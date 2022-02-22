Торговля
Маша Цепелева

Ozon повысит комиссии для продавцов и изменит тарифы на грузоперевозки и возвраты с 15 марта Статьи редакции

Например, комиссии для некоторых категорий товаров вырастут с 5% до 6-8% от стоимости.

  • Ozon изменил тарифы на перевозку и возвраты из-за роста цен на топливо и транспорт, объявила компания. Чтобы их сократить, ритейлер хочет простимулировать продавцов использовать региональные склады.
  • Минимальная плата вырастет с 5 до 8 рублей за кг. Дешевле всего будет хранить товары на региональных складах, ещё это позволит доставить товар покупателю на следующий день после заказа.
Изменение товаров на перевозку грузов/Ozon
  • Увеличение комиссии на товары коснётся продавцов бытовой химии, некоторых товаров для животных, детских товаров и одежды. Ozon объяснил изменение тем, что хочет выровнять маржинальность в разных категориях. Например, в электронике маржинальность ниже, поэтому там комиссия не изменилась.
  • Чтобы компенсировать повышение, ритейлер увеличит срок бесплатного хранения одежды на складах для продавцов — с 90 до 180 дней. Также Ozon вложит около 1 млрд рублей в федеральную рекламу товаров этой категории на телевидении, в интернете и на баннерах.
  • Ритейлер отменил единый платёж за отгрузку курьерам Ozon в 1428 рублей. 40% продавцов смогут сэкономить. При отправлении до 10 посылок, нужно будет заплатить только за выезд курьера.
  • Цена возврата вырастет с 30 до 50 рублей с учётом подорожания логистики. В Ozon добавили, что за счёт предоплат количество возвратов в маркетплейсе низкое.

#новость #ozon

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Vadim Semenov ‏⚡☟

28 -> 12 руб
 18 -> 12 руб
это же понижение?

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2
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Anton Vlasov

Стимулируют региональные склады использовать. И это правильно.

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6
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boj Ko

Есть слух что Озон думает как купить Магнит ... Чтоб успеть забрать инициативу у Яндекса который вот вот его купит. И скорое тотальное снижение всех показателей покупателей из за санкций скоро, ещё больше мотивирует уйти в фулл-офлайн-ритейл.

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–1
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Yatinethar Lly

Ты капитализацию магнита видел?
Во-первых, магнит дорогой.
Во-вторых, там огромные вложения требуются в развитие и поддержание инфраструктуры, в зарплаты на 300к+ сотрудников.
Не те и не другие не купят Магнит.

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2
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Александр Медведь

Ну с сотрудниками можно просто... Всех уволить и оформить как партнёры... Можно не плохо сэкономить на фонде зарплат, во первых налоги не нужно платить с зарплаты, во вторых никаких отпускных и больничных.

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Стас Фарбер

Оказывать информационные услуги

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Ленин-гриб

Ходят достоверные данные, что Озон и Магнит это разные физические явления

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Bitcoin HeadBrain

!Озон-зон-зон..

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