Торговля
TJ

Сеть строительных магазинов OBI прекратит работу в России Статьи редакции

У компании «нет другого выхода».

Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о прекращении деятельности в России. В заявлении компании для Baumarkt Manager говорится, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий в Украине.

OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.

#новость #obi #днрилнр

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115 комментариев
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Big Boss

Через 2-4 месяца мы увидим сотни тысяч безработных, которые будут демпинговать цены на труд трудоустроенным гражданам.

Но аполитичных это конечно же не коснётся.

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31
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Alexey

Закрывали сети магазинов, например спар. Много ты этого видел? В курсе был, что десятки тысяч остались без работы? Что ты истеришь?

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0
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Big Boss

Действительно, моя страна (а точнее маленькая кучка людей) пробивает очередное дно, и пробив очередное дно всегда кажется «ну это точно дно, ниже УЖЕ некуда», ох как я ошибался..

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3
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Заходил вчера

Давайте выть на каждом углу, это ведь реально помогает, вместо поиска решения проблемы.

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Oleg Major

Вы предлагаете вариант с табакеркой? Тут ещё доступ к телу нужен, увы...

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2
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Заходил вчера

У нас официально от ковида умерло 400тыс человек, не видно было такой паники как увольнение 5000 человек. Если откинуть нормы морали то у нас освободилось еще много рабочих мест.

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Oleg Major

Во-первых, не 5000 тыс, а под миллион будет уже скоро. А во-вторых, " если откинуть нормы морали", то 400 тыс. умерших от ковида есть не просят

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Заходил вчера

Они как будто из бюджета сосали деньги, а не платили налоги. Или вы думаете это все бюджетники откинулись только?

Да и тут как бы вообще не понять, то до этого все переживали, что нет рабочих рук и не найти человека, то теперь переживают что их много.

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0
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Alexey

То есть не прекращаешь.
Дай я тебя успокою немного. Их поощадь займут другие магазины, новые или старые. Появятся рабочие места. На улицу их просто не выкинут, их уволят как положено, денег дадут, пару месяцев протянут, пока не откроются новые.
Теперь спокойнее стало? Драматизировать не надо, это точно не та сфера, где нет заменителя.
Надеюсь, ты проведёшь сегодня праздник спокойно, не накручивая себя без повода.

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Антон Баринов

Расскажи, куда пойдет большинство или все из сфер авиаперевозок, автосалонов, туризма, иностранных представительств?

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2
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Alexey

Мы, например, про строительные, продуктовые, одежды магазины говорим, а ты о чём? Постом ошибся?

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1
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Оксана Баланова

Если не теже, пож другим названием

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2
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Николь Снегова

Слушай, реально помогает, спасибо.

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Иван Иванович

Да он зареган 6 марта 2022. Тут ботва с 24 февраля регается ток в путь. Но он чем-то прав. Одно дело 1 сеть -4-5000 человек, другое дело, что не только они. В Икеа 15000 сотрудников, в Адидасе более 20000. Уходят 15-20 компаний, а это более 200 тысяч сотрудников. Если ушедшие компании не национализируют(помещения, производства) в ближайшее время, то привет 90е точно будет, когда светануть мобилой на улице, равно потерять её.
Ну та же Икеа держит сотрудников до мая.

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2
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Alexey

Как я и говорил, всем интересно только на фоне военных действий.
Много чего закрывалось, и погромы даже были(напримере, спар), ну и? Кому интересно было?) Открылся евроспар. А на их площади в течение месяца, двух же открылись новые магазины.
У нас есть кому одежду поставлять, откроются новые магазины. Это не производство создать, это привезти товар и кассу)

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2
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Александр

Сейчас уже который год закрываются магазины и на их месте другие не задаются.
Посмотрите сколько сейчас аренды коммерческой висит - а раньше на эти места была очередь.
В ТЦ - дела тоже идут так себе.
А такие компании как Оби в России не кому заменить. Точнее есть - но эти люди зарабатывают на другом.

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0
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Даниил

В 90е мобильный был как оружие. К человеку с телефоном было опасно подходить :)

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Александр Еремин

Автосалоны, заводы... В этот раз все будет по другому

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0
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Игорь Пыхтин

Когда кто-то уходит с рынка, его место тут же занимается другим участником рынка. Большая часть работников чаще всего просто переходит под новую структуру.

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0
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Sergey Skrebnev

Это если рынок остается.

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11
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Сам Такой

Сотни тысяч уже сейчас под угрозой потери работы, а через 4 месяца их могут быть миллионы.

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2
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Alexey

А через 8 месяцев миллиарды.

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0
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Ржавая вилка

Еще 5к пособий по безработице подъехали.
Утро уже начинается не с кофе.

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12
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Оксана Баланова

Мы прям в очереди стояли в оби) я там 2 раза была и то, розы весной покупала по дешёвке. Сегодня размещала новости, какие компании ушли из России, я 3/4 из них даже не знаю, а большинство из них, на их товары у людей просто нет денег. Карсберг пиво ушёл, в магазин зайти, от количества марок пива глаза разбегаются, прямо трагедия.

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4
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Uuno Turhopuru

Вы просто не понимаете, как это происходит. Два-три месяца всё движется по инерции, как будто ничего не произошло. А потом бац- и вы записываетесь в очередь за стиральным порошком.

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12
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Ржавая вилка

Погодите, молодой человек, Вы, сначала обождите, пока все льготники, "мазанные" и прочие люди получат это импортное чудо, а потом записывайтесь!
А если без шуток, тётка рассказывала, что при СССР, было нормой ждать подключение телефона в районе 2ух лет.

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0
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Ржавая вилка

Коротко о себе: зовут Оксана, любитель пива)))

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0
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Алексей Кочергин

Оксана видимо не в курсе, что карлсберг производит не только карлсберг, но даже Балтику и ещё пару десятков марок пива. Так что изобилие на полках скоро превратится в тыкву.

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–1
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Askar Samanchiev

Балтика производит Карлсберг, а не наоборот.

А так на самом деле знающие люди знали, что Карлсберг - это "Балтика семёрка".

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1
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Alexey

Вчера в баре сидел у площади восстания. Пил, пил, пил, не кончалось у них пиво)
А вот в пиццерии рядом, представляете тесто закончилось. Вот я хохотнул с этого, никогда такого не видел))

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0
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Alexey

Как это? Если не ошибаюсь, видел его постоянно по скидкам в районе 40 рублей.
Что людям теперь пить за 50? Это же меньше купить)

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0
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Товарищ

Вы можете не знать бренды. Может быть у вас включен режим - "моя хата с краю". Но в магазинах и на производствах работает много наших людей. Если они работали до этого, но вы или другой не покупали это не означает, что вообще они в ноль работали все время в РФ.

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0
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Sterdzhin Jim

Ну не дураки ли)Как и прочие рубят сук на котором сидят))Нигде,как только в России ,а ещё и в сезон они доход смогут иметь.А свято место пусто не бывает и эта ниша быстро заполниться теми кто поумнее и посмелее.)))

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3
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Cristi Pădureac

Может мне кто-то объяснить как эти десятки ниш так быстро заполнятся при условии падения спроса, падения рубля, многими людьми которые остались без работы, плохими условиями для кредитов и проблем с импортом/поставками?

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12
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Светлана Владимирова

И роста цен. В октябре взяла 170 листов осб 3 9мм на дом по 630 на низах.
Вчера азяла 7 листов осб3 12 мм по 1090р на пригородной ярмарке (по распродаже) при средней по рынку (Нижний Новгород) 1250р. А доходы сократились ниже плинтуса. Работаем просто ради работы.
По моим наблюдениям покупают только еду.

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2
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Roman Shar

Никто не сможет это объяснить, только чудом если. Путин же фартовый, вот и разрулится как то все

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0
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Cristi Pădureac

Не, я конечно понимаю оптимисм, понимаю что были бы 1-2 ниши, то не критично, но тут прям массовый отток всего: людей, денег, поставок. Для замены уйдут много ресурсов но даже так не думаю что удастся всё заменить

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2
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Olga RRR

Конечно нет. Когда кто-то начинает радоваться, как быстро мы найдём замену, или начнём открывать свои производства, это вызывает не просто недоумение. Если не очевидно очевидное, это какие-то нарушения с процессом мышления.
Ничего не заполнится быстро, что можно у нас производить - уже производится.

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0
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Paul Beaver

К примеру, ушел крупный игрок на рынке, все его покупатели перераспределяться на других игроков, которые остались, увеличив им оборот и прибыль, и тем самым долю на рынке.

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0
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Alexey

Петрович потирает руки и выбирает остров для покупки рядом с Джоли

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6
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Александр Еремин

На самом деле надо закрыться и прекратить поставки брендам которые производят продукцию для женщин. Тогда эти бабы своим генералам все мозги вытрахают все с дочурками

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4
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Andrey Olenin

Так сколько уже Прад и Луи Витонов закрылось

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0
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Александр Еремин

Мало. Косметика, украшения, средства гигиены.

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0
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Alexey

Свекла то есть, будут ею мазаться

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2
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Игорь Чернов

Странная история. Леруа вот не собираются. Думаю, просто на их месте откроются...

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3
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Vlad Zloy

Днем ранее.
"Странная история про закрытие Икеа. Obi вот не собираются."

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4
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Виктор Ефимов

Откуда инфа что не собираются?

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0
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Михаил Ефименко

"Le Figaro: Макрон рекомендовал французским компаниям не спешить с уходом из России"

Le Figaro: Макрон рекомендовал французским…
Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал представителям крупного французского бизнеса…
www.vedomosti.ru
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3
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Знатный Тролль

Макрон хочет усидеть на двух стульях.

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0
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Михаил Костриков

Посмотрим.....через час))))

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1
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Cristi Pădureac

в нынешних днях надо понимать "Не собирается сейчас/пока что" а в будущем как знать...

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–1
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Allestor Krei

Такими темпами, скоро черкизон восстанет из пепла

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3
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М i кола

Черкизон сейчас Садоводом называется

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4
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Allestor Krei

Это фейк, нам нужен оригинал

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0
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Заходил вчера

Если не с чем будет сравнить то и проблемы такой не будет уже)

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0
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Lexx Sky

А там и Луи витоны, и гуси, и все эти ваши макиты будут

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1
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sse

Их место с удовольствием займут другие сети.

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–1
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Ржавая вилка

Да, конечно, когда смогут завести стройматериалы для постройки помещения, тот же товар на полки, найти лишние инвестиции на все эти дела при рейтинге ССС или уже ниже.
Да, будет много, очень много желающих занять их место. Однозначно, завтра уже начнут строить.

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8
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Заходил вчера

Будет не один большой гипермаркет который выдавил всех мелких, а появится опять много мелких продавцов для которых не нужен большой ангар. Все это уже было. Тем более пандемия помогла приучить людей к покупкам онлайн, а складов с которых можно доставлять у нас много.

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1
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Ржавая вилка

Главный вопрос в том, где эти мелкие склады будут брать товар?
Какая у них будет наценка?
А САМЫЙ главный вопрос, не имея достаточного капитала и админ ресурса, как вообще товар даже из "дружественного" Китая привозить?
Ладно, еще 1 вопрос, я правильно понял, Вы предлагаете привозить листы гипсокартона, шпаклёвки и другие базовые вещи по почте? Это сколько же будет стоить логистика?

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2
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Заходил вчера

Почти все строительные материалы производятся у нас в России уже давно. Какой почтой? Все как и раньше доставляется с задов российских до вашего города, а дальше развозится клиентов. Вы если покупали что то больше одной кисточки - уже знали бы как это работает.

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1
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Αлексей Μихеев

Молотки и пилы «почти все» не производятся, а стройматериалы «почти все» производятся. Не всё так однозначно, да? С праздником четвёртого дня регистрации кстати.

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1
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Заходил вчера

И молотки и пилы производятся, возможно в вашем депрессивном мире этой информации нет места.

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1
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Αлексей Μихеев

Мой «депрессивный мир» - это россия, ботик ты мой.

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2
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Заходил вчера

Ваш депрессивный мир в у вас в голове, раз у вас все кто не согласен с вашей точкой зрение - боты.

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0
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Ржавая вилка

Почти все эти строительные материалы производятся на импортном оборудование.
Все эти материалы привозят на импортном транспорте.
Все эти материалы будут становиться хуже по качеству, ввиду отсутствия конкуренции и с целью получения большей прибыли.
Цепочку можно до бесконечности продолжать, смысл понятен.

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1
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Заходил вчера

Вы если выйдете немного из состояния "всепропащего мира" то поймете, что станки прямо сейчас не перестанут работать как и машины которые доставляют грузы. Возможно у вас есть машина времени и вы уже посмотрели дальше, что китайцы нам перестанут поставлять через полгода станки или машины.

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1
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Roman Shar

Да, рынки уличные откроются и у пешеходных переходов будут толпы что то пытаться продать

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–1
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Ржавая вилка

Мы сейчас о строительных магазинах или о хламе из дома?

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0
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Ржавая вилка

Кто нибудь считал количество людей на минималке или на пособия из-за последних событий?
200-300к уже есть?
Интересно, сколько еще будет из обрушения цепочек связанных с этими компаниями... даже трудно представить.

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3
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Светлана Владимирова

Страх в армии и росгвардии растет как и злоба и решимость у населения. Безмоглостью и деградацией элит сама создается многочисленная, хорошо мотивированная армия должников/банкротов. Вооруженным поджигами, коктелями, брусчаткой и дубьем, неотличимые от прохожих, равномерно распределены по всей России, как иезуиты по миру и ждут триггерного события.
Месть народная будет кровая и беспощадная. Полыхнет все, что может полыхать. Этого уже по моему мнению не миновать.

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–1
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Elendiar

Да не, на другой стороне 20 лет пропаганды, россияне будут терпеть и сплотятся вокруг крепкого лидера, политика и бойца.
Компании ж тоже не просто так уходят, вероятно там есть прогнозы к тенденции движение властей к СССР 2.0, им в любой случае тогда не получится вести бизнес в такой ситуации. Железный занавес, чебурнет, мобилизация, парады во славу путина, культ личности и т.д.

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1
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Ржавая вилка

Светлана, Вам срочно нужен броневик!
Хотя, в целом, я согласен)

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0
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Светлана Владимирова

Не поможет (хорошо горит). А вот самодельный огнемет и ставни на окна уже нужно комстролить.
Как говорит Демура "тушенка и патроны"

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Roman Shar

Либо пропаганда + запугивание + насилие победят и люди смирятся. Затянут пояса на благо родины, огородом питаться станут

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0
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Юности вольная птица

А коммуналку и налоги молодым горошком не принимают.

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iMHO Tech

Оби закрывается, Леруа приготовится!
Петрович ликует!

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evilnw

Чему ликовать, если у людей скороне не будет денег на покупку.

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5
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iMHO Tech

Россия богатая страна, а в истории когда мировые бренды уходят, есть свои плюсы, сможем выровнять конкуренцию, начать развивать производство, но самое главное нужно развивать свой человеческий капитал. Наконец ВВП понял что запад держит его за лоха и Россия в западном мире нахрен не нужна

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1
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Cristi Pădureac

Развивать человеческий капитал при нынешней массовой миграции хороших кадров?

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6
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iMHO Tech

Ну миграция была, а сейчас запад показал, своё нацистское русофобское мурло, мне кажется даже самому отъявленному прозападному толерасту понятно что запад не делает исключений и ненавидит всех русских

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0
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Cristi Pădureac

Странно, на сколько видел ит компании которые уходят из рф переводят организуют рилокейт для сотрудников, да и в чатах с ит многие говорят что ушли/готовятся уйти из рф

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4
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iMHO Tech

Несомненно есть в мире локации где не только работать, но и жить кому-то приятно, но суть остаётся прежней, мы русские и запад ясно дал понять, что не разделяет русских, и ненавидит всех!

Видел релокейт в Армению, Казахстан, Бали и тд, но уровень жизни в этих странах гораздо ниже чем в той же Москве, климатические условия поприятней не спорю, но это явление скорее модный тренд, чем что то постоянное.Многие русские пожив заграницей просто разочаровываются в ней, бросают все и возвращаются в РФ

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1
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Roman Shar

К сожалению отъявленные прозападные толерасты это жители крупных городов, образованные и профессиональные люди. И они не рассуждают такими терминами, как вы озвучиваете

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iMHO Tech

Неукаждого хватит сил и терпения координально сменить общество, разница русских и западных людей слишком большая, многие русские уехав на запад разочаровываются в нем и возвращаются

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0
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Roman Shar

Многие живут в своём русском мирке, переехав за границу. Если вас много и социальные связи остаются, то это сильно облегчает жизнь. Украинцы например довольно успешно строят коммьюнити в разных странах, взаимопомощь, покупают товары и услуги у своих же.
У русских такого нет. У большинства загранпаспорта то нет. Ехать некуда большинству. Уедут самые молодые, талантливые и перспективные. Ещё один виток отрицательного отбора в России

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iMHO Tech

Да большинство сьездит в Египет или ту же Турцию, и понимают что в гостях хорошо, а дома лучше! Много кто вернулся из-за границы кто там долго жил, и вернулся на ПМЖ в Россию.

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0
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Юности вольная птица

Скажите, пожалуйста, Вы жили до перестройки? Может, в школе на УПК ездили или диплом какой завалялся, были у Вас базисные понятия экономики?
Просто Вы когда так говорите "бренды уходят - сможем выровнять конкуренцию", неужели Вы не думаете, что может остаться только монополия, как было раньше, и она будет диктовать цены (по праву)?
Вы как-то хотите и рыночную экономику сохранить (без плановой) и "конкуренцию выровнять". А конкуренции может и не стать.

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2
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iMHO Tech

Я был в Крыму, который 8 лет под санкциями. И какого было мое удивление когда на обычной заправке я обнаружил коллаборацию Макдональдса и KFC, притом несмотря на то что бургеры выглядели как обыкновенный копипаст, но по вкусу это было гораздо лучше оригинального мака. И свои аналоги Леруа Мерлен, Оби там есть, и даже реселлеры Икеи, так что за шмотки, общепит и бытовые услуги я вообще не переживаю, производить одежду уровня Зара может кто угодно, как и торговать диванами, шуруповёртами, просто нужно дать время и создать условия.

Я больше переживаю чтоб не запретили импорт рентгенаппаратов, тамографов и прочей сложной техники. Авто и смартфоны не в счёт.

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0
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Юности вольная птица

Ой, ваша правда, медоборудование сейчас висит на мышкиной слёзке, как и лекарства даже под заказ.

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0
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iMHO Tech

Вот я и говорю, без гуси,прада, и вечно ломающихся Ауди мы переживём, а вот без современного мед оборудования, это уже будет серьѣзно

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0
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Даниил

Производство развивают в спокойные времена, а не с шампуром в жопе и при полнейшем отсутствии менеджмента и средств финанасовых и технологических

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1
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Dennis Gooddeni

Старик Хатабыч – выручай!!!!

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1
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jianku13

Ого, он ещё жив?

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2
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Руслан Кириллов

Помнишь я рекомендовал прочитать 1984, теперь можешь не читать, теперь это реальность)

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0
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М i кола

Наверное он о строительном магазине Старик Хоттабыч. В Самаре такой был. В своё время очень известный магазин.

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1
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Дмитрий Скоромный

Там вроде ковры только продавливались

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0
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Dennis Gooddeni
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3
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М i кола

Как же мне захотелось обратно в ту эпоху... 🥺 Опять ребёнком...

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0
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Роман алиференко

Да здравствуют строительные рынки!

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1
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Михаил Костриков

Позавчера сделал заказ с доставкой на 12 марта, перезвонили и подтвердили. Вчера уже не работал их сайт. Прикольно))

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1
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Pavel Shakhov

Да, сайт их тоже вчера не смог открыть. Приложение норм функционирует. Сам жду заказ на 15 марта. Ваш заказ на 12 в тыкву уже превратился, получается?

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0
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Михаил Костриков

Хз. Сайт не работает. На звонки отвечает только робот, сотрудники не берут. Не вижу смысла уже. Закажу в другом магазине

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0
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Dan

Это прекрасно. Поляна для бизнеса сама собой расчищается

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0
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Roman Shar

Ура

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0
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Dan

Леруа и прочие с долей выручки в России овер 20% останутся. В толпе идиотов всегда найдутся разумные люди.

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0
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М i кола

Скажите честно, вас же на самом деле Леруа Мерлен задавил? Гордыня не позволяет этого признать?

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–1
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Последний Шанс

Сейчас самый сезон начинается

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0
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Vladimir Karmishin

Шла вторая неделя акции неслыханной дискриминации по паспорту...

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0
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Pavel Shakhov

Да, сайт их тоже вчера не смог открыть. Приложение норм функционирует. Сам жду заказ на 15 марта. Ваш заказ на 12 в тыкву уже превратился, получается?

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0
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Арсен Бахметев

Что ни день то новые компании объявляют об уходе

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Григорий Манякин

Будто сговорились!

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Янис

Я не удивлюсь если ОБИ в России продадут Леруа Мерлен. Но тогда будет как с Караутой пол года простоя пока новый ремонт будут делать.

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М i кола

Основная причина закрытия любого бизнеса - это не выдержали конкуренцию. Даже если точно такого же продукта на рынке нет, но есть аналоги.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы при закрытии бизнеса говорили, что они не выдержали конкуренцию? Обычно находят множество других причин.
В России мало кто может устоять против Леруа Мерлен. В России есть, наверное, единственный достойный конкурент Леруа - это Петрович. Остальные не в состоянии долго удержаться на строительном рынке.
OBI уходит, потому что явно не сможет выдержать конкурентную войну с Леруа.

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Askar Samanchiev

Какая разница? Будет условный Петрович / Дмовой / Вимос / etc со своим дешевым хламом вместо дешевого хлама "Obi".

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Источник: kremlin.ru
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Указы о странах, осуществляющих недружественные действия в отношении России

Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:

1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…

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