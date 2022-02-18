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Торговля
TJ

Ритейлеры заметили, что упаковки и вес продуктов в России уменьшились в 2022 году ради сохранения цен Статьи редакции

Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

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Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ритейлеров.

Собеседник издания в одной из сетей рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложил пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.

Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.

В сети магазинов «Верный» подтвердили, что вес некоторых позиций у Nestle уменьшился в январе, смену литража заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. Ритейлер рассказал, что изменение веса и упаковки не влияет на цену. Производители таким образом сдерживают цены в условиях роста себестоимости. В сети также отметили, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса.

В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.

Сокращение объёмов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объёмом литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.

«Лента»

Heineken отметил, что это вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность в условиях роста издержек и ограниченной покупательской способности. Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

Алексей Поповичев

исполнительный директор «Русбренда»

#новость #ритейлеры

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Эдуард Гладышев

Что-то на великодержавном

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87
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Komopot Baster

Шас погоди, проснутся патриоты на зарплате в комментах и расскажут, что все это рука США, а также скажут работать не пробовал, чтобы упаковки с большим весом покупать.

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27
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Daniil Levi

Ну, все в этом мире, в какой-то степени, "рука США". Я не патриот, если что =)

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1
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Дед Велосипед

Расстрелять!

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2
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badResistor

А правая или левая?

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0
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Lexx Sky

Падажи, но это же не рука США, а невидимая рука рыночка

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0
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Valentin Dombrovsky

А рыночек в РФ откуда? Кто СССР развалил? Вот то-то же.

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0
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Lexx Sky

Рептилоиды, очевидно

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0
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Valentin Dombrovsky

А рептилоилы откуда? То-то.

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0
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Андрей Корнеев

Из яиц, девяток за 120р

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4
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Alexandr Leibowitz

Давно пора ввести законодательный запрет шринкфляции, я считаю. Регламентировать объемы, усилить контроль над технологией производства, чтобы производители, не разбавляли, например, молоко водой, чтобы довести до нужного объема. Короче, выкручивать руки по полной программе производителям. А то у нас, как известно, в стране самые страдающие отрасли это банковская и ритейл. Тяжелее всего им приходится, видите ли.

Вообще шринкфляция это просто ввод покупателя в заблуждение и манипуляция. Почему-то купить 0,93 укладки волос, или 0,86 автомобильного двигателя кажется абсудрным, а купить 0,9 молока - нормально.

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0
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Komopot Baster

Проблема в том что основная маржа достаётся не производителю. Тут надо умерить аппетиты ритейла, а не гнобить производителя. Он вынужден итак крутится как может.

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1
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Mr Black

Скрепно

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0
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Сергей Сергеев

Почему-то в таких материалах не упоминают еще ухудшение качества товара в целях сохранения цены

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62
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Dennis Gooddeni

Так, это всё ради нас, вы не понимаете) вы статью читали, там же написано, чтоб сохранить цену, мы вам продаём по той же цене, но меньше по весу…. Ну гениально же, правда😂😂😂

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14
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Денис Демидов

Мне пофиг на курс, я зарабатываю и трачу в рублях. (с)

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22
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Алексей Алексеев

Вот это и плохо! Псевдоцены , псевдопродукты, псевдокачество. Лучше бы показывали прямой рост ничего не уменьшая, а то из вышесказанного у нас и псевдо зарплаты и псевдостатистика. А народ все нищает и меньше себе может позволить, хотя пачку макарон но уже 400грамм, а не 450, бутылку подсолнечного масла 0,8-0,9 а не литр, 800 грамм крупы , а не 1 кг и и т.д. но это как говориться если мерить весом, а если в пачках, упаковках или бутылках , то то же самое пачка макарон, бутылка масла, пачка крупы и т.д.

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3
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Dennis Gooddeni

И девяток яиц …

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5
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R-Globus
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13
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Daniil Levi

богато

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1
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Алексей Владимирович

Так девяток давно уж ввели. Тут впору ожидать восьмерок-семерок. И все для блага граждан, разумеется.

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0
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badResistor

Псевдогосударство

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0
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Максим Степанов

вот это намного опаснее для здоровья людей, а жрать меньше многим на пользу))))

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4
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Алексей Владимирович

Конечно, ведь макарошки стоят всегда одинаково. Самое полезное питание, ага.

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0
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Антон Антонов

А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

Вот же в конце. Только уменьшение, ни каких ухудшений!!!

А по делу, я вот думаю раньше в развесных товарах, где были продавцы, на рынках тоже, всегда обвесить рады были, да и сейчас в таких точках тоже самое и не на 5-10 грамм, а нормально так. И не чего, хавали, мало кто ругался по этому поводу. Тут хоть в открытую говорят.

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0
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R-Globus

"А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии."

Да почему же? Могут и активно этим пользуются. Сосиски клинские в пятерочке и сосиски клинские в ашане это две разные сосиски по составу, потому что стоимость входа на полку разная.

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1
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useless uS

Не знаю, разные или нет в разных магазинах, но то, что качество портится, это для меня факт. Только найдешь нормальные, без кожи кур в составе и с годным вкусом, так производитель их говняет.

Покупали "Дымов" Молочные в Переке несколько месяцев подряд, были норм, недавно стали омерзительные. Перешли на "Клинские" из Ашана — 2 раза были норм, на третий просто ужасные.
Сейчас уже второй раз покупаем в Ашане "Ремит" с сыром — пока норм.

"Ремит" вообще пока в целом держит качество вроде. Но вот сегодня утром открыли пачку их бекона, а он по длине занимает 2/3 от упаковки (пустая часть непрозрачная). Может по весу нет изменений, а может есть, не сверила. Но в прошлой упаковке бекон был на всю длину. Хоть вкус нормальный.

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1
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Daniil Levi

Попробуйте мясную продукцию магазинов, у которых есть свои производственные цеха. Например, "глобус".

Возможно, мое предположение неверно, но, мне видится, что если магазин делает "для себя" (без покупки места на полке в сети и прочих "маркетинговых" затрат), то соотношение "цена/качество" должно быть выше.

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0
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useless uS

"Глобус" у нас отсутствует.

Колбасу, как мне кажется, не так часто магазин делает для себя. Это чаще история про выпечку.

У нас в регионе есть магазины сети "Агрокомплекс", это Краснодарская сеть, они производят молочку и мясную продукцию под своим брендом.
Молоко их покупаю, хорошее (хотя уже в пакете по 0,93).
Сосиски даже самые дорогие под названием "Люкс" все равно не очень. Колбасы я не большой фанат, но пару годных на мой вкус сортов там есть. Хотя родственники говорят, что раньше колбаса лучше была у них.

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1
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Игорь Протасов

Тут надо вес смотреть.
Уже это разбирали. У них стандартные упаковки, поэтому вполне может быть не до конца заполнена

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0
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Антон Антонов

Вам сказали не могут, они че врать будут?

Да я понимаю, это больше как сарказм выглядит, кто им поверит, льют в уши дерьмо, что они чистенькие, а в составе скоро будут только хим элементы из лабы.

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0
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useless uS

Да как же не могут. Шоколадку Милка давно покупали? Она на вкус стала как маргарин с сахаром.

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1
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Борис Васильев

Мы наш концентрат морской воды наливаем в пятилитровые бутылки.
Она с учетом плотности продукта (1,2) должна весить, с учетом веса тары, 6060-6080 грамм.
Провожу контрольное взвешивание: 5800.
Начинаю седеть: неужели скважина уменьшила соленость/минерализацию?

Взял проверенную тару, стал мерять пустую бутылку.
Её объем оказался не 5000 см3, а 4800.
Звоню поставщику, отвечают:
- Ой, а у нас все теперь заказывают 4800, мы и прессформы такие сделали.
Спрашиваю: старые прессформы остались?
Мне, пожалуйста, делайте ровно по 5000 см3.
Делают теперь 5000.

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20
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Tanto Mare

концентрат морской воды
 Соль, что ли?

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1
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Денис Пихаров

Соленая вода

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0
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Борис Васильев

Соленая вода
 Не совсем так.
В концентрате морской воды нашего производства в литре 300 грамм 15 минералов.
Соленая вода, в обывательском смысле - просто пищевая соль, один минерал.

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0
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Денис Пихаров

Минеральная вода

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1
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Борис Васильев

Минеральная вода
 Не совсем.
Рапа=концентрат морской воды - относится к категории природных рассолов.
По утвержденной Роснедрами классификации - это то, что содержит свыше 30 грамм минералов в литре.
В нашем концентрате 300 грамм 15 минералов в литре.

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0
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Борис Васильев

концентрат морской воды
 Добываем с глубины 1000 метров, содержит в литре 300 грамм 15 минералов.
При разбавлении в 8 раз получаем аналог воды океана.
Оздоравливает при большом числе болезней: кожа, нервы, скелет.

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0
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Денис Пихаров

А её пить или ванну заправлять?)

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0
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Сергей Токарев

в салат

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1
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Valeratal Val

так все ж для вас. И носить легче :)

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1
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Борис Васильев

Спасибо за юмор.
За концентрат морской воды люди платят заметные деньги, и обманывать их - не правильно.

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0
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Sergei Timofeyev

А как вам пластиковый стаканчик для пива, на котором написано 0,5, а по факту влезало 0,315? Грушинский фестиваль, 2013 год. Стаканы ещё где-то дома лежат, так как подставу тогда заметили. 80 рублей за стакан, если что. :)

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0
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Corbyan

Я помню так в Кемеровской области Тулеев в 90х-00х годах много лет хвастался что сдерживает цены на хлеб. Вот только вес булки хлеба снизился за это время с 900 до 460 грамм. Соседи из сиба сначала охуевали какой дешевый хлеб. Потом охуевали от веса. А когда пересчитывали цену на 1кг оказывалось что не так уж и дёшево.

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12
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Анон Плиз

Если серьезно, то 900г сейчас никому не нужно, заплесневеет или зачерствеет больше половины. Сейчас не СССР: есть, что жевать помимо хлеба, да и число едоков в домохозяйстве падает

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14
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Corbyan

Так речь не про сейчас. А про 90е. Когда кроме хлеба то и жрать особо нечего было. И в семье из 4 человек 1-2 булки уходили за день.

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10
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Анон Плиз

Значит, мы жили веселее 🤷🏻 Тем более, в нулевых

При инфляции 90х ждать фиксированных цен на хлеб - значит быть идеальным электоратом))

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0
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badResistor

Что-то вспомнилось.
В 90х хлеб почти не ел, в основном была картошка, макароны, курица, гречка, пшенка. Иногда колбаса. Нормально говядину есть стал когда стал жить один.
Сказалось это все чудесным образом на том что в 16 лет я весил меньше 50кг на 170 роста. Все бы ничего — мышцы наросли, но вот кости уже нет. В итоге при вроде бы нормальной комплекции скелет перегружен. Как итог — проблемы с позвоночником и суставами. С одной стороны не сидячий образ жизни вроде бы развил физически, но чемпионаты уровня россии привели вот к таким последствиям(на самом деле довольно рано получил проблемы и из окружения на 50 человек только еще 1 имел схожие проблемы). Подозреваю что шансов не получить такие проблемы практически не было, либо из за отсутствия мышц либо из-за перегрузок этими мышцами. Чудесное время было эти 90е...

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0
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Sergei Timofeyev

Я решил ситуацию радикальнее: вообще не ем хлеб и не покупаю.

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3
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Daniil Levi

А как же бутербродик с маслом утром с кашей?
Или бутербродик с ветчиной и сыром на обед с супчиком?
Чем заменяете?

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1
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Василий Степанофф

Пиво - жидкий хлеб.

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5
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Sergei Timofeyev

Не-не... лучше уж водочки, от пива натощак язву схватить - как не фиг делать.

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0
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Sergei Timofeyev

Утром бутербродик с маслицем закончился ещё в студенческие времена. :) А суп без хлеба - попробуйте. :)

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0
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Daniil Levi

Так я пробую иногда. Но с хлебом сытнее =)

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1
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Sergei Timofeyev

А фиг знает, короче. Я перестал употреблять сахар через полгода активных занятий физкультуры. Как отрезало просто. Хотя иногда сладкое хорошо заходит. С хлебом - живу один, хлеба нет вообще. Если к родителям приезжаю, то они старой закалки и с хлебом всё делают. Также любят булочки всякие и т.п.

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0
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Daniil Levi

Вот, кстати, вы важную вещь отметили - на рацион сильно влияет то, с кем живешь и что эти люди едят.

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0
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Sergei Timofeyev

Окружение влияет в какой-то степени, но не совсем. :) У меня все рыбу любят, а я не ем. Вообще.

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0
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Ленин-гриб

Очкуешь паразитов?))

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0
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Алексей Алексеев

Так вот из-за кого растет 😁.

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0
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Sergei Timofeyev

Я тут скушал свежий хлеб и понял, что лучше не надо. :)

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0
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Daniil Levi

а если подсушить в тостере, сверху маслица и клубничного джема? =)

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0
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Sergei Timofeyev

Тостер в ванной плавает

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0
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Илья Федоров

речь про то что 450 стали стоить дороже чем 900. а так то понятно то заплесневеет. если не на химии которую и плесень жрать не хочет

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0
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Ленин-гриб

Натуральный хлеб не плесневеет. Ему вообще пох. Плесневеет как раз говно на химии

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1
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Василий Степанофф

Надо в обязательном порядке вводить ценники, как в Ашане, за целый литр и килограмм.

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17
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Антон Антонов

Вот это правильно, но это если только наш ...надзор, объявит об этом, с жуткими штрафами кто не сделает такого. А в такое мало верится.

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0
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Алексей Алексеев

Надо в топ и петицию ! 🙂

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0
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Александр Рябинин

Там такие ценники уже 2 года

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0
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Airat Kafman

Стандартные объемы на полках супермаркетов (2025 год)

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16
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Д Хб

Зато у макерс 43%)

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0
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максим максимов

Было бы канонично, если бы тут была водочка))

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0
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Vladislav Stan

Ну ничего, скоро полоумный бункерный дед начнет войну и количество пива на душу населения вырастет.

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3
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Bloger

Дед лишь играет роль буки, а стране вполне себе вписана в мировую экономику в роли сырьевого поставщика, А спектакль для пацриотов, для которых рассуждение "не нравится вали" основанно на ошибочном допущении - чем меньше нас останется, тем больше нам достанется. Чтобы добывать сырье и продавать его, действительно много людей не нужно, но патреоты ошибочно полагают, что они заживут, если все желающие наконец уедут.

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14
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Ann Feldman

А ведь страна действительно могла бы зажить немножко лучше, если бы валили наоборот люди с поцреот-мышлением. На моем личном опыте - чаще всего они и есть адепты коррупции, быдлоценностей и работы "на отвали". Жалко только там зарубежом они на хер никому не нужны и приходится уезжать нормальным людям.

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3
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colorless

Но желающий зла России и иностранный агент все равно ты! :D

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0
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Игорь Кузьменко

Как вариант, они полагают, что "не жили богато, нечего и начинать", а если при этом еще и назойливые "улучшаторы" свалят - то совсем красота

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1
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Podkuiko Vladislav

Эхххх…. Люблю запах величия по утрам, в сверхдержаве, надо сверхдержаться 🧯

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9
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Дмитрий

Дебилы! Пиво можно разбавлять! Смотрите классику советского кинематографа.

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4
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Ivan Kulmyaev

А кто сказал что его уже не разбавляют?

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7
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Алексей Владимирович

Мочой разбавлять, как бензин в классике советского кино.

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0
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Anthony Alexandroff

"Изменение веса не влияет на цену". Ага, а война это мир. Как она может не влиять, если цена за 100 грамм стала дороже?

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5
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Олег Ивахнов

Цену единицы продукцит

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0
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Наиль Хунафин

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шринкфляция

Шринкфляция
Шринкфляция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в…
ru.wikipedia.org
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4
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Сергей Токарев

https://en.wikipedia.org/wiki/Shrinkflation

In 2010, Kraft reduced its 200g Toblerone bar to 170g.[11]
Coffee sold in 1lb (453.6g) bags shrank to 400g or smaller in the 1980s
Tetley tea bags were sold in boxes of 88 instead of 100.[11]
Nestlé reduced its After Eight Mint Chocolate Thins box from 200g to 170g.[11]
Cadbury's Crunchie were sold in packs of three instead of four.[11]
In January 2009, Häagen-Dazs announced that it would be reducing the size of their ice cream cartons in the US from 16 US fl oz (470 ml) to 14 US fl oz (410 ml).[12][13]
Birds Eye potato waffles were reduced from a 12 pack to a 10 pack
In July 2015, a tub of Cadbury Roses which weighed 975g in 2011, was reduced to under 730g, while a tub of Cadbury Heroes was reduced 695g, however the price remained the same at around £9.[14]
In 2016, Mondelez International again reduced the size of the UK 170g Toblerone bar to 150g, while the 400g bar was reduced to 360g. This was done by enlarging the gap between the chocolate triangles.[15] In 2017, Milka Alpine Milk and Milka Nuts & Raisins got reduced from 300 g to 270 g while Triolade got reduced from 300 g to 280 g, all without changing the bag size.[16]
In 2017, McVities reduced the number of Jaffa Cakes in every standard packet from 12 to 10, raising the cost per cake from 9.58p to 9.9p[17]
In 2018, Koopmans reduced the weight of their buckwheat flour packages by 20% from 500g to 400g - claiming 'renewed' on the package, without specifying that 'renewed' only meant that less product was provided. It is unknown whether wholesale prices were affected, while it is certain that retail pricing remained exactly the same.
In 2020, Unilever reduced the size of Ben & Jerry's ice-cream tubs in Europe,going from 500ml to 465ml, whilst still retaining the RRP of around 5 euros.
In 2021, Sainsbury's replaced their 80g Spicy Thai Crackers with a 40g packet, but the price was less than halved resulting in a by-weight price increase of over 15%.
In 2021, General Mills shrunk their family sized boxes of cereal down from 19.3 ounces to 18.1 ounces.

Shrinkflation
In economics, shrinkflation, also known as the grocery shrink ray or package downsizing, is the…
en.wikipedia.org
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0
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Анон Плиз

С маслом ржачка. Видел пачки и по 160, и даже по 100г. Производители "освоили" жирность 62,5% и что-то около 75% 🤪

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3
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Евгений Красняк

Да им и осваивать не нужно было - они пишут 82,5, а по факту около 70)) А проверить можно только в лаборатории

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1
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Анон Плиз

Ну, кстати, до 2021 года тесты масла от Роскачества у крупных производителей не выявляли нарушений

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0
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Евгений Красняк

там есть протоколы исследований -
2018й год)

Сливочное масло "Простоквашино" "Традиционное…
Не соответствует указанному в маркировке высшему сорту по органолептическим показателям. Занижена…
roscontrol.com
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0
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Анон Плиз

Росконтроль - уебанская шарага, созданная для шантажа производителей

Я про нормальное Роскачество говорил

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2
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Евгений Красняк

😂😂

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0
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Алексей Алексеев

Вот тут правда , а анализы дорогие. Надо со стороны государства вводить штрафы в пользу потребителя по проверке качества, если докажет , что те ухудшили или занизили показатели , штраф сразу в 500 тысяч в пользу того кто проверял и млн 2-5 в пользу государства, поверьте быстро качество вернут. А 10-20 тысяч никого не поставят на место.

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0
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Савва

Это все для блага населения.

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3
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Alex S.

Кстати да. Вот недавно (в конце прошлого года) пытались сдерживать цена на сахар. А зачем? Будут меньше сладкого кушать - здоровее будут. В некоторых странах наоборот налог на сахар хотят ввести

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1
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Балкон.Ру

Жаль окно нельзя уменьшать, по размеру приходится делать 😌

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3
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Игорь Маркелов

Все еще впереди

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1
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Dmitriy Lobanov

Толщину и ширину профиля и стекла меняйте)

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0
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Балкон.Ру

Толщина ещё в 14 году похудела )

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Dmitriy Lobanov

Нет предела совершенству 😁 клиентам просто рассказывайте что стекло как у лампочки, это не экономия, а нанотехнологии, а холодно дома, ну так в России живём, климат, все дела)

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Александр Королёв

Жалко что у нас не прошёл закон с указанием цены в магазинах за 1 кг, 1л и т.д.

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3
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Антон Антонов

Не выгодно это бабули рубить потому что.

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Всвиторе

Пиво Heineken 0.33 по форме напоминает детскую бутылочку. Невольно спрашиваешь себя, а не для подростков это пиво?

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1
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Daniil Levi

А я вот был бы только рад любимому пиву в объеме 0.25-0.3, потому что больше не лезет и приходится выливать остатки. Но таких, конечно, меньшинство =)

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6
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Igor Gorbenko

а чекушки для детсадовцев?

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Василий Степанофф

Как я хожу в магазин: сначала сверяешь соответствие ценника и товара на полке, иногда правда сам ценник расшифровать не получается. Потом пересчитываешь цену на кг/литр. Сравниваешь с аналогичными товарами. После покупки еще раз проверяешь цены на чеке.

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Sergey Stepankin

Вот и день прошел :))

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5
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Василий Степанофф

я еще потом чек в учетную программу разношу)

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SilanseR

Мало того, что очень много просрочки
Мало того, что цены просто конские, неделю назад брал оливки за 90₽ , вчера те же уже 180₽
Так еще и вес режут….
Вся более менее хорошая жизнь аккурат закончилась в районе 14 года.
Нормальные цены на тачки были на отдых, и зарплаты те же, что и сейчас🤣

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2
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Podkuiko Vladislav

Ну в 14 году зато стал крымнаш, ты чего не рад что ли? Отдыхай в крыму, катайся на Ладе весте, работай в госдуме

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Евгений Красняк

Работники этого заведения именно так и живут. Ага)

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SilanseR

Кто вам сказал, что я топил тогда за это?
Лада так то мульт стоит) а Крым дороже загранички

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Василий Степанофф

Сейчас ситуация похуже - инфляция не локальная, а общемировая.

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Mark

vc - новости, которые мы заслужили

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Vladislav Stan

V - Vegetables
C - Cow milk

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4
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Илья М

у нас какие-то слоупоки. Картинка из британских СМИ, 2018 (ценник оставался прежним):

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2
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Анон Плиз

Даже бритиши из-за Крыма страдают((

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Илья Рогаткин

Сначала они уменьшают вес, чтобы не шокировать покупателей, потом увеличивают цену...

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Иван Корниенко

Они вообще понимают что несут? Как они могут сдерживать цену, уменьшением количества продукта за ту же стоимость?

Если литр стоил 100, а теперь 0.9 литра строит 100, то может быть, ЭТО РОСТ ЦЕН?? Ведь литр будет уже 111р!!!

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Daniil Levi

Да, но литра в продаже уже не будет =) Значит, в гипотетическую "корзину потребителя" будут попадать пакеты по 0.9"

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Иван Корниенко

Ну это подтасовка фактов ради нужной статистики. Будет как всегда: Инфляция по результатам 2021 года составляет 8%, местами ощущается как 60%

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Daniil Levi

Это да. Но, кстати, вот пример неизменной цены.
В 2015 году я стал покупать 9% творог в упаковке 300г. И стоил он 100р.
Сейчас 2022г. И я не покупаю 9% творог в упаковке 300г дороже 110-115р. Творог тот же самый (и аналогичные бренды).

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Поджог Сараев

Походу этот творог теперь не из молока. Потому что молоко за это время подорожало процентов на 30 минимум.

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Daniil Levi

ну, меньше кушать будем, это тоже в какой-то мере полезно для организма =)

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Путачок

К сожалению при достижении определенного дна, это работает в обратную сторону

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Алексей Владимирович

Для организма правильно питаться сбалансированно и полезно, а на это ценник гораздо выше макарошек и картошки.

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Daniil Levi

Это понятно. Но "сбалансировано и полезно" тоже может быть дешевле и дороже.

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Natalya Maslennikova

Ну неужели, только заметили?))))) мои поздравления! Мы уже это года два наблюдаем…

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1
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Dzan Yang

Заботятся о нас 🤣

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1
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Игорь Кузьменко

да надо просто уменьшать вес грамма, и ритейлеры ничего не заметят

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Максим Милованов

давеча купил новую улучшенную туалетную бумагу (слева для сравнения «обычный» размер). На святое покушаются!

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Максим Милованов

кстати, есть такая бумага Zewa Just1, если на сайте выбрать Россию, то 4 слоя, если любую другую страну, то 5

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Алексей А.

Упаковки уж лет 8 уменьшают периодически, они там только сейчас заметили?)

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Марат Абдулкадиров

++++ Начал это замечать на плитках шоколада давным давно, они все тоньше и тоньше )))

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Daniil Levi

Если любите шоколад, покупайте бельгийский калебаут в фасовке 2.5 кг. Например, молочный в пересчете на "плитку 100г" (который уже не найти) будет стоить 80р. Качество, по сравнению с "нашими" производителями - земля и небо.

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Максим Кольцов

это плохо, но корни проблемы не в России, а в США которые TJ так любит

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–4
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Dmitriy Lobanov

Я конечно в политоту не полезу, но как США виноваты в уменьшении бутылки из Российского пластика, в которой находится молоко российской коровы?

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2
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Андрей Корнеев

Это они нам так вредят потому что ненавидят, телевизор не смотрите что ли?

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Dmitriy Lobanov

Вот негодяи, обама наверно после лифтов, сразу по производствам пробежался и пресс-формы подменил на более мелкие. Ну ниче у нас есть ракеты(не уменьшились наверно ещё), мы им покажем, но чуть позже)

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Дмитрий Кузнецов

США переманивают наших коров, выдают им паспорта, из-за этого - не хватает молока разлить в тары.

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Dmitriy Lobanov

Учёных забрали, коров забирают, кругом иногенты, ну ниче немножко потерпи, потом узнаем что молоко вообще вредное, не то что вода

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Дмитрий Кузнецов

Ждем ионизированную российскую воду освящённую РПЦ.

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Максим Кольцов

бутылки уменьшаются из-за инфляции. В российской инфляции большая часть приходит из инфляции в США, потому что мы не можем полностью отказаться от импорта, а весь импорт в долларах

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Dmitriy Lobanov

Ну корень наверно не только в инфляции. В 2011 году, в некоторых регионах зп 30к считалась хорошей, сейчас в 2022 в некоторых регионах она до сих пор считается хорошей(не такой хорошей как раньше, но все же) и куча народа работает за 18-30к в месяц. Вот только цены кратно выросли. И сами цены понятно зависят от инфляции, но покупательская способность зависит от зп. Но что то никто не шевелится повышать уровень жизни.

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Чит Чат

Пиво, было 0.5, стало 0.44... как это не заметить то?

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Sergey Stepankin

сначала оно было 0.47

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Рыбный рак

Еще одно десятилетие и в литровую пачку молока будут заливать 400 мл. Зато простое население не будет страдать ожирением. Всё идёт по плану.

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Ivan Kulmyaev

400 мл? А сейчас сколько?

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Рыбный рак

Кто во что горазд

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Всвиторе

Простоквашино 930 мл вроде. Так там ещё один лайвхак освоили, стенки пластика стали в 2 раза тоньше.

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Денис Пихаров

стенки пластика стали в 2 раза тоньше
 Ну это вроде и правильно

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Всвиторе

Некоторые бутылки сложно схватить. Они прогибаются под пальцами как пакет. Ещё чуть тоньше и могли бы просто в презервативы закатывать молоко.

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Денис Пихаров

Ну покупайте бутылки-крепыши. Накажите подлецов рублём

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R-Globus

Нет, эт не правильно. Когда большой заказ привозят, то бутылки плоские становятся и обратно форму им придать невозможно.

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Анон Плиз

Так Вам бутылку или молоко? Меньше расход пластика - это только плюс

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R-Globus

А как мне ее в холодильник-то ставить?

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Денис Пихаров

Ну вот раньше как-то ставили

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R-Globus

Эт да, и бывало весь холодильник потом в молоке. Так что нет, верните нормальную тару.

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Igor Gorbenko

кажется что правильно, вроде бы меньше пластика.
а по факту что раньше, что сейчас - 1 бутылка = 1 бутылка. производитель экономит деньги, потребитель еб%тся с этими мелкими крышками и гнущимися под собственным весом стенками, а в океане всё так же плавает бутылка. Правда весит 40 грамм, а не 50

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Никита Тимофеев

Фраза: "Скоро будем платить за воздух" приобретает новый смысл

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Путачок

За тару

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Василий Степанофф

Пакеты в Дикси и так уже толщиной 1 микрон.

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Антон Антонов

Это потому что их Магнит скупил, там они давно уже такие.

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Василий Степанофф

Обычно я в Азбуку вкуса хожу за гаспаччо и тирамису, а тут пришлось в Дикси забежать. Я сначала не поверил, что это может быть пакетом.

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Поджог Сараев

А что, в Дикси есть гаспаччо?

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Василий Степанофф

Честные 1,4 литра!

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unknown

Пора переходить на нанотехнологии

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Алексей Владимирович

Давно уже))) в пачках чипсов лейз, например)

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Vania Ivanov

Казалось бы, при чем тут евреи

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Путачок

Вообще с точки зрения экономии могли бы и повышать объём, увеличивая цену пропорционально и не меняя цену за грамм. Правда с точки зрения маркетинга наверное это не работает.

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Roman Trifonov

Кажется, самое время для госдумы сделать что-то полезное и обязать указывать цену за литр/килограмм, а также для каждого типа товара разработать определенный стандарт веса/объема, от которого производители не могут уклониться.

Например, обязать продавать молоко только с шагом в 0.5л.

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Иван Корниенко

Давно надо понять, что они не заинтересованы в благополучии населения. И если что то и примут то ради благополучия очередного олигарха который торгует продуктами.

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Андрей Корнеев

И показать населению реальные темпы инфляции и обнищания? Революции захотели? Да они только и рады таким выкрутасам производителей

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Denis Mokhin

http://tntbest.site/video/vip/3935/miniatjury/garik_kharlamov_i_demis_karibidis_9_jaic

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DmitriyB

В целом цены выросли, даже по сравнению с летом, на некоторые позиции 20-30%

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Антон Антонов

с летом 2013го 120%-130% )))

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