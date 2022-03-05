Торговля
Таня Боброва

Владелец Zara, Bershka, Pull&Bear и других брендов временно закроет свои магазины в России Статьи редакции

Вслед за Mango, H&M и другими брендами одежды.

  • Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius, решила временно закрыть больше 500 своих магазинов и онлайн-продажи в стране, пишут испанские издания Valencia Plaza и El Mundo со ссылкой на сообщение ритейлера.
  • В текущих условиях компания «не может гарантировать непрерывность операций» в России, говорится в заявлении. Inditex также разработает план поддержки для 9000 сотрудников.
  • Россия — крупнейший рынок для ритейлера после Испании, отмечает El Mundo. По собственным данным, на страну приходится 8,5% прибыли группы (до вычета налогов и процентов).
Источник: 3dig.ru

#новость #днрилнр #zara

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Евгений Манченко

Здравствуйте Белорусский трикотаж 🤦‍♂️🙈

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49
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Михаил Яковлев

На позапрошлой работе я работал в лёгкой промышленности (трикотажное производство). Всё оборудование немецкое или японское. Есть фабрики с советским прошлым, оборудование из ГДР и Швейцарии. В России не производят оборудование.

Всё сырье (пряжа, нитки и тд) импортное. В России две и две в Белоруссии фабрики, которые производят пряжу из импортного сырья.

Почти все специалисты в отрасли из заграницы (Турция, Монголия, Сирия или Италия). Рабочий персонал переучивают сами фабрики из швей. У нас просто нет учебных заведений, которые преподают эти специальности.

Я очень прифигел от такого расклада когда начал работать в отрасли.

Сейчас всё встанет как в начале короны, когда границы закрыли. Всё сырьё, расходники и комплектующие встали на границе. Производство остановилось. Отрасль до сих пор от короны не восстановилась и тут её добили.

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21
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ЛЕВ МАНЬЕР

У китайского оборудования сложные инструкции?

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1
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Михаил Яковлев

С китайским оборудованием не всё так хорошо. Их копии японской Shima seiki не выдерживают никакой конкуренции по надёжности. Постоянный простой и долгая наладка при запуске нового изделия обеспечен.

Стало значительно лучше когда китайцы купили и перенесли производство к себе Швейцарского производителя Steiger. Машины стали производить под своим Cixin и швейцарским брендом. Cixin получились хорошие. Их активно покупают на «убой». Цена производства на них стоит в два раза меньше, чем на немецких и японских. Но отношение к самим машинам как к расходникам. Есть вероятность, что их могут запретить поставлять из-за санкций (патенты могут принадлежать европейцам). Volvo же ушли из России, хотя по сути теперь китайские.

На счёт инструкций - вы не представляете о чём говорите. Это не шуруповёрт. У каждого производителя оборудования свой софт. Для его использования нужен программист (дессинатор). Это годы обучения. Перейти на другого производителя - программисту нужно заново переучиваться.

Вообще работает связка из специалистов: дессинатор, конструктор, дизайнер, технолог и наладчик. И ещё почти десяток других специалистов поменьше, вплоть до ручниц, которые заправляют концы ниток на одежде.

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11
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Ковтун Максим

Отличный, дельный комментарий.
А то многие ура-импортозамещенцы забывают что оборудование состоит из запчастей и ни само оборудование ни запчасти у нас толком не делают.
И даже если завод не остановился по заказам, он может легко встать по причине поломки маленького датчика.

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3
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Irlin Es

Доворовались..............

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2
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Alex Poneer

а план решения есть? как в стране запустить эту сферу, так чтобы мы вышли на мировой уровень, чтоб учили специалистов, чтоб производили материал и оборудование, почему не кто эти вопросом не задаётся? как нам сплотится и хотя бы что то поднять со дна и опередить все эти бренды?

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0
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Нак

Нет. Как правило все только задают вопросы. Как вы сейчас.

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Alex Poneer

Ну я как понимаю пока со стороны государства не
будет финансирования, а с этого финансирования не откатят часть то у нас ни чего не происходит. частникам не обучить специалистов , не запустить производство в нынешних налоговых условиях, нет политики развития не какой промышленности кроме той на которой косят деньги те кто у власти. КАПИТАЛИЗМ И ПСИХОЛОГИЯ

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0
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Даниил

Есть ощущение, что турецкий.

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13
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Anton Ishanov

Ивановский текстиль )

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8
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ЛЕВ МАНЬЕР

Василёк - Ивановский трикотаж

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1
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Andrei Maltsev

Здравый смысл сообщил о приостановке своей деятельности на территории России

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21
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Алексей Бобр

Ещё 24 февраля

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6
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Евгений Кузовкин

Разговаривали с друзьями про курс доллара. 22 февраля. Никогда ещё так не жалел, что оказался прав.

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5
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Хлоргексидин

Но курс таки ещё волнует

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Евгений Кузовкин

Но уже не так сильно, подумаешь, колебания +- 10 рублей в день))

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0
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Maxim Petrukhin

Не велика разница, какой курс, если вам по любому курсу тупо не поставят. А даже если чудом заключите договор, не сможете оплатить. А даже если оплатите, не смогут привезти.

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0
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Евгений Кузовкин

Так про это и речь была на моём скрине. Пофиг, какой курс, если купить на него уже ничего нельзя.

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0
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Elchin Isaev

Для переоценки товара закрывают

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0
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ЛЕВ МАНЬЕР

С садовода бренды не уйдут. Официально объявили

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14
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М i кола

По-моему садовод - это лидер и реально системообразующее предприятие. Наверное даже садовод на первом месте по оборотам в России.

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1
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Виктор Исаков

Для них Россия, это больше половины продаж всей компании. Интересно, на долго их хватит?

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–4
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Fuad Gasymov

Где можно найти данную статистику?

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13
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Иван Поварёшкин

В методичке, скорее всего)

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16
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Виктор Исаков

🤣🤣 вы главное, в своих не запутайтесь)

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0
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Konstantin Gevorkov

Пожалуйста. А вот откуда инфа про половину продаж - хз, кажется, что это пропагандисткая деза. Как таким людям голову включить?

https://www.statista.com/statistics/252187/sales-of-the-hundm-group-by-country/

Sales of the H&amp;M Group worldwide 2020…
This statistic depicts the sales of the H&amp;M Group worldwide between 2008 and 2020, by country.
www.statista.com
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3
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Станислав Попов

Деза, может быть, и пропагандистская. Только и вашу голову иногда надо включать. При чем тут тема топика и ЭйчнЭм групп?

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6
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Konstantin Gevorkov

Это был ответ на "Это больше половины продаж всей компании. Интересно, на долго их хватит?"
Надолго. Если есть еще вопросы, готов ответить

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0
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Станислав Попов

Я знаю компании, где доля продаж в России больше 50%. Надолго их хватит? Ненадолго. Вы мне тоже отправите стат-ку какого-то левого предприятия, о котором речь не шла? Перечитайте, пж, топик. Inditex - объект спича, хоть это и не играет роли.
Легко обливать грязью других, когда сами по уши увязли? Чистейшее "рассеянство"

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1
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Виктор Исаков

Вы со своей пропагандисткой дезой разберитесь. И голову вклбчите. А моя впорядке.
Могу ошибаться в выводах. Где-то натыкался на инфу про 50+%. Значит неправильно интерпретировал.

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–19
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Maxim Petrukhin

Где-то натыкался! Крутой фактчекинг!

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11
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Maxim Petrukhin

А, я понял! ""натЫкался" же!

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1
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Maxim Petrukhin

Обиделся, маленький. Минусовать побежал. Полегчало? 😁

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1
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Pavel Ivanov
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1
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Konstantin Gevorkov

Виктор, вы ошибаетесь не только в выводах, но и в фактах.
Вы почитайте, а потом идите комментировать

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0
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Igor Shkarin

Это же h&m

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1
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Fuad Gasymov

Спасибо за ссылку.
Да, никак.
Хоть ссы в глаза, все божья роса.

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0
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Виктор Исаков

Я и смотрю, что тебе нормально нассали, что в топике про бершку и зару, благодаришь за ссылку про H&M))

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0
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ЛЕВ МАНЬЕР

не верю что в германии столько шмоток берут. Они там ходят по 3 года в отном и том же. По крайней мере все мои знакомые )))

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Виктор Исаков

Кстати, да. Это инфа про H&M. Как там написали выше, хороший фактчекинг(нет)

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Anton Salimov

Да какая разница, хм или Зара, учитывая существование Китайского рынка, Европы и штатов только, какие могут быть 50%, ну это вообще уровень вот такую хуйню сказать и ещё цепляется что бренд не тот.

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0
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Murat Oshroev

Доля России 8% от глобальных продаж. Никакой половины там нет

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3
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Рыжий волк

было по курсу 75)))

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3
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Murat Oshroev

Именно )

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Vladimir Chigak

Для индитекс россия - не крупный рынок. около 2,5-5% от продаж ,если смотреть 2020 и неполный 2021 год.
Их хватит очень надолго, т.к. выбытие такого объёма они легко сгладят. у них очень высокий запас по марже + активно снимаются ковид-ограничения на основных - западных рынках.

А вот наоборот - индитекс для России - как раз один из лидеров одёжного ритейла. Но опять же, одёжный рынок в РФ как и в других странах сильно фрагментирован, и место на рынке заполнится.

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1
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Евгений Кузнецов

Мне кажется рептилойдам все равно.

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0
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LuNature

Потекла моча по трубам!

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6
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М i кола

Когда уже мои иностранные конкуренты закроются в России? Жду не дождусь новости, когда можно будет занять их место. У меня таких инвестиций не было, чтобы переплюнуть их "при жизни".

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–6
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Евгений Яковлев

Только так мы и умеем конкуренцию выигрывать. Классика! :]

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8
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ЛЕВ МАНЬЕР

капитализм - власть капитала, читаем Маркса. При равных условиях выигрывает тот, у кого больше денег. А сегодня шанс свой капитал накопить ;-)

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0
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Владимир С

а только вчера на кассах в MD в Атриуем говорили, что МЫ НЕ ЗАКРОЕМСЯ!

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1
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Дмитрий Милюков

Вы бы еще уборщиц спросили )

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4
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Adam Christ

Весна близко, соберем листики и будем шить себе одежду из них :D

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2
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Алина

Российские производители тоже делают качественный пошив и современные модели и это не фабрики, а ИПшники со своими брендами.
Ивановские ИПшники, например, шили текстиль для той же Икеи. Поэтому никакой печали нет

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0
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Dmitriy Lobanov

Только вот что бы делать качественный пошив, нужна качественная ткань и качественные нитки, а со временем и качественное оборудование заменить нужно будет

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3
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Vladimir Chigak

Добавьте к этому кризис рынка труда в швейке, который начался ещё весной 2020-го и сейчас только усугубился.

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0
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Мурад Муртазалиев

Ткань
Станки
Запчасти

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0
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Podkuiko Vladislav

Да здравствуют штаны большевичка и обувь скороход, из-за которой у большинства населения плоскостопие, что с лицом модники?

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1
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Влад

Остин и Глория щас цены вздернут 😳

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0
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Василий Степанофф

ТВОЕ откроет тыщи магазинов в том числе в ЦУМе

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2
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Konstantin Kortava

«Большевичка» - жди нас!

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0
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Constantine Kiselev

кстати, 20 лет назад у меня был костюм Большевичка. Не хуже хугобосса. правда, может просто бирки перешили.

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1
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Иван Иванович

Да здравствует ивановский текстиль

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Murat Oshroev

К сожалению, основной рынок производства хлопка Техас, США, а основной продавец находится в Швейцарии.

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1
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Иван Иванович

Производство хлопка по годам (FAOSTAT)
тыс. тонн.
Страна 1985 1995 2005
Китай 4147 4768 5700
США 2924 3897 5164
Индия 1484 2186 2475
Пакистан 1217 1802 2122
Узбекистан 1265 1250
Бразилия 943 479 1196
Турция 518 851 800
Австралия 267 421 578
Греция 168 433 359
Сирия 170 216 331
Есть Китай, Индия, Пакистан.

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0
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Nice Man

Рубли с продаж оборачиваете в зарплаты сотрудникам, и все. Возите и переводите через Казахстан.

Диванный онолетек пришёл))

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MadRat96

И что теперь Валакасу и Даниле делать?

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Дмитрий Аверин

В лаптях и кокошниках скрепы лучше прокачиваются

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0
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Alexandr Shkuriin

Смешные цены если не закроют то уже хорошо. Будем в брендовых шмотках гонять. Тем более и пиратство разрешили, реплика Теперь это тренд.

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Игорь Сазонов

-9 к рабочих мест 🙁

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Николай Смирнов

Хожу в вещах российского пошива. По качеству намного лучше Зары. Не понимаю паники. Проблемы могут быть только с сырьем.

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Константин Макарец

Пиздилка за чиносы будет ?

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Жорик

Россияне слишком переоценивают значимость своего рынка, лучше потерять 8,5% прибыли, чем продолжить бизнес в РФ и потерять еще больше из-за токсичности.

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TNT Race

Расцвет Садоводной Империи

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Евгений Кузнецов

Нужно вводить санкции кто «временно закрывается» и «сваливает». Чтобы когда все будет хорошо - взять гос пошлину в лярд рублей со всех и пустить на благие дела, в инфроструктуру и развитие собственного бизнеса.

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–2
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ЛЕВ МАНЬЕР

надо бабки потаниных не на шлюх тратить, а на развитие микроэлектроники

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