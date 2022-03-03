IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции
Все магазины закроют, производство прекратят.
Заявление об этом компания разместила на сайте. IKEA приостановит весь импорт и экспорт в Россию и Белоруссию.
Также компания остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины IKEA, кроме торговых центров «Мега», временно закроют.
Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA. Им и их семьям компания пообещала оказать необходимую поддержку.
Фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует €20 млн на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Я уже устал вести счёт геополитических побед царька
будем сколачивать мебель из досок с рынка
Доски с рынка это массив. В икее в основном клееные опилочки
В сегменте до 10-15 тыс - да.
ИКЕА делал всю мебель в России, из российского леса, называла басурманскими названиями и продавала. Думаю, скоро мы увидим и разделочную доску из дерева "Перун", и стенку "Москва", и полку "Велес".
На самом деле это момент больших возможности для предпринимателей, если не щелкать клювом.
Когда икеа решит вернуться ее ниша уже может быть полностью занята.
Доски с рынка это массив
вот именно что массив. весь лес уйдет в китай за полцены.
Это не так сложно. Я часто не могу найти мне нужную мебель и на досуге ее делаю
Похоже скоро нас всех это ждет..
Да, это так, благо это очень интересно и увлекательно, особенно если надо отвлечься от офисной и руководящей работы. Ну и я 5 лет назад предполагал такой исход и закупал инструмент и станки, как вне себя.
У меня дома есть и электролобзик и циркулярка и реноватор и куча других инструментов для работы с деревом. Но очевидно - вещь фабричного качества дома не сделать. Не сделать нужные расчеты, не сделать высокоточные надрезы распилы и тп. По крайне мере тем, кто не занимался на таких же производствах. ИМХО конечно, но я пробовал) делать интересно, но получается как из говна и палок)
Тут прям опыт решает, я помню свои первые поделия ) и без слез не взглянуть. Но сейчас я могу выпустить вещь качества выше фабричного, разница только в том, что фабрика это сделает в 10раз быстрее. Но без понимания процесса ты и фабрику не организуешь, так что многие мебельщики начинали именно с домашней мастерской.
Если это действительно так, то могу только за вас порадоваться)
не только в 10 раз быстрее, но еще зачастую дешевле
Ну скорее вопрос в качестве и опыте. Сделать то можно. Но хм, стройматериалы то за последние год-полтора взлетели. А сейчас и того более наверно
но Вы правы, с панталыку вообще нереально
(вопрос может не то чтобы в "ровно отрезать" а в хорошо зашкурить и покрыть лаком, например
Но ведь отрезав, зашкурив и покрыв лаком не получится сделать фабричную вещь.
Они заминированы со всех сторон, с кучей специально подобранных по размеру резиночек для сокрытия швов, всевозможных аксессуаров, предметов из других материалов и соответственно форм и тп.. И тут уже дело становится не только в ровном отрезе, зашкуровании и покрытии лаком.
да это опыт решает. И комплектующие. Мы возможно о разной мебели говорим. Ну стул-стол сделать я смогу (опыт есть). Кровать смогу. Диван - вопрос в ткани и набивки- но сделать реально
А вот всякое ламинирование и фрезерование - это уже гораздо сложнее
ну для изготовления мебели, конечно нужны другие инструменты и помещение, но в целом там ничего сложного. Фурнитура, только теперь космос стоит та же Блюм.
Теперь, главное, соседям инструмент свой не показывать, сдадут (или сами ебнут), а инструмент разберут. Ладно если соседи, а то ракеты сейчас летают на нормальные расстояния, всю западную часть закидать могут.
Запасливый, тоже мне. Если бы все было так просто 😂
Если такое будет, то уже похерам и на деньги и на активы. Но на этот случай у меня тоже есть план )
особенно если надо отвлечься от офисной и руководящей работы
учитывая что офисная работа скоро закончится - вполне.
Не зря же нам валежник разрешили собирать! :-)
Да при таких ценах на стройматериалы попробуй еще досок купить
Через несколько месяцев видео обучалки, кейсы и руководства про мебели из паллетов... благо их на опустевших складах должно быть достаточно много.
паллеты, лофт - наше всё
Очень печально все это, и задаётся вопрос, ради чего все это? Ради спасения якобы каких-то ДНР и ЛНР???
Кто-то где-то, очень сильно просчитался.
Ну ну каких-то а вполне конкретных. Но это ширма, основная причина - наличие войск НАТО на территории Украины и планы по развёртыванию ракет. Между "нет икеи" и "ракетами с ядерным боеголовками в пяти минутах лета" выбор очевиден, мне кажется.
С Прибалтики ракетам лететь до Москвы ещё ближе ;)
Некоторые не то что географию прогуливали, но даже на карту взглянуть не смогли
С Прибалтики ракетам лететь до Москвы ещё ближе ;)
тсс не перегружай бота информацией
Кроме наступательных ракет, на военных базах разместят и оборонительные. Которые будут уничтожать ответную атаку россии. Обложив противника своим щитом, вы явно перевешиваете чашу в свою сторону.
"наличие войск НАТО на территории Украины" - На территории Украины есть войска НАТО?
"в пяти минутах лета" - вам лично (и большинству жителей РФ) какая разница, 5 минут лета, 7 или 15? Вы даже за 20 до убежища не доберетесь, да и убежищ нет.
Или за Пу переживаете, чтобы он гарантированно успел добежать до бункера? А вам в чем от такого польза? Не видите России без Пу?
Для успешной войны с России нужно будет наступать с двух флангов чтоб взять Москву в кольцо, один уже похерили, остался последний
Да, именно это они методично делают и не скрывают своих планов
Кто делают? Наркоманы и бендеровцы?
А кто их обучает? Ваш Азов тренировал весь запад. Внимание вопрос - зачем?
Я не в курсе про Азов. Вам виднее.
Лично мне пофиг.
Но вот в 1962 году президенту США было вот совсем не пофиг когда на территорию Кубы планировали докинуть советских ракет. Путин может мыслит как-то так же. Я хз.
Я не оправдываюсь, моя совесть чиста, я во всём этом не участвую и за Путина я не голосовал. А кто хочет повесить коллективную ответственность - идёт на...
Я предложил возможное объяснение мнению Путина. Всё.
https://eadaily.com/ru/news/2019/07/08/ssha-moderniziruyut-bazy-v-ochakove-i-nikolaeve-dlya-udara-po-rossii-smi
Согласен, жаль что остальные этого не понимают🙈 Я как производитель понимаю тяжесть текущих ограничений, но в долгосрочной перспективе это дает нам возможность возродить свое производства и когда все утихнет еще потесним их на их же рынках, так как по чесноку сейчас не проблема что либо произвести, оборудование у всех одинаковое, а вот ресурсы только у нас, поэтому в конечном итоге выгоднее производить здесь же. Просто нас задавили их корпорации и не давали развиваться местным
Дак уже делаем))
и дешевле.
Внезапно, Эльбрусы делаются на ядрах ARM Cortex и микросхемах TSMC. Вторые запретили поставку в РФ. Все.
На своей литографии? Сколько нм уже умеем массово? Я не стебусь, мне правда интересно.
Я думаю тайване все равно для кого делать процессоры и на тайны наработок, будет задача дадут еще больше денег и они нам сделают байкалы покруче AMD. А если Китай их заберет себе, то весь мир может остаться без игрушек
Ты зря так думаешь. :(
Они уже приостановили производство для нас. Там американское оборудование произведённое по нидерладским патентам используется для литографии, они ничего не могут сами решать.
У Китая есть SMIC, они даже уже выпускают x86 процессоры, полностью на своих мощностях
и им никто не запретит продавать в Россию
Я считаю что это стратегическая отрасль и если мы сейчас не научимся делать свои, то рискуем стать их марионетками. Я не хочу жить в стране управляемой пиндосами
Сейчас = 2-3 поколения.
https://vc.ru/trade/374124-ikea-priostanovila-rabotu-v-rossii-i-belorussii?comment=3972731&from=copylink&type=quick - не буду два разА писать одно и то же.
Это дело времени. У такого гос-ва как Россия обязательно должна быть своя микроэлектроника.
Это дело десятков лет. Мы продолбали даже то, что было в СССР, а там мы уже отставали, т.к. всё делалось только для ВПК, т.е. не было необходимых масштабов.
Чтобы построить завод надо сначала вырастить специалиста, который будет там работать, а чтобы это сделать нужно построить учебное заведение.
Там цикл не на одно поколение, и это при жесточайшем погонялове и вливании денег со стороны государства. Можно посмотреть на Китай.
Хотите сказать что и не стоит тогда развивать свою электронику?
Стоит, но сейчас как быть?
А какие проблемы? Процессоры запретили только для военки, да и не думаю, что они не найдут способ прикупить себе. Науку это не касается
Хочу сказать, что будет трудно продолжительное время.
Бюджетные деньги не бесконечные, вкладывать их в весь цикл RnD можно в ограниченном числе сфер одновременно, бизнесу это не упёрлось вообще ни разу по большому счёту.
А хули не потеснили до сих пор? Времени мало было? Что вы делали последние 8 лет?
Я в своей нише потеснил, но у меня ниша маленькая. И хочу заметить, что не государство ответственно за желание граждан заниматься развитием производства, хотя оно помогает. У нас проблема в том что все диванные эксперты только и умеют ныть, они не понимают, что только они сами ответственные за свою жизнь. Хочешь чтоб в стране были хорошие стулья? Не ной иди и открывай производство, все условия есть, особенно сейчас когда нет конкурентов с огромными капиталами и дорогущими торговыми центрами
Это прямая обязанность президента обеспечивать безопасность своих граждан, это его работа, что не так?
Я не про это.
Хотя, если под обязанностью обеспечить безопасность понимать в том числе и экономическую, то кто-то фигово справляется со своей работой.
Я про то, что вы озвучили тезис "каждый сам ответственен за свою жизнь" и мне интересно, как этот тезис уживается с фактом, что вдруг кто-то принимает решения, которые явно не зависят от мнения каждого, но при этом офигенно влияют на его жизнь?
И хочу заметить, что не государство ответственно за желание граждан заниматься развитием производства
А кто блять? Если в стране благоприятная дружественная для бизнеса и инвестиций обстановка то в этой обстановке растет бизнес, производство, экономика и все сопутствующее, не бывает так что все заебись но люди такие ленивые что не берут то, что им в руки само летит, это от тех же и для тех же дурачков которые про менталитет любят рассказывать сказки. Хуевая экономика это прямое следствие хуевых решений государства
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Финляндия в НАТО уже без пяти минут, ваш карлик-дегенерат для этого сделал все.
Но это не оправдание нападать и устраивать войну.
Да свою Икею сделаем...
Украина разоружилась в пользу России после распада СССР под обязательно ненападения со стороны России
То была другая Украина. Нынешняя угрожала грязной ядерной бомбой.
Нет России, НАТО это военный альянс созданный против России (так и написано у них) и они хотели открыть свой фильялчик на границе с Россией путем гос переворота в Украине. Нам это не понравилось. Местным же наплевать на НАТО, им скормили мечту жить в Европе (хотя наши не против их вступления в Евросоюз).
Вообще то создан в 1949 году против коммунистов СССР. Такой страны уже нет, нет и коммунистов.
НАТО - это всегда против России, как бы она не называлась, СССР, Российская империя или Киевская Русь...
UPD. А че вы меня минусуете? Насколько надо быть наивными, чтобы этого не понимать.
Не против коммунистов, а против наличия сопоставимой экономической/военной (т.е. политической) силы в мире. Имя силы поменялось, география стала другой. Смысл не изменился: никто не должен кроме 1 гегемона решать мировые процессы. Это такая глобальная несменяемость власти планетарного масштаба. И НАТО её обеспечивает. Иногда даже нагибая ЕС, чтобы он случайно не стал ещё одной такой силой.
Все остальные причины, которые называются: кровавая диктатура, античеловеческий строй и прочее - это ширма для электората. И электорат, естественно, хавает. Причём электорат почти во всех стратах мира.
Потому что в какой стране самые классные шоу-мены? Фильмы какой страны ждут люди по всему миру?
А это как Сбербанк.
- Мы самый старый банк России, супернадежные йопта!
- где мои сбережения до 1991 года, верните
- а не, это не мы, это старый Сбербанк
ради чего все это?
России отведена сольная партия в шестой фазе Great Reset. Кстати, эти картинки с недавних пор невозможно найти через гугл
Руссофобы
Ну а что ты хотел? Теперь весь мир русофобы.
Но это не их вина, а вина одного человека.
Ага, защищать себя - это же так противоестественно! Но только для России. Вот США - можно творить, что хотят. Вы это проглотите и скажете: молодцы, всё правильно.
США может позволить себе. У них эконимка и влияние во всём мире, в отличие от нас. Сравнивать просто абсурд.
И при чём тут вообще США и каким она тут боком? У них всё хорошо и у их граждан тоже.
upd: сосед свою жену зарезал, значит и мне можно.
США позволяет себе, потому что навязала это право другим страной силой. Их экономика меньше всего страдала в истории, их города не бомбили немцев. На Второй мировой именно они сильнее всех нагрели руки.
Триггер понятен, но реакция нет, оправдать их решения тоже никак не получается, и это уже их вина.
Коллективный запад?
Главный русофоб в Кремле сидит. По другому не объяснить такую деструктивную политику.
ну они пишут про логистику и курс рубля
Ну, конечно. Вывод денег за рубеж запретили же
По контрактам же можно юрлицам
А нестле против грудничков уже ввела санкции или еще нет?
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Нет чтобы фильтр на мат поставить сразу при постинге комментариев, надо всю цепочку обсуждения стирать :(
Ну там, вроде, не было мата.
ну чудак это тоже такое, немного не для салонного обсуждения политики и бизнеса перед камином
Данон вроде как закрывается
это ж сколько людей рабочие места потеряют 😰
комментарий был написан до того, как статью отредактировали
Есть надежда, что нишу займёт какой-нибудь Hoff или кто-то ещё подсуетится и не все заводы, что делали для Икеи, остановятся.
А леруа?
Вчера я ездил в Икею, а сегодня планирую ехать в Леруа. Так что у вас мало времени)
Где можно почитать про это?
Ну они теперь luxury были бы, и так то там цены не низкие были, хотя сейчас вроде там много локальных поставщиков
Они там почти всегда были. Их особенность, что они стараются по максимуму использовать местный товар, если это стоит дешевле, чем завозить
Так это все крупные бренды делают там, где дешевле местное сырье и рабочую силу использовать.
После того как они начали с начала декабря 2021г повышение цен в несколько этапов вплоть до 50%, они уже в феврале были luxury по основным позициям (я не учитываю мелочевку всякую по 100руб). И это им не помогло с поставками, как был дефицит осенью так и остался в январе феврале.
У нас в городе вообще нет икеи. Только точки от ипэшников с накруткой 20%-30%)
У нас один товарищ 50% и выше накрутки делает)
Ну есть тут одни, в подвале, в одном из районов, тоже под 50% 😁 только они помимо икеи еще Фикс прайс продают и галамаркт) там все вместе
Конечно! И это ждёт весь малый бизнес (
Следующие мак, бк и кфс
они ж вроде все франшизники - переобуются в полете.
Шаурма останется только, и то сомнительного качества.
Сейчас открыли шампанское местные производители мебели)) даже я задумался об открытии
Не думаю, что там все так радужно, они ведь те же листы шпона заказывали за границей.
Да давно уже все у нас делают, просто ассортимент первое время будет уже
У нас и автоваз давно что то делает, машина только никак не получается.
Наша мебельная промышленность в заднице. Вопрос даже не в станках. Хотя и в них тоже и теперь они превращаются в кирпич, а, например, в дизайне, функциональности, сервисе и тд.
Икея смогла на этом построить империю.
А мы пока можем уебищно неудобные диваны с расцветкой вырви глаз. Можем ещё ковёр на стену повесить.
Посмотрите на современный малый бизнес, каким он был в 90? И какие рестораны, барбершопы, кофени открываем сейчас? У молодого поколения есть намеренность и запросы на комфорт, советские же люде не обладали такими запросами. Но молодые не могут конкурировать с транснациональными корпорациями.
Хм, у меня тут под окном кроношпан пыхтит целыми днями
Если б они в обычное время ушли. А так будут ли у людей деньги сейчас покупать мебель?
В Беларуси не было магазинов
В Беларуси были производства
И логистический центр, но не магазин
Уже изменили статью, ладненько
Владимир Путин молодец Политик лидер и борец!!!
Надолго ли? Впрочем, даже если уйдут совсем, создадим свою Икею, уроки усвоены. Разве что с труднопроизносимыми названиями проблемы будут, но попросим поделиться братьев из соседних государств.
набор стульев "вторжение" ?
Не звучит. И стулья "Дружба" - слишком по-советски. Тут думать надо)
У нас древняя и славная традиция в наименовании вооружений. Буратино, Гиацинт и прочее. Ну и не стоит никогда забывать, что Дружба уже занято за бензопилой. Её производство надо восстанавливать.
Леруа следующее?
Плохой пранк
Мировым компаниям жалко людей на Украине, но не жалко русских людей, которые остались/останутся без работы. ЛОГИКА...
Там нет никакой жалости, это просто бизнес. Не откажутся работать у нас - их попросят уйти с других рынков, где очередь из местных есть на эту нишу.
А что написать в пресс-релизе, так там специалисты сидят для этого специально.
Закрылись JYSK, которых называют в России "Датская ИКЕЯ" Не распространяйте фейки!
странно , но https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/03/03/ikea-pauses-operations-in-russia-and-belarus
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Да она "лежит"
Блин,только шкаф хотел купить.
я думаю, с мебелью у нас проблем больших не будет. в остальном не уверен.
Их цены на хорошие шкафы сопоставимы с хорошими российскими сериями. Много производств реально рукастых. А вот видеть кругом линолеум лично я не готова.
Хороший шанс для выхода на сцену российского аналога ИКЕИ. Тем более всю мебель они делали в России, в Кировской области.
Что мешало аналогу выйти раньше, учитывая что цены в ИКЕА уже давно совсем не дешевые. В 2011 году брал у них много чего, т.к. была хорошая фурнитура за адекватные деньги, но даже тогда фасады заказывал в другом месте, т.к. было дороговато.
Мы не могли себе позволить строить такие торговые центры и держать такой ассортимент, не забывайте у нас очень молодая экономика, а они пришли с большими деньгами понастроили крутые центры, дали классный продукт. И обойти лидера стало очень тяжело.
Если сравнивать уровень магазинов ИКЕА допустим с ТЦ бизнесмена Агаларова, то ИКЕА это как хозмаг в райцентре со складом.
А что касается наших производителей, я один раз заказал отечественный диван. Мало того, что оказался говно-говном, так я его еще лично ездил с завода выбивал.
Опыт знакомых говорит об аналогичных ситуациях при заказе отечественной мебели.
Всегда либо цвет не такой как заказывали, либо дырок лишних насверлят сто штук.
Либо сколы, либо криво... Это полный ппц. Лучше заплатить в икею побольше, но 80% непоняток будет закрыто сразу.
А теперь посчитайте сколько будет стоит открыть тысячи производств, чтоб наполнить этот хозмаг))
У нас диваны как-то провальны, да, а вот шкафы, и купе тоже, вполне же. Просто не за 3 копейки, как было в Икее в 11-м.
дубль
У них ДСП раз в 5 легче чем наше, их бюджеты позволяли перекраивать целиком производства под себя
У рынка есть конечная покупательская способность. У ИКЕА есть по историческим причинам почти бесконечная способность демпинговать на рынке, чтобы убивать конкурентов.
Собственно, это отработанная тактика. Иногда она работает на целые отрасли на большом пространстве: мы субсидируем какую-то отрасль из бюджета, приучаем соседей покупать наше, а не производить своё, потом, когда они хорошенько привыкнут, окажется, что они от нас зависят, и мы уже можем продавать им по рыночной стоимости, у них нет выбора.
Именно, посмотрите что продают в супермаркетах, кроме джилета вы не купите другую бритву, думаете больше нет производителей? Джилет платит огромные деньги чтоб их не было, так и во всем
да лан, биг вроде есть или как там. На али еще есть разные китайцы
что за исторические причины? поражение в Полтавской битве?
Изначально там была какая-то махинация с налогами. А потом, когда они вышли за пределы страны, уже тупо маховик оборота.
.
UMRITAMVBUNKRE, 103.²⁵
Кто нибудь уже мне объяснит...Мы уже встали с колен????
А мне рассрочку в их банке, на их продукцию продолжать платить?
А почему нет? Товар вы получили, за деньги банка, которому теперь должны
Безусловно. Тут больше вопрос про банк.
Гипотетически, если такие ин.банки типо икано, райф и т.п. уйдут/приостановят работу.
Обязательства в обе стороны как будут реализовываться?
Если смотреть объективно, мебель из Икеи сделана достаточно паршиво:
- нестандартные размеры, например стулья, столы хоть и немного, но меньше удобного размера;
- экономия на материалах, картонные "деревянные" столешницы.
Да, есть и хорошие изделия
Но по сути Икея задаёт планку в дизайне
Интересно понаблюдать, как скоро увидим качественные отечественные мебельные изделия.
Многие ли знают, что матрасы для Икеи делает наш завод Аскона?
Мне вообще кажется, что основную прибыль Икея выносила на всякой околоподсвечниковой разномастной фигне
Вот душнилы) Такое ощущение, что они наняли людей, которые будут вводить ограничения в нашу страну. Интересно, что дальше будет? Запретят ввозить колпачки для ручек или целлофановые пакетики ?)
Да. ЕС сказал, что увеличил штат юристов для ввода санкций в 3 раза.
Скажите, а ЛЕРУА когда закроют?
думаю, скоро.
уйдет ВЕСЬ европейский ино-бизнес. Абсолютно
Можете скринить
Ну не весь конечно. Но 90% да
Надо срочно национализировать всё, что было у нас их. Все фабрики и производства и магазины. Взять под временное управление с зачислением рублей на специальные счета в санкционных банках, платить с них расходные части (зарплату, налоги, аренду, поставщикам...), а остальное пусть лежит и ждёт хозяев. Мы ж не воры. Вот всё ваше здесь. Заберёте как закончатся санкции.
А управлять этим всем кто будет, Сердюков?
Сотрудники останутся на месте. Увольнений не будет.