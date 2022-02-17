Пользователи соцсетей посчитали, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries поддерживают жестокое обращение с животными.

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Пример ошейника «Антимяу»

В соцсетях обратили внимание, что на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries продают электронные ошейники для котов «Антимяу» с функцией удара током во время мяуканья. Пользовательница Twitter @Moonhalf обвинила маркетплейсы в неэтичности и потребовала удалить товары.

Половинка луны и меховые сыны @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket

Ребята , а у вас там все впорядке??? Вы проверяете товары, что размещаются на ваших площадках???

Это нормально, что у вас продаются ошейники "антимяу" что бьют кошек током?????? Ребята , а у вас там все впорядке??? Вы проверяете товары, что размещаются на ваших площадках???Это нормально, что у вас продаются ошейники "антимяу" что бьют кошек током??????

Возмущение разделили и другие пользователи — в ответах на твит компании обвиняли в жестоком обращении с животными, а производителям и покупателям ошейников предлагали «попробовать их на себе».

Полиция Скорби @policeofsorrow @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru @wildberries_ru

статья 245 УК РФ ч 2: Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное с применением садистских методов @yandexmarket так-то надо не тегать @ozon_ru @yandexmarket , а писать на них заяву в полицию.статья 245 УК РФ ч 2: Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное с применением садистских методов

Nick Koriagin @koriaginncom @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru

Нельзя мучить животных, вообще нельзя. У людей, которые покупают такие штуки, нет ни души, ни сердца, ни мозгов. Это не люди. Люди сострадают и заботятся.

😢 @yandexmarket Ужас. Так, сука, НЕЛЬЗЯ.Нельзя мучить животных, вообще нельзя. У людей, которые покупают такие штуки, нет ни души, ни сердца, ни мозгов. Это не люди. Люди сострадают и заботятся.

Kirin @Kirin_one @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru

В глотку себе пусть электрошокер засунут,и чтоб бил при любом движении придурков

Лучше пусть вообще не заводят себе животных

Зла не хватает @yandexmarket КошмарВ глотку себе пусть электрошокер засунут,и чтоб бил при любом движении придурковЛучше пусть вообще не заводят себе животныхЗла не хватает

При этом не все согласились с @Moonhalf. Одни посчитали, что удар тока не слишком сильный, чтобы нанести вред животному. Другие предполагали, что люди «с садистскими наклонностями» и без маркетплейсов найдут, где купить такое устройство.

злоключая @_volkka @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru

однако не думаю что это может помочь в случае с кошкой у них нет ассоциативного мышления @yandexmarket справедливости ради там "удар" это не как будто ты в трансформаторную будку залез а скорее похоже на вибрацию (ну максимальный режим чуть жёстче но тем не менее)однако не думаю что это может помочь в случае с кошкой у них нет ассоциативного мышления

Одис @OlarenOdis @skylee901 @Ari8124 @Moonhalf Спорно, кошки не так глупы, если правильно воспитывать, то они могут испытывать вину. Это всё таки социальные животные. Поэтому если правильный ток ударит сразу после разбития горшка, то кошки поймут за что им прилетело. Но тут вопрос таймнигов

Львович @Sector_KL @Moonhalf @kiruzemuoru @ozon_ru @wildberries_ru @yandexmarket Если магазин будет убирать с продажи все товары, которые кому-то не нравятся, то у них в продаже останется только минералка. И то не факт, я её не особо люблю.

Грищ тыдыщ @TheGrishch



ай мин, живодеры всегда найдут, как помучать скотинку. не в яндексе купят — так на авито. но мб некоторые из них хотя бы прочитают отзывы и поймут, что оно даже не работает как должно @Moonhalf гадость скажу: не лучше ли, чтобы товар был заминусован, чем если его не будет вообще?ай мин, живодеры всегда найдут, как помучать скотинку. не в яндексе купят — так на авито. но мб некоторые из них хотя бы прочитают отзывы и поймут, что оно даже не работает как должно

В Instagram тоже обвинили площадки в неэтичности: пользовательница catlogica рассказала о ситуации и привела в пример зоомагазины, где такие ошейники не продаются, несмотря на то, что законом они не запрещены.

В ответ на критику Ozon поблагодарил пользователей за указание на ошибку и пообещал удалить товары с сайта. В Instagram компания уточнила, что это займёт около двух недель. Некоторые ошейники на сайте уже недоступны: товар, про который шла речь в посте @Moonhalf, удалён.

OZON @ozon_ru @Moonhalf Для нас конечно важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы конечно запретим продажу таких товаров на нашей сайте и уже начали оповещать об этом продавцов.

«Яндекс.Маркет» в Twitter указал, что продукция представленного на площадке магазина не нарушает законодательства и будет удалена, если этого потребует суд.

Яндекс.Маркет @yandexmarket @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru Эти товары реализуются магазином, который заверил нас, что его продукция не нарушает законодательства. Также, производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным

Яндекс.Маркет @yandexmarket @Moonhalf @ozon_ru @wildberries_ru Если у нас будет информация о незаконности такого рода товаров (судебное решение), мы незамедлительно уберем товар с маркетплейса

Пресс-служба «Яндекс.Маркета» рассказала TJ, что площадка обсудила ситуацию с продавцами, и те согласились самостоятельно скрыть товары. В компании отметили, что ошейники могут причинять вред или дискомфорт животным, несмотря на то, что не запрещены законом.

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«Яндекс.Маркет» поблагодарил пользователей и указал, что команда проекта думает над введением функции «Пожаловаться на товар», чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

TJ обратился за комментарием к пресс-службе Wildberries, но не получил оперативного ответа.

В России нет законодательного запрета на ошейники с функцией удара током. В статье 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» нет конкретного списка действий, на которые она распространяется, поэтому этичность электронных ошейников остается под вопросом.