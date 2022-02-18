Amazon больше года тестирует «умные» продуктовые тележки, но люди ими почти не пользуются — Insider Статьи редакции
Популярность тележек падает, поскольку они не подходят для крупных покупок, а товары нельзя довезти до машины, считают в компании.
Ритейлер представил «умные» тележки для продуктов в июле 2020 года. Устройства отслеживают, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формируют чек и списывают деньги с карты при выходе из магазина. И их популярность стабильно падает, пишет Insider со ссылкой на внутренние документы компании.
Тележками Dash Carts пользуются только в 11-15% случаев, тогда как Amazon рассчитывал примерно на 30%, следует из документов. Сейчас такие тележки есть в 23 магазинах Amazon, указывает издание.
По мнению менеджеров компании, Dash Carts непопулярны из-за маленьких размеров, которые не подходят для крупных покупок, и трудностей со сканированием товаров. Кроме того, с ними нельзя выйти на улицу и довезти покупки до машины.
Amazon планировала продавать технику другим ритейлерам после тестов в магазинах, но пока эта идея застопорилась, рассказал бывший сотрудник компании.
Business Insider отмечает, что непопулярность «умных» тележек может быть тревожными сигналом для ритейлера: он рассчитывает, что именно такие технологии помогут привлечь больше клиентов в офлайн-магазины. В компании не ответили на запрос о комментарии.
- Amazon развивает и другие технологии для беконтактной оплаты товаров. Например, у ритейлера есть магазины без касс и продавцов. Также компания разработала устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони.
непопулярны из-за маленьких размеров, которые не подходят для крупных покупок, и трудностей со сканированием товаров. Кроме того, с ними нельзя выйти на улицу и довезти покупки до машины.
Предлагаю Амазону сделать новые большие тележки, которые можно будет вывозить на улицу! Где забрать деньги за идею?
и которые будут сами мониторить срок годности, лежащих в ней товаров + выводить на дисплей итоговую сумма чека
А можно мне вообще без тележки? Сделать продукты за стеклом, подошел, прочитал на экране про срок годности/состав, для фруктов выбрал понравившиеся (витрина с прокруткой), нажал и пошел дальше, на выходе забрал упакованные роботом товары. Опционально можно выводить на телефон информацию о сумме чека и общем весе.
Выкладка товаров не нужна, кассы не нужны, для некоторых товаров можно вообще ставить упаковку без содержимого, проходы между витринами можно сделать меньше, т.к. люди не будут толкаться с корзинками и тележками, можно выставить не 50 экземпляров одного и того же товара, а всего 1-5 (конкретное число проверяется тестированием), через стекло нельзя своровать товар, можно поддерживать стабильную температуру, а не охлаждать весь зал целиком.
Зачем в таком случае вообще в магазин идти ногами, выбрал онлайн, заказал, тебе привезли.
Так в Японии уже есть такое: человек ходит в магазине, где везде электронные табло и просто на них нажимает, а на выходе из магаза его ждёт сумка с продуктами.
Я не понимаю, сколько ещё остальному миру надо времени, чтобы понять насколько это удобно.
вы изобрели интернет магазин сейчас
И бить током тех кто будет есть скиттлз до оплаты
Тележка будет предлагать товары по акции, пакет и шпроты со скидкой
Скоро может появиться новый пост от Дурова:
даже Amazon выбрал тележку, а не WhatsApp!
Люди просто тупые, а тележки умные, всё очевидно.
Все очень просто. Умные в 21 веке пользуются он-лайн торговлей и доставкой, а тот кто ногами пришел в магазин в 21 веке никак со словом "умное" не ассоциируется
Умные понимают, что покупая в амазоне ты растишь монополиста, что долгосрочно невыгодно, и стараются покупать у конкурентов
Да чего уж: ещё более умные вообще сами все выращивают, чтобы затормозить увеличение углеродного следа
не совсем. есть такие виды человеческой деятельности где излишняя "умность" вызывает только раздражение. Если я иду в парк просто погулять, посмотреть на деревья и подышать воздухом мне не нужен ХайТек ассистент рассказывающий мне породы деревьев или анализирующий состав воздуха.
При всех плюсах доставки, ногами прогуляться иногда тоже не лишнее.
На что большинство тратит время, которое они освободили доставкой? На тренировку большого пальца в инсте. Ну или самые упорные на то, чтобы ногами ходить по беговой дорожке, опять же, глядя в смартфон.
Пфффф
да, а тот, кто так рассуждает - клоун.
а на самом деле всё с точностью наоборот и то что до вас это не доходит - показательно - я не пользуюсь продуктовым он-лайном и доставкой потому как прекрасно понимаю что никто кроме меня не выберет мне за мои деньги максимально качественный продукт начиная от внешнего вида, свежести и тд и тп и заканчивая лучшими сроками годности - а вам привезут то что я и подобные мне себе брать не стали - но вы и дальше продолжайте быть "умными" - как минимум без вас в магазах свободнее и выбор товара по описанным выше критериям шире
Денег уйма, а мозгов увы нехватка
Ну устройся в Амазон, пока как надо))
Положил товар, списали, передумал, вернул на полку, все, пиши с паспортом заявление на возврат
Деньги снимаются не сразу как товар в корзину попадает, а когда человек выходит из магазина
В сети Глобус тоже раньше можно было сканировать товары по ходу добавления в корзину, только там это через портативный сканер работало
там же как-то аккуратно класть нужно, не просто накидал и пошел
Какой-то тут оверинжиниринг. Надо учить клиентов пользоваться новым устройством, тележки нельзя использовать в тех же кейсах, что и обычные.
Во Вкусвилле тоже тестировались тележки, только там были на основе обычных с приваренной коробкой-сканером. Было не очень удобно, и, видимо, они на эту идею забили. Оставили приложение и кассы самообслуживания.
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