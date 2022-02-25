Как компании переводить деньги своим клиентам или сотрудникам

Представим ситуацию: есть онлайн-школа, которая принимает платежи от своих студентов и выплачивает гонорары своим преподавателям. Как организовать этот процесс без лишних хлопот, не оформляя зарплатный проект с банком и не собирая данные карт для переводов? Существует довольно удобный сервис, который часто называют «выплаты на карты», «массовые…