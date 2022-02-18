Популярность тележек падает, поскольку они не подходят для крупных покупок, а товары нельзя довезти до машины, считают в компании.

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Ритейлер представил «умные» тележки для продуктов в июле 2020 года. Устройства отслеживают, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формируют чек и списывают деньги с карты при выходе из магазина. И их популярность стабильно падает, пишет Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Тележками Dash Carts пользуются только в 11-15% случаев, тогда как Amazon рассчитывал примерно на 30%, следует из документов. Сейчас такие тележки есть в 23 магазинах Amazon, указывает издание.

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По мнению менеджеров компании, Dash Carts непопулярны из-за маленьких размеров, которые не подходят для крупных покупок, и трудностей со сканированием товаров. Кроме того, с ними нельзя выйти на улицу и довезти покупки до машины.

Amazon планировала продавать технику другим ритейлерам после тестов в магазинах, но пока эта идея застопорилась, рассказал бывший сотрудник компании.

Business Insider отмечает, что непопулярность «умных» тележек может быть тревожными сигналом для ритейлера: он рассчитывает, что именно такие технологии помогут привлечь больше клиентов в офлайн-магазины. В компании не ответили на запрос о комментарии.

«Умная» тележка Amazon