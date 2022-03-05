Минпромторг и Минсельхоз разрешили ритейлерам ограничить продажу товаров в одни руки для борьбы с «перекупами» Статьи редакции
Речь идёт о социально значимых товарах с минимальной наценкой.
- Крупнейшие торговые сети России попросили власти разрешить им ограничивать продажу социально значимых продуктов с минимальной наценкой в одни руки, сообщили в Минпромторге. Ведомство и Минсельхоз инициативу поддержали.
- Конкретные товары и параметры ритейлеры будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.
- В некоторых регионах уже были случаи, когда такие товары единовременно покупались «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», добавили в министерстве.
- Наценки на социально значимые продукты до 5% решили ограничить с 3 марта «Ашан», «Атак», «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», с 1 марта «О'Кей» и «Магнит». Это касается молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».
- Ограничения по продаже некоторых социально значимых товаров в одни руки в России уже ввёл «Ашан». В компании сообщили, что запасов достаточно, а ограничение нужно, чтобы товар оставался на полках. «М.Видео» добавила принцип «один товар Apple в одни руки», чтобы избежать спекуляций и ажиотажа.
- Опрошенные «АиФ» юристы говорили в декабре 2018 года, что в законодательстве нет документов, где чётко прописано, могут или не могут ритейлеры устанавливать ограничения на продажи товаров в одни руки.
Давно пора! Наконец смогу купить себе 3060ti по нормальной цене.
А, я наконец-то пройдусь по этому списку 🤦♂️
А штрафы ГИБДД можно по такому же принципу выписывать, не более одного штрафа в одни руки... в год?)
Это хороший комментарий).
Ахахахахахпахаххааххааххахахаха
Читать всегда надо дальше заголовков.:-)
Да. Очередь будет как на машины в СССР. Где-нибудь в 2035 дойдет. Только главное не забывать каждый месяц отмечаться
Нихуя, не каждый месяц, а каждый день.
И не отмечаться, а стоять в очереди в определённое время)
Ого... 98 уже перескочили... привет начало 90-ых... спасибо деду за победу
А талоны когда уже введут?
в понедельник
Чуть позже. К пятнице.
Понедельник и вторник выходной же. В среду, наверное.
Талоны сейчас не эффективны, принтеры у всех есть... Только по записи и в порядке живой очереди...
"Гражданин, вас тут не стояло"
У нас современное диджитал государство, поэтому в очередь за колбасой можно записаться не выходя из дома
Так по qr коду
Или блокчейн. Или QR код в блокчейне. Или блокчейн в QR коде.. Наше же государство оно такое, прогрессивное-же....
Где код получали, туда за колбасой и идите.
через госуслуги же. QR код на покупку еды на месяц (макарошки, крупы, банка сгущенки)
Очень правильные меры, люди как не в себя начинают скупать все подряд. И тут расцветает спекуляция
Почему я не могу купить столько, сколько хочу, если у меня есть на это деньги? Думаю, что такой же вопрос у торговых сетей - почему мы не можем продать столько, сколько у нас есть, даже если покупает один человек?
Потому что ситуация экономическая нестандартная. Даже при отсутствии сбоя поставок, нагрузка на логистику может быть огромной, что приведёт к разбалансировке системы и дефициту. Условные Вася и Петя покупают в неделю по пачке сахара и магазин на это рассчитывает, заказывая именно по 2 пачки в неделю, чтобы избежать убытков от хранения лишней продукции. А тут они решили покупать по 10 пачек в день и тут уже встревают все. Гос регулирование как раз в такие моменты и спасает. И это не СССР, это обычный капитализм. Но поклонники "Атлант расправил плечи" этого не поймут.
"Кроха сын к отцу пришел..."
В первый карантин во всей этой панике и ажиотаже вокруг гречки и туалетки, которой отдельные, наверное, до сих пор пользуются, я заходил в магаз у дома и не мог купить эту самую гречку. Я ее люблю, и мне нужна была одна пачка, как обычно. Продавцы говорили, что каждое утро к самому открытию приходят двое и скупают всю гречку. Это явно не про адекватность.
В последние два дня не мог (не в режиме ажиотажа) купить сыну-аллергику ряд лекарств, т.к. в аптеках большие очереди. В итоге нашел в одной аптеке все, что нужно. Конкретно "Монтелар" (Монтелукаст) оставалось 2 упаковки, я взял одну. Одну оставил кому-то еще.
Эти вопросы пока в прошлом.
Отличная формулировка, запомню)
Потому что не пизди.
Так всегда было, что акционный товар в одни руки не больше определённого количества, наценка 5 процент это посути огромная такая акция
Да, но тут речь про гречу
Вот это эффект погружения! Разрабам респект!)
Привет ажиотаж!
Слышу уже знакомые фразы из далекого детства 80-х... борьба со спекулянтами, борьба с несунами и нетрудовыми доходами видимо на подходе.
Не перекупы, а фарцовщики
Возвращаются годы, когда всеми, кто не был доволен, занимался КГБ, а кто был доволен - ОБХСС.
Не фарцовщики, а самозанятые.
Акционные товары зачастую имеют ограничения по продажам в одни руки. Такая себе новость
У акции обычно есть заранее объявленные сроки. А эта выглядит бессрочной. Точнее, вечной, как Россия.
Года два уже такое делают и ашан, и Дикси.. но заметили, как полагается, только сейчас
Где брать талончики?
Рассказываю с чем я столкнулся в четверг, 3 февраля, когда приехал в Магнит за покупками:
Отказались продать большую упаковку с салфетками для дома, т.к. в ней было 12 пачек, а больше 10 нельзя. Стоимость пачки салфеток - 17р. По любому я же спекулянт салфеточный )) И беру для бизнеса, а не для личного использования.
А чего не талоны? Просто сейчас кто во что горазд,ложат огромный Болт на законадательство
Я бы особо не зарился на борщевой набор сейчас. Вдруг борщ приостановят на территории России.
#РусскийБорщ никто не остановит
Кто последний? Ах, за вами ещё девушка занимала? Хорошо, буду за ней.
Так, первый шаг сделан. Карточки(талоны) когда?
Нет ничего лучше для создания ажиотажа, как такие заявления. Вы же подготовились, ну вот и покажите как..А вот так подготовились. Ну кто бы сомневался. Разговор между Канделаки, Аскерзаде и Рудковской. Девочки а вы слышали сумочки Биркин больше одной в руки сказали не продавать. Ужассс.
Нормальные у вас сравнения: биркин и гречка))
Это я к тому, что у тех кто это все затеял и их ш..., проблемы уровня "гречка" врядли ожидаются.
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Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.