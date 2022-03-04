Датский концерн Carlsberg остановил поставки российской «дочке» — компании «Балтика» Статьи редакции
Компания перестанет инвестировать в России.
- «Мы глубоко потрясены ужасными событиями, разворачивающимися в Украине. Это затронуло миллионы жизней, и мы решительно осуждаем акты насилия и агрессии», — заявили в компании.
- Carlsberg пообещала соблюдать все санкции в отношении России и «оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса».
- По собственным данным, у «Балтики» восемь заводов в России, пивоваренная компания занимает 27,3% российского рынка.
- В 2021 году инвестиции компании выросли на 30% — до 3,7 млрд рублей, за год «Балтика» выплатила налогов в бюджет на 61,1 млрд рублей.
Отлично, может народ протрезвеет.
Точно. Отобрать пиво, спорт, игры и люди такие - ну все, пора свергать правительство! Ну-ну
Чего от скуки не сделаешь.
Да, только вот запрещает это не правительство.
Многим сложно на 1 шаг вперёд подумать, а тут надо шагов на 20 отмотать назад. Вообще непостижимое дело
Да кто у нас спорт забирает? Турник во дворе, вот и весь спорт. Футбик с друзьями вместо телека и пивка. Настолки с друзьями вместо игр. Только на пользу! (С) вообще это и сарказм... и получается нет.
Квадрат, пекарь, зарница.. кто из детей про такие вещи знает
А Pornhub же отобрали уже тоже?
А ты чего не в окопе?
сухой закон ни в одной стране мира не помогал, это не так работает
Сухой закон помогает стать умнее.
Вино подоспеет
А самым умным ещё и богаче. Правда не совсем законно, но население одобряет.
Увы нет. Найдет чем травануться
Не протрезвеет. Никогда не получится из внешней среды влиять на внутреннюю потребность в долгосрочной перспективе. Выход организм всегда найдет в том или ином виде
Так у нас много ещё пив гигантов. Например "Белый кремль", который поставляется во все пятерочки и магниты по всей стране. Он поддерживается республикой Татарстан и никакие санкции ему не страшны.
Если бы. Будет пить паленку и второсортное пойло.
Глубоко
Покуда боярышником торгуют - нет!(
Выскажу непопулярное мнение — уход с рынка таких игроков это просто подарок российским производителям. Особенно если нет рисков по оборудованию (которое по большой части иностранное) или они минимальны.
Весь хмель нормального пива закупается на западе. Бакс вырос. Логистика теперь будет через посредников (если вообще будет) отсюда имеем банку более менее импортного пива по цене 250р для текущего курса
В Чувашии выращивали хмель, но допустим. Вы дополнили свое мнение минусом моему комменту для усиления? Какое-то детское поведение, вы не находите?)
Я нажал случайно. Вернул. Даже не видел этого
выращивали - прошедшее время, в настоящем времени если и есть какие площади под хмелем, то мизерные, не покроют потребность даже собственного "Букета". К тому же в современном пивопроизводстве используется не просто хмель, а хмелепродукты - гранулы, т.е., мало посадить и вырастить, нужно вложиться в оборудование по переработке со всеми вытекающими. Это дело не одного года упорной работы до выхода на окупаемость. Плюс нужно соблюсти требования к качеству сырья, обеспечить стабильность качества.
Лучше использовать именно хмель. Из-за использования гранулированного хмеля пиво стало мерзким.
Так просто балтика станет щас российским производителем, вот и все. Фактически уход с рынка в их ситуации - это просто подарить все их инвестиции за прошлые годы кому-то из местных.
Это вполне себе популярное мнение у тех, кто связан с производством материальных товаров.
И чем сложнее и технологичней производство этого материального товара, тем больше нюансов.
Например до 2014 года в России практически не было собственного крупного производства мдф плинтусов, молдингов и подобной погонажной продукции. 90% Италия, Испания, Германия.
Сейчас ровно наоборот. 90% одни отечественные плинтуса и молдниги на любого цвета, формы и фасона, вот всё что хочешь.
Но плинтус то - это бог весть какой продукт, ширпотреб можно за 5 лет поменять целиком.
Но на что-то объективно сложное уйдут десятилетия.
Ну и простое ПО быстро заместят.
Типа той приложухи для общепита, из которой выпилили по нац. признаку пользователей и бонусом ограбили.
Для компенсации дефицита другими игроками нужно оборудование, нужны фабрики, нужен хамель который кто знает как импортировать или выращивать в рф, нужен транспорт/точки дистрибьюции товара. Это как-то невыполнимо за раз-два-готово. Прибавить к этому что подобный дефицит во всех сферах, курс рубля и отток людей из страны и понятно что все плохо. Точно будут те которые заработают, но покрыть полностью дефицит по мне невозможно. Да и санкций каждый день всё больше, из за них ещё больше фирм уйдут из за рисков в этот период
пиво же моча осла
В основном у Балтики. Теперь есть шанс починить.
Неужели сравнили? :)
Вы наверное хотели сказать Прибалтику?))
Там нацисты и НАТО.
А мы можем денацифицировать!
А кто вас спрашивать будет-то
Не надо таких шуток. С хорьками уже напутали один раз
А никто и не шутит! Колывань, как и Крым, вернется в родную гавань!
Восемь лет уже как вернулись.
Колывань то?)))
Её раньше.
проебалтику скорее
ЯрПиво
"По собственным данным, у «Балтики» восемь заводов в России, пивоваренная компания занимает 27,3% российского рынка."
27.3% отвратительного бомж-пойла
с языка сняли, был на экскурсии на одном их заводов, прямо говорили, что гонят мочу, сырье самое дешевое, технология не соблюдается
Это я еще перепутал с Heineken. У Heineken самые отвратные бренды. Мне тут по ошибке как-то друзья привели, я честно говоря даже не понял, как это люди пьют. Но и Балтика тоже, весь это полторашный/баночный массмаркет - ужаснейшее пойло.
А самое хреновое, что они скупили в регионах местные заводы со своим нормальным пивасом и гонят там свою шнягу.
Остановила поставки чего? Непонятно
Или перестала инвестировать? Тоже непонятно
Статья выглядит недоработанной.
Датский концерн Carlsberg остановил поставки МОЧИ российской «дочке» — компании «Балтика»
А как же наши главные уничтожители здоровья филипп морис и бритиш американ тобако молчат пока? Вязли б да сигаретки запретили или в россии оч лакомый кусочек ?
Ну все.
Теперь в РФ официально дельфином не стать.
Национализация?
Не. Уж чего, а пиво у нас варить научились.
Щас как Хадыженского навернем, и не нужны эти ваши карлсберги
Карлсберг, откровенно говоря, та ещё муть. Есть чудесный мпк, который не хуже (а парой сортов даже лучше) чем евролагеры в той же ценовой категории. Мб будут проблемы с сырьем... но тут вопрос длительности санкций
Мб будут проблемы с сырьем.
сырья для пива полно на Украине, поля бесконечные прям.
Ни на что не намекаю, кнчн :)
Ну у нас его тоже выращивают, но он не особо котируется у пивоваров. Все таки климат решает. На Украине тоже он не очень. Та же оболонь сильно проигрывает той же Балтике.
у них там сортов богато разных, мне в свое время нравилась львовская Первая Частная Пивоварня. Ну и даже оболонь если с завода в канистре - норм вполне была :)
В канистре с завода даже Жигулевское какого нибудь залупащекского комбината великолепно и вкуснО.
Многие юзают хмель новозеландский, чешский, немецкий.. иногда американский. В этом плане в Казахстане хорошо бы пошёл. Российский и Украинский ее в таком почёте.
Как патриоты без Балтики 9 будут путенга любить то? Ну это точно удар по скрепам
Патриоты предпочитают исключительно водяру, сэр.
Все уже пьют мотор
МПК ценником задавили
Охота еще в строю, ждём Heineken
Вам врут! Остановите войну. Возвращайте домой живыми.
один дом остался от всего города и тот развалина? ойвэй :(
Ещё один
В Харькове еще не было активной фазы специальной операции! Всё самое интересное впереди!
пшл нхй
Правильно так.
Да уже пора, прибить деда!
Опа, прямой удар по электорату Путина
какая боль! пиво невероятное дерьмище! пшл нхй!
Очень хорошо. Следующий - СанИнБев. Мощности концерна националмзовать.
Дания поставляет оружие украинским нацистам. Хороший повод провести еще одну специальную военную операцию!
Правильно, что осуждаете, бесспорно, но пиво у вас - говно!
А это шо? Что хоть выпускали?
Мочу осла.
Да не переживайте! Осетины вам ещё лучше пиво сварят 🤣. А в Нальчике отличное пиво Терек! Все будет ок!
Отлично. Балтику стало невозможно пить!
Будем пить теплую воду.
Пока не выступит регулятор.
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