.

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1
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R-Globus

Пиво по биометрии втюхать можно

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1
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Artem Bobtsov

паспорт можно считывать легко

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R-Globus

Паспорт -не человек

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0
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Artem Bobtsov

тогда биометрия лица да и сравнение с паспортом

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R-Globus

Зачем паспорт, если QR привязка к карте и рожа ее же владельца?

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Chr Chr

Это уже незаконный сбор данных, скорее всего.

Плюс, паспорт можно нафотошопить.

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Василий Степанофф

Лично я только за пивом туда хожу..

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Йонас Урбонас

Чёт после этого "скандала" с лесби какое-то двойственное отношение к Вкусвиллу в целом.

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Anton Salimov

Чёт вас как-то легко сбить с толку

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1
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Владислав Красиков

Я чёт не понял, там лесбиянок покупают или продукты?

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Максим Ростокин

Что будет с человеком, который отоварился и вышел с заблокированной или с пустой картой, в теме не раскрыто.

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G8Law

Если вы думаете, что молоко из ВкусВилл справа,
то вы большой оптимист.
Справа самое обыкновенное молоко, продающееся в небольшом городке далеко от столицы и на фото оно после слива всех, казалось бы, с него сливок.
А вот слева молоко из ВкусВилл. Чем они его красят я так и не понял. Про жирность тоже уже который год не понимаю - написано что-то выше 3 %, но в нем нет сливок - кипяти, не кипяти его, тряси, не тряси его.
По вкусу тоже разница как небо и земля - у ВкусВилловского вкуса нет от слова совсем, если сравнивать с тем, что справа.

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1
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Дмитрий Левковский

А разве слева не раствор извести? Проверье лакмусовой бумажкой, по цвету и консистенции это он.

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G8Law

Не знаю, известь мне пить не доводилось (как я так думаю),
но после такого случая как решил сравнить - пропало всякое желание брать там (во ВкусВилле) молоко.

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Дмитрий Левковский

Лакмусовая бумажка вас спасет ))

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Владислав Красиков

Сперва попробовать на вкус, а потом совать лакмусовую бумажку очень сильно, однозначно одобряю!)

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Дмитрий Левковский

К сожалению это не особо смешно. Известь и мел это еще куда не шло при подделке молока, есть компоненты похуже.

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Владислав Красиков

Они по вкусу разве не ощущаются?

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Дмитрий Левковский

Не смешите. Уже вкус тонким слоем по хлебу на принтере печатают. Выбор не велик правда вкусов.

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G8Law

Спасибо. Хотя сперва всерьез не воспринял )
Лишь бы не оказался меланин, которым китайцы в ранние двухтысячные увлекались при окрашивании молока и изготовлении сухого молока и отправили в мир иной множество людей.

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Дмитрий Левковский

Ну самый благоприятный для покупателя вариант это мел. Полезно для костей хотя бы. Затем известь, не вреднее соды но не айс а дальше совсем уж отрава. И замедте я вам перечисляю то что за молоко выдают

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R-Globus

Интересно, как итоговая сумма формируется. С весовыми товарами, например. Или там все в фасовке?

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Георгий Хромченко

Я думаю также как сейчас на кассах самообслуживания - нужно положить товар на весы, выбрать название товара в меню, стоимость добавляется в чек.

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1
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R-Globus

Так а нафига оплата на выходе? Можно же чек в зале получить и выйти по нему на турникете, если неоплаченный товар на руках, то не пустит или зазвенит.

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0
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Георгий Хромченко

Хз, может быть через RFID все? Тогда все действительно упаковано должно быть. Но это дорого же.

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0
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R-Globus

Ну да, как-то не раскрыта тема. С оплатой на выходе мрачновато как то получается. Я должен знать итоговую сумму, опять же если ценник забыли поменять я об этом в зале узнать должен, а не на выходе. Умные корзинки?

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Андрей Клабуков

Да не будет там весового товара. 220 sku, Вы чего?)

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0
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Евгения

А кто будет выкладкой товара заниматься?

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Dimitri

Продавцы утром. В статье же написано.

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0
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Евгения

ну т.е. если до обеда все молоко купят с прилавка то вечером я там его уже не куплю

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1
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Иван Ефимов

Пока люди, но скоро роботы, или не скоро.

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Эльмурза Кочкаров

Ассортимент маленький, а так прикольно 😁

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Настя Буракова

очень классная статья, мне понравилось

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Rosita Nehai

удивительно)

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Сергей Ермилов

Я уже давно организовал свой бизнес в виде магазина... без касс... без продавцов... без покупателей... блииииин

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0
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Denis G

Кто прочитал все детали подскажите там компьютерное зрение как у Амазон или RFID?

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Pavel Osadchuk

В это время в моем локальном вкуссвилле появился ЧОПовец )

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Василий Степанофф

В Питере тоже есть.

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Кирилл Загоскин

Тут конечно вопрос в масштабирование этой системы. Сможет ли она обрабатывать 400 точек, как там будет построена система обработки, а какой процент ошибок будет.

Вот когда покроют город, тогда уже и посмотрим.

Но вкусвиллу все же респект!

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Розарио Агро

«Вот когда покроют город, тогда уже и посмотрим.»

Да не покроют. Сверху же написали, что по закону имеют право ходить в уличный сортир и расплачиваться в розничных магазинах наличными. Предвижу коллизию. Максимум в Сити напихают, подальше от владельцев наличных 🤣

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0
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Дмитрий Полхович

Покупатели могут брать товары с полок, после нужно выйти
 Так, а что поменялось?

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–1
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Дмитрий Левковский

Эм . так вроде вкусвил ни когда не стеснялся что он для геев и лесбиянок. Чего это он заскромничал и убрал обслугу

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–2
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