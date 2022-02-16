Торговля
Маша Цепелева

МТС запустит собственное книжное издательство в 2022 году Статьи редакции

Компания планирует выпускать бумажные, электронные и аудиокниги.

  • МТС работает над собственным издательством с конца 2021 года. Запуск запланирован на апрель 2022 года, но может отложиться до лета, рассказали «Медузе» три источника на издательском рынке. Руководитель нового направления Евгения Рыкалова подтвердила изданию работу над проектом.
  • Компания издавать электронные, аудио- и бумажные книги. Будет четыре направления: историческая проза, нон-фикшн, сентиментальная проза и «большая литература» — книги лауреатов и финалистов литературных премий.
  • Сервис будет работать по подписке, примерные цены — 379, 549 и 800 рублей в месяц, рассказал один из источников издания. Но представители МТС эти цены не подтвердили. Отдельные книги тоже можно будет купить. Компания не раскрывает, под каким брендом будет вести новый бизнес.
  • Первыми бумажными книгами издательства станут произведения «Рай» и «Посмертие» лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразака Гурны. Это будет первый перевод автора на русский язык.
  • В рамках проекта МТС хочет запустить несколько подкастов в партнерстве с N+1, студией «Либо/Либо», сайтом «Такие дела», изданием Arzamas и другие.
  • Российский рынок цифровых книг оценивается в 11 млрд рублей, по данным «ЛитРеса». За последний год он вырос примерно на 30%, оценили участники рынка. Также пользователи проводят много времени в книжных сервисах, время увеличивает лояльность, а для экосистемы — это один из важнейших показателей, добавила Рыкалова.
  • С 2019 года у оператора есть сервис «МТС Библиотека», он даёт доступ к книгам «ЛитРеса». Подписка стоит от 399 рублей в месяц.

#новость #мтс

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Mika Rasulov

Издетельщеее

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Александр Степанов

Походу в МТС точно знают, когда нас отрубят от большой паутины. Других причин и вариантов вписываться в такой блудняк я не вижу...

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2
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PCT URL

Первыми бумажными книгами издательства станут произведения «Рай» и «Посмертие»
Бумажные книги в 2022-м. И не от кого-нибудь, а от телеком-оператора 🤔

Символично, конечно, получится, если перечисленные первые книги окажутся и последними тоже.

Или так и было задумано?

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Martin Prestone

черт, первая выпущенная книга в телеком компании должна быть "Азбука Морзе", 2022

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Дмитрий Косатиков

Так глядишь и по профессии наконец то смогу работу найти, не зря учился на издателя)

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Илья Попов

Для меня самая отличная новость в этом году. Желаю больших успехов и удачи! Респект!

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Sam Esq

МТС себя позиционирует как высокотехнологичная компания. Как с этим связано бумажное книгопроизводство? Ну может тогда и колбасой торговать на рынке?
Не нравится тут момент по сути лжи.

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Андрей Мельник

Ну, любителей читать книжки именно в бумажном варианте предостаточно. И если будут покупать - то почему бы и нет.

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Sam Esq

Ну говорю же - пусть колбасой на рынке торгуют, тоже выгодно и тоже любителей много))

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Андрей Мельник

А почему бы и нет? E-com сейчас у всех экосистем и ма номер 1

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