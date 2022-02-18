Ритейлеры заметили, что упаковки и вес продуктов в России уменьшились в 2022 году ради сохранения цен Статьи редакции
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ритейлеров.
Собеседник издания в одной из сетей рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложил пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.
Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.
В сети магазинов «Верный» подтвердили, что вес некоторых позиций у Nestle уменьшился в январе, смену литража заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. Ритейлер рассказал, что изменение веса и упаковки не влияет на цену. Производители таким образом сдерживают цены в условиях роста себестоимости. В сети также отметили, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса.
В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.
Heineken отметил, что это вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность в условиях роста издержек и ограниченной покупательской способности. Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.
В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.
Что-то на великодержавном
Шас погоди, проснутся патриоты на зарплате в комментах и расскажут, что все это рука США, а также скажут работать не пробовал, чтобы упаковки с большим весом покупать.
Ну, все в этом мире, в какой-то степени, "рука США". Я не патриот, если что =)
Расстрелять!
А правая или левая?
Падажи, но это же не рука США, а невидимая рука рыночка
А рыночек в РФ откуда? Кто СССР развалил? Вот то-то же.
Рептилоиды, очевидно
А рептилоилы откуда? То-то.
Из яиц, девяток за 120р
Давно пора ввести законодательный запрет шринкфляции, я считаю. Регламентировать объемы, усилить контроль над технологией производства, чтобы производители, не разбавляли, например, молоко водой, чтобы довести до нужного объема. Короче, выкручивать руки по полной программе производителям. А то у нас, как известно, в стране самые страдающие отрасли это банковская и ритейл. Тяжелее всего им приходится, видите ли.
Вообще шринкфляция это просто ввод покупателя в заблуждение и манипуляция. Почему-то купить 0,93 укладки волос, или 0,86 автомобильного двигателя кажется абсудрным, а купить 0,9 молока - нормально.
Проблема в том что основная маржа достаётся не производителю. Тут надо умерить аппетиты ритейла, а не гнобить производителя. Он вынужден итак крутится как может.
Скрепно
Почему-то в таких материалах не упоминают еще ухудшение качества товара в целях сохранения цены
Так, это всё ради нас, вы не понимаете) вы статью читали, там же написано, чтоб сохранить цену, мы вам продаём по той же цене, но меньше по весу…. Ну гениально же, правда😂😂😂
Мне пофиг на курс, я зарабатываю и трачу в рублях. (с)
Вот это и плохо! Псевдоцены , псевдопродукты, псевдокачество. Лучше бы показывали прямой рост ничего не уменьшая, а то из вышесказанного у нас и псевдо зарплаты и псевдостатистика. А народ все нищает и меньше себе может позволить, хотя пачку макарон но уже 400грамм, а не 450, бутылку подсолнечного масла 0,8-0,9 а не литр, 800 грамм крупы , а не 1 кг и и т.д. но это как говориться если мерить весом, а если в пачках, упаковках или бутылках , то то же самое пачка макарон, бутылка масла, пачка крупы и т.д.
И девяток яиц …
богато
Так девяток давно уж ввели. Тут впору ожидать восьмерок-семерок. И все для блага граждан, разумеется.
Псевдогосударство
вот это намного опаснее для здоровья людей, а жрать меньше многим на пользу))))
Конечно, ведь макарошки стоят всегда одинаково. Самое полезное питание, ага.
А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.
Вот же в конце. Только уменьшение, ни каких ухудшений!!!
А по делу, я вот думаю раньше в развесных товарах, где были продавцы, на рынках тоже, всегда обвесить рады были, да и сейчас в таких точках тоже самое и не на 5-10 грамм, а нормально так. И не чего, хавали, мало кто ругался по этому поводу. Тут хоть в открытую говорят.
"А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии."
Да почему же? Могут и активно этим пользуются. Сосиски клинские в пятерочке и сосиски клинские в ашане это две разные сосиски по составу, потому что стоимость входа на полку разная.
Не знаю, разные или нет в разных магазинах, но то, что качество портится, это для меня факт. Только найдешь нормальные, без кожи кур в составе и с годным вкусом, так производитель их говняет.
Покупали "Дымов" Молочные в Переке несколько месяцев подряд, были норм, недавно стали омерзительные. Перешли на "Клинские" из Ашана — 2 раза были норм, на третий просто ужасные.
Сейчас уже второй раз покупаем в Ашане "Ремит" с сыром — пока норм.
"Ремит" вообще пока в целом держит качество вроде. Но вот сегодня утром открыли пачку их бекона, а он по длине занимает 2/3 от упаковки (пустая часть непрозрачная). Может по весу нет изменений, а может есть, не сверила. Но в прошлой упаковке бекон был на всю длину. Хоть вкус нормальный.
Попробуйте мясную продукцию магазинов, у которых есть свои производственные цеха. Например, "глобус".
Возможно, мое предположение неверно, но, мне видится, что если магазин делает "для себя" (без покупки места на полке в сети и прочих "маркетинговых" затрат), то соотношение "цена/качество" должно быть выше.
"Глобус" у нас отсутствует.
Колбасу, как мне кажется, не так часто магазин делает для себя. Это чаще история про выпечку.
У нас в регионе есть магазины сети "Агрокомплекс", это Краснодарская сеть, они производят молочку и мясную продукцию под своим брендом.
Молоко их покупаю, хорошее (хотя уже в пакете по 0,93).
Сосиски даже самые дорогие под названием "Люкс" все равно не очень. Колбасы я не большой фанат, но пару годных на мой вкус сортов там есть. Хотя родственники говорят, что раньше колбаса лучше была у них.
Тут надо вес смотреть.
Уже это разбирали. У них стандартные упаковки, поэтому вполне может быть не до конца заполнена
Вам сказали не могут, они че врать будут?
Да я понимаю, это больше как сарказм выглядит, кто им поверит, льют в уши дерьмо, что они чистенькие, а в составе скоро будут только хим элементы из лабы.
Да как же не могут. Шоколадку Милка давно покупали? Она на вкус стала как маргарин с сахаром.
Мы наш концентрат морской воды наливаем в пятилитровые бутылки.
Она с учетом плотности продукта (1,2) должна весить, с учетом веса тары, 6060-6080 грамм.
Провожу контрольное взвешивание: 5800.
Начинаю седеть: неужели скважина уменьшила соленость/минерализацию?
Взял проверенную тару, стал мерять пустую бутылку.
Её объем оказался не 5000 см3, а 4800.
Звоню поставщику, отвечают:
- Ой, а у нас все теперь заказывают 4800, мы и прессформы такие сделали.
Спрашиваю: старые прессформы остались?
Мне, пожалуйста, делайте ровно по 5000 см3.
Делают теперь 5000.
концентрат морской воды
Соль, что ли?
Соленая вода
Соленая вода
Не совсем так.
В концентрате морской воды нашего производства в литре 300 грамм 15 минералов.
Соленая вода, в обывательском смысле - просто пищевая соль, один минерал.
Минеральная вода
Минеральная вода
Не совсем.
Рапа=концентрат морской воды - относится к категории природных рассолов.
По утвержденной Роснедрами классификации - это то, что содержит свыше 30 грамм минералов в литре.
В нашем концентрате 300 грамм 15 минералов в литре.
концентрат морской воды
Добываем с глубины 1000 метров, содержит в литре 300 грамм 15 минералов.
При разбавлении в 8 раз получаем аналог воды океана.
Оздоравливает при большом числе болезней: кожа, нервы, скелет.
А её пить или ванну заправлять?)
в салат
так все ж для вас. И носить легче :)
Спасибо за юмор.
За концентрат морской воды люди платят заметные деньги, и обманывать их - не правильно.
А как вам пластиковый стаканчик для пива, на котором написано 0,5, а по факту влезало 0,315? Грушинский фестиваль, 2013 год. Стаканы ещё где-то дома лежат, так как подставу тогда заметили. 80 рублей за стакан, если что. :)
Я помню так в Кемеровской области Тулеев в 90х-00х годах много лет хвастался что сдерживает цены на хлеб. Вот только вес булки хлеба снизился за это время с 900 до 460 грамм. Соседи из сиба сначала охуевали какой дешевый хлеб. Потом охуевали от веса. А когда пересчитывали цену на 1кг оказывалось что не так уж и дёшево.
Если серьезно, то 900г сейчас никому не нужно, заплесневеет или зачерствеет больше половины. Сейчас не СССР: есть, что жевать помимо хлеба, да и число едоков в домохозяйстве падает
Так речь не про сейчас. А про 90е. Когда кроме хлеба то и жрать особо нечего было. И в семье из 4 человек 1-2 булки уходили за день.
Значит, мы жили веселее 🤷🏻 Тем более, в нулевых
При инфляции 90х ждать фиксированных цен на хлеб - значит быть идеальным электоратом))
Что-то вспомнилось.
В 90х хлеб почти не ел, в основном была картошка, макароны, курица, гречка, пшенка. Иногда колбаса. Нормально говядину есть стал когда стал жить один.
Сказалось это все чудесным образом на том что в 16 лет я весил меньше 50кг на 170 роста. Все бы ничего — мышцы наросли, но вот кости уже нет. В итоге при вроде бы нормальной комплекции скелет перегружен. Как итог — проблемы с позвоночником и суставами. С одной стороны не сидячий образ жизни вроде бы развил физически, но чемпионаты уровня россии привели вот к таким последствиям(на самом деле довольно рано получил проблемы и из окружения на 50 человек только еще 1 имел схожие проблемы). Подозреваю что шансов не получить такие проблемы практически не было, либо из за отсутствия мышц либо из-за перегрузок этими мышцами. Чудесное время было эти 90е...
Я решил ситуацию радикальнее: вообще не ем хлеб и не покупаю.
А как же бутербродик с маслом утром с кашей?
Или бутербродик с ветчиной и сыром на обед с супчиком?
Чем заменяете?
Пиво - жидкий хлеб.
Не-не... лучше уж водочки, от пива натощак язву схватить - как не фиг делать.
Утром бутербродик с маслицем закончился ещё в студенческие времена. :) А суп без хлеба - попробуйте. :)
Так я пробую иногда. Но с хлебом сытнее =)
А фиг знает, короче. Я перестал употреблять сахар через полгода активных занятий физкультуры. Как отрезало просто. Хотя иногда сладкое хорошо заходит. С хлебом - живу один, хлеба нет вообще. Если к родителям приезжаю, то они старой закалки и с хлебом всё делают. Также любят булочки всякие и т.п.
Вот, кстати, вы важную вещь отметили - на рацион сильно влияет то, с кем живешь и что эти люди едят.
Окружение влияет в какой-то степени, но не совсем. :) У меня все рыбу любят, а я не ем. Вообще.
Очкуешь паразитов?))
Так вот из-за кого растет 😁.
Я тут скушал свежий хлеб и понял, что лучше не надо. :)
а если подсушить в тостере, сверху маслица и клубничного джема? =)
Тостер в ванной плавает
речь про то что 450 стали стоить дороже чем 900. а так то понятно то заплесневеет. если не на химии которую и плесень жрать не хочет
Натуральный хлеб не плесневеет. Ему вообще пох. Плесневеет как раз говно на химии
Надо в обязательном порядке вводить ценники, как в Ашане, за целый литр и килограмм.
Вот это правильно, но это если только наш ...надзор, объявит об этом, с жуткими штрафами кто не сделает такого. А в такое мало верится.
Надо в топ и петицию ! 🙂
Там такие ценники уже 2 года
Стандартные объемы на полках супермаркетов (2025 год)
Зато у макерс 43%)
Было бы канонично, если бы тут была водочка))
Ну ничего, скоро полоумный бункерный дед начнет войну и количество пива на душу населения вырастет.
Дед лишь играет роль буки, а стране вполне себе вписана в мировую экономику в роли сырьевого поставщика, А спектакль для пацриотов, для которых рассуждение "не нравится вали" основанно на ошибочном допущении - чем меньше нас останется, тем больше нам достанется. Чтобы добывать сырье и продавать его, действительно много людей не нужно, но патреоты ошибочно полагают, что они заживут, если все желающие наконец уедут.
А ведь страна действительно могла бы зажить немножко лучше, если бы валили наоборот люди с поцреот-мышлением. На моем личном опыте - чаще всего они и есть адепты коррупции, быдлоценностей и работы "на отвали". Жалко только там зарубежом они на хер никому не нужны и приходится уезжать нормальным людям.
Но желающий зла России и иностранный агент все равно ты! :D
Как вариант, они полагают, что "не жили богато, нечего и начинать", а если при этом еще и назойливые "улучшаторы" свалят - то совсем красота
Эхххх…. Люблю запах величия по утрам, в сверхдержаве, надо сверхдержаться 🧯
Дебилы! Пиво можно разбавлять! Смотрите классику советского кинематографа.
А кто сказал что его уже не разбавляют?
Мочой разбавлять, как бензин в классике советского кино.
"Изменение веса не влияет на цену". Ага, а война это мир. Как она может не влиять, если цена за 100 грамм стала дороже?
Цену единицы продукцит
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrinkflation
In 2010, Kraft reduced its 200g Toblerone bar to 170g.[11]
Coffee sold in 1lb (453.6g) bags shrank to 400g or smaller in the 1980s
Tetley tea bags were sold in boxes of 88 instead of 100.[11]
Nestlé reduced its After Eight Mint Chocolate Thins box from 200g to 170g.[11]
Cadbury's Crunchie were sold in packs of three instead of four.[11]
In January 2009, Häagen-Dazs announced that it would be reducing the size of their ice cream cartons in the US from 16 US fl oz (470 ml) to 14 US fl oz (410 ml).[12][13]
Birds Eye potato waffles were reduced from a 12 pack to a 10 pack
In July 2015, a tub of Cadbury Roses which weighed 975g in 2011, was reduced to under 730g, while a tub of Cadbury Heroes was reduced 695g, however the price remained the same at around £9.[14]
In 2016, Mondelez International again reduced the size of the UK 170g Toblerone bar to 150g, while the 400g bar was reduced to 360g. This was done by enlarging the gap between the chocolate triangles.[15] In 2017, Milka Alpine Milk and Milka Nuts & Raisins got reduced from 300 g to 270 g while Triolade got reduced from 300 g to 280 g, all without changing the bag size.[16]
In 2017, McVities reduced the number of Jaffa Cakes in every standard packet from 12 to 10, raising the cost per cake from 9.58p to 9.9p[17]
In 2018, Koopmans reduced the weight of their buckwheat flour packages by 20% from 500g to 400g - claiming 'renewed' on the package, without specifying that 'renewed' only meant that less product was provided. It is unknown whether wholesale prices were affected, while it is certain that retail pricing remained exactly the same.
In 2020, Unilever reduced the size of Ben & Jerry's ice-cream tubs in Europe,going from 500ml to 465ml, whilst still retaining the RRP of around 5 euros.
In 2021, Sainsbury's replaced their 80g Spicy Thai Crackers with a 40g packet, but the price was less than halved resulting in a by-weight price increase of over 15%.
In 2021, General Mills shrunk their family sized boxes of cereal down from 19.3 ounces to 18.1 ounces.
С маслом ржачка. Видел пачки и по 160, и даже по 100г. Производители "освоили" жирность 62,5% и что-то около 75% 🤪
Да им и осваивать не нужно было - они пишут 82,5, а по факту около 70)) А проверить можно только в лаборатории
Ну, кстати, до 2021 года тесты масла от Роскачества у крупных производителей не выявляли нарушений
там есть протоколы исследований -
2018й год)
Росконтроль - уебанская шарага, созданная для шантажа производителей
Я про нормальное Роскачество говорил
😂😂
Вот тут правда , а анализы дорогие. Надо со стороны государства вводить штрафы в пользу потребителя по проверке качества, если докажет , что те ухудшили или занизили показатели , штраф сразу в 500 тысяч в пользу того кто проверял и млн 2-5 в пользу государства, поверьте быстро качество вернут. А 10-20 тысяч никого не поставят на место.
Это все для блага населения.
Кстати да. Вот недавно (в конце прошлого года) пытались сдерживать цена на сахар. А зачем? Будут меньше сладкого кушать - здоровее будут. В некоторых странах наоборот налог на сахар хотят ввести
Жаль окно нельзя уменьшать, по размеру приходится делать 😌
Все еще впереди
Толщину и ширину профиля и стекла меняйте)
Толщина ещё в 14 году похудела )
Нет предела совершенству 😁 клиентам просто рассказывайте что стекло как у лампочки, это не экономия, а нанотехнологии, а холодно дома, ну так в России живём, климат, все дела)
Жалко что у нас не прошёл закон с указанием цены в магазинах за 1 кг, 1л и т.д.
Не выгодно это бабули рубить потому что.
Пиво Heineken 0.33 по форме напоминает детскую бутылочку. Невольно спрашиваешь себя, а не для подростков это пиво?
А я вот был бы только рад любимому пиву в объеме 0.25-0.3, потому что больше не лезет и приходится выливать остатки. Но таких, конечно, меньшинство =)
а чекушки для детсадовцев?
Как я хожу в магазин: сначала сверяешь соответствие ценника и товара на полке, иногда правда сам ценник расшифровать не получается. Потом пересчитываешь цену на кг/литр. Сравниваешь с аналогичными товарами. После покупки еще раз проверяешь цены на чеке.
Вот и день прошел :))
я еще потом чек в учетную программу разношу)
Мало того, что очень много просрочки
Мало того, что цены просто конские, неделю назад брал оливки за 90₽ , вчера те же уже 180₽
Так еще и вес режут….
Вся более менее хорошая жизнь аккурат закончилась в районе 14 года.
Нормальные цены на тачки были на отдых, и зарплаты те же, что и сейчас🤣
Ну в 14 году зато стал крымнаш, ты чего не рад что ли? Отдыхай в крыму, катайся на Ладе весте, работай в госдуме
Работники этого заведения именно так и живут. Ага)
Кто вам сказал, что я топил тогда за это?
Лада так то мульт стоит) а Крым дороже загранички
Сейчас ситуация похуже - инфляция не локальная, а общемировая.
vc - новости, которые мы заслужили
V - Vegetables
C - Cow milk
у нас какие-то слоупоки. Картинка из британских СМИ, 2018 (ценник оставался прежним):
Даже бритиши из-за Крыма страдают((
Сначала они уменьшают вес, чтобы не шокировать покупателей, потом увеличивают цену...
Они вообще понимают что несут? Как они могут сдерживать цену, уменьшением количества продукта за ту же стоимость?
Если литр стоил 100, а теперь 0.9 литра строит 100, то может быть, ЭТО РОСТ ЦЕН?? Ведь литр будет уже 111р!!!
Да, но литра в продаже уже не будет =) Значит, в гипотетическую "корзину потребителя" будут попадать пакеты по 0.9"
Ну это подтасовка фактов ради нужной статистики. Будет как всегда: Инфляция по результатам 2021 года составляет 8%, местами ощущается как 60%
Это да. Но, кстати, вот пример неизменной цены.
В 2015 году я стал покупать 9% творог в упаковке 300г. И стоил он 100р.
Сейчас 2022г. И я не покупаю 9% творог в упаковке 300г дороже 110-115р. Творог тот же самый (и аналогичные бренды).
Походу этот творог теперь не из молока. Потому что молоко за это время подорожало процентов на 30 минимум.
ну, меньше кушать будем, это тоже в какой-то мере полезно для организма =)
К сожалению при достижении определенного дна, это работает в обратную сторону
Для организма правильно питаться сбалансированно и полезно, а на это ценник гораздо выше макарошек и картошки.
Это понятно. Но "сбалансировано и полезно" тоже может быть дешевле и дороже.
Ну неужели, только заметили?))))) мои поздравления! Мы уже это года два наблюдаем…
Заботятся о нас 🤣
да надо просто уменьшать вес грамма, и ритейлеры ничего не заметят
давеча купил новую улучшенную туалетную бумагу (слева для сравнения «обычный» размер). На святое покушаются!
кстати, есть такая бумага Zewa Just1, если на сайте выбрать Россию, то 4 слоя, если любую другую страну, то 5
Упаковки уж лет 8 уменьшают периодически, они там только сейчас заметили?)
++++ Начал это замечать на плитках шоколада давным давно, они все тоньше и тоньше )))
Если любите шоколад, покупайте бельгийский калебаут в фасовке 2.5 кг. Например, молочный в пересчете на "плитку 100г" (который уже не найти) будет стоить 80р. Качество, по сравнению с "нашими" производителями - земля и небо.
это плохо, но корни проблемы не в России, а в США которые TJ так любит
Я конечно в политоту не полезу, но как США виноваты в уменьшении бутылки из Российского пластика, в которой находится молоко российской коровы?
Это они нам так вредят потому что ненавидят, телевизор не смотрите что ли?
Вот негодяи, обама наверно после лифтов, сразу по производствам пробежался и пресс-формы подменил на более мелкие. Ну ниче у нас есть ракеты(не уменьшились наверно ещё), мы им покажем, но чуть позже)
США переманивают наших коров, выдают им паспорта, из-за этого - не хватает молока разлить в тары.
Учёных забрали, коров забирают, кругом иногенты, ну ниче немножко потерпи, потом узнаем что молоко вообще вредное, не то что вода
Ждем ионизированную российскую воду освящённую РПЦ.
бутылки уменьшаются из-за инфляции. В российской инфляции большая часть приходит из инфляции в США, потому что мы не можем полностью отказаться от импорта, а весь импорт в долларах
Ну корень наверно не только в инфляции. В 2011 году, в некоторых регионах зп 30к считалась хорошей, сейчас в 2022 в некоторых регионах она до сих пор считается хорошей(не такой хорошей как раньше, но все же) и куча народа работает за 18-30к в месяц. Вот только цены кратно выросли. И сами цены понятно зависят от инфляции, но покупательская способность зависит от зп. Но что то никто не шевелится повышать уровень жизни.
Пиво, было 0.5, стало 0.44... как это не заметить то?
сначала оно было 0.47
400 мл? А сейчас сколько?
Простоквашино 930 мл вроде. Так там ещё один лайвхак освоили, стенки пластика стали в 2 раза тоньше.
стенки пластика стали в 2 раза тоньше
Ну это вроде и правильно
Некоторые бутылки сложно схватить. Они прогибаются под пальцами как пакет. Ещё чуть тоньше и могли бы просто в презервативы закатывать молоко.
Ну покупайте бутылки-крепыши. Накажите подлецов рублём
Нет, эт не правильно. Когда большой заказ привозят, то бутылки плоские становятся и обратно форму им придать невозможно.
Так Вам бутылку или молоко? Меньше расход пластика - это только плюс
А как мне ее в холодильник-то ставить?
Ну вот раньше как-то ставили
Эт да, и бывало весь холодильник потом в молоке. Так что нет, верните нормальную тару.
кажется что правильно, вроде бы меньше пластика.
а по факту что раньше, что сейчас - 1 бутылка = 1 бутылка. производитель экономит деньги, потребитель еб%тся с этими мелкими крышками и гнущимися под собственным весом стенками, а в океане всё так же плавает бутылка. Правда весит 40 грамм, а не 50
Фраза: "Скоро будем платить за воздух" приобретает новый смысл
За тару
Пакеты в Дикси и так уже толщиной 1 микрон.
Это потому что их Магнит скупил, там они давно уже такие.
Обычно я в Азбуку вкуса хожу за гаспаччо и тирамису, а тут пришлось в Дикси забежать. Я сначала не поверил, что это может быть пакетом.
А что, в Дикси есть гаспаччо?
Честные 1,4 литра!
Пора переходить на нанотехнологии
Давно уже))) в пачках чипсов лейз, например)
Казалось бы, при чем тут евреи
Вообще с точки зрения экономии могли бы и повышать объём, увеличивая цену пропорционально и не меняя цену за грамм. Правда с точки зрения маркетинга наверное это не работает.
Кажется, самое время для госдумы сделать что-то полезное и обязать указывать цену за литр/килограмм, а также для каждого типа товара разработать определенный стандарт веса/объема, от которого производители не могут уклониться.
Например, обязать продавать молоко только с шагом в 0.5л.
Давно надо понять, что они не заинтересованы в благополучии населения. И если что то и примут то ради благополучия очередного олигарха который торгует продуктами.
И показать населению реальные темпы инфляции и обнищания? Революции захотели? Да они только и рады таким выкрутасам производителей
В целом цены выросли, даже по сравнению с летом, на некоторые позиции 20-30%
с летом 2013го 120%-130% )))