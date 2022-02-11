Торговля
Богдан Музыченко

«Яндекс.Доставка» начала возить товары между городами Статьи редакции

Водители будут привозить заказы в распределительные центры, оттуда их отправят на склад в нужном городе.

  • Заказать доставку между городами можно более чем в 900 городах в 54 регионах, заявила компания. Новую функцию может подключить любой бизнес.
  • Водители забирают заказы из магазинов или складов, привозят их в распределительные центры в Московской области, а оттуда их грузовиками отправляют в города назначения на склады. Затем их забирают курьеры и доставляют покупателю либо в ближайший ПВЗ.
  • Покупателям из Московской области привезут товары со складов Москвы в течение 24 часов, из Костромы и Ярославля — на следующий день, а тем, кто живёт в Петербурге или Ростове-на-Дону, придётся ждать от 36 часов. Скорость доставки зависит от географии и дополнительных опций в заказе.
  • В приложении «Яндекс Go» можно будет посмотреть статус заказа, изменить время и место его получения или связаться с курьером и поддержкой. Покупатели могут внести предоплату или оплатить покупку при получении наличными либо картой.
  • По собственным данным, с «Яндекс.Доставкой» работают 20 тысяч компаний и более 100 тысяч предпринимателей.
Приложение «Яндекс.Доставки» — теперь виден подробный статус заказа 

#новость #яндексдоставка #яндекс

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Alex Petrov

Яндекс.Доставка и особенно Яндекс.Курьер ( это по сути один тариф , те когда вы хоть раз включите Курьер легально его не отключить, он автоматом включается с Доставкой), это дно еще хуже Яндекс.Такси , те там сразу понятно что денег не бывает, зато заказы в минус на постоянной основе. Хотите потратить час на доставку с нервотрепкой за 100-200 рублей, тогда Яндекс. Доставка это для вас. Работа в чистый минус.

При этом обратите внимание на неповторимый и фирменный стиль " работы" поддержки Яндекс. Это изуверство и издевательство, там скрипты и принципы работы не побоюсь этого слова, социопат утверждает, ну потому что психически здоровый человек, не может так обращаться с людьми.

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Sergei Timofeyev

В начале тяжело. Надо потерпеть.

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