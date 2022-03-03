Торговля
Евгения Евсеева

IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции

Все магазины закроют, производство прекратят.

Заявление об этом компания разместила на сайте. IKEA приостановит весь импорт и экспорт в Россию и Белоруссию.

Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить всю работу на территории России.

IKEA

Также компания остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины IKEA, кроме торговых центров «Мега», временно закроют.

Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA. Им и их семьям компания пообещала оказать необходимую поддержку.

Фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует €20 млн на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

#ikea #новость #днрилнр

15 978 просмотров
193 193 комментария
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193 комментария
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Alex

Я уже устал вести счёт геополитических побед царька

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89
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Pavel Osadchuk

будем сколачивать мебель из досок с рынка

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38
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Дмитрий Порожняков

Доски с рынка это массив. В икее в основном клееные опилочки

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22
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Узкий крюк

"даже выиграли"(с)

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20
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Антон Баринов

В сегменте до 10-15 тыс - да.

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7
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Gleb Tyutikov

ИКЕА делал всю мебель в России, из российского леса, называла басурманскими названиями и продавала. Думаю, скоро мы увидим и разделочную доску из дерева "Перун", и стенку "Москва", и полку "Велес".

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4
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Michael Smith

На самом деле это момент больших возможности для предпринимателей, если не щелкать клювом.

Когда икеа решит вернуться ее ниша уже может быть полностью занята.

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1
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Anton Ilabanau

Доски с рынка это массив
вот именно что массив. весь лес уйдет в китай за полцены.

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2
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Kirill Sidorov

Это не так сложно. Я часто не могу найти мне нужную мебель и на досуге ее делаю

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10
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Андрей Калинин

Похоже скоро нас всех это ждет..

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11
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Kirill Sidorov

Да, это так, благо это очень интересно и увлекательно, особенно если надо отвлечься от офисной и руководящей работы. Ну и я 5 лет назад предполагал такой исход и закупал инструмент и станки, как вне себя.

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5
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Андрей Калинин

У меня дома есть и электролобзик и циркулярка и реноватор и куча других инструментов для работы с деревом. Но очевидно - вещь фабричного качества дома не сделать. Не сделать нужные расчеты, не сделать высокоточные надрезы распилы и тп. По крайне мере тем, кто не занимался на таких же производствах. ИМХО конечно, но я пробовал) делать интересно, но получается как из говна и палок)

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7
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Kirill Sidorov

Тут прям опыт решает, я помню свои первые поделия ) и без слез не взглянуть. Но сейчас я могу выпустить вещь качества выше фабричного, разница только в том, что фабрика это сделает в 10раз быстрее. Но без понимания процесса ты и фабрику не организуешь, так что многие мебельщики начинали именно с домашней мастерской.

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3
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Андрей Калинин

Если это действительно так, то могу только за вас порадоваться)

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0
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Valeratal Val

не только в 10 раз быстрее, но еще зачастую дешевле

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0
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Valeratal Val

Ну скорее вопрос в качестве и опыте. Сделать то можно. Но хм, стройматериалы то за последние год-полтора взлетели. А сейчас и того более наверно
но Вы правы, с панталыку вообще нереально
(вопрос может не то чтобы в "ровно отрезать" а в хорошо зашкурить и покрыть лаком, например

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0
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Андрей Калинин

Но ведь отрезав, зашкурив и покрыв лаком не получится сделать фабричную вещь.
Они заминированы со всех сторон, с кучей специально подобранных по размеру резиночек для сокрытия швов, всевозможных аксессуаров, предметов из других материалов и соответственно форм и тп.. И тут уже дело становится не только в ровном отрезе, зашкуровании и покрытии лаком.

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1
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Valeratal Val

да это опыт решает. И комплектующие. Мы возможно о разной мебели говорим. Ну стул-стол сделать я смогу (опыт есть). Кровать смогу. Диван - вопрос в ткани и набивки- но сделать реально
А вот всякое ламинирование и фрезерование - это уже гораздо сложнее

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2
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sse

ну для изготовления мебели, конечно нужны другие инструменты и помещение, но в целом там ничего сложного. Фурнитура, только теперь космос стоит та же Блюм.

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0
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Ленин-гриб

Теперь, главное, соседям инструмент свой не показывать, сдадут (или сами ебнут), а инструмент разберут. Ладно если соседи, а то ракеты сейчас летают на нормальные расстояния, всю западную часть закидать могут.

Запасливый, тоже мне. Если бы все было так просто 😂

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0
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Kirill Sidorov

Если такое будет, то уже похерам и на деньги и на активы. Но на этот случай у меня тоже есть план )

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1
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Anton Ilabanau

особенно если надо отвлечься от офисной и руководящей работы
учитывая что офисная работа скоро закончится - вполне.

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0
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Узкий крюк

Это только для состоятельных людей
Большинство начнет плести из ивовых веток, собранных в подлеске

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10
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Николай Кандинский

Не зря же нам валежник разрешили собирать! :-)

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6
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Узкий крюк

Да, подготовка крепких тылов началось задолго до :)
Отличное планирование :)

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0
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Я никто и звать меня никак

Да при таких ценах на стройматериалы попробуй еще досок купить

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1
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Иванка Сегодина

Через несколько месяцев видео обучалки, кейсы и руководства про мебели из паллетов... благо их на опустевших складах должно быть достаточно много.

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1
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Dmitriy Alekperov

паллеты, лофт - наше всё

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0
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Farkhod Daniyarov

Очень печально все это, и задаётся вопрос, ради чего все это? Ради спасения якобы каких-то ДНР и ЛНР???

Кто-то где-то, очень сильно просчитался.

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21
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Марат Булатов

Ну ну каких-то а вполне конкретных. Но это ширма, основная причина - наличие войск НАТО на территории Украины и планы по развёртыванию ракет. Между "нет икеи" и "ракетами с ядерным боеголовками в пяти минутах лета" выбор очевиден, мне кажется.

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–17
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Денис Кривошеев

С Прибалтики ракетам лететь до Москвы ещё ближе ;)

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21
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Valeratal Val

Некоторые не то что географию прогуливали, но даже на карту взглянуть не смогли

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16
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Anton Ilabanau

С Прибалтики ракетам лететь до Москвы ещё ближе ;)
тсс не перегружай бота информацией

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3
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lakoros

Кроме наступательных ракет, на военных базах разместят и оборонительные. Которые будут уничтожать ответную атаку россии. Обложив противника своим щитом, вы явно перевешиваете чашу в свою сторону.

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–5
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Узкий крюк

"наличие войск НАТО на территории Украины" - На территории Украины есть войска НАТО?
"в пяти минутах лета" - вам лично (и большинству жителей РФ) какая разница, 5 минут лета, 7 или 15? Вы даже за 20 до убежища не доберетесь, да и убежищ нет.
Или за Пу переживаете, чтобы он гарантированно успел добежать до бункера? А вам в чем от такого польза? Не видите России без Пу?

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8
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Евгений Вальтер

Для успешной войны с России нужно будет наступать с двух флангов чтоб взять Москву в кольцо, один уже похерили, остался последний

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–7
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Узкий крюк

Всерьез считаете, что на страну, имующую ядерное оружие, кто-то будет наступать с флангов, чтобы взять Москву в клещи?

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9
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Евгений Вальтер

Да, именно это они методично делают и не скрывают своих планов

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–5
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Капитал Калыч

Кто делают? Наркоманы и бендеровцы?

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2
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Евгений Вальтер

А кто их обучает? Ваш Азов тренировал весь запад. Внимание вопрос - зачем?

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–1
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Капитал Калыч

Я не в курсе про Азов. Вам виднее.

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0
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Алексей Ромалин

Лично мне пофиг.

Но вот в 1962 году президенту США было вот совсем не пофиг когда на территорию Кубы планировали докинуть советских ракет. Путин может мыслит как-то так же. Я хз.

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0
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Узкий крюк

Вообще это разные ситуации как бы. Там и ракеты размещались другие, и предшествующие события были иными.

Но даже если не вдаваться в детали, то тот факт, что кто-то творил какую-то дичь раньше, не оправдывает нас, когда мы начинаем сами творить дичь

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1
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Алексей Ромалин

Я не оправдываюсь, моя совесть чиста, я во всём этом не участвую и за Путина я не голосовал. А кто хочет повесить коллективную ответственность - идёт на...

Я предложил возможное объяснение мнению Путина. Всё.

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0
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Михаил Похеров

https://eadaily.com/ru/news/2019/07/08/ssha-moderniziruyut-bazy-v-ochakove-i-nikolaeve-dlya-udara-po-rossii-smi

США модернизируют базы в Очакове и Николаеве для…
По их предположению, проводя модернизацию военно-морских баз и аэродрома в Очакове и Николаеве…
eadaily.com
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–4
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Узкий крюк

И? Где тут войска НАТО?

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4
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Евгений Вальтер

Согласен, жаль что остальные этого не понимают🙈 Я как производитель понимаю тяжесть текущих ограничений, но в долгосрочной перспективе это дает нам возможность возродить свое производства и когда все утихнет еще потесним их на их же рынках, так как по чесноку сейчас не проблема что либо произвести, оборудование у всех одинаковое, а вот ресурсы только у нас, поэтому в конечном итоге выгоднее производить здесь же. Просто нас задавили их корпорации и не давали развиваться местным

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–10
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Узкий крюк

"оборудование у всех одинаковое" - это смешно, да :)
Когда начнете делать процессоры, например?

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5
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Евгений Вальтер

Дак уже делаем))

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–5
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Узкий крюк

Предположу, что они по характеристикам не уступают, а даже лучше?

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2
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Цкуро Бесцветный

и дешевле.

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1
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Узкий крюк

"даже выиграли"(с)

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4
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DxdV

Внезапно, Эльбрусы делаются на ядрах ARM Cortex и микросхемах TSMC. Вторые запретили поставку в РФ. Все.

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2
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Узкий крюк

Подождите, не сбивайте аргументами "производителя"
У нас есть уникальный шанс узнать интересные детали про скорый расцвет отечественного производства микропроцессоров

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4
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Roman Orlov

На своей литографии? Сколько нм уже умеем массово? Я не стебусь, мне правда интересно.

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2
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Евгений Вальтер

Я думаю тайване все равно для кого делать процессоры и на тайны наработок, будет задача дадут еще больше денег и они нам сделают байкалы покруче AMD. А если Китай их заберет себе, то весь мир может остаться без игрушек

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–8
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Roman Orlov

Ты зря так думаешь. :(

Они уже приостановили производство для нас. Там американское оборудование произведённое по нидерладским патентам используется для литографии, они ничего не могут сами решать.

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2
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Michael Smith

У Китая есть SMIC, они даже уже выпускают x86 процессоры, полностью на своих мощностях

и им никто не запретит продавать в Россию

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0
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Евгений Вальтер

Я считаю что это стратегическая отрасль и если мы сейчас не научимся делать свои, то рискуем стать их марионетками. Я не хочу жить в стране управляемой пиндосами

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–2
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Roman Orlov

Сейчас = 2-3 поколения.

https://vc.ru/trade/374124-ikea-priostanovila-rabotu-v-rossii-i-belorussii?comment=3972731&from=copylink&type=quick - не буду два разА писать одно и то же.

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0
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Артём Палённый

Это дело времени. У такого гос-ва как Россия обязательно должна быть своя микроэлектроника.

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–3
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Roman Orlov

Это дело десятков лет. Мы продолбали даже то, что было в СССР, а там мы уже отставали, т.к. всё делалось только для ВПК, т.е. не было необходимых масштабов.

Чтобы построить завод надо сначала вырастить специалиста, который будет там работать, а чтобы это сделать нужно построить учебное заведение.

Там цикл не на одно поколение, и это при жесточайшем погонялове и вливании денег со стороны государства. Можно посмотреть на Китай.

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2
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Евгений Вальтер

Хотите сказать что и не стоит тогда развивать свою электронику?

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1
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Капитал Калыч

Стоит, но сейчас как быть?

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0
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Евгений Вальтер

А какие проблемы? Процессоры запретили только для военки, да и не думаю, что они не найдут способ прикупить себе. Науку это не касается

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1
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Roman Orlov

Хочу сказать, что будет трудно продолжительное время.

Бюджетные деньги не бесконечные, вкладывать их в весь цикл RnD можно в ограниченном числе сфер одновременно, бизнесу это не упёрлось вообще ни разу по большому счёту.

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0
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Владислав Егоров

А хули не потеснили до сих пор? Времени мало было? Что вы делали последние 8 лет?

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2
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Евгений Вальтер

Я в своей нише потеснил, но у меня ниша маленькая. И хочу заметить, что не государство ответственно за желание граждан заниматься развитием производства, хотя оно помогает. У нас проблема в том что все диванные эксперты только и умеют ныть, они не понимают, что только они сами ответственные за свою жизнь. Хочешь чтоб в стране были хорошие стулья? Не ной иди и открывай производство, все условия есть, особенно сейчас когда нет конкурентов с огромными капиталами и дорогущими торговыми центрами

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0
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Узкий крюк

Как соотносится в голове "только они сами ответственные за свою жизнь" и "Пу своим решением начинает войну с Украиной"?

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0
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Евгений Вальтер

Это прямая обязанность президента обеспечивать безопасность своих граждан, это его работа, что не так?

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0
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Узкий крюк

Я не про это.
Хотя, если под обязанностью обеспечить безопасность понимать в том числе и экономическую, то кто-то фигово справляется со своей работой.

Я про то, что вы озвучили тезис "каждый сам ответственен за свою жизнь" и мне интересно, как этот тезис уживается с фактом, что вдруг кто-то принимает решения, которые явно не зависят от мнения каждого, но при этом офигенно влияют на его жизнь?

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0
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Владислав Егоров

И хочу заметить, что не государство ответственно за желание граждан заниматься развитием производства
А кто блять? Если в стране благоприятная дружественная для бизнеса и инвестиций обстановка то в этой обстановке растет бизнес, производство, экономика и все сопутствующее, не бывает так что все заебись но люди такие ленивые что не берут то, что им в руки само летит, это от тех же и для тех же дурачков которые про менталитет любят рассказывать сказки. Хуевая экономика это прямое следствие хуевых решений государства

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0
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Vladimir Kadalashvili

Финляндия в НАТО уже без пяти минут, ваш карлик-дегенерат для этого сделал все.

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1
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LuNature

Но это не оправдание нападать и устраивать войну.

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2
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Aleks Melnik

Да свою Икею сделаем...

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0
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Natalia Yakunina

Украина разоружилась в пользу России после распада СССР под обязательно ненападения со стороны России

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0
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Aleks Melnik

То была другая Украина. Нынешняя угрожала грязной ядерной бомбой.

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0
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Евгений Вальтер

Нет России, НАТО это военный альянс созданный против России (так и написано у них) и они хотели открыть свой фильялчик на границе с Россией путем гос переворота в Украине. Нам это не понравилось. Местным же наплевать на НАТО, им скормили мечту жить в Европе (хотя наши не против их вступления в Евросоюз).

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–9
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Anton Beloborodov

Вообще то создан в 1949 году против коммунистов СССР. Такой страны уже нет, нет и коммунистов.

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8
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Aleks Melnik

НАТО - это всегда против России, как бы она не называлась, СССР, Российская империя или Киевская Русь...

UPD. А че вы меня минусуете? Насколько надо быть наивными, чтобы этого не понимать.

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2
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Roman Orlov

Не против коммунистов, а против наличия сопоставимой экономической/военной (т.е. политической) силы в мире. Имя силы поменялось, география стала другой. Смысл не изменился: никто не должен кроме 1 гегемона решать мировые процессы. Это такая глобальная несменяемость власти планетарного масштаба. И НАТО её обеспечивает. Иногда даже нагибая ЕС, чтобы он случайно не стал ещё одной такой силой.

Все остальные причины, которые называются: кровавая диктатура, античеловеческий строй и прочее - это ширма для электората. И электорат, естественно, хавает. Причём электорат почти во всех стратах мира.

Потому что в какой стране самые классные шоу-мены? Фильмы какой страны ждут люди по всему миру?

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3
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Я никто и звать меня никак

А это как Сбербанк.
- Мы самый старый банк России, супернадежные йопта!
- где мои сбережения до 1991 года, верните
- а не, это не мы, это старый Сбербанк

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3
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Поджог Сараев

ради чего все это?
 России отведена сольная партия в шестой фазе Great Reset. Кстати, эти картинки с недавних пор невозможно найти через гугл

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–1
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Хафизов Дамир

Руссофобы

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1
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LuNature

Ну а что ты хотел? Теперь весь мир русофобы.
Но это не их вина, а вина одного человека.

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19
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Алексей Трухин

Ага, защищать себя - это же так противоестественно! Но только для России. Вот США - можно творить, что хотят. Вы это проглотите и скажете: молодцы, всё правильно.

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–1
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LuNature

США может позволить себе. У них эконимка и влияние во всём мире, в отличие от нас. Сравнивать просто абсурд.
И при чём тут вообще США и каким она тут боком? У них всё хорошо и у их граждан тоже.

upd: сосед свою жену зарезал, значит и мне можно.

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3
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Aleks Melnik

США позволяет себе, потому что навязала это право другим страной силой. Их экономика меньше всего страдала в истории, их города не бомбили немцев. На Второй мировой именно они сильнее всех нагрели руки.

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0
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Ware Wow

Триггер понятен, но реакция нет, оправдать их решения тоже никак не получается, и это уже их вина.

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1
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okman

Коллективный запад?

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1
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Dimitri

Главный русофоб в Кремле сидит. По другому не объяснить такую деструктивную политику.

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9
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Ware Wow

ну они пишут про логистику и курс рубля

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1
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Алексей Дымов

Ну, конечно. Вывод денег за рубеж запретили же

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16
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Blackrock

По контрактам же можно юрлицам

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0
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Ioanne

А нестле против грудничков уже ввела санкции или еще нет?

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5
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Roman Orlov

Нет чтобы фильтр на мат поставить сразу при постинге комментариев, надо всю цепочку обсуждения стирать :(

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1
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Ioanne

Ну там, вроде, не было мата.

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0
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Roman Orlov

ну чудак это тоже такое, немного не для салонного обсуждения политики и бизнеса перед камином

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0
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NotFop

Данон вроде как закрывается

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0
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Aria Shimi

это ж сколько людей рабочие места потеряют 😰

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9
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Зимний чайник

так пишут что сотрудникам пока будут платить зарплату, не увольняют

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2
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Aria Shimi

комментарий был написан до того, как статью отредактировали

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0
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Roman Orlov

Есть надежда, что нишу займёт какой-нибудь Hoff или кто-то ещё подсуетится и не все заводы, что делали для Икеи, остановятся.

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–1
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Гуманитарный инструмент

Хофф уже тоже всё

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0
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Daria Osipova

А леруа?

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0
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Поджог Сараев

Вчера я ездил в Икею, а сегодня планирую ехать в Леруа. Так что у вас мало времени)

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1
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Roman Orlov

Где можно почитать про это?

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0
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Ware Wow

Ну они теперь luxury были бы, и так то там цены не низкие были, хотя сейчас вроде там много локальных поставщиков

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5
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Антон Штадлер

Они там почти всегда были. Их особенность, что они стараются по максимуму использовать местный товар, если это стоит дешевле, чем завозить

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5
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Ioanne

Так это все крупные бренды делают там, где дешевле местное сырье и рабочую силу использовать.

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0
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Зимний чайник

После того как они начали с начала декабря 2021г повышение цен в несколько этапов вплоть до 50%, они уже в феврале были luxury по основным позициям (я не учитываю мелочевку всякую по 100руб). И это им не помогло с поставками, как был дефицит осенью так и остался в январе феврале.

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2
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Daria Osipova

У нас в городе вообще нет икеи. Только точки от ипэшников с накруткой 20%-30%)

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5
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Danil Chirkov

У нас один товарищ 50% и выше накрутки делает)

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0
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Daria Osipova

Ну есть тут одни, в подвале, в одном из районов, тоже под 50% 😁 только они помимо икеи еще Фикс прайс продают и галамаркт) там все вместе

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0
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Гуманитарный инструмент

Точки разорятся, кстати

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0
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Daria Osipova

Конечно! И это ждёт весь малый бизнес (

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0
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Andrew Sychev

Следующие мак, бк и кфс

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5
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Виктор Пугай

они ж вроде все франшизники - переобуются в полете.

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0
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LuNature

Шаурма останется только, и то сомнительного качества.

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0
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Евгений Вальтер

Сейчас открыли шампанское местные производители мебели)) даже я задумался об открытии

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2
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Игорь Маркелов

Не думаю, что там все так радужно, они ведь те же листы шпона заказывали за границей.

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5
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Евгений Вальтер

Да давно уже все у нас делают, просто ассортимент первое время будет уже

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2
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Ковтун Максим

У нас и автоваз давно что то делает, машина только никак не получается.
Наша мебельная промышленность в заднице. Вопрос даже не в станках. Хотя и в них тоже и теперь они превращаются в кирпич, а, например, в дизайне, функциональности, сервисе и тд.
Икея смогла на этом построить империю.
А мы пока можем уебищно неудобные диваны с расцветкой вырви глаз. Можем ещё ковёр на стену повесить.

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0
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Евгений Вальтер

Посмотрите на современный малый бизнес, каким он был в 90? И какие рестораны, барбершопы, кофени открываем сейчас? У молодого поколения есть намеренность и запросы на комфорт, советские же люде не обладали такими запросами. Но молодые не могут конкурировать с транснациональными корпорациями.

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0
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Неправильный Орзэмэс

Шпон как раз таки из-за границы, качественное дерево также, но это не обязательно Европа. Будет повышение цены из-за курса, дефицита не будет.

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0
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Евгений Вальтер

Хм, у меня тут под окном кроношпан пыхтит целыми днями

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0
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PV

Если б они в обычное время ушли. А так будут ли у людей деньги сейчас покупать мебель?

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2
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Ваня Самков

В Беларуси не было магазинов

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2
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Alks

В Беларуси были производства

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5
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Ваня Самков

И логистический центр, но не магазин

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1
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Ваня Самков

Уже изменили статью, ладненько

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0
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Марсель

Владимир Путин молодец Политик лидер и борец!!!

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1
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Aleks Melnik

Надолго ли? Впрочем, даже если уйдут совсем, создадим свою Икею, уроки усвоены. Разве что с труднопроизносимыми названиями проблемы будут, но попросим поделиться братьев из соседних государств.

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–1
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sse

набор стульев "вторжение" ?

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3
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Aleks Melnik

Не звучит. И стулья "Дружба" - слишком по-советски. Тут думать надо)

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0
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Roman Orlov

У нас древняя и славная традиция в наименовании вооружений. Буратино, Гиацинт и прочее. Ну и не стоит никогда забывать, что Дружба уже занято за бензопилой. Её производство надо восстанавливать.

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Дмитрий Айстражник

Леруа следующее?

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ляг, отдохни

Плохой пранк

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Aleksandr

Мировым компаниям жалко людей на Украине, но не жалко русских людей, которые остались/останутся без работы. ЛОГИКА...

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Roman Orlov

Там нет никакой жалости, это просто бизнес. Не откажутся работать у нас - их попросят уйти с других рынков, где очередь из местных есть на эту нишу.

А что написать в пресс-релизе, так там специалисты сидят для этого специально.

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Евгений Кислов

Вранье https://www.instagram.com/p/CaUV9GgN2NZ/

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Valeratal Val

Однако https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/03/03/ikea-pauses-operations-in-russia-and-belarus

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Евгений Кислов

Закрылись JYSK, которых называют в России "Датская ИКЕЯ" Не распространяйте фейки!

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–4
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Valeratal Val

странно , но https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/03/03/ikea-pauses-operations-in-russia-and-belarus

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Евгений Кислов

Не открывается страница

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Valeratal Val

Да она "лежит"

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Никитка Хархардинов

Блин,только шкаф хотел купить.

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sse

я думаю, с мебелью у нас проблем больших не будет. в остальном не уверен.

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Юности вольная птица

Их цены на хорошие шкафы сопоставимы с хорошими российскими сериями. Много производств реально рукастых. А вот видеть кругом линолеум лично я не готова.

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Gleb Tyutikov

Хороший шанс для выхода на сцену российского аналога ИКЕИ. Тем более всю мебель они делали в России, в Кировской области.

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- -

Что мешало аналогу выйти раньше, учитывая что цены в ИКЕА уже давно совсем не дешевые. В 2011 году брал у них много чего, т.к. была хорошая фурнитура за адекватные деньги, но даже тогда фасады заказывал в другом месте, т.к. было дороговато.

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Евгений Вальтер

Мы не могли себе позволить строить такие торговые центры и держать такой ассортимент, не забывайте у нас очень молодая экономика, а они пришли с большими деньгами понастроили крутые центры, дали классный продукт. И обойти лидера стало очень тяжело.

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- -

Если сравнивать уровень магазинов ИКЕА допустим с ТЦ бизнесмена Агаларова, то ИКЕА это как хозмаг в райцентре со складом.

А что касается наших производителей, я один раз заказал отечественный диван. Мало того, что оказался говно-говном, так я его еще лично ездил с завода выбивал.
Опыт знакомых говорит об аналогичных ситуациях при заказе отечественной мебели.
Всегда либо цвет не такой как заказывали, либо дырок лишних насверлят сто штук.

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Anna Petrova

Либо сколы, либо криво... Это полный ппц. Лучше заплатить в икею побольше, но 80% непоняток будет закрыто сразу.

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Евгений Вальтер

А теперь посчитайте сколько будет стоит открыть тысячи производств, чтоб наполнить этот хозмаг))

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Юности вольная птица

У нас диваны как-то провальны, да, а вот шкафы, и купе тоже, вполне же. Просто не за 3 копейки, как было в Икее в 11-м.

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Юности вольная птица

дубль

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Евгений Вальтер

У них ДСП раз в 5 легче чем наше, их бюджеты позволяли перекраивать целиком производства под себя

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Roman Orlov

У рынка есть конечная покупательская способность. У ИКЕА есть по историческим причинам почти бесконечная способность демпинговать на рынке, чтобы убивать конкурентов.

Собственно, это отработанная тактика. Иногда она работает на целые отрасли на большом пространстве: мы субсидируем какую-то отрасль из бюджета, приучаем соседей покупать наше, а не производить своё, потом, когда они хорошенько привыкнут, окажется, что они от нас зависят, и мы уже можем продавать им по рыночной стоимости, у них нет выбора.

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Евгений Вальтер

Именно, посмотрите что продают в супермаркетах, кроме джилета вы не купите другую бритву, думаете больше нет производителей? Джилет платит огромные деньги чтоб их не было, так и во всем

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Valeratal Val

да лан, биг вроде есть или как там. На али еще есть разные китайцы

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Valeratal Val

что за исторические причины? поражение в Полтавской битве?

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Roman Orlov

Изначально там была какая-то махинация с налогами. А потом, когда они вышли за пределы страны, уже тупо маховик оборота.

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Roman Orlov

.

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jianku13

UMRITAMVBUNKRE, 103.²⁵

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Захаров Антон

Кто нибудь уже мне объяснит...Мы уже встали с колен????

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Roman

А мне рассрочку в их банке, на их продукцию продолжать платить?

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Кирилл Васильев

А почему нет? Товар вы получили, за деньги банка, которому теперь должны

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Roman

Безусловно. Тут больше вопрос про банк.
Гипотетически, если такие ин.банки типо икано, райф и т.п. уйдут/приостановят работу.
Обязательства в обе стороны как будут реализовываться?

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Leonid

Если смотреть объективно, мебель из Икеи сделана достаточно паршиво:
- нестандартные размеры, например стулья, столы хоть и немного, но меньше удобного размера;
- экономия на материалах, картонные "деревянные" столешницы.

Да, есть и хорошие изделия
Но по сути Икея задаёт планку в дизайне
Интересно понаблюдать, как скоро увидим качественные отечественные мебельные изделия.

Многие ли знают, что матрасы для Икеи делает наш завод Аскона?

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Юности вольная птица

Мне вообще кажется, что основную прибыль Икея выносила на всякой околоподсвечниковой разномастной фигне

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Иван Костенков

Вот душнилы) Такое ощущение, что они наняли людей, которые будут вводить ограничения в нашу страну. Интересно, что дальше будет? Запретят ввозить колпачки для ручек или целлофановые пакетики ?)

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Василий Степанофф

Да. ЕС сказал, что увеличил штат юристов для ввода санкций в 3 раза.

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Sergey Korobeynikoff

Скажите, а ЛЕРУА когда закроют?

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Vangelis

думаю, скоро.
уйдет ВЕСЬ европейский ино-бизнес. Абсолютно
Можете скринить

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Maxim Siomin

Ну не весь конечно. Но 90% да

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Anna Petrova

Надо срочно национализировать всё, что было у нас их. Все фабрики и производства и магазины. Взять под временное управление с зачислением рублей на специальные счета в санкционных банках, платить с них расходные части (зарплату, налоги, аренду, поставщикам...), а остальное пусть лежит и ждёт хозяев. Мы ж не воры. Вот всё ваше здесь. Заберёте как закончатся санкции.

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–3
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Имя Фамилия

А управлять этим всем кто будет, Сердюков?

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1
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Anna Petrova

Сотрудники останутся на месте. Увольнений не будет.

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