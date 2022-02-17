QA в стартапе: как наладить процессы в команде тестирования?

Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.

Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…