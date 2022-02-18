Бывший партнёр и наследники сооснователя «Старика Хоттабыча» поделят в суде сеть магазинов одежды Modis Статьи редакции
Константин Мирзаянц утверждает, что при продаже своей доли в Modis договорился о праве её выкупа. Наследники Игоря Сосина заявляют, что предприниматель считал требования несправедливыми.
Бывший совладелец сети магазинов одежды Modis Константин Мирзаянц подал иск в Лондонский международный третейский суд к наследникам своего бывшего партнёра — умершего в декабре 2020-го Игоря Сосина. Он требует вернуть долю в 15,14% в материнской компании ритейлера. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателя, информацию подтвердил сын Сосина Антон и источник в Modis.
Мирзаянц — владелец компаний Karthago Investments и Bengala Investment, которым в совокупности принадлежало 15,14% кипрской Modis Fashion Retail Group (MFRG): она владеет фирмой АО «Одежда 3000» (головная структура сети Modis).
Сосин через компанию Resen Establishment контролировал 73,95% в MFRG. В 2015 году часть миноритариев, включая Мирзаянца, продали свои доли. В результате структура Сосина стала владельцем 94,2% материнской компании Modis.
По словам Мирзаянца, с Сосиным было заключено опционное соглашение, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. Его условия он не раскрыл. Но переговоры об этом начались ещё при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать спор, утверждает Мирзаянц.
По его информации, наследники Сосина хотят продать Modis сети магазинов Gloria Jeans. Антон Сосин заявил, что никаких переговоров не ведётся, а обвинения в попытке вывести активы считает «оскорбительными». Он отказался разглашать подробности судебного процесса, но заявил, что его отец был против требований Мирзаянца и считал их несправедливыми.
Управляющий несколькими активами семьи Сосина и гендиректор «Одежды 3000» Семен Слуцкий сообщил, что наследники бизнесмена — его родители, дети и последняя жена Инна — все поделили мирно и согласно завещанию.
По собственным данным, на конец 2020 года сеть магазинов Modis включала 143 точки (сейчас — 138). Согласно данным «Контур.Фокуса», её выручка в 2020 году составила 7,4 млрд рублей, чистая прибыль — 44,6 млн рублей.
Договориться нельзя поделить. Запятую поставить по вкусу.
И везде бенефициары кипрские оффшоры.
Сначала продал, потом нарисовал опционы и требует вернуть долю (бесплатно?)
Евразийцы такие евразийцы
по судьбе семьи сосина можно сериал снимать (драматический) =(
в тему приглашаются юристы, которые должны рассказать, как надо делать и как не надо
Сумма в два раза превышает ту, о которой источники говорили до этого.
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…
Платформа автоматизации рекламы К50 запустила сервис для работы с маркетплейсами — К50 Ecom. Он поможет продавцам управлять несколькими магазинами из одного окна и упростить рутинные процессы вроде переноса карточек товаров с одной площадки на другую. Первые три месяца сервис можно попробовать бесплатно.
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.