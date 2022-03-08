Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о прекращении деятельности в России. В заявлении компании для Baumarkt Manager говорится , что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий в Украине.

OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.