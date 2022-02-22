Совет Нью-Йорка запланировал запретить рекламу «15-минутной доставки» — из-за неё курьеры торопятся и сбивают людей Статьи редакции
Если ограничения не будет, курьеры будут тщательнее соблюдать правила дорожного движения, считает автор разрабатываемого законопроекта.
- В течение «нескольких недель» законопроект представят в городском совете Нью-Йорка, выяснило New York Post. Он запретит сервисам указывать срок доставки в 15 минут.
- По словам его автора Кристофера Марте, этот документ — часть пакета законопроектов, в которых пропишут правила регулирования сервисов доставки продуктов.
- Несмотря на то, что такое время доставки удобно для обычных пользователей, оно вынуждает курьеров на велосипедах и скутерах торопиться, чтобы уложиться в срок. Из-за этого они нарушают правила дорожного движения и попадают в аварии, заявляет Марте.
- Законопроект может коснуться Gorillas, Fridge No More и Jokr, которые позиционируют себя как сервисы быстрой доставки продуктов, пишет Engadget.
- Как отмечает NYP, законопроект появился на фоне роста несчастных случаев, которые происходили из-за спешки курьеров — например, в 2020 году произошло не меньше 20 аварий на велосипедах со смертельным исходом. Марте считает, что если у курьеров не будет ограничения в 15 минут, они будут ездить аккуратнее.
- В январе 2022-го в Амстердаме на год запретили открывать новые дарксторы — из-за внешнего вида зданий и шума от курьеров.
Поспешишь - людей насмешишь
Им тоже нужна нормальна инфраструктура. Если дорожки делались для пешеходов - там никогда не будем комфортно и велосипедистам и пешеходам
никакая инфраструктура не поможет
Съездите в Шанхай. Там миллион скутеров и никто не мешает пешеходам, потому что полоса для скутеров и велосипедов физически обособлена от пешеходов практически везде, кроме самого центра.
Хорошая идея отдельная полоса
Москва?
Хммм, у вас говорили, и курьеры вежливые (озон и самокат)
Ну когда они к двери подходят и дают пакет - вежливые.
А на дорогах все курьеры как камикадзе.
Самый топ, когда на узком пешеходном переходе в час пик переходит толпа людей на свою сторону дороги и какой-нибудь уникум из доставки (Яндекс и Деливери) в этой толпе едет на велосипеде! Вместо того, чтобы спокойно пройти пешком, как это подразумевают ПДД.
Велосипеды и рюкзаки курьерам подвезли, а вот культуру вождения и прочее - нет.
Ну и они нарушают, чтобы успеть. Ведь опоздаешь на минуту - получишь штраф и отзыв от нытика, что курьер пидорас.
Это ещё ничего я пару уникумов видел которые на мопедах по тротуару гоняют
Дорожки нужны, но ощущение что им навалить. Мск, садовое и пересечение с баррикадной, на баррикадной есть выделенная для них, едут по центру где люди идут, даже когда пусто. По садовому также по центру и лупят в телефон. Кажется дело не в дорожках.
Странная инициатива. Почему тогда у такси нет таких ограничений? По идее, притянуть по такой логике можно что угодно
Их, по идее, регулирует пдд
Собэээээээнин, твой выход
Самокатчики как ошпаренные гоняют, есть такая проблема, но несущественная.
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