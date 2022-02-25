Торговля
Таня Боброва

ФАС проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS Статьи редакции

Цены в магазинах сети выросли до 30% за день.

  • Антимонопольная служба направила соответствующий запрос в DNS и выдала компании предостережение. Если регулятор найдёт признаки недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов, он будет «принимать меры антимонопольного регулирования».
  • Так ФАС ответила на публичные заявления гендиректора DNS Дмитрия Алексеева. Он заявил, что продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита». Это сказалось на ценах — рост составил до 30%, и сеть допускает подорожание товаров в будущем.
  • 24 февраля онлайн-магазин DNS на несколько часов перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.
Техника
Евгения Евсеева
Цены на технику начали расти: iPhone подорожали, у магазинов нет прогнозов, аналитики говорят, что будет хуже Статьи редакции

Устройства Apple в некоторых сетях уже стоят дороже на 10-36%.

#новость #dns #фас

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Кирилл Фотькин

ФАС не хочет проверить обоснованность роста курса валют?)

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17
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Nikolay Pomeschenko

курс свободноплавающий с 2015 года
к нему претензий нет, спрос - предложение

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8
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Кирилл Фотькин

Наверное, и с техникой так же, кэп? Она закупается не за рубли.

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10
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Superposition

До 30% курс изменился?
Так же оперативно сотрудникам зарплату подняли?

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10
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SD

А вы знаете какой курс через неделю будет? Или что ещё Кремль выкинет в ближайшие дни?

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2
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Superposition

Этот вопрос нужно задать тем лицам, которые начали войну.
У этих лиц нужно просить помощь на поддержку бизнеса и им же продавать технику с такой наценкой.

С такой политикой, мне пора убрать приложения для жителей России или вместо 20$ в месяц просить 2000$, сославшись на «сложную ситуацию, тяжелые психологические условия разработки и бла бла бла».

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–1
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Карфаген должен быть разрушен

А почему ты берешь 20$, а не 15? Двадцатка на прошлой неделе в рублях - это 15 по нынешнему курсу

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1
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Кирилл Фотькин

Возможно, в ценник заложили риски, я нисколько не удивлюсь, если рубль ещё схлопнется процентов на 50.
Будет круто, если ФАС наконец-то займётся делом, но на мой взгляд, начинают они не оттуда.

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Роман Пацев

Делом и занимаются, когда обрушится еще на 50%, тогда пускай и думают риски. Сейчас же тупо решили быстро срубить бабла на испуганных людях, прикрывшись слезоточивой стори.

И да, в РФ не тот уровень жизни, чтобы отдавать массмаркет на откуп рыночку.

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1
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Карфаген должен быть разрушен

Продавцы должны следить за зарплатами населения?
В государственной-то экономике?

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0
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Артем Порубаев

А что, если цены поднимают на продукцию, которая лежит на складах и закупалась по старым ценам?

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Sitewell Ad

Так им же дальше надо что-то закупать за доллары, которые они получат, обменяв рубли с этих продаж.

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19
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Blackrock

Ну вот пусть теперь ФАСу и обосновывают откуда цифра в 30% взялась

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Карфаген должен быть разрушен

Так и валюта по старому курсу закупалась, почему ее по новому-то продают

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1
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Алексей Владимирович

Для этого в бункер к деду прорваться нужно

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1
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Rudolf Boiars

Причём тут ФАС?

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Airat Kafman

ФАС потом еще докопается до сотовых операторов, когда те вынуждены будут поднять ценник, чтобы выдержать закуп техники (часть из которой уже запрещена к экспорту в Россию), и при этом еще накопить на пакетики Яровой.

Вообще этим мудакам много работы предстоит в ближайшее время. А то че это бизнес оху.л цены повышать.

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17
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Blackrock

У нас почти вся техника Хуавей, там все четко не переживай

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deadd 15

А хуавей разве не за валюту покупается?

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Blackrock

Я про запрет

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Влад Швецов

Если с Китая все закупается за юани, то чего китайский хлам то дорожает? Сяоми там кстати тоже взлетели до небес.

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Blackrock

Жопой читаешь?
Я про запрет

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Андрей

За юань

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Ilya Plushkin

Прям таки вся? Nokia, Ericsson, Motorola - ну да ну да, пошли мы нафиг...

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0
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Blackrock

Да и пойдут, Хуавей всю потребность закрыть может.

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Airat Kafman

Ага. Я посмотрю как тут все будет "не переживать" без полупроводников TSMC.

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Артем Порубаев

Товар на складах есть, закупали по старой цене, а продавать по новым. Кайф.

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–1
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Эстетический кот

И закупать новый по новым же.

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14
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Артем Порубаев

Ну вот новое поступление по новым ценам. Всегда так было. А тут, на фоне всего происходящего, решили навариться.

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Игорь Протасов

А покупать новое на что?

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7
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Art Kha

а закупочные цены известны ?

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grecha

По такой логике если купил квартиру 10 лет назад - тоже по старой цене продавать?

У бизнеса есть обязательства перед сотрудниками и кредиторами; уже сейчас есть трудности с логистикой и расчётами. Время неопределенное - Чтоб завтра не погореть приходится риски закладывать

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5
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Sergei Timofeyev

Вот только в минус никто не хочет опускаться.

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0
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Артем Порубаев

Недвижимость это не расходный материал. Не нужно путать.

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0
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Lords Mololo

А как уравновеситься? Купили за $, продаю за ₽. Есть отсрочки, есть хеджирование, есть кредиты и тп.

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0
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Damir Shakirov

У них есть обязательства по контрактам, а приток денег может прекратиться, потому повышают цены для избежания кассового разрыва. Продавать могут по любой цене которой хотят

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0
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Nikolay Pomeschenko

дикий народ((( оправдывают столько ужасных вещей, и не понимают, что в кризис самое ценное пропорционально самому ликвидному.
Берегите кэш, люди

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6
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- -

Судя по комментариям на vc я понимаю, что действительно у многих граждан РФ проблемы с причинно следственной связью. А многие еще и застряли походу головой в СССР с плановой экономикой и стабильными ценами, которые устанавливало государство.

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4
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Евгений Кондратенко

ДНС нужно просто технику начать продавать в валюте и сразу прекратится это нытье про сверхприбыли и барыг.

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2
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R-Globus

Запрещено это. В 90-е чем попало расплачивались, потом прикрыли торговлю в У.Е.

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0
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Евгений Кондратенко

Да, это увы запрещено. Но зато как все прозрачно было бы. Пришел в магазин, ноутбук стоит 1000 баксов. В голове быстренько посчитал: у меня зарплата 25к, мне надо 3 зарплаты, чтобы его купить. Ок, приду завтра.

А завтра уже надо 4 зарплаты, чтобы его купить.

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1
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Timur e la squadra

Газманова уже отправили в сторону магазинов DNS?

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3
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Natalya Maslennikova

Серьезно? А чего они на жкх так оперативно не реагируют?

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3
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Эразм Хемуль

Какая разница ФАСу что делает частная компания? Они что монополисты? ФАС - антимонопольная служба. Где у ДНС монополия? На что?

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3
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Sergei Timofeyev

А вот это мы и проверим. ФАС

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Влад Швецов

Официальный магазин сяоми Россия - https://ru.buy.mi.com/ru/item/3201300007

6 дней назад в ДНС он был за 23 круб. Давай ФАС натравим на Сяоми и их выгоним с рынка РФ?

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0
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Sergei Timofeyev

Читай ниже. Это происки дистрибутора в том числе.

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0
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Dmitrii Luckyenko

и фармы проверьте

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1
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Английский коктейль

Они не хотят проверить новостные сводки о военных преступлениях ?

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1
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Dzan Yang

ФАС живет в какой-то своей отдельной реальности 😂🤣

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John Doe

Вы комментарие выше почитайте. Вроде бизнес сайт, а множество людей даже не понимают как работает ценообразование для импорта.
Вот ФАС и "работает" для таких людей.
Потом конечно замнут в тихую, но идиоты останутся довольны.

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1
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Илья Волочков

Да, давайте ещё бизнес уничтожим в такое непростое время.

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0
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R-Globus

Да такими действиями он сам себя быстрее уничтожит.

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1
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Sergei Timofeyev

Не жалко. Совершенно. Закупки техники прекратил.

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0
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Я_знаю

ФАС не хочет проверить охеревший Ситилинк?

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Влад Швецов

Накинулись на DNS. Берем позицию, которую я брал 6 дней назад в DNS Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P за 23 199 рублей.
DNS - Вчера была цена в 31к рублей. Сейчас товар уже не в наличии.
Ситилинк - 31 190 руб
Мвидео - 28 000 руб
Официальный сайт Xiaomi Россия - 30 990 руб

Ай-ай-ай DNS какие плохие.

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Sergei Timofeyev

Не находишь забавность одинаковых цен? Я бы почитал переписку между дистрибутором и персональным менеджером в сети. :) Там на всех уровнях идёт ебалово и наебалово.

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Сергей Милосердов

Ну и что скажут ребятки, которые спорили вчера со мной, что DNS все сделал правильно и вообще лапочка? Что-то к другим сетям у ФАС пока вопросов нет. Ах да, потому что они не взвинтили так цены (Мвидео, Ситилинк и прочие). Надеюсь, проверка ФАС не ограничится формальными процедурами.

Другие сети если и начали тоже повышать, то с сегодняшнего дня и не на 30-40% сразу. Это ещё раз подтверждает факт, что DNS взвинтил цены не столько из-за курса, сколько из-за ажиотажа и желания навариться. Закон спроса и предложения оно немного по-своему трактуют.

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