Nike перестала продавать товары пользователям из России на сайте и в приложении Статьи редакции
Компания сообщила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку в Россию».
Купить спортивную одежду и обувь на сайте и в приложении Nike больше нельзя, заявила компания. Вместо этого производитель просит посетить ближайший магазин Nike.
vc.ru направило Nike вопрос, с чем связано решение компании, но пока не получило ответа.
Надо поскорее забрать с работы свою сменку Найк. Загоню на Авито трехлетний б/у, как классику.
Меняю б/у кроссовки Найк на квартиру студию в Краснодаре.
Не, недвижка в Краснодаре обойдется в 10 пар
А вы инвестор! 😅
Какой же кайф который день читать статьи про ширпотреб и про стенания его потребителей в комментариях.
Зачем нам серьёзная аналитика, зачем трезвый взгляд, мы же, VC, - косплееры инсты, не так ли?
Просто днище.
Уровень комфорта понижается с верху, а не снизу.
Боюсь, что вы не знаете, но изначально этот ресурс декларировался не как ресурс для оценки уровня комфорта снизу, а как ресурс для обсуждения современных бизнесов и новых технологий в них. Но, похоже, это перестало быть так.
Почему тебя 8 лет не волновало что виси не служит изначальной цели а сейчас запереживал вдруг?
Потому что я читатель старого ресурса. И начал писать ровно тогда, когда ресурс перестал быть таковым, очевидно же
Какие технологии, такой и сайт
А нехрен было приемную тут делать
По закону военного времени живём, потому такая хрень. Надо потерпеть. Серьёзная аналитика в условиях полной неопределенности, превращается в гадание на Таро
Позвольте с вами не согласиться. Я за эти дни здесь ни разу не увидел про то, какие возможности открываются для тех же пресловутых айтишников, кроме как про телеграм канал по заветам Поросёнка Петра.
Любой кризис - это возможности. Хочу обсуждения возможностей, не более.
Срочно надо делать импортозамещение данной категории товаров ! И будет нам счастье! Это не мы из теряем, а они теряют наш рынок !!!!
А ты смешной. Импортозамещение уже давно провалено, учи матчасть
Ну ладно
Одежду для найка и адидаса шила в том числе турецкая компания Masimar. У них и сейчас очень хорошая одежда по невысоким ценам. Как вариант - закупать у подобных фабрик одежду и продавать как альтернативу найку и адидасу.
В одежде, в том числе и спортивной, ещё есть такие понятия как тренд, стиль, уместность и даже технологии. Что и дают такие компании, как Nike, Adidas, UA и прочие. Хорошую одежду по невысоким ценам носили и в совке.
Ударим Абибасом по Адидасу
Сейчас Китайский ранок очень зацветёт
Китайские (ну или, на худой конец, Вьетнамские подростки) нашьют 😁
А шо мы ребята? В лаптях не сможем ходить? Еще как сможем. Раньше ходили и сейчас будем. Только выиграли. 😎
ты в них бегать начни, плавать, прыгать, боксировать, бороться, вот на это уже интересно будет посмотреть!)
зачем вся эта суета, бегать прыгать. то ли дело - кинул флягу на тележку, пошёл на колонку, набрал воды, привёз домой. и лапти целы
Все стерпится. Бог с нами!
Может пропустил, а икс бокс и плейстейшен тоже уже отменили? Хотя там вроде курс в долларах, представляю какая цена там будет
Какой иксбокс? Волк и яйца, вот наша игра! Все как раньше! 😎
На маркете уже по 180 за ps5
Правильно, нечего поддерживать барыг))
Ты ведь понимаешь, что это только начало и скоро онлайн сторы могут просто отключить аккаунты и ПС без дисков превратится в тыкву
Надо же, с чего бы это?
Demix)
Не торопитесь с покупками. Сейчас контрактный резерв МО положит и объявит мобилизацию. А там халявные пара кирзачей с портянками (сорян, берцы с носками уже кончились). И на одежду тратиться тоже не придется.
Почему всем весело?.. Господи, какой ужас все это.
Такова особенность нации. Причем любой. Без юмора совсем плохо будет.
Да и в целом, всё будет хорошо.
Смеяться и валерьянку пить, что ещё остаётся)
Валерьянка это плацебо. Текилу надо хуярить.
Думал Адидас сначала, они фашистам ботинки шили
Помню как обтекали в Китае, устраивая распродажи по 10% от стоимости, чтобы вернуться.
Но у нас такого не будет, нет единства, чтобы байкотировать
в жизни не носил ни найк, ни рибок ни адидас. пошел купил колоши на рынке и ходи. порвались- пошел опять купил. Ваще насрать на шматье.
Переносим одну из Китайских фабрик к нам в Сибирь и не страшны запреты. Аналогично со всеми товарами можно поступить, всё в Сибирь иииии... занавес.
Ээээ.... а что мешало сделать это раньше...
Ааа... я понял, вы забыли добавить что конкурентным преимуществом будет бесплатная рабочая сила заключенных.
Из-за банков короче.
Импортозамещение
Да и хрен с ними.
а ведь даже жаль
хорошие были кросы
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