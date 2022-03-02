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Торговля
Маша Цепелева

Asos приостановил доставку заказов в Россию Статьи редакции

Насколько задержатся уже отправленные заказы, неизвестно.

23 23 комментария
2749 просмотров

При оплате заказов на Asos появилось предупреждение, что доставка в Россию недоступна. В службе поддержки ритейлера говорят о возможных задержках в доставке уже отправленных заказов.

Компания не публиковала официальных заявлений. Редакция vc.ru отправила вопросы Asos о ситуации.

Судя по комментариям под последним постом сообщества ASOS во «ВКонтакте», с 24 февраля по 1 марта доставка товаров ещё была доступна.

28 февраля маркетплейсы одежды Yoox, Mr Porter и Net-a-Porter приостановили доставку в Россию «из-за сложившейся ситуации».

  • 1 марта крупнейшие в мире компании Maersk и MSC, занимающие перевозкой контейнерных грузов, приостановили доставку в Россию и из страны.
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#новость #asos

23 23 комментария
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23 комментария
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Paul Denisevich

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Paul Denisevich

Хотели ASOS, а получили AtSOS!

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10
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АлехКС

pAdSOS

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2
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Sukmanova Nataliya

Будем на рынке одеваться как в 90е

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9
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Алексей Кузнецов

Кто все эти названия? Нонейм решил попиарить новые бренды?

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–32
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Василий Степанофф

Вот и любители Садовода подтянулись

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21
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Саша Прохоренко

Ну не ТВОЁ и Глория Джинс конечно

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9
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Gutal1n

asos Нонейм... когда срешь штаны хоть снимай

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9
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Dmitry Korshunov

Ты просто ещё совсем зелёный. ;)

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5
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Максим Мюллер

Если фарфретч и yoox следующие, то опять будем как в 90ые на рынках закупаться. На картонку встану и джинсы померяю.

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7
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Грустный контейнер

YOOX уже

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3
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Максим Мюллер

Да, правда, на сайте написано, что в Россию не шлют вещи. Ублюдок, довел до полной изоляции страну. И все ради своих больных фантазий.

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2
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Алексей Карманов

Раньше беспокоился, что снизят порог беспошлинного ввоза с 200€ до условных 50€, а все оказалось куда проще

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5
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Последний Шанс

Метро Дубровка - тик ток ЦУМ, заживёт ещё лучше.

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Сергей Мазур

он скоро в форбс походу попадет)))

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Ульяна Вайн

Как же вовремя закупилась мартинсами…

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Абстрактный Гоша

И здравствуй каменный век 😒 Из-за одного человека будет страдать вся русская нация😔

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добрая букашка

aaaa SOS! Подаю сигнал стабильности разумеется товарищ.

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Бетонный Петя

Выживет только вайлдберрис с палью. ЛаМоде скоро конец. Стоки не вечны☹️

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Vit Mih

Трилионерами рублёвыми их! Пожизнено!

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0
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Максим Першин

Ничего, пакет NAIK тоже может майкой побыть

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Дмитрий Филиппов

Это кто воще?

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Askar Samanchiev

Не в защиту никого, но Асос - бомжатская помойка с низким качеством. Ламода в разы лучше.

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