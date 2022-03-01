Maersk и MSC приостанавливают доставку контейнерных грузов в Россию и из страны Статьи редакции
Компании объяснили ограничения санкциями из-за войны на Украине.
- MSC и Maersk с 1 марта приостановили все контейнерные перевозки в Россию и из страны, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компаний. Ограничение не касается товаров первой необходимости — еды, медицинского оборудования и гуманитарных грузов. Компании напрямую свяжутся с клиентами, чтобы обсудить, что будет с грузами, которые уже в пути.
- «Санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, поэтому новые заказы Maersk по воде и суше в Россию и из России будут временно приостановлены», — указано в заявлении компании.
- Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, он управляет шестью терминалами в России и двумя в Финляндии. В число акционеров Global Ports входит «Росатом» и российский бизнесмен Сергей Шискарев. Maersk управляет контейнерными перевозками в Петербург, Калининград, Новороссийск и во Владивосток.
- Maersk и MSC делят первое место среди мировых компаний по доле рынка контейнерных перевозок, по данным Alphaliner.
- 28 февраля о приостановке контейнерных перевозок в Россию сообщили Ocean Network Express и Hapag Lloyd.
Цветочки кончились, пошли ягодки.
Дальше пряники подвезут с конфетами.
Вот интересно, остались ли люди, которые при нападении на Украину говорили так и надо и поддерживали бункерного деда?
а были ли вообще такие именно Люди?
Да полно таких уникумов, которые взахлёб говорили что давно было пора
Были и есть. Давай, скажи мне почему они не правы, рассуждая желудком ?
Аудиторию vc на Россию экстраполируете?В другой стране бы жили. К сожалению таких людей полно, ещё больше тех кому все равно.
Согласна, тут своя аудитория. Охранники, водители, туповатые менеджеры, продавцы, и много кто ещё (и отмечу, это в общей массе, не без исключений) одурманены федеральными каналами и не видят общей картины, и тем более картины в перспективе
Странно, что только сейчас об этом объявили. "Новая" ещё несколько дней назад писала о том, что импорт/экспорт по морю, связанный с Россией, – встал намертво. Всё, абсолютно всё что необходимо для жизни страны – до нас уже не доедет. Рекомендую к прочтению.
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/eto-budet-venesuela-s-iadernymi-raketami
Мы теперь – гетто планетарного масштаба.
"скоро у них на полках будет стоять один телевизор «Горизонт»"
Горизонт умер много лет назад, так что будут просто полки
будут временно приостановлены
Какой шанс или что должно произойти чтобы слово "временно" обозначало пару недель, месяцев?
Годы…
Да, нацинализируют контейнеры и все. Back to USSR. Или welcome to putinostan
и что? на оленях в китай контейнер повезешь?
Бурлаков наймет
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
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