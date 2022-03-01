Торговля
Маша Цепелева

Maersk и MSC приостанавливают доставку контейнерных грузов в Россию и из страны Статьи редакции

Компании объяснили ограничения санкциями из-за войны на Украине.

  • MSC и Maersk с 1 марта приостановили все контейнерные перевозки в Россию и из страны, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компаний. Ограничение не касается товаров первой необходимости — еды, медицинского оборудования и гуманитарных грузов. Компании напрямую свяжутся с клиентами, чтобы обсудить, что будет с грузами, которые уже в пути.
  • «Санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, поэтому новые заказы Maersk по воде и суше в Россию и из России будут временно приостановлены», — указано в заявлении компании.
  • Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, он управляет шестью терминалами в России и двумя в Финляндии. В число акционеров Global Ports входит «Росатом» и российский бизнесмен Сергей Шискарев. Maersk управляет контейнерными перевозками в Петербург, Калининград, Новороссийск и во Владивосток.
  • Maersk и MSC делят первое место среди мировых компаний по доле рынка контейнерных перевозок, по данным Alphaliner.
  • 28 февраля о приостановке контейнерных перевозок в Россию сообщили Ocean Network Express и Hapag Lloyd.

#новость

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Artem Bobtsov

Цветочки кончились, пошли ягодки.

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13
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Вадим Демидов

Дальше пряники подвезут с конфетами.

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Инна Спящая

Вот интересно, остались ли люди, которые при нападении на Украину говорили так и надо и поддерживали бункерного деда?

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Евгений Германов

а были ли вообще такие именно Люди?

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5
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Инна Спящая

Да полно таких уникумов, которые взахлёб говорили что давно было пора

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0
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Danil Kan

Были и есть. Давай, скажи мне почему они не правы, рассуждая желудком ?

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–2
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VS

Аудиторию vc на Россию экстраполируете?В другой стране бы жили. К сожалению таких людей полно, ещё больше тех кому все равно.

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2
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Инна Спящая

Согласна, тут своя аудитория. Охранники, водители, туповатые менеджеры, продавцы, и много кто ещё (и отмечу, это в общей массе, не без исключений) одурманены федеральными каналами и не видят общей картины, и тем более картины в перспективе

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Евгений Иванов

Странно, что только сейчас об этом объявили. "Новая" ещё несколько дней назад писала о том, что импорт/экспорт по морю, связанный с Россией, – встал намертво. Всё, абсолютно всё что необходимо для жизни страны – до нас уже не доедет. Рекомендую к прочтению.

https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/eto-budet-venesuela-s-iadernymi-raketami

Мы теперь – гетто планетарного масштаба.

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Alks

"скоро у них на полках будет стоять один телевизор «Горизонт»"
Горизонт умер много лет назад, так что будут просто полки

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Тимур Петров

будут временно приостановлены
 Какой шанс или что должно произойти чтобы слово "временно" обозначало пару недель, месяцев?

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Инна Спящая

Годы…

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Aleksei Terentiev

Да, нацинализируют контейнеры и все. Back to USSR. Или welcome to putinostan

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Андрей Б

и что? на оленях в китай контейнер повезешь?

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Тимур Петров

Бурлаков наймет

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TJ
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
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