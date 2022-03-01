Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.