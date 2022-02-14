«На курсах обещают быстрый результат, а когда выдают диплом — ты идёшь работать за копейки»: что не так с SMM-рынком

Разбор пяти проблем рынка, с которыми столкнётся каждый, кто решит, что SMM — это два часа в день поработать на пляже с ноутбуком, а потом можно уйти в закат и пить мохито, получая тысячи долларов за труд.