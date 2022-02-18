Константин Мирзаянц утверждает, что при продаже своей доли в Modis договорился о праве её выкупа. Наследники Игоря Сосина заявляют, что предприниматель считал требования несправедливыми.

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Бывший совладелец сети магазинов одежды Modis Константин Мирзаянц подал иск в Лондонский международный третейский суд к наследникам своего бывшего партнёра — умершего в декабре 2020-го Игоря Сосина. Он требует вернуть долю в 15,14% в материнской компании ритейлера. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателя, информацию подтвердил сын Сосина Антон и источник в Modis.

Мирзаянц — владелец компаний Karthago Investments и Bengala Investment, которым в совокупности принадлежало 15,14% кипрской Modis Fashion Retail Group (MFRG): она владеет фирмой АО «Одежда 3000» (головная структура сети Modis).

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Сосин через компанию Resen Establishment контролировал 73,95% в MFRG. В 2015 году часть миноритариев, включая Мирзаянца, продали свои доли. В результате структура Сосина стала владельцем 94,2% материнской компании Modis.

По словам Мирзаянца, с Сосиным было заключено опционное соглашение, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. Его условия он не раскрыл. Но переговоры об этом начались ещё при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать спор, утверждает Мирзаянц.

По его информации, наследники Сосина хотят продать Modis сети магазинов Gloria Jeans. Антон Сосин заявил, что никаких переговоров не ведётся, а обвинения в попытке вывести активы считает «оскорбительными». Он отказался разглашать подробности судебного процесса, но заявил, что его отец был против требований Мирзаянца и считал их несправедливыми.

Управляющий несколькими активами семьи Сосина и гендиректор «Одежды 3000» Семен Слуцкий сообщил, что наследники бизнесмена — его родители, дети и последняя жена Инна — все поделили мирно и согласно завещанию.