Торговля
Евгения Евсеева

СДЭК, «Курьер сервис экспресс» и другие предупредили о задержках посылок до трёх дней на фоне закрытия южных аэропортов Статьи редакции

Все заказы будут доставлять наземным транспортом.

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СДЭК предупредил в группе во «ВКонтакте», что из-за закрытия аэропортов и приостановки полётов заказы будут доставлять наземным транспортом, из-за этого время доставки увеличится до двух-трёх дней.

Сроки доставки изменятся для Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Элисты, Геленджика, Ставрополя, Симферополя, Грозного, Астрахани и Волгограда.

«Курьер сервис экспресс» предупредил о задержках в доставке грузов и документов, которые ввозят на Украину и вывозят из страны. Кроме того, время доставки срочных и сверхсрочных отправлений по России увеличится от одного до трёх дней.

Задержки коснутся посылок в такие города, как Абакан, Анапа, Астрахань, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Минеральные воды, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Томск.

Сервис доставки заказов для бизнеса DPD предупредил, что отправления в южные города будут доставлять наземным транспортом, но возможные сроки задержек не уточняет.

«Деловые линии» временно приостановили доставку отправлений в Армянск в Крыму и несколько посёлков в Курской и Белгородской областях. Также сервис не принимает отправления авиатранспортом в южные города.

На горячей линии DHL также сообщили vc.ru о задержках отправлений. В пресс-службе компании пока не прокомментировали ситуацию.

В AliExpress рассказали vc.ru, что отмена полётов не коснулась сервиса, все заказы доставляют в стандартные сроки. В Boxberry и 5Post на момент написания заметки не ответили vc.ru о возможных задержках.

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