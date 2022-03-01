Торговля
Богдан Музыченко

Nike перестала продавать товары пользователям из России на сайте и в приложении Статьи редакции

Компания сообщила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку в Россию».

Купить спортивную одежду и обувь на сайте и в приложении Nike больше нельзя, заявила компания. Вместо этого производитель просит посетить ближайший магазин Nike.

vc.ru направило Nike вопрос, с чем связано решение компании, но пока не получило ответа.

Объявление на сайте Nike

#новость #nike #спорт

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Igor Shkarin

Надо поскорее забрать с работы свою сменку Найк. Загоню на Авито трехлетний б/у, как классику.

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9
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Ware Wow

Меняю б/у кроссовки Найк на квартиру студию в Краснодаре.

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20
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Allestor Krei

Не, недвижка в Краснодаре обойдется в 10 пар

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1
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Igor Shkarin

А вы инвестор! 😅

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Rustam Valiullin

Какой же кайф который день читать статьи про ширпотреб и про стенания его потребителей в комментариях.
Зачем нам серьёзная аналитика, зачем трезвый взгляд, мы же, VC, - косплееры инсты, не так ли?
Просто днище.

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6
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Василий Степанофф

Уровень комфорта понижается с верху, а не снизу.

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Rustam Valiullin

Боюсь, что вы не знаете, но изначально этот ресурс декларировался не как ресурс для оценки уровня комфорта снизу, а как ресурс для обсуждения современных бизнесов и новых технологий в них. Но, похоже, это перестало быть так.

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Владислав Егоров

Почему тебя 8 лет не волновало что виси не служит изначальной цели а сейчас запереживал вдруг?

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Rustam Valiullin

Потому что я читатель старого ресурса. И начал писать ровно тогда, когда ресурс перестал быть таковым, очевидно же

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Герыч Бер

Какие технологии, такой и сайт

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2
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Владислав Егоров

А нехрен было приемную тут делать

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Silverjohn

По закону военного времени живём, потому такая хрень. Надо потерпеть. Серьёзная аналитика в условиях полной неопределенности, превращается в гадание на Таро

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Rustam Valiullin

Позвольте с вами не согласиться. Я за эти дни здесь ни разу не увидел про то, какие возможности открываются для тех же пресловутых айтишников, кроме как про телеграм канал по заветам Поросёнка Петра.
Любой кризис - это возможности. Хочу обсуждения возможностей, не более.

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Alex Chepkasov

Срочно надо делать импортозамещение данной категории товаров ! И будет нам счастье! Это не мы из теряем, а они теряют наш рынок !!!!

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3
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Сладкий Бубалех

А ты смешной. Импортозамещение уже давно провалено, учи матчасть

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Смертельный Илья

Тут надо подумать, мой сладкий бубалех. Может, Алекс лишь тренируется в сарказме.

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Сладкий Бубалех

Ну ладно

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Олег

Одежду для найка и адидаса шила в том числе турецкая компания Masimar. У них и сейчас очень хорошая одежда по невысоким ценам. Как вариант - закупать у подобных фабрик одежду и продавать как альтернативу найку и адидасу.

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artemiyspb .

В одежде, в том числе и спортивной, ещё есть такие понятия как тренд, стиль, уместность и даже технологии. Что и дают такие компании, как Nike, Adidas, UA и прочие. Хорошую одежду по невысоким ценам носили и в совке.

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Artem K

Ударим Абибасом по Адидасу

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Павел Пьянков

Сейчас Китайский ранок очень зацветёт

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Смертельный Илья

Спокойно, пацаны. Импортозамещено!

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Сталинский супер_стар

Скоро будем ходить в лаптях да валенках)

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Andrey Vinokurov

Китайские (ну или, на худой конец, Вьетнамские подростки) нашьют 😁

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Dmitry No Name

А шо мы ребята? В лаптях не сможем ходить? Еще как сможем. Раньше ходили и сейчас будем. Только выиграли. 😎

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p0st

ты в них бегать начни, плавать, прыгать, боксировать, бороться, вот на это уже интересно будет посмотреть!)

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Silverjohn

зачем вся эта суета, бегать прыгать. то ли дело - кинул флягу на тележку, пошёл на колонку, набрал воды, привёз домой. и лапти целы

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1
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Dmitry No Name

Все стерпится. Бог с нами!

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Kuper Bad

Может пропустил, а икс бокс и плейстейшен тоже уже отменили? Хотя там вроде курс в долларах, представляю какая цена там будет

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Dmitry No Name

Какой иксбокс? Волк и яйца, вот наша игра! Все как раньше! 😎

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6
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Константин

На маркете уже по 180 за ps5

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Алексей Иванов

Правильно, нечего поддерживать барыг))

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Artem K

Ты ведь понимаешь, что это только начало и скоро онлайн сторы могут просто отключить аккаунты и ПС без дисков превратится в тыкву

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AngelOfFaith

Надо же, с чего бы это?

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Дмитрий Разломов

Demix)

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2
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- -

Не торопитесь с покупками. Сейчас контрактный резерв МО положит и объявит мобилизацию. А там халявные пара кирзачей с портянками (сорян, берцы с носками уже кончились). И на одежду тратиться тоже не придется.

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2
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Marina

Почему всем весело?.. Господи, какой ужас все это.

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Silverjohn

Такова особенность нации. Причем любой. Без юмора совсем плохо будет.
Да и в целом, всё будет хорошо.

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4
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Дмитрий Разломов

Смеяться и валерьянку пить, что ещё остаётся)

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1
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Silverjohn

Валерьянка это плацебо. Текилу надо хуярить.

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Смертельный Илья

Защитная реакция

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1
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Mik Petrov

Думал Адидас сначала, они фашистам ботинки шили

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Андрей Соколов
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Bublikov Anton

Помню как обтекали в Китае, устраивая распродажи по 10% от стоимости, чтобы вернуться.
Но у нас такого не будет, нет единства, чтобы байкотировать

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wicked critic

в жизни не носил ни найк, ни рибок ни адидас. пошел купил колоши на рынке и ходи. порвались- пошел опять купил. Ваще насрать на шматье.

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Alexey

Переносим одну из Китайских фабрик к нам в Сибирь и не страшны запреты. Аналогично со всеми товарами можно поступить, всё в Сибирь иииии... занавес.

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- -

Ээээ.... а что мешало сделать это раньше...
Ааа... я понял, вы забыли добавить что конкурентным преимуществом будет бесплатная рабочая сила заключенных.

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Alex Shokhin

Из-за банков короче.

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Василий Степанофф

Импортозамещение

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Alexander Dyachkov

Да и хрен с ними.

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Tomas Kyskov

а ведь даже жаль
хорошие были кросы

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