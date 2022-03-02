Asos приостановил доставку заказов в Россию Статьи редакции
Насколько задержатся уже отправленные заказы, неизвестно.
При оплате заказов на Asos появилось предупреждение, что доставка в Россию недоступна. В службе поддержки ритейлера говорят о возможных задержках в доставке уже отправленных заказов.
Компания не публиковала официальных заявлений. Редакция vc.ru отправила вопросы Asos о ситуации.
Судя по комментариям под последним постом сообщества ASOS во «ВКонтакте», с 24 февраля по 1 марта доставка товаров ещё была доступна.
28 февраля маркетплейсы одежды Yoox, Mr Porter и Net-a-Porter приостановили доставку в Россию «из-за сложившейся ситуации».
- 1 марта крупнейшие в мире компании Maersk и MSC, занимающие перевозкой контейнерных грузов, приостановили доставку в Россию и из страны.
Скоро:
Хотели ASOS, а получили AtSOS!
pAdSOS
Будем на рынке одеваться как в 90е
Кто все эти названия? Нонейм решил попиарить новые бренды?
Вот и любители Садовода подтянулись
Ну не ТВОЁ и Глория Джинс конечно
asos Нонейм... когда срешь штаны хоть снимай
Ты просто ещё совсем зелёный. ;)
Если фарфретч и yoox следующие, то опять будем как в 90ые на рынках закупаться. На картонку встану и джинсы померяю.
YOOX уже
Да, правда, на сайте написано, что в Россию не шлют вещи. Ублюдок, довел до полной изоляции страну. И все ради своих больных фантазий.
Раньше беспокоился, что снизят порог беспошлинного ввоза с 200€ до условных 50€, а все оказалось куда проще
Метро Дубровка - тик ток ЦУМ, заживёт ещё лучше.
он скоро в форбс походу попадет)))
Как же вовремя закупилась мартинсами…
aaaa SOS! Подаю сигнал стабильности разумеется товарищ.
Трилионерами рублёвыми их! Пожизнено!
Ничего, пакет NAIK тоже может майкой побыть
Это кто воще?
Не в защиту никого, но Асос - бомжатская помойка с низким качеством. Ламода в разы лучше.
Так регулятор хочет удержать кадры в стране.
Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.
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