Сеть строительных магазинов OBI прекратит работу в России Статьи редакции
У компании «нет другого выхода».
Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о прекращении деятельности в России. В заявлении компании для Baumarkt Manager говорится, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий в Украине.
OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».
Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.
Через 2-4 месяца мы увидим сотни тысяч безработных, которые будут демпинговать цены на труд трудоустроенным гражданам.
Но аполитичных это конечно же не коснётся.
Закрывали сети магазинов, например спар. Много ты этого видел? В курсе был, что десятки тысяч остались без работы? Что ты истеришь?
Действительно, моя страна (а точнее маленькая кучка людей) пробивает очередное дно, и пробив очередное дно всегда кажется «ну это точно дно, ниже УЖЕ некуда», ох как я ошибался..
Давайте выть на каждом углу, это ведь реально помогает, вместо поиска решения проблемы.
Вы предлагаете вариант с табакеркой? Тут ещё доступ к телу нужен, увы...
У нас официально от ковида умерло 400тыс человек, не видно было такой паники как увольнение 5000 человек. Если откинуть нормы морали то у нас освободилось еще много рабочих мест.
Во-первых, не 5000 тыс, а под миллион будет уже скоро. А во-вторых, " если откинуть нормы морали", то 400 тыс. умерших от ковида есть не просят
Они как будто из бюджета сосали деньги, а не платили налоги. Или вы думаете это все бюджетники откинулись только?
Да и тут как бы вообще не понять, то до этого все переживали, что нет рабочих рук и не найти человека, то теперь переживают что их много.
То есть не прекращаешь.
Дай я тебя успокою немного. Их поощадь займут другие магазины, новые или старые. Появятся рабочие места. На улицу их просто не выкинут, их уволят как положено, денег дадут, пару месяцев протянут, пока не откроются новые.
Теперь спокойнее стало? Драматизировать не надо, это точно не та сфера, где нет заменителя.
Надеюсь, ты проведёшь сегодня праздник спокойно, не накручивая себя без повода.
Расскажи, куда пойдет большинство или все из сфер авиаперевозок, автосалонов, туризма, иностранных представительств?
Мы, например, про строительные, продуктовые, одежды магазины говорим, а ты о чём? Постом ошибся?
Если не теже, пож другим названием
Слушай, реально помогает, спасибо.
Да он зареган 6 марта 2022. Тут ботва с 24 февраля регается ток в путь. Но он чем-то прав. Одно дело 1 сеть -4-5000 человек, другое дело, что не только они. В Икеа 15000 сотрудников, в Адидасе более 20000. Уходят 15-20 компаний, а это более 200 тысяч сотрудников. Если ушедшие компании не национализируют(помещения, производства) в ближайшее время, то привет 90е точно будет, когда светануть мобилой на улице, равно потерять её.
Ну та же Икеа держит сотрудников до мая.
Как я и говорил, всем интересно только на фоне военных действий.
Много чего закрывалось, и погромы даже были(напримере, спар), ну и? Кому интересно было?) Открылся евроспар. А на их площади в течение месяца, двух же открылись новые магазины.
У нас есть кому одежду поставлять, откроются новые магазины. Это не производство создать, это привезти товар и кассу)
Сейчас уже который год закрываются магазины и на их месте другие не задаются.
Посмотрите сколько сейчас аренды коммерческой висит - а раньше на эти места была очередь.
В ТЦ - дела тоже идут так себе.
А такие компании как Оби в России не кому заменить. Точнее есть - но эти люди зарабатывают на другом.
В 90е мобильный был как оружие. К человеку с телефоном было опасно подходить :)
Автосалоны, заводы... В этот раз все будет по другому
Когда кто-то уходит с рынка, его место тут же занимается другим участником рынка. Большая часть работников чаще всего просто переходит под новую структуру.
Это если рынок остается.
Сотни тысяч уже сейчас под угрозой потери работы, а через 4 месяца их могут быть миллионы.
А через 8 месяцев миллиарды.
Еще 5к пособий по безработице подъехали.
Утро уже начинается не с кофе.
Мы прям в очереди стояли в оби) я там 2 раза была и то, розы весной покупала по дешёвке. Сегодня размещала новости, какие компании ушли из России, я 3/4 из них даже не знаю, а большинство из них, на их товары у людей просто нет денег. Карсберг пиво ушёл, в магазин зайти, от количества марок пива глаза разбегаются, прямо трагедия.
Вы просто не понимаете, как это происходит. Два-три месяца всё движется по инерции, как будто ничего не произошло. А потом бац- и вы записываетесь в очередь за стиральным порошком.
Погодите, молодой человек, Вы, сначала обождите, пока все льготники, "мазанные" и прочие люди получат это импортное чудо, а потом записывайтесь!
А если без шуток, тётка рассказывала, что при СССР, было нормой ждать подключение телефона в районе 2ух лет.
Коротко о себе: зовут Оксана, любитель пива)))
Оксана видимо не в курсе, что карлсберг производит не только карлсберг, но даже Балтику и ещё пару десятков марок пива. Так что изобилие на полках скоро превратится в тыкву.
Балтика производит Карлсберг, а не наоборот.
А так на самом деле знающие люди знали, что Карлсберг - это "Балтика семёрка".
Вчера в баре сидел у площади восстания. Пил, пил, пил, не кончалось у них пиво)
А вот в пиццерии рядом, представляете тесто закончилось. Вот я хохотнул с этого, никогда такого не видел))
Как это? Если не ошибаюсь, видел его постоянно по скидкам в районе 40 рублей.
Что людям теперь пить за 50? Это же меньше купить)
Вы можете не знать бренды. Может быть у вас включен режим - "моя хата с краю". Но в магазинах и на производствах работает много наших людей. Если они работали до этого, но вы или другой не покупали это не означает, что вообще они в ноль работали все время в РФ.
Ну не дураки ли)Как и прочие рубят сук на котором сидят))Нигде,как только в России ,а ещё и в сезон они доход смогут иметь.А свято место пусто не бывает и эта ниша быстро заполниться теми кто поумнее и посмелее.)))
Может мне кто-то объяснить как эти десятки ниш так быстро заполнятся при условии падения спроса, падения рубля, многими людьми которые остались без работы, плохими условиями для кредитов и проблем с импортом/поставками?
И роста цен. В октябре взяла 170 листов осб 3 9мм на дом по 630 на низах.
Вчера азяла 7 листов осб3 12 мм по 1090р на пригородной ярмарке (по распродаже) при средней по рынку (Нижний Новгород) 1250р. А доходы сократились ниже плинтуса. Работаем просто ради работы.
По моим наблюдениям покупают только еду.
Никто не сможет это объяснить, только чудом если. Путин же фартовый, вот и разрулится как то все
Не, я конечно понимаю оптимисм, понимаю что были бы 1-2 ниши, то не критично, но тут прям массовый отток всего: людей, денег, поставок. Для замены уйдут много ресурсов но даже так не думаю что удастся всё заменить
Конечно нет. Когда кто-то начинает радоваться, как быстро мы найдём замену, или начнём открывать свои производства, это вызывает не просто недоумение. Если не очевидно очевидное, это какие-то нарушения с процессом мышления.
Ничего не заполнится быстро, что можно у нас производить - уже производится.
К примеру, ушел крупный игрок на рынке, все его покупатели перераспределяться на других игроков, которые остались, увеличив им оборот и прибыль, и тем самым долю на рынке.
Петрович потирает руки и выбирает остров для покупки рядом с Джоли
На самом деле надо закрыться и прекратить поставки брендам которые производят продукцию для женщин. Тогда эти бабы своим генералам все мозги вытрахают все с дочурками
Так сколько уже Прад и Луи Витонов закрылось
Мало. Косметика, украшения, средства гигиены.
Свекла то есть, будут ею мазаться
Странная история. Леруа вот не собираются. Думаю, просто на их месте откроются...
Днем ранее.
"Странная история про закрытие Икеа. Obi вот не собираются."
Откуда инфа что не собираются?
"Le Figaro: Макрон рекомендовал французским компаниям не спешить с уходом из России"
Макрон хочет усидеть на двух стульях.
Посмотрим.....через час))))
в нынешних днях надо понимать "Не собирается сейчас/пока что" а в будущем как знать...
Такими темпами, скоро черкизон восстанет из пепла
Черкизон сейчас Садоводом называется
Это фейк, нам нужен оригинал
Если не с чем будет сравнить то и проблемы такой не будет уже)
А там и Луи витоны, и гуси, и все эти ваши макиты будут
Их место с удовольствием займут другие сети.
Да, конечно, когда смогут завести стройматериалы для постройки помещения, тот же товар на полки, найти лишние инвестиции на все эти дела при рейтинге ССС или уже ниже.
Да, будет много, очень много желающих занять их место. Однозначно, завтра уже начнут строить.
Будет не один большой гипермаркет который выдавил всех мелких, а появится опять много мелких продавцов для которых не нужен большой ангар. Все это уже было. Тем более пандемия помогла приучить людей к покупкам онлайн, а складов с которых можно доставлять у нас много.
Главный вопрос в том, где эти мелкие склады будут брать товар?
Какая у них будет наценка?
А САМЫЙ главный вопрос, не имея достаточного капитала и админ ресурса, как вообще товар даже из "дружественного" Китая привозить?
Ладно, еще 1 вопрос, я правильно понял, Вы предлагаете привозить листы гипсокартона, шпаклёвки и другие базовые вещи по почте? Это сколько же будет стоить логистика?
Почти все строительные материалы производятся у нас в России уже давно. Какой почтой? Все как и раньше доставляется с задов российских до вашего города, а дальше развозится клиентов. Вы если покупали что то больше одной кисточки - уже знали бы как это работает.
Молотки и пилы «почти все» не производятся, а стройматериалы «почти все» производятся. Не всё так однозначно, да? С праздником четвёртого дня регистрации кстати.
И молотки и пилы производятся, возможно в вашем депрессивном мире этой информации нет места.
Мой «депрессивный мир» - это россия, ботик ты мой.
Ваш депрессивный мир в у вас в голове, раз у вас все кто не согласен с вашей точкой зрение - боты.
Почти все эти строительные материалы производятся на импортном оборудование.
Все эти материалы привозят на импортном транспорте.
Все эти материалы будут становиться хуже по качеству, ввиду отсутствия конкуренции и с целью получения большей прибыли.
Цепочку можно до бесконечности продолжать, смысл понятен.
Вы если выйдете немного из состояния "всепропащего мира" то поймете, что станки прямо сейчас не перестанут работать как и машины которые доставляют грузы. Возможно у вас есть машина времени и вы уже посмотрели дальше, что китайцы нам перестанут поставлять через полгода станки или машины.
Да, рынки уличные откроются и у пешеходных переходов будут толпы что то пытаться продать
Мы сейчас о строительных магазинах или о хламе из дома?
Кто нибудь считал количество людей на минималке или на пособия из-за последних событий?
200-300к уже есть?
Интересно, сколько еще будет из обрушения цепочек связанных с этими компаниями... даже трудно представить.
Страх в армии и росгвардии растет как и злоба и решимость у населения. Безмоглостью и деградацией элит сама создается многочисленная, хорошо мотивированная армия должников/банкротов. Вооруженным поджигами, коктелями, брусчаткой и дубьем, неотличимые от прохожих, равномерно распределены по всей России, как иезуиты по миру и ждут триггерного события.
Месть народная будет кровая и беспощадная. Полыхнет все, что может полыхать. Этого уже по моему мнению не миновать.
Да не, на другой стороне 20 лет пропаганды, россияне будут терпеть и сплотятся вокруг крепкого лидера, политика и бойца.
Компании ж тоже не просто так уходят, вероятно там есть прогнозы к тенденции движение властей к СССР 2.0, им в любой случае тогда не получится вести бизнес в такой ситуации. Железный занавес, чебурнет, мобилизация, парады во славу путина, культ личности и т.д.
Светлана, Вам срочно нужен броневик!
Хотя, в целом, я согласен)
Не поможет (хорошо горит). А вот самодельный огнемет и ставни на окна уже нужно комстролить.
Как говорит Демура "тушенка и патроны"
Либо пропаганда + запугивание + насилие победят и люди смирятся. Затянут пояса на благо родины, огородом питаться станут
А коммуналку и налоги молодым горошком не принимают.
Оби закрывается, Леруа приготовится!
Петрович ликует!
Чему ликовать, если у людей скороне не будет денег на покупку.
Россия богатая страна, а в истории когда мировые бренды уходят, есть свои плюсы, сможем выровнять конкуренцию, начать развивать производство, но самое главное нужно развивать свой человеческий капитал. Наконец ВВП понял что запад держит его за лоха и Россия в западном мире нахрен не нужна
Развивать человеческий капитал при нынешней массовой миграции хороших кадров?
Ну миграция была, а сейчас запад показал, своё нацистское русофобское мурло, мне кажется даже самому отъявленному прозападному толерасту понятно что запад не делает исключений и ненавидит всех русских
Странно, на сколько видел ит компании которые уходят из рф переводят организуют рилокейт для сотрудников, да и в чатах с ит многие говорят что ушли/готовятся уйти из рф
Несомненно есть в мире локации где не только работать, но и жить кому-то приятно, но суть остаётся прежней, мы русские и запад ясно дал понять, что не разделяет русских, и ненавидит всех!
Видел релокейт в Армению, Казахстан, Бали и тд, но уровень жизни в этих странах гораздо ниже чем в той же Москве, климатические условия поприятней не спорю, но это явление скорее модный тренд, чем что то постоянное.Многие русские пожив заграницей просто разочаровываются в ней, бросают все и возвращаются в РФ
К сожалению отъявленные прозападные толерасты это жители крупных городов, образованные и профессиональные люди. И они не рассуждают такими терминами, как вы озвучиваете
Неукаждого хватит сил и терпения координально сменить общество, разница русских и западных людей слишком большая, многие русские уехав на запад разочаровываются в нем и возвращаются
Многие живут в своём русском мирке, переехав за границу. Если вас много и социальные связи остаются, то это сильно облегчает жизнь. Украинцы например довольно успешно строят коммьюнити в разных странах, взаимопомощь, покупают товары и услуги у своих же.
У русских такого нет. У большинства загранпаспорта то нет. Ехать некуда большинству. Уедут самые молодые, талантливые и перспективные. Ещё один виток отрицательного отбора в России
Да большинство сьездит в Египет или ту же Турцию, и понимают что в гостях хорошо, а дома лучше! Много кто вернулся из-за границы кто там долго жил, и вернулся на ПМЖ в Россию.
Скажите, пожалуйста, Вы жили до перестройки? Может, в школе на УПК ездили или диплом какой завалялся, были у Вас базисные понятия экономики?
Просто Вы когда так говорите "бренды уходят - сможем выровнять конкуренцию", неужели Вы не думаете, что может остаться только монополия, как было раньше, и она будет диктовать цены (по праву)?
Вы как-то хотите и рыночную экономику сохранить (без плановой) и "конкуренцию выровнять". А конкуренции может и не стать.
Я был в Крыму, который 8 лет под санкциями. И какого было мое удивление когда на обычной заправке я обнаружил коллаборацию Макдональдса и KFC, притом несмотря на то что бургеры выглядели как обыкновенный копипаст, но по вкусу это было гораздо лучше оригинального мака. И свои аналоги Леруа Мерлен, Оби там есть, и даже реселлеры Икеи, так что за шмотки, общепит и бытовые услуги я вообще не переживаю, производить одежду уровня Зара может кто угодно, как и торговать диванами, шуруповёртами, просто нужно дать время и создать условия.
Я больше переживаю чтоб не запретили импорт рентгенаппаратов, тамографов и прочей сложной техники. Авто и смартфоны не в счёт.
Ой, ваша правда, медоборудование сейчас висит на мышкиной слёзке, как и лекарства даже под заказ.
Вот я и говорю, без гуси,прада, и вечно ломающихся Ауди мы переживём, а вот без современного мед оборудования, это уже будет серьѣзно
Производство развивают в спокойные времена, а не с шампуром в жопе и при полнейшем отсутствии менеджмента и средств финанасовых и технологических
Старик Хатабыч – выручай!!!!
Ого, он ещё жив?
Помнишь я рекомендовал прочитать 1984, теперь можешь не читать, теперь это реальность)
Наверное он о строительном магазине Старик Хоттабыч. В Самаре такой был. В своё время очень известный магазин.
Там вроде ковры только продавливались
Как же мне захотелось обратно в ту эпоху... 🥺 Опять ребёнком...
Да здравствуют строительные рынки!
Позавчера сделал заказ с доставкой на 12 марта, перезвонили и подтвердили. Вчера уже не работал их сайт. Прикольно))
Да, сайт их тоже вчера не смог открыть. Приложение норм функционирует. Сам жду заказ на 15 марта. Ваш заказ на 12 в тыкву уже превратился, получается?
Хз. Сайт не работает. На звонки отвечает только робот, сотрудники не берут. Не вижу смысла уже. Закажу в другом магазине
Это прекрасно. Поляна для бизнеса сама собой расчищается
Ура
Леруа и прочие с долей выручки в России овер 20% останутся. В толпе идиотов всегда найдутся разумные люди.
Скажите честно, вас же на самом деле Леруа Мерлен задавил? Гордыня не позволяет этого признать?
Сейчас самый сезон начинается
Шла вторая неделя акции неслыханной дискриминации по паспорту...
Да, сайт их тоже вчера не смог открыть. Приложение норм функционирует. Сам жду заказ на 15 марта. Ваш заказ на 12 в тыкву уже превратился, получается?
Что ни день то новые компании объявляют об уходе
Будто сговорились!
Я не удивлюсь если ОБИ в России продадут Леруа Мерлен. Но тогда будет как с Караутой пол года простоя пока новый ремонт будут делать.
Основная причина закрытия любого бизнеса - это не выдержали конкуренцию. Даже если точно такого же продукта на рынке нет, но есть аналоги.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы при закрытии бизнеса говорили, что они не выдержали конкуренцию? Обычно находят множество других причин.
В России мало кто может устоять против Леруа Мерлен. В России есть, наверное, единственный достойный конкурент Леруа - это Петрович. Остальные не в состоянии долго удержаться на строительном рынке.
OBI уходит, потому что явно не сможет выдержать конкурентную войну с Леруа.
Какая разница? Будет условный Петрович / Дмовой / Вимос / etc со своим дешевым хламом вместо дешевого хлама "Obi".
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
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