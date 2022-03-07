Торговля
Татьяна Афанасьева

«Какое неудачное время, чтобы быть американцем по имени Борис» Статьи редакции

Предпринимателя Бориса Йордана — председателя правления американского производителя каннабиса Curaleaf — подозревают в связях с Россией. Сам он гордо заявляет, что патриот США. Почему Йордану приходится оправдываться — в пересказе Forbes.

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Источник: Bloomberg

На фоне конфликта в Украине одного из крупнейших производителей каннабиса в США Curaleaf стали подозревать в связях с российским правительством. Об этом акционерам фирмы напомнили пользователи Twitter и Reddit. По их словам, Curaleaf — «российская компания», за которой «стоят местные олигархи».

Из-за этого цена на акции производителя упала на 30%: 21 февраля 2022 года они стоили по $8,5 за штуку, а 4 марта — уже $6. При этом раньше стоимость бумаг росла: например, 16 февраля она поднялась до $8,9, хотя ещё 1 февраля составляла $7,6. «Сейчас неудачное время, чтобы быть американцем по имени Борис», — пишет Forbes.

Мне не привыкать. Я уже сталкивался с подобным в детстве, когда рос в США. Представьте, какого это — быть ребёнком с именем Борис в разгар холодной войны.

Борис Йордан
председатель правления Curaleaf

Бабушки и дедушки Йордана — выходцы из России и Украины. Но сам он родился в Нью-Йорке в 1966 году. Там предприниматель получил американское гражданство и окончил экономический факультет Нью-Йоркского университета. В 1987 году устроился аналитиком в инвестфирму Kidder Peabody, а спустя два года занял пост вице-президента лизинговой компании GPA Capital.

В Россию Йордан уехал уже в 1990-х, чтобы возглавить местное инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse — First Boston — и некоторое время развивал в стране бизнес:

  • В 1995 году вместе с четырьмя партнёрами основал инвестиционный фонд «Ренессанс Групп».
  • В 1997 году стал президентом банковской группы «МФК-Ренессанс».
  • В 1997-1998 годах председательствовал в нефтяной компании «Сиданко».
  • В 1999-м возглавил финансово-промышленную группу «Спутник».
  • С 2001 по 2003 год занимал пост гендиректора телеканала НТВ.
  • В 2006 году стал президентом группы «Ренессанс Страхование».

В США Йордан вернулся в 2012-м и через год купил 35% акций Curaleaf, которая тогда называлась PalliaTech. Так что фирма действительно американская, пишет Forbes. Возможно, всё дело в том, что с Россией в ней связан не только Йордан.

Второй крупнейший инвестор Curaleaf Андрей Блох — бывший президент «Сибнефти» и в прошлом акционер продовольственной компании «Юнимилк». А ещё у него два гражданства — России и США. К Curaleaf Блох присоединился в 2017 году, когда та выкупила принадлежащего ему производителя каннабиса House of Herbs.

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После начала «военной операции» Curaleaf пришлось выпустить пресс-релиз: объяснить, что компания зарегистрирована в Америке, а Йордан и Блох — граждане США и не могут попасть под санкции. «Сейчас рискует пострадать только наша репутация», — пояснил Йордан.

Правда, по словам директора ассоциации специалистов по санкциями Саскии Ритбрук, ограничения американского правительства могут коснуться в том числе и граждан США. Такие прецеденты уже были.

Йордан называет себя с Блохом «патриотами Америки» и уверен, что критика в адрес компании проплачена. Кто-то просто хочет обвалить стоимость акций Curaleaf, считает он. А сооснователь инвестиционного фонда Poseidon Asset Management Морган Пакшия и вовсе называет такую информационную кампанию против Curaleaf ксенофобией.

Люди быстро подхватили антироссийские настроения, не спрашивая, правдивы ли слухи. Из-за этого упала цена на бумаги. Йордан, конечно, ситуацию пояснил, но компания уже пострадала. Социальные сети — мощный инструмент, который может стать оружием против бизнеса.

Морган Пакшия
сооснователь фонда Poseidon Asset Management

#днрилнр #йордан

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