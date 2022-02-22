Торговля
Евгения Евсеева

Совет Нью-Йорка запланировал запретить рекламу «15-минутной доставки» — из-за неё курьеры торопятся и сбивают людей Статьи редакции

Если ограничения не будет, курьеры будут тщательнее соблюдать правила дорожного движения, считает автор разрабатываемого законопроекта.

  • В течение «нескольких недель» законопроект представят в городском совете Нью-Йорка, выяснило New York Post. Он запретит сервисам указывать срок доставки в 15 минут.
  • По словам его автора Кристофера Марте, этот документ — часть пакета законопроектов, в которых пропишут правила регулирования сервисов доставки продуктов.
  • Несмотря на то, что такое время доставки удобно для обычных пользователей, оно вынуждает курьеров на велосипедах и скутерах торопиться, чтобы уложиться в срок. Из-за этого они нарушают правила дорожного движения и попадают в аварии, заявляет Марте.
  • Законопроект может коснуться Gorillas, Fridge No More и Jokr, которые позиционируют себя как сервисы быстрой доставки продуктов, пишет Engadget.
  • Как отмечает NYP, законопроект появился на фоне роста несчастных случаев, которые происходили из-за спешки курьеров — например, в 2020 году произошло не меньше 20 аварий на велосипедах со смертельным исходом. Марте считает, что если у курьеров не будет ограничения в 15 минут, они будут ездить аккуратнее.
  • В январе 2022-го в Амстердаме на год запретили открывать новые дарксторы — из-за внешнего вида зданий и шума от курьеров.

#новость

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Alex Me

Поспешишь - людей насмешишь

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Длительный паркур

Вот бы у нас так же. Хотя курьеры никогда не научатся уважать кого-либо на своём пути..

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Alex Me

Им тоже нужна нормальна инфраструктура. Если дорожки делались для пешеходов - там никогда не будем комфортно и велосипедистам и пешеходам

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Длительный паркур

Им бы ещё и мозгов, ибо и на дороге ведут себя как обезьяны без правил и на тротуарах тоже. Пока не будет культуры, никакая инфраструктура не поможет

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Балкон.Ру

никакая инфраструктура не поможет
 Съездите в Шанхай. Там миллион скутеров и никто не мешает пешеходам, потому что полоса для скутеров и велосипедов физически обособлена от пешеходов практически везде, кроме самого центра.

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Alex Me

Хорошая идея отдельная полоса

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Alex Me

Москва?

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Длительный паркур

Питер

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Alex Me

Хммм, у вас говорили, и курьеры вежливые (озон и самокат)

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Длительный паркур

Ну когда они к двери подходят и дают пакет - вежливые.
А на дорогах все курьеры как камикадзе.
Самый топ, когда на узком пешеходном переходе в час пик переходит толпа людей на свою сторону дороги и какой-нибудь уникум из доставки (Яндекс и Деливери) в этой толпе едет на велосипеде! Вместо того, чтобы спокойно пройти пешком, как это подразумевают ПДД.
Велосипеды и рюкзаки курьерам подвезли, а вот культуру вождения и прочее - нет.
Ну и они нарушают, чтобы успеть. Ведь опоздаешь на минуту - получишь штраф и отзыв от нытика, что курьер пидорас.

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Веня Геморроев

Это ещё ничего я пару уникумов видел которые на мопедах по тротуару гоняют

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Konstantin Semchishkin

Дорожки нужны, но ощущение что им навалить. Мск, садовое и пересечение с баррикадной, на баррикадной есть выделенная для них, едут по центру где люди идут, даже когда пусто. По садовому также по центру и лупят в телефон. Кажется дело не в дорожках.

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Антон Штадлер

Странная инициатива. Почему тогда у такси нет таких ограничений? По идее, притянуть по такой логике можно что угодно

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Alex Me

Их, по идее, регулирует пдд

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Sergey Vasilev

Собэээээээнин, твой выход

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Дмитрий Филиппов

Самокатчики как ошпаренные гоняют, есть такая проблема, но несущественная.

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