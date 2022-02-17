«Магнит» запланировал за год открыть 500 магазинов с низкими ценами и протестировать формат «жёсткого» дискаунтера Статьи редакции
Компания хочет открывать 300-600 магазинов в год в течение четырёх лет.
- «Магнит» обновил стратегию до 2025 года, пишет издание ритейлера Shopper's со ссылкой на презентацию ко Дню инвестора. Компания делает ставку на дискаунтеры: из-за экономической ситуации в стране, растущей инфляции и «обеспокоенности ценами» у потребителей.
- Ритейлер может открыть от 10 тысяч до 15 тысяч дискаунтеров в долгосрочной перспективе, приводит издание слова гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга. Пока у ритейлера около 200 дискаунтеров из 26 тысяч магазинов.
- В июле 2020 года ритейлер начал тестировать магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена». Пилотный проект показал хорошие результаты, поэтому компания будет масштабировать его в регионах.
- Дискаунтеры «Магнита» — это точки площадью 150-250 м², с ассортиментом в 2000 наименований, из которых около 20% — собственные бренды. В них компания тратит на оплату труда на 1,9% меньше, чем в магазинах у дома, а на аренду — почти в два раза меньше. Сопоставимые продажи после смены формата магазинов выросли более чем на 30%.
- «Магнит» также планирует протестировать формат «жёсткого» дискаунтера, там оформление зала и выкладка товаров минимальны, цены близки к самым низким на рынке. Сейчас в России формат жёстких дискаунтеров развивают, например, «Светофор» и X5.
- Смена стратегии привела к пересмотру планов по росту остальной сети. Теперь «Магнит» хочет открывать около 1000 магазинов у дома в год (ранее до 1500) и 5-10 магазинов крупного формата (ранее до 15).
Их магазины итак выглядят как жесткий дискаунтер после бомбёжки 🙄
Согласен, непонятно только куда ещё жёстче, мб продукты будут просто разбросаны на полу.
там появится режим музея, прогуляться без покуки - 5 руб.
Баки просто поставят и туда все свалят.
Онлайн с доставкой развивать не пробовали?
Ты про магнит доставку не слышал ?
Нет.
Просрочку по бросовым ценам подвезли?
"Чижик" у X5 кстати ничего так получился, постепенно заполняют своими брендами и получается похоже на Aldi.
Два раза перечитал, чтобы понять, причем тут автомобильный бренд))
Aldi - путеводная звезда для проектов типа "Да", Чижика, "Своей цены" и т.п.
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