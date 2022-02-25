Торговля
Маша Цепелева

Цены на технику в сети DNS увеличились до 30% на фоне санкций и падения рубля Статьи редакции

Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Алексеев объявил о повышении цен на своей странице в Facebook. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».

Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.

Дмитрий Алексеев
глава DNS

Например, по новым ценам iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей.

Фото «Двач»
  • 24 февраля онлайн-магазин DNS перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.

#новость #dns

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Обширный Мика

У кого-то последняя модель айфона точно стала последней

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Vasiliy coconut

Кому война … совсем не пропорционально повышение курса повышению цен .

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Сергей Белоусов

Рост цен не только с курсом валюты связан, а ещё и с дефицитом из-за ограничений поставок из-за рубежа. Иначе разом все сметут с полок, и торговать будет нечем.

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3
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Сергей Никитин

Поставку чего именно ограничили?

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Иванов Олег

У них скоро все очень плохо будет, свернут половину магазинов с очень большой вероятностью. Полки сильно опустеют из-за импортных ограничений и изоляции.

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Юрий Райков

Днс просто барыга, тот товар который привезли до скачка и должны продавать по старым ценам

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–3
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Vladislav Stan

Диванный эксперт по повышению цен. Расскажу вам что и за сколько вам продавать в условиях кризиса и неопределенности. Запись по телефону: 3808090090000

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1
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Юрий Райков

Я не эксперт просто сказал свое мнение

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Vladislav Stan

Ок. А Аэрофлот это не просто барыга? а Магнит это не просто барыга? Ой ой а дедовский с его прихвостнями Газпром? не могли бы вы пояснить кто не является барыгой?

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Юрий Райков

Я ко всем так отношусь, не успели пенсии поднять а цены в магазинах уже выросли

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Vladislav Stan

Кстати с регистрацей вас) 23 февраля спешно аки регали? )

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Юрий Райков

И я зарегистрирован тогда когда нашёл интересную статью про инвестиции

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Юрий Райков

Это вы там диванные эксперт, я из народа

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–2
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Тимур Петров

Днс, магнит - "барыга"
Аэрофлот и Газпром - нет.
Только сами подумайте почему так.

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Иванов Олег

Откуда вы знайте, что он у них не на реализации? Откуда у них миллиарды рублей на закупку?

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Daniil Kazakov

Очень надеюсь, что такой панике поддались лишь ДНС, Рестор и некоторые маркетплейсы. Вчера мониторил цены у МВидео, там все стабильно. А эти компании очень разочаровали. Кажется, что им лишь бы нажиться

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Canis lupus

с марта повысят цены остальные
https://bitprice.ru/news/448290

Цены на бытовую технику и электронику могут…
поставщики закрывают отгрузки товара из-за повышения курса; все поставщики с марта собираются…
bitprice.ru
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Никита Груздев

Не знаю как вы мониторили
В мвидео вчера все распродажи завершили раньше времени, убрали перс цену и ценник почти на все повысился на 10%

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My-Board Is-Mortdogged
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Vladislav Stan

Ожидаемо. Бизнес пытается выжить на фоне решений полоумного дедушки. Сейчас цены на все взлетят, ДНС просто оперативный.

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Иванов Олег

Заказ на 200 т.р. не отменили хоть, который я успел в 7 утра сделать, после того, как увидел новости. Судя по санкциям, куча техники теперь под запрет пойдет для импорта.

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Тимур Петров

По каким санкциям, не было ещё ничего что могло повлиять на технику, кроме повышения курса.

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Vasiliy coconut

А ещё граждане сами создают ажиотаж, и Ритейлы видя это поднимает цены

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Vladislav Stan

Какие плохие граждане, пытаются купить видюху за 50 а не за 100. Это все Байден их заставляет.

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Vasiliy coconut

Очереди за видяхами стоят ?:)))

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Иванов Олег

Даже с такими ценами, да. Все скупили.

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Vladislav Stan

А чо если не за видяхами то чо?

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Иванов Олег

Ажиотаж не просто так, скоро из процессоров только байкал можно будет купить.

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Paul Brezcuu

Эти крысы отключили сайт в первый день, грабительские цены, уже несколько лет там ничего не покупаю. Успел купить хороший ноут в ситилинке на 7к дешевле чем в днс

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Дмитрий Александрович

Так-то ДНС заметно дешевле Ситилинка уже как минимум год как. Если смотреть в целом на ассортимент, а не на разовые акции на какие-то отдельные товары.

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Vladislav Stan

Да да это бизнес виноват. Не полоумный дед, а бизнес. Старая методичка что-ли в бой пошла. Все сообщения как под копирку

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Evgeniy Kuvaytsev

Володя, прекрати ((

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Дмитрий Александрович

Что-то непонятное с ценами у них. С раннего утра весь Apple был по дикому оверпрайсу. Спустя полтора часа цены на ходовые модели макбуков снизились до обычного уровня (в результате возникли абсурдные ситуации как на приложенном скрине - более мощный конфиг стоит дешевле менее мощного), аймаки и айфоны все еще по оверпрайсу, комплектующие для ПК +- по старым ценам.

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Сергей Торяников

Скоро будет и эти цены с радостью вспоминать

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