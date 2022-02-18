Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

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Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ритейлеров.

Собеседник издания в одной из сетей рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложил пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.

Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.

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В сети магазинов «Верный» подтвердили, что вес некоторых позиций у Nestle уменьшился в январе, смену литража заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. Ритейлер рассказал, что изменение веса и упаковки не влияет на цену. Производители таким образом сдерживают цены в условиях роста себестоимости. В сети также отметили, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса.

В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.

Сокращение объёмов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объёмом литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью. «Лента»

Heineken отметил, что это вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность в условиях роста издержек и ограниченной покупательской способности. Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.