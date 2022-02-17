Торговля
Богдан Музыченко

«Вкусвилл» запустил собственную круглосуточную доставку в Москве, Петербурге, Самаре и других городах Статьи редакции

Пользователи должны указать время ночной доставки за два часа.

  • Круглосуточная бесплатная доставка сейчас действует в некоторых районах Москвы и области, Петербурге, Самаре, Туле и Владимире, сообщила компания. В будущем она расширит географию.
  • Для выбора доставки ночью нужно при заказе нажать кнопку «изменить время» и выбрать подходящее с 12 ночи до 8 утра. Представитель «Вкусвилла» сообщил vc.ru, что пока доставка может быть недоступна в некоторых районах городов, потому что была запущена недавно.
  • «Вкусвилл» тестировал круглосуточную доставку с лета 2021 года в одном дарксторе в Петербурге. Сейчас сервис покрывает около половины всех дарксторов «Вкусвилла».
  • С 2020 года продукты «Вкусвилла» круглосуточно доставляют партнёры Delivery Club (бесплатно) и «Яндекс.Еда» (за 99 рублей). «Вкусвилл» продолжит партнёрство с сервисами доставки.
  • По собственным данным, более 1000 заказов каждый день приходятся на ночное время — продукты в среднем доставляют за 66 минут. Кроме того, около 50% ночных доставок курьеры совершают в период с 5:00 до 8:00 утра.
  • С декабря 2021 года круглосуточную доставку в Москве и области тестирует «Сбермаркет» — покупатели могут получить заказ с 5-6 утра. Сейчас 14 магазинов работают до двух часов ночи, и 31 магазин — до часу ночи, рассказал vc.ru представитель компании. 10 магазинов доставляют заказы уже в 6 утра.

#новость #вкусвилл

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Jay Green

очень круто! Вкусвилл молодцы!

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37
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Lifar Sk.

Почему вас минусуют? Порадоваться за вкусвилл это что-то плохое?

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11
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Ilya ZLodei

Минусуют только те, кто не жрет по ночам - это их выбор

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6
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Денис Николаев

И те кто не знает кто это

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0
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Евгений Колпаков

Просто они уже давно больше не молодцы)

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3
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Lifar Sk.

Почему? Я хожу часто во ВкусВилл и очень доволен

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4
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Vasya Stark

Видимо всё ещё помнят кринж-рекламы и меняющиеся правила для собак.

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–1
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Pavel Zhirnov

Главное, что продукты у них нормальные. Часто там покупаю или заказываю, только положительные эмоции. То, что они удалили рекламный пост и извинялись за него- действительно стыд, но думаю % людей, которые из-за этого перестали туда ходить, ничтожно мал.

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3
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Евгений Колпаков

У нас возле дома постоянно продукты "последний день" лежат. Захожу тоже все еще часто, но что-то нормальное подобрать нужно постараться. В целом ощущение, что от формата "магазина здоровой еды" отказались и ВВ теперь что-то другое...

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1
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Philip Poteryahin

Отличный магазин. Наговрвивете. Слишком уж избалованы!

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0
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Nikolai Erovenko

Из всех купленных овощей и фруктов мне не понравились не одни. Качество пятерочки а цены как будто лично привозят каждый день с огорода.

Меня подкупают только собственным производством и то если оно не стоит в два раза дороже любой другой альтернативы.

И да, согласен что здоровой еды там не то чтобы много теперь. Пилят как будто свою марку

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3
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Bruce Robertson

Да, плохое.

Во-первых потому, что пытались заигрывать с аудиторией "нитаких как все", тем самым способствуя более толерантному отношению к ним.

Во-вторых потому, что топы готовы подставить своего же сотрудника, чтобы выгородить себя.

Хронология: «Вкусвилл» сделал рекламу с…
Публикация продержалась пять дней.
vc.ru
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Василий Степанофф

Что молодцы. Вегетарианский борщ с этой недели стал дороже на 8 рублей и существенно жиже.

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0
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Philip Poteryahin

Ну да. Во всей стране все дорожает, а во вкус вил наваристые борщи должны дешеветь!)

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4
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Make Luv

Но ведь вегетарианский, а не наваристый.

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1
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Dimm Debrov

Пиво разрешите еще доставлять ночью, цены бы вам не было.

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16
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Ленин-гриб

Алкаши, они такие расхлябленные (с), что пива впрок закупить не могут, а если закупят, то выжрут до вечера.

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4
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Alex

У них алкашки выбор маленький.

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0
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Alex D

Пиво нормальное и сидр даже на удивление.

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1
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Ilya ZLodei

Внезапно в Копейске обернулось через плечо Крансое&Белое

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0
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George Weiller

Бедные курьеры

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1
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Семен Смирнов

Зумеры узнали о сменах?

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15
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Vasya Stark

Теперь это называется - слоты.

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5
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Крохотный Гоша

Та почему же бедные? Для молодежи норм. Кто-то бухает и куралесит до утра, кто-то подрабатывает. У каждого свои приоритеты. Если же лет в 40 приходится курьером в ночи работать, то тут точно не Вкусвилл виноват, наоборот ему спасибо что дал возможность хоть как-то заработать, когда всё пошло не так как хотелось бы.

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6
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Николай Петров

Им дали работу, разве их кто-то заставляет работать?

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4
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Уверенный супер_стар

Во всех смыслах.

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2
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MedievalRain

Наоборот более богатые, ночью больше платят.

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0
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Alexey

И? Заказывал у них один раз в приложении.
Отменили мой заказ, даже не предупредив и не оповестив. Тупо курьер вышел из магазина и вернулся, типа заказ отменен.
А я сижу довольный, жду, когда они его привезут(причём не себе заказывал, порадовать человека хотел).
Мало того, случайно увидел, решил чекнуть, где курьер...Пришлось звонить, возобновлять. Думаете всё? Думаете промокод? Не. Они ещё и умудрились опоздать, обещая быструю доставку в течение часа. Но там уже промокод дали на 300 рублей, которым, я конечно, не воспользовался.
Напоминаю, это первый заказ нового клиента. Нигде такого треша не было.
Говно их доставка, подтереться могут.

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2
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Архитектурный каякер

Два-три раза в неделю заказываю доставку у них с момента ее появления. Это уже больше года точно. Если очень грубо, то больше 100 раз в год пользуюсь их доставкой. Проблемы с заказом были 1 или 2 раза. Не критично.

Привозят, как правило, за час +-. С хорошим сроком годности. Не похоже на говнодоставку.

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4
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Анна Тепличная

То-то и странно, потому что прошлым летом во Вкусвилле был большой кризис с курьерами, затянувшийся примерно недели на две - заказы срывались, отменялись, привозились через 3-4-5 часов (все это можно у них в паблике найти), я сама с этим сталкивалась - равно как и с фокусами курьеров вроде того что они нажимают "доставлено", задолго до того как приехали. А вы якобы заказывая "2-3 раза в неделю" даже не знаете об этом. Что - для ботов в ТЗ не потрудились прописать?))))

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0
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Архитектурный каякер

Достаточно посмотреть мои комментарии и профиль, чтобы увидеть, что я не бот. Не слишком вежливо с вашей стороны.
Не знаю, о чем вы — в моей локации (Академический район) не было никакого кризиса с курьерами летом. Если у вас другой опыт, не значит, что он был во всех частях Москвы.

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1
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Nikolai Nikas

Да, было такое. Мне не довезли заказ, потом звонили и... опять не довезли)) на этом с ними попрощался.

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0
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Трудный коктейль

А у меня чет наоборот. Заказывал подруге еды на обед, обещали привезти через 40 минут, а получилось за 10 минут. Я даже до подруги дойти не успел. Вроде быстро - хорошо, но не так же прям быстро..

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1
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Анна Тепличная

У них в паблике ВК таких жалоб - вагон и маленькая тележка

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Alexey Orekhov

Считаете, в паблик ВК должны заходить довольные и счастливые клиенты, у которых все привезли вовремя, свежее и писать об этом каждый раз?
Вы понимаете вообще роль и назначение таких инструментов?

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0
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lexa777

если заказывали давно, то первое время у них был лютый треш с доставкой, т.к. они вообще не разобрались как взаимодействовать с курьерами. и они сами ничего не отрицали. сейчас по сравнению с как было в начале - небо и земля. по крайней мере у нас во владимире

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0
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Анна Тепличная

Только вот при этом ВВ (вообще никак не информируя и не прописывая это в своем приложении с кучей сторис каждый день) ввел некие лимиты на доставку на сумму до 500 рублей (то есть про лимиты нигде не показывается - пока вдруг система не заявляет, что вы их выбрали).

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0
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Lifar Sk.

Продукты на 500 р минус оплата курьеров и курьерской службы - это заработок компании 50 - 100 р. Понимаю вам удобно, но бизнесу зачем клиент с 50 - 100 р? Мне самокат доставляет от 250 р. До сих думаю зачем они это делают) когда мне лень идти в пятерочку я в любом случае закажу, хоть на 250 р, хоть на 500 р.

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11
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Ленин-гриб

В самокате наценка ебическая на товар

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2
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Lifar Sk.

Какая?

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0
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Анна Тепличная

Так это надо публично прописывать - вот вы делаете заказ и всплывает окошко "лимит остался такой-то", а не как в ВТБ, где пополняешь с карты другого банка, не видишь комиссии - а уже потом она всплывает. И не бегать всюду с рекламой "доставка всегда бесплатная" даже без уточнений мелким шрифтом

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0
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Lifar Sk.

Если с маркетинговой промоакции писать все уточнения и "подводные камни", то такая промоакция будет неокупаться. Задача чтобы клик был дешевый. Нет задачи, чтобы все разъяснить в одном банере. Странно не понимать этих вещей, сидя на сайте про бизнес.

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1
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Aleksandr Re

«Заработок компании 50-100 рублей» это 10-20% прибыли за вычетом себестоимости и логистики по вашим расчётам. Я думаю, что понятно зачем такой клиент нужен бизнесу.

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0
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Lifar Sk.

В ритейле продуктов, овощей и фруктов маржа 5-10% в среднем. 20% и выше это если вы сами произвели, сами упаковали. Минус курьер, минус 1-2% коммисия виза/мастеркард, минус маркетинг на привлечение и удержание клиентов, минус обработка заказов (обслуживание приложения, возвраты, отказы клиентов)...итого где там заработок мне непонятно на заказах за 500 р

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0
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Aleksandr Re

По моему, ваши комментарии противоречат друг другу)

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1
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Lifar Sk.

Почему протмворечат? Как раз я говорю о том, что на разные продукты разные наценки, и самые высокомаржинальные продукты - на них приходиться меньшая часть продаж, но в целом в ритейле продуктов наценка меньше 10%. Доставка в целом не особо выгодна ритейлу

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0
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GREAKLY

Выгодна доставка ритэйлу или нет, это уже не важно. Ритейл, у которого нет доставки, покупателю не интересен. Такой ритейл отомрет.

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Анна Тепличная

Вы еще ответьте на вопрос, зачем Вкусвилл еще в январе каждый день предлагал по несколько промокодов на доставку, еще больше снижая собственную прибыль? Я так подозреваю, была одна команда, которая решила увеличить прибыль за счет роста числа заказов (вроде как лоукост-ритейлеры зарабатывают именно на объеме) - стратегия провалилась - теперь решили вообще "резать" все заказы с какой-то планки. Но ведь не покупатели виноваты, в том что руководство Вкусвилла "развели" очередные выпускники бизнес-курсов

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0
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Lifar Sk.

В любой непонятной ситуации приплетай бизнес-курсы)) Промокоды дают, чтобы вы установили приложение и воспользовались 1 раз. Вы не захотите его удалить, если вам всё понравилось и закажете ещё раз. А потом вам урежут лимит 250 р на котором они ничего не зарабатывают или уходят в минус . Все логично. Может вам тоже не мешает пройти бизнес-курс по маркетингу, чтобы вы понимали как это всё работает?))

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Анна Тепличная

Вы плохо поняли прочитанный комментарий (чему я не сильно удивлена) - я говорю не про промокод на первую покупку, а о том, что ВВ давал каждый день новые промокоды (даже по несколько в день) постоянным пользователям. Потом такие как вы рассуждаете про экономическую модель. Читать хотя бы научитесь - потом рассуждайте про бизнес-курсы, на которых учат таких вот недоразумений,

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Lifar Sk.

Главное во всем обвинить бизнес-курсы) январь низкий сезон покупательской способности, почти все ретейлеры дают скидку. Держу вкурсе)

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0
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lexa777

они таким образом хотят приучить всех к доставке, чтобы меньше зависеть от аренды.

года полтора назад, когда вся эта движуха с доставкой у них только начиналась, меня каждый день на кассе уговаривали не ходить, типа мы все сами привезем когда скажете и как скажете. но, блин, мне нравится ходить в магазин. остали только через месяц

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0
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lexa777

как объяснял кривенко, доставка окупается за счет снижения зависимости от аренды площадей на первой линии под магазины, где цены давно улетели в небеса

я, например, привык, что на кассе никакой очереди. с каждым годом людей становилось все больше и вот уже магазин не справляется с потоком. вариантов 2 - или переезжать в помещение побольше, или разгружать поток клиентов доставкой на дом

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0
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Владимир Кролико

Да нет, зачем вы так...вводите людей в заблуждение. Наценка на овощи и фрукты не менее 100%, а то и больше. Комиссия там меньше процента (с учета объема транзакций).

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0
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Roma Kopylov

Я считаю надо им ставить минимум ~ 700- 1тр мин заказ, чтобы не тратить ресурсы и время на тех, кто не может хоть немного планировать закупки

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3
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Анна Тепличная

А причем здесь "планировать"? У них регулярно продукт то есть - то закончился. Вот он есть и я хочу его заказать (пока он в наличии) - а оказывается, это я "не умею планировать".

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1
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Анна Тепличная

и второй момент, если бы люди делали только запланированные вещи, вас лично скорее всего вообще не было бы на свете, и уж точно вы сидели бы без работы

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–3
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Я никто и звать меня никак

Похоже, вы токсичны.
Давайте расскажу анекдот про вас. Может, повеселеете.

Сидят индейцы, отец и сын, около костра. Сын отца спрашивает:
- пап, а почему моего брата зовут Свежий Ветер?
- когда он родился, с запада дул ветер, поэтому и дали такое имя
- пап, а почемму мою сестру зовут Красная Заря?
- она родилась на рассвете, поэтому так и назвали
- пап, а почему ...
- да заткнись ты, Порванная Резинка!

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2
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CoBCeM He3akoHHo

В правилах у них это указано, дословно не помню, но что то типа "...оставляют за собой право ввести для пользователей злоупотребляющих мелкими заказами ограничения по минимальной сумме покупки...". Но если вам это сильно отравляет жизнь , что мешает сделать новый аккаунт и заказать с него? Они с этим не особо борются [пока к счастью].

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0
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Екатерина Колосова

Люди, вы что так близко а сердцу воспринимаете косяки с доставкой??)
Есть ощущение, что от курьера зависит ваш комфорт и успех, а он (курьер) всё портит🙈
В жизни так много важного, а вы реально следите в приложении куда понесли ваши вареники 😅

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3
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Анна Тепличная

Это универсальный ответ на все случаи жизни - типа "ну что вы переживаете что выборы фальсифицировали? идите на улицу погуляйте - видите, солнышко ярко светит".

Вообще-то, когда работаешь и ждешь курьера с едой, от времени приезда зависит и комфорт, и успех - но сидящим на шее родителей/мужика специалисткам по посещению спа и деланию селфи это вряд ли будет понятно.

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–4
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Roma Kopylov

Вкусвилл просто монстры. Супер удобная и быстрая доставка, причем в Подмосковье, если ещё и круглые сутки станет, то это просто нереальный уровень комфорта для потребителя

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0
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Анна Тепличная

"Вы лижете не ту задницу, Маузер"(с) "Полицейская академия-2"

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–2
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Разноцветный шар

Единственная поддержка в чате и по телефону, которая не говорит супер тупыми отписками. Есть вопрос - решают по факту, без "ой мы знаем как вы себя чувствуете, нам очень жаль, до свидания"

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0
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Полина

Наконец-то она появилась, долго шли к этому.

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0
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Сергей Леопольдович

Я Просто оставлю это

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0
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Анна Тепличная

О, еще вот история с зависанием системы, которая была постоянной в ноябре-декабре 2021-го - регулярно стоишь на кассе с товаром, а по базе показывает что его нет и пробить не можешь)))

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0
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Вадимов Вадим

"Вы ничего не покупали последние 2 дня", вот и получите.

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0
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Вадимов Вадим

Вкусу нужно также добавить в ассортимент линейку средств для похудания. Специально для полуночных жрунов.

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0
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lexa777

достаточно убрать из ассортимента все их сладости, десерты и прочие мусорные снэки

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0
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Анна Тепличная

У них там, как всегда, громадье планов вроде запуска собственной линейки фитнес-продуктов (зачем же продавать чужие с наценкой - когда можно продавать свои и "снимать" с этого еще больше прибыли), но пока что протеин кошмарный, из толченого жмыха подсолнечника))))

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–1
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Наталья Шабуня

0

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0
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Ирина Чиркова

Все хвалят этот магазин, а какие цены, приемлемые?

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0
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Андрей Иванов

ну и как оформить заказ?

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–1
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Сладкий ихтиандр

В приложении )

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0
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Сергей Крикунов

Никогда у них не был и не буду. Разводят людей на хайпе про типа здоровую еду, зарабатывая на этом лишний конец. А еда точно такая же, как везде, чудес не бывает. Мошенники.

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–8
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artemiyspb .

Что за лишний конец? Почему должно быть зазорно зарабатывать на хорошем сервисе?

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0
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Екатерина Колосова

Вы так пишете потому что у них никогда не были просто. Значит остальное родилось в Вашей голове ) Что-то там не чисто ))

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0
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Alexey Orekhov

смешно =)) человек явно не в курсе того, о чем пишет
еда может и не вся здоровая, но 80% того, что там продается - продается только там, нравится вам это или нет

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0
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