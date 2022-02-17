На маркетплейсах заметили бьющие током ошейники для питомцев — после критики компании пообещали удалить товары Статьи редакции
Пользователи соцсетей посчитали, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries поддерживают жестокое обращение с животными.
В соцсетях обратили внимание, что на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries продают электронные ошейники для котов «Антимяу» с функцией удара током во время мяуканья. Пользовательница Twitter @Moonhalf обвинила маркетплейсы в неэтичности и потребовала удалить товары.
Возмущение разделили и другие пользователи — в ответах на твит компании обвиняли в жестоком обращении с животными, а производителям и покупателям ошейников предлагали «попробовать их на себе».
При этом не все согласились с @Moonhalf. Одни посчитали, что удар тока не слишком сильный, чтобы нанести вред животному. Другие предполагали, что люди «с садистскими наклонностями» и без маркетплейсов найдут, где купить такое устройство.
В Instagram тоже обвинили площадки в неэтичности: пользовательница catlogica рассказала о ситуации и привела в пример зоомагазины, где такие ошейники не продаются, несмотря на то, что законом они не запрещены.
В ответ на критику Ozon поблагодарил пользователей за указание на ошибку и пообещал удалить товары с сайта. В Instagram компания уточнила, что это займёт около двух недель. Некоторые ошейники на сайте уже недоступны: товар, про который шла речь в посте @Moonhalf, удалён.
«Яндекс.Маркет» в Twitter указал, что продукция представленного на площадке магазина не нарушает законодательства и будет удалена, если этого потребует суд.
Пресс-служба «Яндекс.Маркета» рассказала TJ, что площадка обсудила ситуацию с продавцами, и те согласились самостоятельно скрыть товары. В компании отметили, что ошейники могут причинять вред или дискомфорт животным, несмотря на то, что не запрещены законом.
«Яндекс.Маркет» поблагодарил пользователей и указал, что команда проекта думает над введением функции «Пожаловаться на товар», чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.
TJ обратился за комментарием к пресс-службе Wildberries, но не получил оперативного ответа.
В России нет законодательного запрета на ошейники с функцией удара током. В статье 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» нет конкретного списка действий, на которые она распространяется, поэтому этичность электронных ошейников остается под вопросом.
Исследование немецких учёных 2007 года показало, что слабые удары током за плохое поведение не вредят животным. Выбранные для эксперимента собаки, ошейниками которых управлял кинолог, не испытали сильного стресса и действительно стали послушнее. Однако в 2017 году исследователи выяснили, что около 71% хозяев используют устройство неправильно и без консультации с профессионалом.
Кто это вообще придумал и зачем?
это ведь то же самое, что бить детей, чтоб они замолчали, или орать на них в ответ.
У меня знакомые пользовались таким для собак. За пару дней собаку отучили лаять и выть, когда никого нет дома. Фактически, ошейники спас собаку от приюта, так как соседи страдали от воя собаки, когда хозяев не было дома.
Единственное объяснение использования такого ошейника вашими знакомыми- полная некомпетентность и банальная лень. Собак не воспитывают силовыми методами.
Вой и лай- поведенческая проблема и ее нужно решать с зоо-психологом или грамотным кинологом. Это долго, дорого и трудоёмко. Конечно, проще дать собаке по голове или ударить током и потом рассказывать про волшебное средство воспитания.
Помимо прочего, решительно непонятно как работает этот прекрасный девайс, с какой силой он бьет собаку и в какой момент у него сойдет с ума какой-нибудь контроллер и он начнет шарашить собаку без остановки.
Учитывая, что у собак высокий болевой порог и они часто терпят боль, можно предположить, что сила удара там очень приличная.
В общем, чем больше читаю ваше сообщение, тем страшнее становится.
Ужасно, что у нас в стране много людей, которые на полном серьезе считают это нормальным.
Тогда самое адекватное и рабочее решение — запретить собак. А разрешить только для менеджеров среднего и высшего звена, у которых будет зоо-психолог.
Не спорю, что любое домашнее животное это в первую очередь полная ответственность за него хозяина. Но и проблемы надо решать реальными способами, а не сферическими в вакууме.
А если бы просто били собаку, то тоже это было бы во благо, потому что это спасло от приюта? А проблему, по которой собака выла и лаяла, решили?
Вы собачий психолог?
Нужно обязательно стать собачим психологом, чтобы прийти к пониманию, что не нужно мутузить животных?)
Знаете, я и сам своего рода собачий психолог..
- от курения умирают
- вы врач?
Здесь вы не правы. В некоторых случаях возможно да. У друзей был кейс, что собака бросалась на детей, и они в конце концов купили подобный ошейник.
Все ошейники разные, но они не бьют током при малейшем звуке, а имеют систему из предупреждений без применения тока. И на самом деле ошейник помог решить проблему.
В заголовках новостей звучит жестоко, но лучше разобраться поглубже.
дети≠собаки, что за манера такая приплетать детей
Уже есть петиция, все неравнодушные могут подписать
Удалено.
При чём тут ножи?
Ну дураки и лотком убить могут
Тогда в чем смысла запрета на маркетах? На АЛИ все жизнь продаются и в специализированных магазинах. Надо законодательно запрещать.
Меньше продаж — меньше продаж
Даже если согласиться с самим методом «воспитания» (откровенно глупым и противоестественным), стоит догадаться, что на маркетплейсах среди таких товаров очень многие на поверку окажутся плохо откалиброванными превышающими предполагаемые нормы
Яндекс как всегда, а Озон красавчики
ну хз-хз
Привет!
Мы в комментарии указали, что товары пропадут спустя две недели - у нас есть оферта для продавцов, по которой мы обязаны уведомить селлеров за 14 дней до внесения изменений в список запрещенных к продаже товаров на нашей площадке, даже если они продаются на других маркептлейсах.
ответили же, что уберут в течение двух недель. А вот через две недели уже посмотрим, насколько наврали))
Яндекс Маркет не зря взял Басту в амбассадоры
Также ловко переобуваются в полёте
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