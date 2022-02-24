Аптечные сети в России пожаловались, что поставщики лекарств приостановили отгрузки Статьи редакции
Один из участников рынка ждёт роста цен для потребителей на 10-15% в ближайшие дни.
Некоторые фармдистрибуторы приостановили приём заказов, написал в Facebook гендиректор региональной аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. По его словам, «все ожидают роста цен на импортные лекарства».
Речь идёт об одних из крупнейших лекарственных поставщиках «Пульс», «Гранд Капитал», «Фармкомплект», рассказал Миронов изданию Inc. Russia. Он добавил, что эти компании перестали принимать заказы в Москве, а также Астраханской и других областях.
Гендиректор сети «Фармия» (работает в Воронежской, Курской, Липецкой и других областях) Роман Кубанев подтвердил приостановку отгрузок от этих поставщиков.
Директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова также знает о приостановке отгрузок в аптеки. Но, по её словам, речь идёт не о крупных федеральных поставщиках, а региональных.
Миронов считает, что поставщики приостановили отгрузки по двум причинам: аптечные сети резко увеличили объём заказов, опасаясь роста цен на лекарства из-за падения рубля, или дистрибуторы сами начали переоценку. По его мнению, в ближайшие дни российские и зарубежные лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, подорожают на 10-15%.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк напомнил, что похожая ситуация была в 2014 году. Тогда аптеки также стремились запастись лекарствами, а поставщики сразу начали повышать цены. Делать прогнозы, на сколько процентов могут подорожать лекарства для россиян, эксперт затруднился: неизвестно, как изменится курс валют даже через несколько часов. Он также допустил, что некоторые страны могут ограничить импорт препаратов в Россию.
Представители «Пульс», «Гранд Капитал» и «Фармкомплект» не предоставили коммментариев изданию.
Все лекарства ушли деду, у него обострение -
прокомментировали поставщики
Там ничего не поможет уже
Кое что поможет. Но оно в эрмитаже
А Ленин тогда кто?
Гриб
Атомный что ле. Нинада.
почему Ленин? Кто Тройкий понятно. Вопрос, кто Сталин и Меркадер.
Пусть так. Тоже сплошь вопросы.
Благо, что аспирин производят у нас. 🤡
Ну да, скоро все болезни будем лечить одним только аспирином
если не подорожником или вообще "у собачки болит, у лошадки болит, а у Степана не болит"
Первый раз слышу Оо
Аспирин, парацетамол, 90% противовирусных и других это внутреннее производство, так что херня.
ну гляди, например я хаваю кон-кор (Бисопролол) сделано в Германии, отечественные не ложаться(есть побочки). Без них жить могу, но сыкотно.
А есть те кто без них и жить не сможет
С лекарствами все очень по-разному. Есть норм российские дженерики, есть отстойные, есть индийские норм, есть отстойные. Полагаю, составить полный список - задача нетривиальная
я привел конкретный пример. его пьют ПОСТОЯННО десятки тысяч людей
Да я понимаю. Лекарств, которые пьют постоянно десятки тысяч - очень много. Народ у нас болеющий, увы.
То что нужно есть, а остальное мелочи))
У нас в школе медсестра в ответ на жалобы о головной боли всегда отвечала: от головы могу предложить только топор))
Клиймой ещё можно...
Думать надо головой, а не....
На себе ощутил, что такое невозможность купить нужное лекарство, когда в начале февраля обыскал все аптеки в поисках золофта. Нет поставки и все. Даже любые сертралиновые аналоги не найти днем с огнем. Перебои до сих пор, думаю, сейчас все еще хуже будет, да и не только с СИОЗС.
Пора создавать свою инфроструктуру.
Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.
Например, «Альфа-банк» перевёл инкассаторов на «усиленный» режим.
Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.
Собираем в одном месте события по теме: о рынках, банках, полётах и реакциях.
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.