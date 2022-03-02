DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию, Белоруссию и Украину Статьи редакции
Когда её возобновят, неизвестно.
- DHL не отправляет посылки в Россию и Белоруссию, поэтому приём таких посылок временно приостановлен.
- Также временно приостановлены услуги по доставке документов и грузов с и в Украину. Компания закрыла все офисы в стране.
- DHL отметила, что продолжит внимательно следить за ситуацией и держать в курсе своих клиентов. Когда доставку возобновят, компания не уточняет.
- 24 февраля СДЭК, «Курьер сервис экспресс», DHL и другие предупредили о задержках посылок до трёх дней на фоне закрытия южных аэропортов.
Главное что подлетное время ракет до москвы 15 минут по прежнему, а не 7. Это ничто по сравнению с тотально разрушенной экономикой, отсутствием резервов, и того факта, что 70летний маразматик сидит в бункере пока 19-20 летних пацанов отправляют умирать.
"в Украину"
Очень важная сейчас приставка.
А что изменилось ? Что за ситуация сейчас, что можно забыть о правильном написании ?
Беларусь
Кстати наличная валюта попадает в РФ именно с помощью авиалиний. Кому надо, тот понял.
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