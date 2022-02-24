Один из участников рынка ждёт роста цен для потребителей на 10-15% в ближайшие дни.

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Некоторые фармдистрибуторы приостановили приём заказов, написал в Facebook гендиректор региональной аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. По его словам, «все ожидают роста цен на импортные лекарства».

Речь идёт об одних из крупнейших лекарственных поставщиках «Пульс», «Гранд Капитал», «Фармкомплект», рассказал Миронов изданию Inc. Russia. Он добавил, что эти компании перестали принимать заказы в Москве, а также Астраханской и других областях.

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Гендиректор сети «Фармия» (работает в Воронежской, Курской, Липецкой и других областях) Роман Кубанев подтвердил приостановку отгрузок от этих поставщиков.

Директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова также знает о приостановке отгрузок в аптеки. Но, по её словам, речь идёт не о крупных федеральных поставщиках, а региональных.

Миронов считает, что поставщики приостановили отгрузки по двум причинам: аптечные сети резко увеличили объём заказов, опасаясь роста цен на лекарства из-за падения рубля, или дистрибуторы сами начали переоценку. По его мнению, в ближайшие дни российские и зарубежные лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, подорожают на 10-15%.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк напомнил, что похожая ситуация была в 2014 году. Тогда аптеки также стремились запастись лекарствами, а поставщики сразу начали повышать цены. Делать прогнозы, на сколько процентов могут подорожать лекарства для россиян, эксперт затруднился: неизвестно, как изменится курс валют даже через несколько часов. Он также допустил, что некоторые страны могут ограничить импорт препаратов в Россию.