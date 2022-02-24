Сайт DNS не работает: в соцсетях пишут о новых ценах из-за падения рубля, компания говорит о внештатной ситуации Статьи редакции
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.
«Двач» опубликовал фото с новыми ценниками DNS. Судя по ним, цены на технику выросли в среднем на 30% из-за курсов валют. Официальный курс доллара на 25 февраля вырос с 80,4 до 86,93 рубля, курс евро — с 90,8 до 97,77 рубля.
По данным на фотографиях, iPhone 12 128 Гб будет стоить 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей. Ноутбуки HP и Lenovo могут подорожать на 17-23 тысячи рублей.
Сайт не работает из-за внештатной ситуации, рассказал vc.ru директор по развитию бизнеса DNS Сергей Мещанюк. Он не уточнил, когда онлайн-магазин снова заработает и отказался комментировать информацию об изменении цен на технику.
Редакция vc.ru отправила вопросы об изменении цен на технику «М.Видео–Эльдорадо» и «Ситилинку» и пока не получила ответы.
Ну а что делать, сверхприбыли сами себя не заработают
Тут бы без оборотного капитала не остаться вовсе, многие в 2014 так погорели, включая меня. Курсовые скачи большое зло для бизнеса.
Помню Санрайз и много других компний кони двинуло после 2008.
Я даже там работал
Вроде предпринимательский ресурс, а такие элементарные вещи приходится людям разжевывать. И ведь лайкает же кто-то это высер.
У них всех товары за валюту куплены. Там речь не о сверхприбыли, а о том, что бы не продать на стоимость ниже новой закупочной.
Я уже не говорю о том, что там могут быть и кредиты в валюте, которые надо отдавать. В 98 много народа так попало, кто брал в том же Китае товары под реализацию в рассрочку.
Волшебная сила доллара удорожила даже складские запасы)
прекрасно, 6лRть, просто прекрасно)
Вот люди бегут свои обесценивающиеся бумажки сдать, почему бизнес должен спешить их принять? Он же также пойдет потом баксы покупать, чтобы новую партию товара взять.
Дак пусть на новые партии и повышает цены. Я понимаю, что это не совсем так работает и утрирую, но и вы понимаете, что сегодняшнее (уже!) повышение цен по большей части искусственное, вызванное ажиотажем в том числе.
а на какие деньги покупать новые партии-то если рубль обесценился?
Уже ответил Денису, вам отвечу покороче. Вы правы, но, вот отличный комментарий Евгения с DTF
А почему этот вопрос звучит в комментариях на DTF в виде претензии к ДНС?
Так-то это политическое руководство страны приняло решение провести специальную военную операцию. Вот руководству страны и адресуйте вопрос, а не ДНС-у
Ну так не продавайте свой товар в убыток, dns не продает и вы свой труд не продавайте, в чем вопрос? Также можете побегать по рынку и купить что-то у недалекого продавца, кто еще ни разу так не встревал на курсах.
Представьте, что вам нужно продать автомобиль, вы уже видите, что новый (который вы хотите купить) уже серьезно подорожал, будете ли вы пытаться продать свой подороже, или самоотверженно скажете себе, что за что купил, за то и продаю?
Рубль падает стабильно и часто, если на очередном скачке терять свой капитал, нафиг тогда такой бизнес? Кто потери компенсирует?
Мм, а кто компенсирует обеднение населения России за день на 10-20%? Вот, очень точный комментарий от Евгения на DTF. Роман тоже верно говорит, но с Евгением не поспорить.
Путин, кстати, сегодня встречается с главами корпораций. О чем-нибудь договорятся, думаю. А вот с гражданами он что-то встретиться и договориться не хочет. Или думаете, он всем компаниями скажет "срочно повысить всем зарплаты на 20%?"
С Евгением спорить не надо.
Его решение - покупать по новым ценам (зарабатывая больше), или пытаться изменить реальность)))
А почему Евгений должен в ЭТОЙ ситуации думать, как ему больше заработать, а не бизнес должен думать, как ему больше заработать, сократить издержки, оптимизировать бизнес-процессы и т.д.?
бизнес должен думать
Полагаю, 99% бизнеса, находясь в конкурентной среде, держали цены, удобные для ВСЕХ покупателей, включая "Евгения".
До формажора.
Во всем мире, во всех Договорах о поставках, имеется пункт о форсмажоре.
Там в частности, всегда упоминаются военные действия, а часто и конкретно: существенные изменения валютного курса.
И вот форсмажор прямо на улице.
Что не ясно?
И что не нравится?
В вашем комментарии вообще нет ответа на мой вопрос. Повысить цены на 20-30% вмиг, просто потому что - самый простой вариант. С учётом, что геополитическая обстановка напряжена уже несколько месяцев, а в последние недели она на пределе - 99% бизнеса, очевидно, как и 99% россиян подумали "ну нее, вот прям такое вряд ли будет, погрозят там на границах пушками и всё" и включили "русское авось". А когда припекло, ничего логичнее и умнее повышения цен не нашли. Браво.
А, знаете ещё что. Вот, допустим, сегодня максимальная точка конфликта и в ближайшие дни и недели он пойдет на убыль. Санкции будут жёсткими, но не катастрофическими, доллар будет ходить около 80 рублей, а может и чуть ниже вернётся. И вы думаете, через некоторое время, когда ситуация устаканится, бизнес вернёт на место старые ценники? Хрен там. Они смогут их вернуть, только когда население ещё процентов на 20 обеднеет и покупать будет некому.
бизнес подумал, бизнес поднял цены
Да для этого мозгов много не надо))
DNS затеял масштабную операцию? Смысл ему что-то предъявлять? Идите к Путину.
Сегодня ты купил 10 ноутбуков, продал, по старой цене, и хватило на закупку 5 штук?) Тогда это не бизнес
Вы третий, кто мне это говорит, не буду вам отдельно отвечать, можете почитать ответы другим комментаторам.
Сегодня у тебя зарплата 100к и ты можешь купить 2 ноутбука. Завтра у тебя зарплата так же 100к, но ты можешь купить уже 1 ноутбук. Тогда это не работа?) Или "всё в твоих руках, иди ищи работу с ЗП 200к"?
Зачем вы тут несете этот совковый бред?
А новые партии товара им тоже по старой цене продадут?
Сейчас вопрос куда страшнее, а будут ли эти новые партии?
Тянул- тянул с апгрейдом компа, дождался.
Сейчас будем молиться на наши ПК и смартфоны. Чтобы не дай Бог сломались. То же самое про остальную бытовую технику.
Угу, в конце года прикупил новый ноут, сейчас рад как слон, на той неделе хотел старую рабочую микроволновку из гаража выкинуть, поленился, теперь пожалуй пусть еще полжет.
Культуры Бога-Машины: Начало
Лол, а я монитор купить хотел. 🤡🔫
Пидорасы, сэр.
Солидарен, сэр.
Секрет успеха гениальных менеджеров ДНС - рупь подешевел на 5%, поднимаем цены на 30%! А потом они лекции читают как преуспеть в бизнесе )))
рупь подешевел на 5%,
А закупки будут по цене выше на Х%
Причем Х может быть и 30, и 40, и 100%.
Как вам такое - НЕ Илон?
Хорошо, что в DNS хлеб с водой не продается
Кому война, а кому мать родна...
Ну конечно, сейчас айфон это самое необходимое.
Если попытаться подумать, то можно понять что цены задрали на вообще ВСЕ. Например, обычный оабочий ноут или комп сыну. Это тоже никому не нужно, ага?
Обойтись можно и одним компом, большую часть детства так жил, никто от этого не помер :) В оффлайне дофига всяких развлекух
Ну вот например (не дай бог) он сдох. Что делать? Покупать жухлое авитовское железо, после майнинга и алкаша-ремонтника?
А почему повышают цены на технику в наличии, если она закупалась по другому курсу.
Обоснованно было бы поднять на будущие поставки
а будущие поставки они откуда деньги возьмут? Чтобы сохранить тот же ассортимент и запасы, теперь потребуется больше средств
Вы знаете, что большинство товаров под реализацию? Они обязаны будут вернуть поставщику цену в долларах:))
Обоснованно было бы поднять на будущие поставки
Обосновано - кем?
Вами, или владельцами магазина?
Если Вами - расскажите, скольк бизнесов именно вы потеряли в 1998, в 2004, в 2008, в 2014-м?
Если много - то совет странный.
Если мало - то совет не имеет веса.
Потому что если все продать по старому курсу, то по новому в два раза меньше товара потом купить получится.
Если вы сегодня продали 10 айфонов, по старой цене, и купить на эти деньги можете только 4, то это не бизнес
Цены повысили уже поставщики бытовой техники, некоторые поставщики поставки заморозили, активировались перекупы.
Эльдорадо временно заблочили отгрузки
Вполне понимаю. Они продают и на эти деньги заказывают новые партии. Только новые партии будут сильно дороже, так что по итогу продадут в убыток.
шутка про последний айфон перестает быть шуткой
Видимо народ выучил урок 2014 года
и правда не работает
нештатная - это примерно как вброс на сайте сбера, который "был вызван технической ошибкой"? :D
Ну, ситуация действительно внештатная.
Ублюдки, вот как раз к 8 марта оформлял эирвотч. Хрен там плавал. Прямо во время оформления упал сайт.
"Эльбрус" нас спасет))
Дима Алексеев не дурак
Отключили, чтобы не начали массово закупать пока цены в базе не поменяли
Сейчас глянул живой сайт одного из конкурентов днс. Кит на 16 гиг джейскилл почти 9 к))) несколько дней назад стоил 6к. Люблю эту страну....
А что им сейчас делать, когда никто не знает, какой курс будет завтра.
Вся ситуация с парашкомпанией DNS мне напоминает поведение таксистов, которые во время катастроф, взрывов, взвинчивали цены...
То как парашники, сразу сливают карты на авито, то быстро закрывают, чтобы цены перебить... хотя закупка шла по старым. жалкая торгашная компания
Пусть не смешат мои Эльбрусы)
Кто мешает купить в других магазинах? Озон, Беру, ЯндексМаркет - все продается, успевай только забивать свои закрома.
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