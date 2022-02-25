ФАС проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS Статьи редакции
Цены в магазинах сети выросли до 30% за день.
- Антимонопольная служба направила соответствующий запрос в DNS и выдала компании предостережение. Если регулятор найдёт признаки недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов, он будет «принимать меры антимонопольного регулирования».
- Так ФАС ответила на публичные заявления гендиректора DNS Дмитрия Алексеева. Он заявил, что продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита». Это сказалось на ценах — рост составил до 30%, и сеть допускает подорожание товаров в будущем.
- 24 февраля онлайн-магазин DNS на несколько часов перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.
ФАС не хочет проверить обоснованность роста курса валют?)
курс свободноплавающий с 2015 года
к нему претензий нет, спрос - предложение
Наверное, и с техникой так же, кэп? Она закупается не за рубли.
До 30% курс изменился?
Так же оперативно сотрудникам зарплату подняли?
А вы знаете какой курс через неделю будет? Или что ещё Кремль выкинет в ближайшие дни?
Этот вопрос нужно задать тем лицам, которые начали войну.
У этих лиц нужно просить помощь на поддержку бизнеса и им же продавать технику с такой наценкой.
С такой политикой, мне пора убрать приложения для жителей России или вместо 20$ в месяц просить 2000$, сославшись на «сложную ситуацию, тяжелые психологические условия разработки и бла бла бла».
А почему ты берешь 20$, а не 15? Двадцатка на прошлой неделе в рублях - это 15 по нынешнему курсу
Возможно, в ценник заложили риски, я нисколько не удивлюсь, если рубль ещё схлопнется процентов на 50.
Будет круто, если ФАС наконец-то займётся делом, но на мой взгляд, начинают они не оттуда.
Делом и занимаются, когда обрушится еще на 50%, тогда пускай и думают риски. Сейчас же тупо решили быстро срубить бабла на испуганных людях, прикрывшись слезоточивой стори.
И да, в РФ не тот уровень жизни, чтобы отдавать массмаркет на откуп рыночку.
Продавцы должны следить за зарплатами населения?
В государственной-то экономике?
А что, если цены поднимают на продукцию, которая лежит на складах и закупалась по старым ценам?
Так им же дальше надо что-то закупать за доллары, которые они получат, обменяв рубли с этих продаж.
Ну вот пусть теперь ФАСу и обосновывают откуда цифра в 30% взялась
Так и валюта по старому курсу закупалась, почему ее по новому-то продают
Для этого в бункер к деду прорваться нужно
Причём тут ФАС?
ФАС потом еще докопается до сотовых операторов, когда те вынуждены будут поднять ценник, чтобы выдержать закуп техники (часть из которой уже запрещена к экспорту в Россию), и при этом еще накопить на пакетики Яровой.
Вообще этим мудакам много работы предстоит в ближайшее время. А то че это бизнес оху.л цены повышать.
У нас почти вся техника Хуавей, там все четко не переживай
А хуавей разве не за валюту покупается?
Я про запрет
Если с Китая все закупается за юани, то чего китайский хлам то дорожает? Сяоми там кстати тоже взлетели до небес.
Жопой читаешь?
Я про запрет
За юань
Прям таки вся? Nokia, Ericsson, Motorola - ну да ну да, пошли мы нафиг...
Да и пойдут, Хуавей всю потребность закрыть может.
Ага. Я посмотрю как тут все будет "не переживать" без полупроводников TSMC.
Товар на складах есть, закупали по старой цене, а продавать по новым. Кайф.
Ну вот новое поступление по новым ценам. Всегда так было. А тут, на фоне всего происходящего, решили навариться.
А покупать новое на что?
а закупочные цены известны ?
По такой логике если купил квартиру 10 лет назад - тоже по старой цене продавать?
У бизнеса есть обязательства перед сотрудниками и кредиторами; уже сейчас есть трудности с логистикой и расчётами. Время неопределенное - Чтоб завтра не погореть приходится риски закладывать
Вот только в минус никто не хочет опускаться.
Недвижимость это не расходный материал. Не нужно путать.
А как уравновеситься? Купили за $, продаю за ₽. Есть отсрочки, есть хеджирование, есть кредиты и тп.
У них есть обязательства по контрактам, а приток денег может прекратиться, потому повышают цены для избежания кассового разрыва. Продавать могут по любой цене которой хотят
дикий народ((( оправдывают столько ужасных вещей, и не понимают, что в кризис самое ценное пропорционально самому ликвидному.
Берегите кэш, люди
Судя по комментариям на vc я понимаю, что действительно у многих граждан РФ проблемы с причинно следственной связью. А многие еще и застряли походу головой в СССР с плановой экономикой и стабильными ценами, которые устанавливало государство.
ДНС нужно просто технику начать продавать в валюте и сразу прекратится это нытье про сверхприбыли и барыг.
Запрещено это. В 90-е чем попало расплачивались, потом прикрыли торговлю в У.Е.
Да, это увы запрещено. Но зато как все прозрачно было бы. Пришел в магазин, ноутбук стоит 1000 баксов. В голове быстренько посчитал: у меня зарплата 25к, мне надо 3 зарплаты, чтобы его купить. Ок, приду завтра.
А завтра уже надо 4 зарплаты, чтобы его купить.
Газманова уже отправили в сторону магазинов DNS?
Серьезно? А чего они на жкх так оперативно не реагируют?
Какая разница ФАСу что делает частная компания? Они что монополисты? ФАС - антимонопольная служба. Где у ДНС монополия? На что?
А вот это мы и проверим. ФАС
Официальный магазин сяоми Россия - https://ru.buy.mi.com/ru/item/3201300007
6 дней назад в ДНС он был за 23 круб. Давай ФАС натравим на Сяоми и их выгоним с рынка РФ?
Читай ниже. Это происки дистрибутора в том числе.
и фармы проверьте
ФАС живет в какой-то своей отдельной реальности 😂🤣
Вы комментарие выше почитайте. Вроде бизнес сайт, а множество людей даже не понимают как работает ценообразование для импорта.
Вот ФАС и "работает" для таких людей.
Потом конечно замнут в тихую, но идиоты останутся довольны.
Да, давайте ещё бизнес уничтожим в такое непростое время.
Да такими действиями он сам себя быстрее уничтожит.
Не жалко. Совершенно. Закупки техники прекратил.
ФАС не хочет проверить охеревший Ситилинк?
Накинулись на DNS. Берем позицию, которую я брал 6 дней назад в DNS Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P за 23 199 рублей.
DNS - Вчера была цена в 31к рублей. Сейчас товар уже не в наличии.
Ситилинк - 31 190 руб
Мвидео - 28 000 руб
Официальный сайт Xiaomi Россия - 30 990 руб
Ай-ай-ай DNS какие плохие.
Не находишь забавность одинаковых цен? Я бы почитал переписку между дистрибутором и персональным менеджером в сети. :) Там на всех уровнях идёт ебалово и наебалово.
Ну и что скажут ребятки, которые спорили вчера со мной, что DNS все сделал правильно и вообще лапочка? Что-то к другим сетям у ФАС пока вопросов нет. Ах да, потому что они не взвинтили так цены (Мвидео, Ситилинк и прочие). Надеюсь, проверка ФАС не ограничится формальными процедурами.
Другие сети если и начали тоже повышать, то с сегодняшнего дня и не на 30-40% сразу. Это ещё раз подтверждает факт, что DNS взвинтил цены не столько из-за курса, сколько из-за ажиотажа и желания навариться. Закон спроса и предложения оно немного по-своему трактуют.
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