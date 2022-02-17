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Торговля
TJ

На маркетплейсах заметили бьющие током ошейники для питомцев — после критики компании пообещали удалить товары Статьи редакции

Пользователи соцсетей посчитали, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries поддерживают жестокое обращение с животными.

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Пример ошейника «Антимяу»

В соцсетях обратили внимание, что на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries продают электронные ошейники для котов «Антимяу» с функцией удара током во время мяуканья. Пользовательница Twitter @Moonhalf обвинила маркетплейсы в неэтичности и потребовала удалить товары.

Половинка луны и меховые сыны @Moonhalf
@ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket
Ребята , а у вас там все впорядке??? Вы проверяете товары, что размещаются на ваших площадках???
Это нормально, что у вас продаются ошейники "антимяу" что бьют кошек током??????
Половинка луны и меховые сыны @Moonhalf

Возмущение разделили и другие пользователи — в ответах на твит компании обвиняли в жестоком обращении с животными, а производителям и покупателям ошейников предлагали «попробовать их на себе».

Горячая Булочка с Картошечькой @girl_withpepper
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket
Вообще данные товары можно смело отнести к категории "жестокое обращение с животными". Это неэтично
@greenpeaceru @Greenpeace
я нигде @mouresque
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Только все порадовались, что живодерам из Северодвинска дали реальные сроки, как на сцену вышли Яндекс маркет, Озон и Вайлдберриз
Полиция Скорби @policeofsorrow
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket так-то надо не тегать @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket, а писать на них заяву в полицию.
статья 245 УК РФ ч 2: Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное с применением садистских методов
Nick Koriagin @koriaginncom
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Ужас. Так, сука, НЕЛЬЗЯ.
Нельзя мучить животных, вообще нельзя. У людей, которые покупают такие штуки, нет ни души, ни сердца, ни мозгов. Это не люди. Люди сострадают и заботятся.
😢
Kirin @Kirin_one
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Кошмар
В глотку себе пусть электрошокер засунут,и чтоб бил при любом движении придурков
Лучше пусть вообще не заводят себе животных
Зла не хватает

При этом не все согласились с @Moonhalf. Одни посчитали, что удар тока не слишком сильный, чтобы нанести вред животному. Другие предполагали, что люди «с садистскими наклонностями» и без маркетплейсов найдут, где купить такое устройство.

злоключая @_volkka
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket справедливости ради там "удар" это не как будто ты в трансформаторную будку залез а скорее похоже на вибрацию (ну максимальный режим чуть жёстче но тем не менее)
однако не думаю что это может помочь в случае с кошкой у них нет ассоциативного мышления
Одис @OlarenOdis
@skylee901 @Ari8124 @Moonhalf Спорно, кошки не так глупы, если правильно воспитывать, то они могут испытывать вину. Это всё таки социальные животные. Поэтому если правильный ток ударит сразу после разбития горшка, то кошки поймут за что им прилетело. Но тут вопрос таймнигов
Львович @Sector_KL
@Moonhalf @kiruzemuoru @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Если магазин будет убирать с продажи все товары, которые кому-то не нравятся, то у них в продаже останется только минералка. И то не факт, я её не особо люблю.
Грищ тыдыщ @TheGrishch
@Moonhalf гадость скажу: не лучше ли, чтобы товар был заминусован, чем если его не будет вообще?

ай мин, живодеры всегда найдут, как помучать скотинку. не в яндексе купят — так на авито. но мб некоторые из них хотя бы прочитают отзывы и поймут, что оно даже не работает как должно

В Instagram тоже обвинили площадки в неэтичности: пользовательница catlogica рассказала о ситуации и привела в пример зоомагазины, где такие ошейники не продаются, несмотря на то, что законом они не запрещены.

В ответ на критику Ozon поблагодарил пользователей за указание на ошибку и пообещал удалить товары с сайта. В Instagram компания уточнила, что это займёт около двух недель. Некоторые ошейники на сайте уже недоступны: товар, про который шла речь в посте @Moonhalf, удалён.

OZON @ozon_ru
@Moonhalf Для нас конечно важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы конечно запретим продажу таких товаров на нашей сайте и уже начали оповещать об этом продавцов.
хрисmоша @voskresha
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Озон уберёт товары в течении двух недель. Моё уважение

«Яндекс.Маркет» в Twitter указал, что продукция представленного на площадке магазина не нарушает законодательства и будет удалена, если этого потребует суд.

Яндекс.Маркет @yandexmarket
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru Эти товары реализуются магазином, который заверил нас, что его продукция не нарушает законодательства. Также, производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным
Яндекс.Маркет @yandexmarket
@Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru Если у нас будет информация о незаконности такого рода товаров (судебное решение), мы незамедлительно уберем товар с маркетплейса

Пресс-служба «Яндекс.Маркета» рассказала TJ, что площадка обсудила ситуацию с продавцами, и те согласились самостоятельно скрыть товары. В компании отметили, что ошейники могут причинять вред или дискомфорт животным, несмотря на то, что не запрещены законом.

«Яндекс.Маркет» поблагодарил пользователей и указал, что команда проекта думает над введением функции «Пожаловаться на товар», чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

TJ обратился за комментарием к пресс-службе Wildberries, но не получил оперативного ответа.

В России нет законодательного запрета на ошейники с функцией удара током. В статье 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» нет конкретного списка действий, на которые она распространяется, поэтому этичность электронных ошейников остается под вопросом.

Исследование немецких учёных 2007 года показало, что слабые удары током за плохое поведение не вредят животным. Выбранные для эксперимента собаки, ошейниками которых управлял кинолог, не испытали сильного стресса и действительно стали послушнее. Однако в 2017 году исследователи выяснили, что около 71% хозяев используют устройство неправильно и без консультации с профессионалом.

#яндексмаркет #ozon #wildberries

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24 комментария
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Галина Кисилева

Кто это вообще придумал и зачем?

это ведь то же самое, что бить детей, чтоб они замолчали, или орать на них в ответ.

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3
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Alex K

У меня знакомые пользовались таким для собак. За пару дней собаку отучили лаять и выть, когда никого нет дома. Фактически, ошейники спас собаку от приюта, так как соседи страдали от воя собаки, когда хозяев не было дома.

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Денис Лукьянов

Единственное объяснение использования такого ошейника вашими знакомыми- полная некомпетентность и банальная лень. Собак не воспитывают силовыми методами.
Вой и лай- поведенческая проблема и ее нужно решать с зоо-психологом или грамотным кинологом. Это долго, дорого и трудоёмко. Конечно, проще дать собаке по голове или ударить током и потом рассказывать про волшебное средство воспитания.

Помимо прочего, решительно непонятно как работает этот прекрасный девайс, с какой силой он бьет собаку и в какой момент у него сойдет с ума какой-нибудь контроллер и он начнет шарашить собаку без остановки.
Учитывая, что у собак высокий болевой порог и они часто терпят боль, можно предположить, что сила удара там очень приличная.
В общем, чем больше читаю ваше сообщение, тем страшнее становится.

Ужасно, что у нас в стране много людей, которые на полном серьезе считают это нормальным.

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3
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Максим Бажанов

Тогда самое адекватное и рабочее решение — запретить собак. А разрешить только для менеджеров среднего и высшего звена, у которых будет зоо-психолог.

Не спорю, что любое домашнее животное это в первую очередь полная ответственность за него хозяина. Но и проблемы надо решать реальными способами, а не сферическими в вакууме.

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1
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Katia Y

А если бы просто били собаку, то тоже это было бы во благо, потому что это спасло от приюта? А проблему, по которой собака выла и лаяла, решили?

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0
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art3

Вы собачий психолог?

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1
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Денис Лукьянов

Нужно обязательно стать собачим психологом, чтобы прийти к пониманию, что не нужно мутузить животных?)

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3
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Artemy Abubakirov

Знаете, я и сам своего рода собачий психолог..

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Katia Y

- от курения умирают
- вы врач?

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2
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Максим Бажанов

Здесь вы не правы. В некоторых случаях возможно да. У друзей был кейс, что собака бросалась на детей, и они в конце концов купили подобный ошейник.
Все ошейники разные, но они не бьют током при малейшем звуке, а имеют систему из предупреждений без применения тока. И на самом деле ошейник помог решить проблему.

В заголовках новостей звучит жестоко, но лучше разобраться поглубже.

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5
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sardelkin

дети≠собаки, что за манера такая приплетать детей

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1
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Борис Кокляев

Уже есть петиция, все неравнодушные могут подписать

Подпишите петицию
Запретить электрические ошейники для животных в России!
chng.it
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6
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Отродясь не было

Удалено.

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–2
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Alex Flints

При чём тут ножи?

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2
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jianku13

Ну дураки и лотком убить могут

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Отродясь не было

Тогда в чем смысла запрета на маркетах? На АЛИ все жизнь продаются и в специализированных магазинах. Надо законодательно запрещать.

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–1
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jianku13

Меньше продаж — меньше продаж

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jianku13

Даже если согласиться с самим методом «воспитания» (откровенно глупым и противоестественным), стоит догадаться, что на маркетплейсах среди таких товаров очень многие на поверку окажутся плохо откалиброванными превышающими предполагаемые нормы

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1
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Katia Y

Яндекс как всегда, а Озон красавчики

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0
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Дмитрий Румянцев

ну хз-хз

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Nikolay Ganin

Привет!
Мы в комментарии указали, что товары пропадут спустя две недели - у нас есть оферта для продавцов, по которой мы обязаны уведомить селлеров за 14 дней до внесения изменений в список запрещенных к продаже товаров на нашей площадке, даже если они продаются на других маркептлейсах.

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Екатерина

ответили же, что уберут в течение двух недель. А вот через две недели уже посмотрим, насколько наврали))

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0
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Сергей Коновалов
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Yatinethar Lly

Яндекс Маркет не зря взял Басту в амбассадоры
Также ловко переобуваются в полёте

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