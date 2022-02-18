{"id":11843,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=11843&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=a94b98b669fbcf5be3f18e6427ee662b9f5ea04353ffee0cb687f604dfda830f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Таня Боброва

Amazon больше года тестирует «умные» продуктовые тележки, но люди ими почти не пользуются — Insider Статьи редакции

Популярность тележек падает, поскольку они не подходят для крупных покупок, а товары нельзя довезти до машины, считают в компании.

25 25 комментариев
2252 просмотров

Ритейлер представил «умные» тележки для продуктов в июле 2020 года. Устройства отслеживают, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формируют чек и списывают деньги с карты при выходе из магазина. И их популярность стабильно падает, пишет Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Тележками Dash Carts пользуются только в 11-15% случаев, тогда как Amazon рассчитывал примерно на 30%, следует из документов. Сейчас такие тележки есть в 23 магазинах Amazon, указывает издание.

По мнению менеджеров компании, Dash Carts непопулярны из-за маленьких размеров, которые не подходят для крупных покупок, и трудностей со сканированием товаров. Кроме того, с ними нельзя выйти на улицу и довезти покупки до машины.

Amazon планировала продавать технику другим ритейлерам после тестов в магазинах, но пока эта идея застопорилась, рассказал бывший сотрудник компании.

Business Insider отмечает, что непопулярность «умных» тележек может быть тревожными сигналом для ритейлера: он рассчитывает, что именно такие технологии помогут привлечь больше клиентов в офлайн-магазины. В компании не ответили на запрос о комментарии.

«Умная» тележка Amazon
  • Amazon развивает и другие технологии для беконтактной оплаты товаров. Например, у ритейлера есть магазины без касс и продавцов. Также компания разработала устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони.

#новость #amazon

25 25 комментариев
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вася Пражкин

непопулярны из-за маленьких размеров, которые не подходят для крупных покупок, и трудностей со сканированием товаров. Кроме того, с ними нельзя выйти на улицу и довезти покупки до машины.
 Предлагаю Амазону сделать новые большие тележки, которые можно будет вывозить на улицу! Где забрать деньги за идею?

Ответить
23
Развернуть ветку
Anton Salimov

и которые будут сами мониторить срок годности, лежащих в ней товаров + выводить на дисплей итоговую сумма чека

Ответить
5
Развернуть ветку
Quiz

А можно мне вообще без тележки? Сделать продукты за стеклом, подошел, прочитал на экране про срок годности/состав, для фруктов выбрал понравившиеся (витрина с прокруткой), нажал и пошел дальше, на выходе забрал упакованные роботом товары. Опционально можно выводить на телефон информацию о сумме чека и общем весе.
Выкладка товаров не нужна, кассы не нужны, для некоторых товаров можно вообще ставить упаковку без содержимого, проходы между витринами можно сделать меньше, т.к. люди не будут толкаться с корзинками и тележками, можно выставить не 50 экземпляров одного и того же товара, а всего 1-5 (конкретное число проверяется тестированием), через стекло нельзя своровать товар, можно поддерживать стабильную температуру, а не охлаждать весь зал целиком.

Ответить
3
Развернуть ветку
33_rublya

Зачем в таком случае вообще в магазин идти ногами, выбрал онлайн, заказал, тебе привезли.

Ответить
5
Развернуть ветку
Не верь, что написано ниже

Так в Японии уже есть такое: человек ходит в магазине, где везде электронные табло и просто на них нажимает, а на выходе из магаза его ждёт сумка с продуктами.
Я не понимаю, сколько ещё остальному миру надо времени, чтобы понять насколько это удобно.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolay Skidanov

вы изобрели интернет магазин сейчас

Ответить
0
Развернуть ветку
Пегий Дудочник

И бить током тех кто будет есть скиттлз до оплаты

Ответить
0
Развернуть ветку
Типун Понос

Тележка будет предлагать товары по акции, пакет и шпроты со скидкой

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Brin

Скоро может появиться новый пост от Дурова:
даже Amazon выбрал тележку, а не WhatsApp!

Ответить
9
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Люди просто тупые, а тележки умные, всё очевидно.

Ответить
7
Развернуть ветку
Triatoris Max

Все очень просто. Умные в 21 веке пользуются он-лайн торговлей и доставкой, а тот кто ногами пришел в магазин в 21 веке никак со словом "умное" не ассоциируется

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Умные понимают, что покупая в амазоне ты растишь монополиста, что долгосрочно невыгодно, и стараются покупать у конкурентов

Ответить
0
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Да чего уж: ещё более умные вообще сами все выращивают, чтобы затормозить увеличение углеродного следа

Ответить
7
Развернуть ветку
Triatoris Max

не совсем. есть такие виды человеческой деятельности где излишняя "умность" вызывает только раздражение. Если я иду в парк просто погулять, посмотреть на деревья и подышать воздухом мне не нужен ХайТек ассистент рассказывающий мне породы деревьев или анализирующий состав воздуха.

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Прохин

При всех плюсах доставки, ногами прогуляться иногда тоже не лишнее.

На что большинство тратит время, которое они освободили доставкой? На тренировку большого пальца в инсте. Ну или самые упорные на то, чтобы ногами ходить по беговой дорожке, опять же, глядя в смартфон.

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Лазарев

Пфффф

Ответить
0
Развернуть ветку
Бабак Шаян

да, а тот, кто так рассуждает - клоун.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Карпов

а на самом деле всё с точностью наоборот и то что до вас это не доходит - показательно - я не пользуюсь продуктовым он-лайном и доставкой потому как прекрасно понимаю что никто кроме меня не выберет мне за мои деньги максимально качественный продукт начиная от внешнего вида, свежести и тд и тп и заканчивая лучшими сроками годности - а вам привезут то что я и подобные мне себе брать не стали - но вы и дальше продолжайте быть "умными" - как минимум без вас в магазах свободнее и выбор товара по описанным выше критериям шире

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Перепелица

Денег уйма, а мозгов увы нехватка

Ответить
2
Развернуть ветку
AlexanderAPS

Ну устройся в Амазон, пока как надо))

Ответить
0
Развернуть ветку
Mik Petrov

Положил товар, списали, передумал, вернул на полку, все, пиши с паспортом заявление на возврат

Ответить
0
Развернуть ветку
Hleb Tkachenko

Деньги снимаются не сразу как товар в корзину попадает, а когда человек выходит из магазина

Ответить
1
Развернуть ветку
Maxim Trum

В сети Глобус тоже раньше можно было сканировать товары по ходу добавления в корзину, только там это через портативный сканер работало

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

там же как-то аккуратно класть нужно, не просто накидал и пошел

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Мелихов

Какой-то тут оверинжиниринг. Надо учить клиентов пользоваться новым устройством, тележки нельзя использовать в тех же кейсах, что и обычные.

Во Вкусвилле тоже тестировались тележки, только там были на основе обычных с приваренной коробкой-сканером. Было не очень удобно, и, видимо, они на эту идею забили. Оставили приложение и кассы самообслуживания.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Торговля
TJ
Ритейлеры заметили, что упаковки и вес продуктов в России уменьшились в 2022 году ради сохранения цен Статьи редакции

Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

506 506 комментариев
65
X5Tech
Мы наняли почти 2500 ИТ-специалистов за два года. Отвечаем, как и зачем так много

Как X5 Group справляется с конкуренцией в найме.

25 25 комментариев
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
МТС Банк
Здравствуйте, я к вам пришел!

Привет, меня зовут Олег Федорченко. Хочу рассказать о своем опыте: как я пришел на работу в МТС Банк и почему женильные костюмы уехали на антресоль.

13 13 комментариев
–2
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ отправил Минфину законопроект о запрете оборота и выпуска криптовалют в России и прописал в нём наказания Статьи редакции

За нарушение запрета регулятор предлагает штрафовать: от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей.

67 67 комментариев
11
Сервисы
Таня Боброва
Исследование: каждый пятый звонок, который принимает телефонный ассистент «Олег», — от спамеров или мошенников Статьи редакции

Самые «популярные» темы среди спамеров — предложения микрозаймов или от медцентров и стоматологий.

18 18 комментариев
11
Личный опыт
Павел Амиянц
Как сэкономить на аренде офиса и сделать его комфортным
2 2 комментария
13
Яндекс Реклама
Мужчины мечтают об электронике, а женщины – о косметике: россияне рассказали, какие подарки хотят получить на праздники

Каждый четвертый планирует выбирать подарки онлайн на сайтах магазинов

7 7 комментариев
40
Модульбанк
«Модульбанк» запустил выплаты физлицам с бизнес-счета по номеру телефона

Сервис доступен в веб-версии и на мобильных.

Christiann Koepke
42 42 комментария
1
Личный опыт
Евгений Зыскинд
Сбежавшая невеста, или как любовная драма привела к возникновению ювелирного бренда

Сегодня я расскажу очень личную историю про украшение, создавая которое, сам того не сознавая, заложил идею, которая со временем переросла в оригинальный и харизматичный ювелирный бренд.

Серебряный браслет наручник
72 72 комментария
21
Право
Василий Черепанов
На меня подают в суд за статью на vc.ru. Часть 2

Всем привет! Продолжение истории о претензиях компании ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)». Начало вы можете прочитать здесь. Если кратко: в суд на меня все-таки подают, но совсем не за то и не в тот, что я думал изначально.

103 103 комментария
268
Больше статей
null