Цены на технику в сети DNS увеличились до 30% на фоне санкций и падения рубля Статьи редакции
Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Алексеев объявил о повышении цен на своей странице в Facebook. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».
Например, по новым ценам iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей.
- 24 февраля онлайн-магазин DNS перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.
Кому война … совсем не пропорционально повышение курса повышению цен .
Рост цен не только с курсом валюты связан, а ещё и с дефицитом из-за ограничений поставок из-за рубежа. Иначе разом все сметут с полок, и торговать будет нечем.
Поставку чего именно ограничили?
У них скоро все очень плохо будет, свернут половину магазинов с очень большой вероятностью. Полки сильно опустеют из-за импортных ограничений и изоляции.
Днс просто барыга, тот товар который привезли до скачка и должны продавать по старым ценам
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Я не эксперт просто сказал свое мнение
Ок. А Аэрофлот это не просто барыга? а Магнит это не просто барыга? Ой ой а дедовский с его прихвостнями Газпром? не могли бы вы пояснить кто не является барыгой?
Я ко всем так отношусь, не успели пенсии поднять а цены в магазинах уже выросли
Кстати с регистрацей вас) 23 февраля спешно аки регали? )
И я зарегистрирован тогда когда нашёл интересную статью про инвестиции
Это вы там диванные эксперт, я из народа
Днс, магнит - "барыга"
Аэрофлот и Газпром - нет.
Только сами подумайте почему так.
Откуда вы знайте, что он у них не на реализации? Откуда у них миллиарды рублей на закупку?
Очень надеюсь, что такой панике поддались лишь ДНС, Рестор и некоторые маркетплейсы. Вчера мониторил цены у МВидео, там все стабильно. А эти компании очень разочаровали. Кажется, что им лишь бы нажиться
с марта повысят цены остальные
https://bitprice.ru/news/448290
Не знаю как вы мониторили
В мвидео вчера все распродажи завершили раньше времени, убрали перс цену и ценник почти на все повысился на 10%
Ожидаемо. Бизнес пытается выжить на фоне решений полоумного дедушки. Сейчас цены на все взлетят, ДНС просто оперативный.
Заказ на 200 т.р. не отменили хоть, который я успел в 7 утра сделать, после того, как увидел новости. Судя по санкциям, куча техники теперь под запрет пойдет для импорта.
По каким санкциям, не было ещё ничего что могло повлиять на технику, кроме повышения курса.
А ещё граждане сами создают ажиотаж, и Ритейлы видя это поднимает цены
Какие плохие граждане, пытаются купить видюху за 50 а не за 100. Это все Байден их заставляет.
Очереди за видяхами стоят ?:)))
Даже с такими ценами, да. Все скупили.
А чо если не за видяхами то чо?
Ажиотаж не просто так, скоро из процессоров только байкал можно будет купить.
Эти крысы отключили сайт в первый день, грабительские цены, уже несколько лет там ничего не покупаю. Успел купить хороший ноут в ситилинке на 7к дешевле чем в днс
Так-то ДНС заметно дешевле Ситилинка уже как минимум год как. Если смотреть в целом на ассортимент, а не на разовые акции на какие-то отдельные товары.
Да да это бизнес виноват. Не полоумный дед, а бизнес. Старая методичка что-ли в бой пошла. Все сообщения как под копирку
Володя, прекрати ((
Что-то непонятное с ценами у них. С раннего утра весь Apple был по дикому оверпрайсу. Спустя полтора часа цены на ходовые модели макбуков снизились до обычного уровня (в результате возникли абсурдные ситуации как на приложенном скрине - более мощный конфиг стоит дешевле менее мощного), аймаки и айфоны все еще по оверпрайсу, комплектующие для ПК +- по старым ценам.
Скоро будет и эти цены с радостью вспоминать
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