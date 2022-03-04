Maersk приостановила перевозку товаров первой необходимости в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск и из них Статьи редакции
1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.
- «Мы временно прекращаем приём новых заказов в и из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска независимо от того, груз продовольственный, медицинский или гуманитарный. Дальний Восток это не затронет», — сообщила компания.
- Груз, который находится уже в пути, Maersk обещает доставить.
- 1 марта Maersk приостановила доставку контейнерных грузов в Россию и из страны. Компании принадлежит 31% российского портового оператора Global Ports, который управляет терминалами в России и Финляндии. В число акционеров Global Ports входит «Росатом» и российский бизнесмен Сергей Шискарев. Maersk управляет контейнерными перевозками в Петербург, Калининград, Новороссийск и во Владивосток.
- 1 марта о приостановке перевозок также сообщила MSC, она вместе с Maersk делит первое место среди мировых компаний по доле рынка контейнерных перевозок.
Заебись, борютсяя против людей, видимо хотят что бы вымерли все как в блокаду, тотальная ненависть, куда катится мир...
Потому что пока есть кусок хлеба народ будет терпеть. Логика всех нынешних санкции уже понятна. Даже жаль ура патриотов у которых будет очень глубокая депрессия после осознания всего чтт произошло. Тут армия психологов понадобится.
Народ будет терпеть и когда хлеба не будет, это не так работает.А любой митинг по законам военного времени будут гасить мгновенно.
Я пересматриваю сейчас как документалку, про слова Гитлера как замкнуть в кольцо. Ночью прям поёжилась, и пожалуйста. Я-то до своей земли доеду и людей возьму, мы люди к труду привычные. А вот за что раковых больных, за что детей без импортных медикаментов, за что должна рухнуть вся и так постоянно спешащая жизнь людей, жизнь! Жизнь детей, которая находится в коробе для трансплантации и летит самолётом из международного регистра.
Так первой необходимости будут поставлять или нет? Заголовок и текст противоречат друг другу
А все, поправили
Ласковой мели на северных путях.
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