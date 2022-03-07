«Какое неудачное время, чтобы быть американцем по имени Борис» Статьи редакции
Предпринимателя Бориса Йордана — председателя правления американского производителя каннабиса Curaleaf — подозревают в связях с Россией. Сам он гордо заявляет, что патриот США. Почему Йордану приходится оправдываться — в пересказе Forbes.
На фоне конфликта в Украине одного из крупнейших производителей каннабиса в США Curaleaf стали подозревать в связях с российским правительством. Об этом акционерам фирмы напомнили пользователи Twitter и Reddit. По их словам, Curaleaf — «российская компания», за которой «стоят местные олигархи».
Из-за этого цена на акции производителя упала на 30%: 21 февраля 2022 года они стоили по $8,5 за штуку, а 4 марта — уже $6. При этом раньше стоимость бумаг росла: например, 16 февраля она поднялась до $8,9, хотя ещё 1 февраля составляла $7,6. «Сейчас неудачное время, чтобы быть американцем по имени Борис», — пишет Forbes.
Бабушки и дедушки Йордана — выходцы из России и Украины. Но сам он родился в Нью-Йорке в 1966 году. Там предприниматель получил американское гражданство и окончил экономический факультет Нью-Йоркского университета. В 1987 году устроился аналитиком в инвестфирму Kidder Peabody, а спустя два года занял пост вице-президента лизинговой компании GPA Capital.
В Россию Йордан уехал уже в 1990-х, чтобы возглавить местное инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse — First Boston — и некоторое время развивал в стране бизнес:
- В 1995 году вместе с четырьмя партнёрами основал инвестиционный фонд «Ренессанс Групп».
- В 1997 году стал президентом банковской группы «МФК-Ренессанс».
- В 1997-1998 годах председательствовал в нефтяной компании «Сиданко».
- В 1999-м возглавил финансово-промышленную группу «Спутник».
- С 2001 по 2003 год занимал пост гендиректора телеканала НТВ.
- В 2006 году стал президентом группы «Ренессанс Страхование».
В США Йордан вернулся в 2012-м и через год купил 35% акций Curaleaf, которая тогда называлась PalliaTech. Так что фирма действительно американская, пишет Forbes. Возможно, всё дело в том, что с Россией в ней связан не только Йордан.
Второй крупнейший инвестор Curaleaf Андрей Блох — бывший президент «Сибнефти» и в прошлом акционер продовольственной компании «Юнимилк». А ещё у него два гражданства — России и США. К Curaleaf Блох присоединился в 2017 году, когда та выкупила принадлежащего ему производителя каннабиса House of Herbs.
После начала «военной операции» Curaleaf пришлось выпустить пресс-релиз: объяснить, что компания зарегистрирована в Америке, а Йордан и Блох — граждане США и не могут попасть под санкции. «Сейчас рискует пострадать только наша репутация», — пояснил Йордан.
Правда, по словам директора ассоциации специалистов по санкциями Саскии Ритбрук, ограничения американского правительства могут коснуться в том числе и граждан США. Такие прецеденты уже были.
Йордан называет себя с Блохом «патриотами Америки» и уверен, что критика в адрес компании проплачена. Кто-то просто хочет обвалить стоимость акций Curaleaf, считает он. А сооснователь инвестиционного фонда Poseidon Asset Management Морган Пакшия и вовсе называет такую информационную кампанию против Curaleaf ксенофобией.
13 сентября 2019 года я приобрела билет на концерт Ghostemane. Он должен был состояться 14 апреля 2020 года в клубе Морзе. Группа встречи: Ghostemane / 28 сентября 2021 / ОТМЕНА. Организатор: POP FARM. 9 февраля 2020 года я также со своей карты оплатила билет для моей подруги. Общая сумма покупки составила 8 800 руб.
DTF пишет, что пока оплату можно провести при помощи подарочной карты, которую нужно активировать через специального бота на сайте Spotify.
Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.