Торговля
Маша Цепелева

Сайт DNS не работает: в соцсетях пишут о новых ценах из-за падения рубля, компания говорит о внештатной ситуации Статьи редакции

Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.

63 63 комментария
7158 просмотров

«Двач» опубликовал фото с новыми ценниками DNS. Судя по ним, цены на технику выросли в среднем на 30% из-за курсов валют. Официальный курс доллара на 25 февраля вырос с 80,4 до 86,93 рубля, курс евро — с 90,8 до 97,77 рубля.

По данным на фотографиях, iPhone 12 128 Гб будет стоить 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей. Ноутбуки HP и Lenovo могут подорожать на 17-23 тысячи рублей.

Двач @ru2ch
Сайт DNS упал, а в это время продавцы из-за «укрепления» рубля переклеивают ценники.
Mikhail Bocharov @Mostcus
)

Сайт не работает из-за внештатной ситуации, рассказал vc.ru директор по развитию бизнеса DNS Сергей Мещанюк. Он не уточнил, когда онлайн-магазин снова заработает и отказался комментировать информацию об изменении цен на технику.

Редакция vc.ru отправила вопросы об изменении цен на технику «М.Видео–Эльдорадо» и «Ситилинку» и пока не получила ответы.

#новость #dns

63 63 комментария
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Dr On

Ну а что делать, сверхприбыли сами себя не заработают

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30
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Денис Демидов

Тут бы без оборотного капитала не остаться вовсе, многие в 2014 так погорели, включая меня. Курсовые скачи большое зло для бизнеса.

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19
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qwerty

Помню Санрайз и много других компний кони двинуло после 2008.

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2
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ArTBro

Я даже там работал

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0
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Денис Демидов

Вроде предпринимательский ресурс, а такие элементарные вещи приходится людям разжевывать. И ведь лайкает же кто-то это высер.

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–1
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John Doe

У них всех товары за валюту куплены. Там речь не о сверхприбыли, а о том, что бы не продать на стоимость ниже новой закупочной.

Я уже не говорю о том, что там могут быть и кредиты в валюте, которые надо отдавать. В 98 много народа так попало, кто брал в том же Китае товары под реализацию в рассрочку.

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12
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Sega MatrOskiN

Волшебная сила доллара удорожила даже складские запасы)
прекрасно, 6лRть, просто прекрасно)

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26
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Денис Демидов

Вот люди бегут свои обесценивающиеся бумажки сдать, почему бизнес должен спешить их принять? Он же также пойдет потом баксы покупать, чтобы новую партию товара взять.

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9
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Сергей Милосердов

Дак пусть на новые партии и повышает цены. Я понимаю, что это не совсем так работает и утрирую, но и вы понимаете, что сегодняшнее (уже!) повышение цен по большей части искусственное, вызванное ажиотажем в том числе.

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3
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Io Eau

а на какие деньги покупать новые партии-то если рубль обесценился?

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11
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Сергей Милосердов

Уже ответил Денису, вам отвечу покороче. Вы правы, но, вот отличный комментарий Евгения с DTF

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0
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Константин

А почему этот вопрос звучит в комментариях на DTF в виде претензии к ДНС?

Так-то это политическое руководство страны приняло решение провести специальную военную операцию. Вот руководству страны и адресуйте вопрос, а не ДНС-у

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1
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Денис Демидов

Ну так не продавайте свой товар в убыток, dns не продает и вы свой труд не продавайте, в чем вопрос? Также можете побегать по рынку и купить что-то у недалекого продавца, кто еще ни разу так не встревал на курсах.

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0
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Денис Демидов

Представьте, что вам нужно продать автомобиль, вы уже видите, что новый (который вы хотите купить) уже серьезно подорожал, будете ли вы пытаться продать свой подороже, или самоотверженно скажете себе, что за что купил, за то и продаю?
Рубль падает стабильно и часто, если на очередном скачке терять свой капитал, нафиг тогда такой бизнес? Кто потери компенсирует?

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3
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Сергей Милосердов

Мм, а кто компенсирует обеднение населения России за день на 10-20%? Вот, очень точный комментарий от Евгения на DTF. Роман тоже верно говорит, но с Евгением не поспорить.

Путин, кстати, сегодня встречается с главами корпораций. О чем-нибудь договорятся, думаю. А вот с гражданами он что-то встретиться и договориться не хочет. Или думаете, он всем компаниями скажет "срочно повысить всем зарплаты на 20%?"

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1
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Борис Васильев

С Евгением спорить не надо.
Его решение - покупать по новым ценам (зарабатывая больше), или пытаться изменить реальность)))

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0
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Сергей Милосердов

А почему Евгений должен в ЭТОЙ ситуации думать, как ему больше заработать, а не бизнес должен думать, как ему больше заработать, сократить издержки, оптимизировать бизнес-процессы и т.д.?

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0
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Борис Васильев

бизнес должен думать
 Полагаю, 99% бизнеса, находясь в конкурентной среде, держали цены, удобные для ВСЕХ покупателей, включая "Евгения".
До формажора.
Во всем мире, во всех Договорах о поставках, имеется пункт о форсмажоре.
Там в частности, всегда упоминаются военные действия, а часто и конкретно: существенные изменения валютного курса.

И вот форсмажор прямо на улице.
Что не ясно?
И что не нравится?

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1
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Сергей Милосердов

В вашем комментарии вообще нет ответа на мой вопрос. Повысить цены на 20-30% вмиг, просто потому что - самый простой вариант. С учётом, что геополитическая обстановка напряжена уже несколько месяцев, а в последние недели она на пределе - 99% бизнеса, очевидно, как и 99% россиян подумали "ну нее, вот прям такое вряд ли будет, погрозят там на границах пушками и всё" и включили "русское авось". А когда припекло, ничего логичнее и умнее повышения цен не нашли. Браво.

А, знаете ещё что. Вот, допустим, сегодня максимальная точка конфликта и в ближайшие дни и недели он пойдет на убыль. Санкции будут жёсткими, но не катастрофическими, доллар будет ходить около 80 рублей, а может и чуть ниже вернётся. И вы думаете, через некоторое время, когда ситуация устаканится, бизнес вернёт на место старые ценники? Хрен там. Они смогут их вернуть, только когда население ещё процентов на 20 обеднеет и покупать будет некому.

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0
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Денис Лапин

бизнес подумал, бизнес поднял цены

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0
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Сергей Милосердов

Да для этого мозгов много не надо))

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Денис Демидов

DNS затеял масштабную операцию? Смысл ему что-то предъявлять? Идите к Путину.

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0
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Мурад Муртазалиев

Сегодня ты купил 10 ноутбуков, продал, по старой цене, и хватило на закупку 5 штук?) Тогда это не бизнес

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3
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Сергей Милосердов

Вы третий, кто мне это говорит, не буду вам отдельно отвечать, можете почитать ответы другим комментаторам.

Сегодня у тебя зарплата 100к и ты можешь купить 2 ноутбука. Завтра у тебя зарплата так же 100к, но ты можешь купить уже 1 ноутбук. Тогда это не работа?) Или "всё в твоих руках, иди ищи работу с ЗП 200к"?

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–1
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Денис Демидов

Зачем вы тут несете этот совковый бред?

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0
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Роман Милованов

А новые партии товара им тоже по старой цене продадут?

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3
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Владислав Якимов

Сейчас вопрос куда страшнее, а будут ли эти новые партии?

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13
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ArtemRE2

Тянул- тянул с апгрейдом компа, дождался.

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15
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Илья Волочков

Сейчас будем молиться на наши ПК и смартфоны. Чтобы не дай Бог сломались. То же самое про остальную бытовую технику.

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12
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ArtemRE2

Угу, в конце года прикупил новый ноут, сейчас рад как слон, на той неделе хотел старую рабочую микроволновку из гаража выкинуть, поленился, теперь пожалуй пусть еще полжет.

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1
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Lexx Sky

Культуры Бога-Машины: Начало

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1
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Askar Samanchiev

Лол, а я монитор купить хотел. 🤡🔫

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0
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Askar Samanchiev

Пидорасы, сэр.

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8
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Darth Swordman

Солидарен, сэр.

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6
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Константин Рогов

Секрет успеха гениальных менеджеров ДНС - рупь подешевел на 5%, поднимаем цены на 30%! А потом они лекции читают как преуспеть в бизнесе )))

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7
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Борис Васильев

рупь подешевел на 5%,
 А закупки будут по цене выше на Х%
Причем Х может быть и 30, и 40, и 100%.
Как вам такое - НЕ Илон?

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4
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Sega MatrOskiN

Хорошо, что в DNS хлеб с водой не продается

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8
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Илья Волочков

Кому война, а кому мать родна...

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7
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Иван Никитин

Ну конечно, сейчас айфон это самое необходимое.

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0
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Алексей Владимирович

Если попытаться подумать, то можно понять что цены задрали на вообще ВСЕ. Например, обычный оабочий ноут или комп сыну. Это тоже никому не нужно, ага?

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3
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Todd

Обойтись можно и одним компом, большую часть детства так жил, никто от этого не помер :) В оффлайне дофига всяких развлекух

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0
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Алексей Владимирович

Ну вот например (не дай бог) он сдох. Что делать? Покупать жухлое авитовское железо, после майнинга и алкаша-ремонтника?

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0
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Ulyana Shitova

А почему повышают цены на технику в наличии, если она закупалась по другому курсу.
Обоснованно было бы поднять на будущие поставки

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–2
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Vladislav Stan

а будущие поставки они откуда деньги возьмут? Чтобы сохранить тот же ассортимент и запасы, теперь потребуется больше средств

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4
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Andrey Gurev

Вы знаете, что большинство товаров под реализацию? Они обязаны будут вернуть поставщику цену в долларах:))

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1
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Борис Васильев

Обоснованно было бы поднять на будущие поставки
 Обосновано - кем?
Вами, или владельцами магазина?

Если Вами - расскажите, скольк бизнесов именно вы потеряли в 1998, в 2004, в 2008, в 2014-м?
Если много - то совет странный.
Если мало - то совет не имеет веса.

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0
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Undefined behavior

Потому что если все продать по старому курсу, то по новому в два раза меньше товара потом купить получится.

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0
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Мурад Муртазалиев

Если вы сегодня продали 10 айфонов, по старой цене, и купить на эти деньги можете только 4, то это не бизнес

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11 11

Цены повысили уже поставщики бытовой техники, некоторые поставщики поставки заморозили, активировались перекупы.
Эльдорадо временно заблочили отгрузки

https://bitprice.ru/news/448290

Цены на бытовую технику и электронику могут…
поставщики закрывают отгрузки товара из-за повышения курса; все поставщики с марта собираются…
bitprice.ru
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1
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Anton Ivanov

Вполне понимаю. Они продают и на эти деньги заказывают новые партии. Только новые партии будут сильно дороже, так что по итогу продадут в убыток.

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1
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Vasil K

шутка про последний айфон перестает быть шуткой

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0
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Максим Абдрахманов

Видимо народ выучил урок 2014 года

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Савва

и правда не работает

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Andrey P.

нештатная - это примерно как вброс на сайте сбера, который "был вызван технической ошибкой"? :D

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Сергей Милосердов

Ну, ситуация действительно внештатная.

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Дмитрий Кондратьев

Ублюдки, вот как раз к 8 марта оформлял эирвотч. Хрен там плавал. Прямо во время оформления упал сайт.

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0
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Михаил Костриков

"Эльбрус" нас спасет))

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0
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Валик Торсионный

Дима Алексеев не дурак

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Vsevolod Zhuravlev

Отключили, чтобы не начали массово закупать пока цены в базе не поменяли

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Алексей Владимирович

Сейчас глянул живой сайт одного из конкурентов днс. Кит на 16 гиг джейскилл почти 9 к))) несколько дней назад стоил 6к. Люблю эту страну....

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Мурад Муртазалиев

А что им сейчас делать, когда никто не знает, какой курс будет завтра.

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АлехКС

Вся ситуация с парашкомпанией DNS мне напоминает поведение таксистов, которые во время катастроф, взрывов, взвинчивали цены...
То как парашники, сразу сливают карты на авито, то быстро закрывают, чтобы цены перебить... хотя закупка шла по старым. жалкая торгашная компания

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Мурад Муртазалиев

Пусть не смешат мои Эльбрусы)

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Лёха Макаров

Кто мешает купить в других магазинах? Озон, Беру, ЯндексМаркет - все продается, успевай только забивать свои закрома.

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–2
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