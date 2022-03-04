Торговля
Лиана Липанова

Датский концерн Carlsberg остановил поставки российской «дочке» — компании «Балтика» Статьи редакции

Компания перестанет инвестировать в России.

  • «Мы глубоко потрясены ужасными событиями, разворачивающимися в Украине. Это затронуло миллионы жизней, и мы решительно осуждаем акты насилия и агрессии», — заявили в компании.
  • Carlsberg пообещала соблюдать все санкции в отношении России и «оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса».
  • По собственным данным, у «Балтики» восемь заводов в России, пивоваренная компания занимает 27,3% российского рынка.
  • В 2021 году инвестиции компании выросли на 30% — до 3,7 млрд рублей, за год «Балтика» выплатила налогов в бюджет на 61,1 млрд рублей.

#новость

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Artem Gn

Отлично, может народ протрезвеет.

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31
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Сергей S.L.

Точно. Отобрать пиво, спорт, игры и люди такие - ну все, пора свергать правительство! Ну-ну

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17
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Виталий Чухнов

Чего от скуки не сделаешь.

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11
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Сергей S.L.

Да, только вот запрещает это не правительство.
Многим сложно на 1 шаг вперёд подумать, а тут надо шагов на 20 отмотать назад. Вообще непостижимое дело

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3
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ЯжПрограммист

Да кто у нас спорт забирает? Турник во дворе, вот и весь спорт. Футбик с друзьями вместо телека и пивка. Настолки с друзьями вместо игр. Только на пользу! (С) вообще это и сарказм... и получается нет.

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2
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Сергей S.L.

Квадрат, пекарь, зарница.. кто из детей про такие вещи знает

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0
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Сергей Я

А Pornhub же отобрали уже тоже?

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0
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Сергей S.L.

А ты чего не в окопе?

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0
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Александр Сорокин

сухой закон ни в одной стране мира не помогал, это не так работает

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4
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Виталий Чухнов

Сухой закон помогает стать умнее.

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2
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Sergei Timofeyev

Вино подоспеет

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0
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Ed M

А самым умным ещё и богаче. Правда не совсем законно, но население одобряет.

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0
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Айдар Каримов

Увы нет. Найдет чем травануться

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1
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Волоцкой Дмитрий

Не протрезвеет. Никогда не получится из внешней среды влиять на внутреннюю потребность в долгосрочной перспективе. Выход организм всегда найдет в том или ином виде

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1
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Последний Шанс

Так у нас много ещё пив гигантов. Например "Белый кремль", который поставляется во все пятерочки и магниты по всей стране. Он поддерживается республикой Татарстан и никакие санкции ему не страшны.

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1
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Сергей Я

Если бы. Будет пить паленку и второсортное пойло.

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0
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Виталий Чухнов

Глубоко

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0
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Николай Краснов

Покуда боярышником торгуют - нет!(

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0
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Bruce Robertson

Выскажу непопулярное мнение — уход с рынка таких игроков это просто подарок российским производителям. Особенно если нет рисков по оборудованию (которое по большой части иностранное) или они минимальны.

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7
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Vangelis

Весь хмель нормального пива закупается на западе. Бакс вырос. Логистика теперь будет через посредников (если вообще будет) отсюда имеем банку более менее импортного пива по цене 250р для текущего курса

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8
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Bruce Robertson

В Чувашии выращивали хмель, но допустим. Вы дополнили свое мнение минусом моему комменту для усиления? Какое-то детское поведение, вы не находите?)

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6
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Vangelis

Я нажал случайно. Вернул. Даже не видел этого

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1
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Не придумала

выращивали - прошедшее время, в настоящем времени если и есть какие площади под хмелем, то мизерные, не покроют потребность даже собственного "Букета". К тому же в современном пивопроизводстве используется не просто хмель, а хмелепродукты - гранулы, т.е., мало посадить и вырастить, нужно вложиться в оборудование по переработке со всеми вытекающими. Это дело не одного года упорной работы до выхода на окупаемость. Плюс нужно соблюсти требования к качеству сырья, обеспечить стабильность качества.

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0
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дмитрий никифоров

Лучше использовать именно хмель. Из-за использования гранулированного хмеля пиво стало мерзким.

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0
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Valentin Budaev

Так просто балтика станет щас российским производителем, вот и все. Фактически уход с рынка в их ситуации - это просто подарить все их инвестиции за прошлые годы кому-то из местных.

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4
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Pavel Golubev

Это вполне себе популярное мнение у тех, кто связан с производством материальных товаров.

И чем сложнее и технологичней производство этого материального товара, тем больше нюансов.

Например до 2014 года в России практически не было собственного крупного производства мдф плинтусов, молдингов и подобной погонажной продукции. 90% Италия, Испания, Германия.

Сейчас ровно наоборот. 90% одни отечественные плинтуса и молдниги на любого цвета, формы и фасона, вот всё что хочешь.

Но плинтус то - это бог весть какой продукт, ширпотреб можно за 5 лет поменять целиком.

Но на что-то объективно сложное уйдут десятилетия.

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3
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Pavel Golubev

Ну и простое ПО быстро заместят.

Типа той приложухи для общепита, из которой выпилили по нац. признаку пользователей и бонусом ограбили.

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1
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Cristi Pădureac

Для компенсации дефицита другими игроками нужно оборудование, нужны фабрики, нужен хамель который кто знает как импортировать или выращивать в рф, нужен транспорт/точки дистрибьюции товара. Это как-то невыполнимо за раз-два-готово. Прибавить к этому что подобный дефицит во всех сферах, курс рубля и отток людей из страны и понятно что все плохо. Точно будут те которые заработают, но покрыть полностью дефицит по мне невозможно. Да и санкций каждый день всё больше, из за них ещё больше фирм уйдут из за рисков в этот период

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3
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Дмитрий Дружков

пиво же моча осла

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0
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Alexander Golubev

В основном у Балтики. Теперь есть шанс починить.

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1
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deadd 15

Неужели сравнили? :)

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0
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Славянский бокал

Верните Балтику!

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1
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Владимир Мирошниченко

Вы наверное хотели сказать Прибалтику?))

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22
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Sergei Timofeyev

Там нацисты и НАТО.

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4
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Александр Смирнов

А мы можем денацифицировать!

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5
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Sergei Timofeyev
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12
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Anton Kozlov

А кто вас спрашивать будет-то

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1
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Евгений Лазарев

Не надо таких шуток. С хорьками уже напутали один раз

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1
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Пригожинский Тролль

А никто и не шутит! Колывань, как и Крым, вернется в родную гавань!

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–1
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Alexander Golubev

Восемь лет уже как вернулись.

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0
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Пригожинский Тролль

Колывань то?)))

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0
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Alexander Golubev

Её раньше.

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0
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Дмитрий Дружков

проебалтику скорее

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0
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Джон Картошкин

ЯрПиво

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0
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Можно Менять

"По собственным данным, у «Балтики» восемь заводов в России, пивоваренная компания занимает 27,3% российского рынка."

27.3% отвратительного бомж-пойла

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6
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Pavel Natalia Selivanovi

с языка сняли, был на экскурсии на одном их заводов, прямо говорили, что гонят мочу, сырье самое дешевое, технология не соблюдается

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2
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Можно Менять

Это я еще перепутал с Heineken. У Heineken самые отвратные бренды. Мне тут по ошибке как-то друзья привели, я честно говоря даже не понял, как это люди пьют. Но и Балтика тоже, весь это полторашный/баночный массмаркет - ужаснейшее пойло.

А самое хреновое, что они скупили в регионах местные заводы со своим нормальным пивасом и гонят там свою шнягу.

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1
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Сергей Лукьянчиков

Остановила поставки чего? Непонятно
Или перестала инвестировать? Тоже непонятно
Статья выглядит недоработанной.

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7
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Dmitry Voloshin

Датский концерн Carlsberg остановил поставки МОЧИ российской «дочке» — компании «Балтика»

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6
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Рэмбо Янг

А как же наши главные уничтожители здоровья филипп морис и бритиш американ тобако молчат пока? Вязли б да сигаретки запретили или в россии оч лакомый кусочек ?

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5
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Виталий Чухнов

Ну все.
Теперь в РФ официально дельфином не стать.

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4
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Сергей S.L.

Национализация?

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2
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Страстной Филипп

Депиволизация

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5
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Сергей S.L.

Не. Уж чего, а пиво у нас варить научились.

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2
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Allestor Krei

Щас как Хадыженского навернем, и не нужны эти ваши карлсберги

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2
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Сергей S.L.

Карлсберг, откровенно говоря, та ещё муть. Есть чудесный мпк, который не хуже (а парой сортов даже лучше) чем евролагеры в той же ценовой категории. Мб будут проблемы с сырьем... но тут вопрос длительности санкций

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2
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Мимопрохожий

Мб будут проблемы с сырьем.
 сырья для пива полно на Украине, поля бесконечные прям.
Ни на что не намекаю, кнчн :)

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1
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Сергей S.L.

Ну у нас его тоже выращивают, но он не особо котируется у пивоваров. Все таки климат решает. На Украине тоже он не очень. Та же оболонь сильно проигрывает той же Балтике.

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0
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Мимопрохожий

у них там сортов богато разных, мне в свое время нравилась львовская Первая Частная Пивоварня. Ну и даже оболонь если с завода в канистре - норм вполне была :)

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0
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Сергей S.L.

В канистре с завода даже Жигулевское какого нибудь залупащекского комбината великолепно и вкуснО.
Многие юзают хмель новозеландский, чешский, немецкий.. иногда американский. В этом плане в Казахстане хорошо бы пошёл. Российский и Украинский ее в таком почёте.

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0
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Podkuiko Vladislav

Как патриоты без Балтики 9 будут путенга любить то? Ну это точно удар по скрепам

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2
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Александр Смирнов

Патриоты предпочитают исключительно водяру, сэр.

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2
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Рэмбо Янг

Все уже пьют мотор

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0
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Дмитрий

МПК ценником задавили

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0
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Dimm Debrov

Охота еще в строю, ждём Heineken

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2
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Ivan Vereshchaka

Вам врут! Остановите войну. Возвращайте домой живыми.

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–7
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Мимопрохожий

один дом остался от всего города и тот развалина? ойвэй :(

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1
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Ivan Vereshchaka

Ещё один

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0
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Ivan Vereshchaka
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0
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Пригожинский Тролль

В Харькове еще не было активной фазы специальной операции! Всё самое интересное впереди!

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0
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Дмитрий Дружков

пшл нхй

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0
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Ivan Vereshchaka

Правильно так.

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0
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Breitson Live

Да уже пора, прибить деда!

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1
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Oleg Samoil

Опа, прямой удар по электорату Путина

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1
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Дмитрий Дружков

какая боль! пиво невероятное дерьмище! пшл нхй!

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1
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Gleb Tyutikov

Очень хорошо. Следующий - СанИнБев. Мощности концерна националмзовать.

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0
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Пригожинский Тролль

Дания поставляет оружие украинским нацистам. Хороший повод провести еще одну специальную военную операцию!

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–2
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Михаил Костриков

Правильно, что осуждаете, бесспорно, но пиво у вас - говно!

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0
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Владимир Пеньков

А это шо? Что хоть выпускали?

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0
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Alexander Golubev

Мочу осла.

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0
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Zalina Balikoeva

Да не переживайте! Осетины вам ещё лучше пиво сварят 🤣. А в Нальчике отличное пиво Терек! Все будет ок!

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0
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дмитрий никифоров

Отлично. Балтику стало невозможно пить!

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0
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Gleb Tyutikov

Будем пить теплую воду.

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–2
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