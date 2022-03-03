Что будет с техникой Apple в России: ответы на частые вопросы

В последние дни нам в Fixed.one поступает много вопросов о том, что произойдёт дальше с техникой и сервисами компании: можно ли будет чиниться, не заблокируются ли iPhone и другие. Попробуем ответить на самые популярные.