«Вкусвилл» запустил собственную круглосуточную доставку в Москве, Петербурге, Самаре и других городах Статьи редакции
Пользователи должны указать время ночной доставки за два часа.
- Круглосуточная бесплатная доставка сейчас действует в некоторых районах Москвы и области, Петербурге, Самаре, Туле и Владимире, сообщила компания. В будущем она расширит географию.
- Для выбора доставки ночью нужно при заказе нажать кнопку «изменить время» и выбрать подходящее с 12 ночи до 8 утра. Представитель «Вкусвилла» сообщил vc.ru, что пока доставка может быть недоступна в некоторых районах городов, потому что была запущена недавно.
- «Вкусвилл» тестировал круглосуточную доставку с лета 2021 года в одном дарксторе в Петербурге. Сейчас сервис покрывает около половины всех дарксторов «Вкусвилла».
- С 2020 года продукты «Вкусвилла» круглосуточно доставляют партнёры Delivery Club (бесплатно) и «Яндекс.Еда» (за 99 рублей). «Вкусвилл» продолжит партнёрство с сервисами доставки.
- По собственным данным, более 1000 заказов каждый день приходятся на ночное время — продукты в среднем доставляют за 66 минут. Кроме того, около 50% ночных доставок курьеры совершают в период с 5:00 до 8:00 утра.
- С декабря 2021 года круглосуточную доставку в Москве и области тестирует «Сбермаркет» — покупатели могут получить заказ с 5-6 утра. Сейчас 14 магазинов работают до двух часов ночи, и 31 магазин — до часу ночи, рассказал vc.ru представитель компании. 10 магазинов доставляют заказы уже в 6 утра.
очень круто! Вкусвилл молодцы!
Почему вас минусуют? Порадоваться за вкусвилл это что-то плохое?
Минусуют только те, кто не жрет по ночам - это их выбор
И те кто не знает кто это
Просто они уже давно больше не молодцы)
Почему? Я хожу часто во ВкусВилл и очень доволен
Видимо всё ещё помнят кринж-рекламы и меняющиеся правила для собак.
Главное, что продукты у них нормальные. Часто там покупаю или заказываю, только положительные эмоции. То, что они удалили рекламный пост и извинялись за него- действительно стыд, но думаю % людей, которые из-за этого перестали туда ходить, ничтожно мал.
У нас возле дома постоянно продукты "последний день" лежат. Захожу тоже все еще часто, но что-то нормальное подобрать нужно постараться. В целом ощущение, что от формата "магазина здоровой еды" отказались и ВВ теперь что-то другое...
Отличный магазин. Наговрвивете. Слишком уж избалованы!
Из всех купленных овощей и фруктов мне не понравились не одни. Качество пятерочки а цены как будто лично привозят каждый день с огорода.
Меня подкупают только собственным производством и то если оно не стоит в два раза дороже любой другой альтернативы.
И да, согласен что здоровой еды там не то чтобы много теперь. Пилят как будто свою марку
Да, плохое.
Во-первых потому, что пытались заигрывать с аудиторией "нитаких как все", тем самым способствуя более толерантному отношению к ним.
Во-вторых потому, что топы готовы подставить своего же сотрудника, чтобы выгородить себя.
Что молодцы. Вегетарианский борщ с этой недели стал дороже на 8 рублей и существенно жиже.
Ну да. Во всей стране все дорожает, а во вкус вил наваристые борщи должны дешеветь!)
Но ведь вегетарианский, а не наваристый.
Пиво разрешите еще доставлять ночью, цены бы вам не было.
Алкаши, они такие расхлябленные (с), что пива впрок закупить не могут, а если закупят, то выжрут до вечера.
У них алкашки выбор маленький.
Пиво нормальное и сидр даже на удивление.
Внезапно в Копейске обернулось через плечо Крансое&Белое
Бедные курьеры
Зумеры узнали о сменах?
Теперь это называется - слоты.
Та почему же бедные? Для молодежи норм. Кто-то бухает и куралесит до утра, кто-то подрабатывает. У каждого свои приоритеты. Если же лет в 40 приходится курьером в ночи работать, то тут точно не Вкусвилл виноват, наоборот ему спасибо что дал возможность хоть как-то заработать, когда всё пошло не так как хотелось бы.
Им дали работу, разве их кто-то заставляет работать?
Наоборот более богатые, ночью больше платят.
И? Заказывал у них один раз в приложении.
Отменили мой заказ, даже не предупредив и не оповестив. Тупо курьер вышел из магазина и вернулся, типа заказ отменен.
А я сижу довольный, жду, когда они его привезут(причём не себе заказывал, порадовать человека хотел).
Мало того, случайно увидел, решил чекнуть, где курьер...Пришлось звонить, возобновлять. Думаете всё? Думаете промокод? Не. Они ещё и умудрились опоздать, обещая быструю доставку в течение часа. Но там уже промокод дали на 300 рублей, которым, я конечно, не воспользовался.
Напоминаю, это первый заказ нового клиента. Нигде такого треша не было.
Говно их доставка, подтереться могут.
Два-три раза в неделю заказываю доставку у них с момента ее появления. Это уже больше года точно. Если очень грубо, то больше 100 раз в год пользуюсь их доставкой. Проблемы с заказом были 1 или 2 раза. Не критично.
Привозят, как правило, за час +-. С хорошим сроком годности. Не похоже на говнодоставку.
То-то и странно, потому что прошлым летом во Вкусвилле был большой кризис с курьерами, затянувшийся примерно недели на две - заказы срывались, отменялись, привозились через 3-4-5 часов (все это можно у них в паблике найти), я сама с этим сталкивалась - равно как и с фокусами курьеров вроде того что они нажимают "доставлено", задолго до того как приехали. А вы якобы заказывая "2-3 раза в неделю" даже не знаете об этом. Что - для ботов в ТЗ не потрудились прописать?))))
Достаточно посмотреть мои комментарии и профиль, чтобы увидеть, что я не бот. Не слишком вежливо с вашей стороны.
Не знаю, о чем вы — в моей локации (Академический район) не было никакого кризиса с курьерами летом. Если у вас другой опыт, не значит, что он был во всех частях Москвы.
Да, было такое. Мне не довезли заказ, потом звонили и... опять не довезли)) на этом с ними попрощался.
У них в паблике ВК таких жалоб - вагон и маленькая тележка
Считаете, в паблик ВК должны заходить довольные и счастливые клиенты, у которых все привезли вовремя, свежее и писать об этом каждый раз?
Вы понимаете вообще роль и назначение таких инструментов?
если заказывали давно, то первое время у них был лютый треш с доставкой, т.к. они вообще не разобрались как взаимодействовать с курьерами. и они сами ничего не отрицали. сейчас по сравнению с как было в начале - небо и земля. по крайней мере у нас во владимире
Только вот при этом ВВ (вообще никак не информируя и не прописывая это в своем приложении с кучей сторис каждый день) ввел некие лимиты на доставку на сумму до 500 рублей (то есть про лимиты нигде не показывается - пока вдруг система не заявляет, что вы их выбрали).
Продукты на 500 р минус оплата курьеров и курьерской службы - это заработок компании 50 - 100 р. Понимаю вам удобно, но бизнесу зачем клиент с 50 - 100 р? Мне самокат доставляет от 250 р. До сих думаю зачем они это делают) когда мне лень идти в пятерочку я в любом случае закажу, хоть на 250 р, хоть на 500 р.
В самокате наценка ебическая на товар
Какая?
Так это надо публично прописывать - вот вы делаете заказ и всплывает окошко "лимит остался такой-то", а не как в ВТБ, где пополняешь с карты другого банка, не видишь комиссии - а уже потом она всплывает. И не бегать всюду с рекламой "доставка всегда бесплатная" даже без уточнений мелким шрифтом
Если с маркетинговой промоакции писать все уточнения и "подводные камни", то такая промоакция будет неокупаться. Задача чтобы клик был дешевый. Нет задачи, чтобы все разъяснить в одном банере. Странно не понимать этих вещей, сидя на сайте про бизнес.
«Заработок компании 50-100 рублей» это 10-20% прибыли за вычетом себестоимости и логистики по вашим расчётам. Я думаю, что понятно зачем такой клиент нужен бизнесу.
В ритейле продуктов, овощей и фруктов маржа 5-10% в среднем. 20% и выше это если вы сами произвели, сами упаковали. Минус курьер, минус 1-2% коммисия виза/мастеркард, минус маркетинг на привлечение и удержание клиентов, минус обработка заказов (обслуживание приложения, возвраты, отказы клиентов)...итого где там заработок мне непонятно на заказах за 500 р
По моему, ваши комментарии противоречат друг другу)
Почему протмворечат? Как раз я говорю о том, что на разные продукты разные наценки, и самые высокомаржинальные продукты - на них приходиться меньшая часть продаж, но в целом в ритейле продуктов наценка меньше 10%. Доставка в целом не особо выгодна ритейлу
Выгодна доставка ритэйлу или нет, это уже не важно. Ритейл, у которого нет доставки, покупателю не интересен. Такой ритейл отомрет.
Вы еще ответьте на вопрос, зачем Вкусвилл еще в январе каждый день предлагал по несколько промокодов на доставку, еще больше снижая собственную прибыль? Я так подозреваю, была одна команда, которая решила увеличить прибыль за счет роста числа заказов (вроде как лоукост-ритейлеры зарабатывают именно на объеме) - стратегия провалилась - теперь решили вообще "резать" все заказы с какой-то планки. Но ведь не покупатели виноваты, в том что руководство Вкусвилла "развели" очередные выпускники бизнес-курсов
В любой непонятной ситуации приплетай бизнес-курсы)) Промокоды дают, чтобы вы установили приложение и воспользовались 1 раз. Вы не захотите его удалить, если вам всё понравилось и закажете ещё раз. А потом вам урежут лимит 250 р на котором они ничего не зарабатывают или уходят в минус . Все логично. Может вам тоже не мешает пройти бизнес-курс по маркетингу, чтобы вы понимали как это всё работает?))
Вы плохо поняли прочитанный комментарий (чему я не сильно удивлена) - я говорю не про промокод на первую покупку, а о том, что ВВ давал каждый день новые промокоды (даже по несколько в день) постоянным пользователям. Потом такие как вы рассуждаете про экономическую модель. Читать хотя бы научитесь - потом рассуждайте про бизнес-курсы, на которых учат таких вот недоразумений,
Главное во всем обвинить бизнес-курсы) январь низкий сезон покупательской способности, почти все ретейлеры дают скидку. Держу вкурсе)
они таким образом хотят приучить всех к доставке, чтобы меньше зависеть от аренды.
года полтора назад, когда вся эта движуха с доставкой у них только начиналась, меня каждый день на кассе уговаривали не ходить, типа мы все сами привезем когда скажете и как скажете. но, блин, мне нравится ходить в магазин. остали только через месяц
как объяснял кривенко, доставка окупается за счет снижения зависимости от аренды площадей на первой линии под магазины, где цены давно улетели в небеса
я, например, привык, что на кассе никакой очереди. с каждым годом людей становилось все больше и вот уже магазин не справляется с потоком. вариантов 2 - или переезжать в помещение побольше, или разгружать поток клиентов доставкой на дом
Да нет, зачем вы так...вводите людей в заблуждение. Наценка на овощи и фрукты не менее 100%, а то и больше. Комиссия там меньше процента (с учета объема транзакций).
Я считаю надо им ставить минимум ~ 700- 1тр мин заказ, чтобы не тратить ресурсы и время на тех, кто не может хоть немного планировать закупки
А причем здесь "планировать"? У них регулярно продукт то есть - то закончился. Вот он есть и я хочу его заказать (пока он в наличии) - а оказывается, это я "не умею планировать".
и второй момент, если бы люди делали только запланированные вещи, вас лично скорее всего вообще не было бы на свете, и уж точно вы сидели бы без работы
Похоже, вы токсичны.
Давайте расскажу анекдот про вас. Может, повеселеете.
Сидят индейцы, отец и сын, около костра. Сын отца спрашивает:
- пап, а почему моего брата зовут Свежий Ветер?
- когда он родился, с запада дул ветер, поэтому и дали такое имя
- пап, а почемму мою сестру зовут Красная Заря?
- она родилась на рассвете, поэтому так и назвали
- пап, а почему ...
- да заткнись ты, Порванная Резинка!
В правилах у них это указано, дословно не помню, но что то типа "...оставляют за собой право ввести для пользователей злоупотребляющих мелкими заказами ограничения по минимальной сумме покупки...". Но если вам это сильно отравляет жизнь , что мешает сделать новый аккаунт и заказать с него? Они с этим не особо борются [пока к счастью].
Люди, вы что так близко а сердцу воспринимаете косяки с доставкой??)
Есть ощущение, что от курьера зависит ваш комфорт и успех, а он (курьер) всё портит🙈
В жизни так много важного, а вы реально следите в приложении куда понесли ваши вареники 😅
Это универсальный ответ на все случаи жизни - типа "ну что вы переживаете что выборы фальсифицировали? идите на улицу погуляйте - видите, солнышко ярко светит".
Вообще-то, когда работаешь и ждешь курьера с едой, от времени приезда зависит и комфорт, и успех - но сидящим на шее родителей/мужика специалисткам по посещению спа и деланию селфи это вряд ли будет понятно.
Вкусвилл просто монстры. Супер удобная и быстрая доставка, причем в Подмосковье, если ещё и круглые сутки станет, то это просто нереальный уровень комфорта для потребителя
"Вы лижете не ту задницу, Маузер"(с) "Полицейская академия-2"
Единственная поддержка в чате и по телефону, которая не говорит супер тупыми отписками. Есть вопрос - решают по факту, без "ой мы знаем как вы себя чувствуете, нам очень жаль, до свидания"
Наконец-то она появилась, долго шли к этому.
Я Просто оставлю это
О, еще вот история с зависанием системы, которая была постоянной в ноябре-декабре 2021-го - регулярно стоишь на кассе с товаром, а по базе показывает что его нет и пробить не можешь)))
"Вы ничего не покупали последние 2 дня", вот и получите.
Вкусу нужно также добавить в ассортимент линейку средств для похудания. Специально для полуночных жрунов.
достаточно убрать из ассортимента все их сладости, десерты и прочие мусорные снэки
У них там, как всегда, громадье планов вроде запуска собственной линейки фитнес-продуктов (зачем же продавать чужие с наценкой - когда можно продавать свои и "снимать" с этого еще больше прибыли), но пока что протеин кошмарный, из толченого жмыха подсолнечника))))
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Все хвалят этот магазин, а какие цены, приемлемые?
ну и как оформить заказ?
Никогда у них не был и не буду. Разводят людей на хайпе про типа здоровую еду, зарабатывая на этом лишний конец. А еда точно такая же, как везде, чудес не бывает. Мошенники.
Что за лишний конец? Почему должно быть зазорно зарабатывать на хорошем сервисе?
Вы так пишете потому что у них никогда не были просто. Значит остальное родилось в Вашей голове ) Что-то там не чисто ))
смешно =)) человек явно не в курсе того, о чем пишет
еда может и не вся здоровая, но 80% того, что там продается - продается только там, нравится вам это или нет
Привет. На связи Ижевск. Хочу поделиться достаточно неприятной историей, которая произошла со мной недавно, ситуация обычная, ремонт техники в сервисном центре, (далее по тексту СЦ). Виновником данного абсурдного прецедента считаю СЦ БытТехСервис Ижевск(https://bts18.ru/). Сейчас расскажу почему.
Компания перевела мировые бренды под единое руководство, чтобы сократить расходы, и увеличила количество изданий с платным доступом.
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…