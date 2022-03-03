Торговля
Евгения Евсеева

Lego приостановила поставки в Россию, мебельный ритейлер Jysk — временно закрыл магазины Статьи редакции

Причина — война России с Украиной.

  • Датская Lego приостановила поставки своих игрушек во все 81 магазин в России, пишет местное издание Finans. Компания приняла такое решение из-за санкций против страны, введёных после начала войны с Украиной.
  • Компания также объявила, что пожертвует на поддержку Украины 110 млн крон (более $16,5 млн).
  • Редакция vc.ru обратилась к сети фирменных магазинов Lego «Мир кубиков» с вопросом, продолжит ли работать их сайт, но на момент написания заметки не получила ответ.
  • Вслед за Lego датский мебельный ритейлер Jysk объявил, что временно закроет все свои 13 магазинов в России и прекратит работу в стране. Первый магазин в России он открыл в июне 2020 года в Москве.
  • Компания объяснила, что потратила последние несколько дней на то, чтобы разобраться в ситуации, в том числе и с сотрудниками в России, но в итоге решила приостановить бизнес.

#новость #lego #jysk

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Даниил

Бизнес этика вышла из чата.

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17
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qwerty

Какая этика, если даже кошек по происхождению харассят?

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15
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Юности вольная птица

Да, с кошками сегодняшнее утро было "очень приятной" новостью, день ото дня что-то хуже и хуже.

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1
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Сильвестр Иванов

Детей, котиков и инвалидов.

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Сергей Я

И не хотят лечить онкобольных детей из России. Совсем ебу дали.

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1
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Илья Окулов

Тоже сегодня увидел эту новость, знатно прифигел

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Конрад Карлович

Так а при чём тут этика? На этой неделе составляют списки компаний, которые уходят с российского рынка, а на следующей будет уже проще составить список из тех, кто остался. И вот во втором списке никто из западных компаний светиться не хочет.

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1
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Даниил

Все верно, но причём здесь дети для которых это Лего продаётся. Этика в этом, Что если, ты хочешь повлиять на соседа сверху который до утра песни поёт, ты не идёшь с соседями снизу на улицу.

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2
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Денис Демидов

Может хоть дети вразумят своих тупорылых родителей?

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–1
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Даниил

Денис, ну это не серьезно, вы же сами понимаете. Эмоции опять же. Давайте без разделения на стороны. Я понимаю Apple, которые увидели, что iPhone используются и где, и на них надавили. Но Лего, инвалиды и кошки причём тут.

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2
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Ware Wow

кошки должны надавить на своих родителей.

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Михаил Похеров

Денис, мы все прекрасно поняли, что вы вывели из страны 2 млн долларов и перевезли на запад (о чем вы написали) свою семью. Может хватит как бы так мягко сказать, срать, на форумах

Мы находимся здесь в РФ, а вы в любой момент можете свалить.
С вашими оборотами и выводом капитала на перепродаже китайской техники лучше быть тише

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Юности вольная птица

Вы, наверное, просто не участвовали в дуростях "мы дружим против". Этики здесь нет, как и логики.

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0
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Даниил

Как раз это я понимаю.

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Джон Картошкин
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–3
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Андрей Николаев

Расскажите потом, что санкции не против народа. Или путен в кремле лего собирает вместе с друзьями-олигархами? Вот это удар по путену! Лего запретили, ну теперь точно операцию придется завершать)

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9
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Денис Демидов

Народ своим бездействием поддерживает фашизм, становится сам пассивным фашистом, логично его наказать тоже, как наказали немцев в свое время.
Вопрос в соразмерности, кому-то виселица, кому-то запрет на лего.

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4
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Константин Черных

Что за бред ты несешь??? Мне мой прадед говорил, нужно помнить, что мы боролись и воевали против ФАШИЗМА, а не немцев. Не нужно всех мешать в одну кучу.

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1
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Stanislav Podolyanyuk

Вертел он, похоже, на своём...все эти запреты. Оловянные солдатики и БТР наше всё

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2
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Денис Демидов

Жуть в том, что мне позиция путина более понятна, съехал с катушек и сделал из страны себе варкрафт по приколу, а вот позиция людей, которые хлопают в ладоши, что они теперь орки в его игре, меня удивляет больше.

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4
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Sam Esq

Скупают пластиковые кубики и переплавляют же их в ракеты!
😏

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0
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Dmitriy Lobanov

А Вы когда нибудь наступали на детальки лего? Их плавить не нужно, так рассыпать и все, противопехотная полоса готова

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0
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ляг, отдохни

Это была финальная точка, собираю всё своё лего и уезжаю в турцию.

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7
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ляг, отдохни

Если вы тут все думаете что это шутка, то это не шутка

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4
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Екатерина Колосова

Туда еще добраться надо, а это теперь не слишком просто

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0
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Андрей Васнецов

Всем нас..ть…..ну Вы поняли

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0
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Иван Костенков

Не только взрослые должны страдать, но ещё и дети)))

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5
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Новорег здорового человека

Я Вам больше скажу: Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским котам и кошкам участвовать в международных выставках

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9
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Иван Костенков

А если порода Британская, а живёт в России?) Как быть в этом случае?) Домашних животных надо регистрировать ?)

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5
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Сергей Я

Алишер тоже российский, но живёт в Британии, но дрючат его по итогу со всех сторон.

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0
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Андрей Васнецов

Это уже за гранью… в ряду с потенциальным ограничением порнохаба

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0
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Алексей Ткачук

По ощущениям половину продаж, если не больше, у Lego делают взрослые (в том числе и я)

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9
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Mitya Brik

Lego вроде даже какое-то исследование публиковало о том, что больше 20% покупателей являются взрослыми

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0
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Артур Садыков

Вася Пупкин ничего не закрыл интересно? А то на фоне Jysk я распереживался.

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5
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jianku13

Хорошая мебель

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0
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Дмитрий О

Вообще дрова. Ими тока печь и топить и то плохо.

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Алексей Дымов

Как приостановила, так и опять начнёт

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3
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Dimitri

Но это не точно

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2
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Алексей Дымов

Точно, конечно. Как и большинство остальных. По крайней мере, будут хотеть

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0
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Ware Wow

Только вот их уже видеть не хочется.
Думаю будет сайт со списком таких компаний.

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0
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Aleksey Ivashov

Продам Лего. Дорого!

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R-Globus

"Jysk — временно закрыл магазины"
Это вообще было мертворожденное что-то. Они были где-то рядом, постоянно запихивали в почтовый ящик свои брошюрки, чем немного раздражали и отбивали всякое желание к ним идти.

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3
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Nice Man

Разжигают сообща

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2
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Dimm Debrov

Только не IKEA, только не IKEA)

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2
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Юности вольная птица
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0
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М i кола

Lego ушёл с рынка? Вы серьёзно?

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М i кола

В России уже продают очень похожие на Лего наборы конструкторов по ценам в несколько раз ниже, чем у оригинального Лего.
Если бы не новости, то никто бы не заметил этот уход.

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–3
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Daniel W

В России уже продают очень похожие на Apple айфоны по ценам в несколько раз ниже, чем у оригинального Apple. Если бы не новости, то никто бы не заметил этот уход.

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1
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М i кола

Отвечу как бывший владелец магазина игрушек. Скорее всего Лего уходит из России, потому что их наборы особо не пользуются спросом. Подделки на Лего и их аналоги покупают в России намного лучше.

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Sam Esq

Ну а фигли этих даунов кормить? Как будто пластиковые кубики - какой то эксклюзивный товар. Китайцы вот молодцы - не цацкаются со всяческими монополиями, а тупо копируют и зарабатывают. И нам тоже давно надо так делать. Фигли изобретать непойми что, и сливать на это бюджеты, когда можно тупо копировать

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–1
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Константин Полухтин

Пластмассовый мир победил…

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1
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ляг, отдохни

ну это смотря как посмотреть

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0
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Юности вольная птица

Как же я проживу, Имперский корабль без меня сдохнет, боже-боже.

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1
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jianku13

Отобрали бы ещё Биониклов у того ёбика

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1
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Викторович

Это все мелочи...

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1
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Bacceti Sphodromantis

Если есть набор Лего, то на месяц продуктов хватит на всю семью. Бартер жи ес.

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0
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Юности вольная птица

Кто помнит, как выглядят кубики?))

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1
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Рамиль

Когда все "ржут" над Лего и тп , Я вижу как растёт армия безработных... Если с ними ничего не решать, то они решат всё с вами...

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1
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Юлия Дмитриевна

Одни минусы для России

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0
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М i кола

Свято место пусто не бывает. Уйдёт один Лего, придёт другой Лего. Только китайский. Точнее выйдет из тени, в которую спрятался, чтобы "авторские общества" не штрафовали.

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0
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Andrey

Вот это как связано с текущими событиями, это же просто их инициатива, а не выполнение санкций

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Александр

Вот такое отношение этих фирм к их потребителям 🙃

Jysk открылись в 2020 году вероятно прибыль за 2021 год составила "не очень", а давайте под шумок закроемся и уйдем с рынка

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Nice Man

А какой смысл урезать доход, и включать ещё доп траты? Что толку, из-за лего все плохое прекратится?)

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Василий Буров

Супер, поиграем в танчики с ракетами пока ))

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Сергей Я

Предлагаю ввести закон, чтобы те, кто потом решит вернуться в Россию и продолжать бизнес, платили мзду овердохера рублей (если он ещё будет что-то стоить). Можно даже пустить эти деньги на кошечек, которых теперь не пускают на международные выставки.

Ну реально, совсем ебу дали уже. Особенно уникумы, кто запрещает кошечек или отказывается лечить онкобольных детей из России. Последние дак вообще на мой взгляд не лучше и даже хуже тех, кто участвует в военных действиях.

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