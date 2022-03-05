Торговля
Таня Боброва

Минпромторг и Минсельхоз разрешили ритейлерам ограничить продажу товаров в одни руки для борьбы с «перекупами» Статьи редакции

Речь идёт о социально значимых товарах с минимальной наценкой.

  • Крупнейшие торговые сети России попросили власти разрешить им ограничивать продажу социально значимых продуктов с минимальной наценкой в одни руки, сообщили в Минпромторге. Ведомство и Минсельхоз инициативу поддержали.
  • Конкретные товары и параметры ритейлеры будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.
  • В некоторых регионах уже были случаи, когда такие товары единовременно покупались «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», добавили в министерстве.
  • Наценки на социально значимые продукты до 5% решили ограничить с 3 марта «Ашан», «Атак», «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», с 1 марта «О'Кей» и «Магнит». Это касается молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».
  • Ограничения по продаже некоторых социально значимых товаров в одни руки в России уже ввёл «Ашан». В компании сообщили, что запасов достаточно, а ограничение нужно, чтобы товар оставался на полках. «М.Видео» добавила принцип «один товар Apple в одни руки», чтобы избежать спекуляций и ажиотажа.
  • Опрошенные «АиФ» юристы говорили в декабре 2018 года, что в законодательстве нет документов, где чётко прописано, могут или не могут ритейлеры устанавливать ограничения на продажи товаров в одни руки.

#новость

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Askar Samanchiev

Давно пора! Наконец смогу купить себе 3060ti по нормальной цене.

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32
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Dennis Gooddeni

А, я наконец-то пройдусь по этому списку 🤦‍♂️

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0
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Максим

А штрафы ГИБДД можно по такому же принципу выписывать, не более одного штрафа в одни руки... в год?)

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5
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Михаил Похеров

Это хороший комментарий).

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Ioanne

Ахахахахахпахаххааххааххахахаха

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0
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Forgotten Games

Читать всегда надо дальше заголовков.:-)

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eugene gusev

Да. Очередь будет как на машины в СССР. Где-нибудь в 2035 дойдет. Только главное не забывать каждый месяц отмечаться

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Ковтун Максим

Нихуя, не каждый месяц, а каждый день.
И не отмечаться, а стоять в очереди в определённое время)

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Pavel Loginov

Ого... 98 уже перескочили... привет начало 90-ых... спасибо деду за победу

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20
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Vitaliy O

А талоны когда уже введут?

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15
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Ware Wow

в понедельник

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5
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Игорь Пронин

Чуть позже. К пятнице.

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1
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Сергей Я

Понедельник и вторник выходной же. В среду, наверное.

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VA

Талоны сейчас не эффективны, принтеры у всех есть... Только по записи и в порядке живой очереди...
"Гражданин, вас тут не стояло"

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9
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Хлоргексидин

У нас современное диджитал государство, поэтому в очередь за колбасой можно записаться не выходя из дома

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6
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Игорь Протасов

Так по qr коду

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2
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eugene gusev

Или блокчейн. Или QR код в блокчейне. Или блокчейн в QR коде.. Наше же государство оно такое, прогрессивное-же....

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0
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Ковтун Максим

Где код получали, туда за колбасой и идите.

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Valeratal Val

через госуслуги же. QR код на покупку еды на месяц (макарошки, крупы, банка сгущенки)

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0
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Helena Helena

Очень правильные меры, люди как не в себя начинают скупать все подряд. И тут расцветает спекуляция

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6
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Sitewell Ad

Почему я не могу купить столько, сколько хочу, если у меня есть на это деньги? Думаю, что такой же вопрос у торговых сетей - почему мы не можем продать столько, сколько у нас есть, даже если покупает один человек?

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1
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Robber

Потому что ситуация экономическая нестандартная. Даже при отсутствии сбоя поставок, нагрузка на логистику может быть огромной, что приведёт к разбалансировке системы и дефициту. Условные Вася и Петя покупают в неделю по пачке сахара и магазин на это рассчитывает, заказывая именно по 2 пачки в неделю, чтобы избежать убытков от хранения лишней продукции. А тут они решили покупать по 10 пачек в день и тут уже встревают все. Гос регулирование как раз в такие моменты и спасает. И это не СССР, это обычный капитализм. Но поклонники "Атлант расправил плечи" этого не поймут.

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11
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Bacceti Sphodromantis

"Кроха сын к отцу пришел..."

В первый карантин во всей этой панике и ажиотаже вокруг гречки и туалетки, которой отдельные, наверное, до сих пор пользуются, я заходил в магаз у дома и не мог купить эту самую гречку. Я ее люблю, и мне нужна была одна пачка, как обычно. Продавцы говорили, что каждое утро к самому открытию приходят двое и скупают всю гречку. Это явно не про адекватность.

В последние два дня не мог (не в режиме ажиотажа) купить сыну-аллергику ряд лекарств, т.к. в аптеках большие очереди. В итоге нашел в одной аптеке все, что нужно. Конкретно "Монтелар" (Монтелукаст) оставалось 2 упаковки, я взял одну. Одну оставил кому-то еще.

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2
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Ware Wow

Эти вопросы пока в прошлом.

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1
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Dmitry Kiselev

Отличная формулировка, запомню)

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Сергей Я

Потому что не пизди.

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Иван Шеметов

Так всегда было, что акционный товар в одни руки не больше определённого количества, наценка 5 процент это посути огромная такая акция

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Pavel Loginov

Да, но тут речь про гречу

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Клемент Бурдин

Вот это эффект погружения! Разрабам респект!)

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A V

Привет ажиотаж!

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Андрей Б

Слышу уже знакомые фразы из далекого детства 80-х... борьба со спекулянтами, борьба с несунами и нетрудовыми доходами видимо на подходе.

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Pavel Pavel

Не перекупы, а фарцовщики

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Юности вольная птица

Возвращаются годы, когда всеми, кто не был доволен, занимался КГБ, а кто был доволен - ОБХСС.

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Сергей Я

Не фарцовщики, а самозанятые.

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Настоящий фитиль

Блин, ну что за формулировки «борщевой набор». Звучит так фигово. Но населению придется окончательно забыть про все кроме гречки, макарох, картофана.

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Антон Штадлер

Акционные товары зачастую имеют ограничения по продажам в одни руки. Такая себе новость

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Андрей

У акции обычно есть заранее объявленные сроки. А эта выглядит бессрочной. Точнее, вечной, как Россия.

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Сергей S.L.

Года два уже такое делают и ашан, и Дикси.. но заметили, как полагается, только сейчас

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Наил

Где брать талончики?

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Иван Гладышко

Рассказываю с чем я столкнулся в четверг, 3 февраля, когда приехал в Магнит за покупками:
Отказались продать большую упаковку с салфетками для дома, т.к. в ней было 12 пачек, а больше 10 нельзя. Стоимость пачки салфеток - 17р. По любому я же спекулянт салфеточный )) И беру для бизнеса, а не для личного использования.

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Липин Евгений

А чего не талоны? Просто сейчас кто во что горазд,ложат огромный Болт на законадательство

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Dmitry Kiselev

Я бы особо не зарился на борщевой набор сейчас. Вдруг борщ приостановят на территории России.

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Сергей S.L.

#РусскийБорщ никто не остановит

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Евгений Яковлев

Кто последний? Ах, за вами ещё девушка занимала? Хорошо, буду за ней.

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eugene gusev

Так, первый шаг сделан. Карточки(талоны) когда?

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Alex Lee

Нет ничего лучше для создания ажиотажа, как такие заявления. Вы же подготовились, ну вот и покажите как..А вот так подготовились. Ну кто бы сомневался. Разговор между Канделаки, Аскерзаде и Рудковской. Девочки а вы слышали сумочки Биркин больше одной в руки сказали не продавать. Ужассс.

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mnin mnin

Нормальные у вас сравнения: биркин и гречка))

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Alex Lee

Это я к тому, что у тех кто это все затеял и их ш..., проблемы уровня "гречка" врядли ожидаются.

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