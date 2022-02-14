Дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк $2,2 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на расширение сети дарксторов в Дубае.
- Среди инвесторов — фонд Doha Tech Angels и клуб венчурных инвесторов AngelsDeck, объявила компания. В раунде в декабре оценка компании составила $10 млн, сейчас Yalla Market её не раскрывает.
- Yalla Market запустили в Дубае в августе 2021 года Леонид Довбенко и Станислав Селезнев. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км. Доставка заказа занимает в среднем 15 минут.
- С ноября 2021 года Yalla Market увеличил среднюю выручку в четыре раза, но точные показатели не раскрывает. В ноябре она составила $20 тысяч.
- Инвестиции направят на расширение сети дарксторов в Дубае перед подготовкой к новому раунду, который пройдёт в марте 2022 года. За год сервис планировал запустить 100 новых дарксторов в Дубае и Абу-Даби и открыть первые склады в Катаре и Саудовской Аравии.
- Большинство российских предпринимателей запускают сервисы доставки еды в США и Европе — например, Buyk от основателей «Самоката», GetFaster.io, Jiffy и другие. Довбенко и Селезнев объясняли, что выбрали ОАЭ, потому что на рынке не было конкурентов, которые доставляли продукты быстрее, чем за час.
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