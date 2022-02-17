Люди разные, и это выгодно. Ментальные проблемы при приеме на работу

Ментальные проблемы пока что сильно стигматизированы. Люди как правило сразу обращаются к врачу, если подозревают, что у них сломана нога, но с ментальным здоровьем не так. 8 из 10 сотрудников с уже диагностированными ментальными проблемами будут о них молчать. Тем не менее, все больше бизнесов считают важным поднимать эту тему — и нанимать на…