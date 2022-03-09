Торговля
Маша Цепелева

Табачная компания Imperial Brands приостановит работу в России Статьи редакции

Из продажи исчезнут бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu, но не Winston — в России им управляет другой производитель.

  • Imperial Brands остановит производство на фабрике в Волгограде, все продажи и маркетинговую работу в России. Это первая из крупнейших табачных компаний, которая сообщила о санкциях.
  • В России Imperial Brands принадлежат табачные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu. Брендом Winston компания управляет только в США, в России он принадлежит JTI.
  • Компания крайне приняла решение на фоне «сложной обстановки в России из-за международных санкций». В российском подразделении работают 1500 человек, компания продолжит им платить во время приостановки. До этого Imperial Brands ограничила работу в Украине.
  • На Россию и Украину пришлось около 2% выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли корпорации в 2021 году.

#новость #imperialtobacco

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103 комментария
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Волоцкой Дмитрий

Сейчас придут те, кто этому рады....Знаете, я слышал, что полезно голодать, ходить босиком, спать на полу и пить обычную воду. Скоро эти люди будут на седьмом небе от счастья

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45
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Vilent

Я обратил внимание, что очень большая доля недалеких людей высказывается, что колу они не пьют, Макдональдс не нужен, вместо телефона можно картой платить, заграница не нужна и т.д.
Правда по поводу курса доллара у них уже пошло понимание, фразу «да я зарплату получаю в рублях и трачу в рублях» я уже перестал слышать.

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15
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Необыкновенный паук например

Просто они не знают что 90% соков в магазине - это кола и пепси

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8
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Необыкновенный паук например

как и 70% питьевой воды

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6
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умный человек

скоро

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4
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Tok Allen

У меня кредит в рублях, так что лишь бы ставки не подняли, и если растут цены, то позже вырастут зарплаты, а кредит как был платеж так и будет. Я на это надеюсь😊

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3
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NotFop

Я до сих пор слышу и причем последнее время постоянно. И еще, что цены растут не из-за доллара, а из-за санкций и бизнесменов-хапуг.

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2
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Tok Allen

Ну про бизнесменнов, люди недалекие говорят...

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0
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ЛЕВ МАНЬЕР

Также поражаюсь людям во всем находить негатив. ОЧень однобоко. В любой ситуации есть плюсы и есть минусы. То что кока-кола уходит это несомненно плюс

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0
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Solodin Iota

А то, что без работы все сядут дружно на бутылку из-под колы - безусловно минус

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1
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Tok Allen

Да куда она уйдет? Заводы построены, рынок сбыта есть, фикция же, ни один капиталист не будет себе пальцы отрезать....

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1
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Tok Allen

Есть адепты питания солнечным светом, скоро наверно Малышева задвинет на канале, чтобы народ осознал своё счастье.

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9
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Волоцкой Дмитрий

А затем все пойдут смотреть целый сезон того, как завораживающе тает снег под звуки костра. Произойдет очищение этого куска планеты до эпохи мезозойской эры

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5
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Идрисио

- Дело табак! Пора переходить на коньяк.
- Так коньяк же тоже запретили.
- Ну тогда на боярышник. Бояре мы, али хто?

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5
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Tok Allen

Бояре выпили боярышник и пошли боярить бояршень.

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3
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ELIFAS LEVi

"ты по што боярышнек обидел!?"

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0
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Dimm Debrov

Я этому рад, и что дальше?

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1
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Волоцкой Дмитрий

Молодец. Что дальше- не знаю. Давай уж сам как нибудь решишь 💪

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5
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Идрисио

Обманываться рад и что дальше? А дальше махорка, самокрутка из газеты "Единая России" и небо в алмазах. Мы же в Великой России живем, живи и радуйся ... что все идет в ж...

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2
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sando

рады неадекватные люди, но неадекватны и те, кто под каждой новостью пишет одно и то же — жизнь закончилась, очевидно, что жизнь никогда не будет прежней, ото дня ко дню будет только хуже и хуже.

спроси эксперта откуда такое мнение, ответ будет «это всем очевидно». по факту никому ничего не очевидно. удорожание и нехватка товаров - плохо, сроки этого всего - неизвестны.

все хотят как раньше, все хотят айфон (или флагманское ведро) за 30к, но есть то что есть. и самое тупое, что можно делать - стенания в комментах на вц.

очень интересно читать советы, мнения и какие-то инсайдер на волне всеобщей паники и пиздеца, но ни у кого из вменяемых людей нет желания читать ежедневно сопли в ситуации, когда и так всем ясно, что все крайне хреново.

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2
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Волоцкой Дмитрий

В мой месседж заложен скорее рофл, чем уныние. Последнего и в помине нет 😂

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0
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sando

к тебе — только первые три слова, а дальше я про общее настроение в комментах, которое влияет на настроение людей

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1
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Tok Allen

Никогда не хотел айфон, давайте уже за себя говорите, а не за всех. Да, хреново, что теперь об стену убиться. Меня лично никто не спрашивал про войска вводить, я за них не голосовал, от нас мало чего зависит, нам нужно жить дальше и у меня еще и дети. Так что живём и радуемся что нас еще не бомбят, и мечтаем, чтобы не бомбили.

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new_comment

Все россияне скоро станут биохакерами. Без гаджетов и соцсетей, есть только то, что выросло на огороде, интервальное голодание, без компьютерных игр и сериалов, без сладкого, сигарет и алкоголя, без лекарств и медицины. И будут жить долго, но несчастливо.

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1
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Максим Попов

"Без компьютерных игр и сериалов"? торренты работают.
"Без сладкого"? Сахар производится, мед пчелы приносят)
"Без алкоголя"? Вообще без комментариев)))
Медицина - это посерьёзнее.

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1
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Tok Allen

Да, с медициной ты прав, там всё импортное оборудование, будет швах

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new_comment

торренты работают
 только компьютеров не будет
Сахар производится
 но станет недоступен населению
"Без алкоголя"? Вообще без комментариев)))
 Самогонка с метанолом, конечно будет. Я имел ввиду нормальный алкоголь.

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Александр Еремеев

Поверь, не всех это пугает.
80% населения так и живёт... с 1917 года.

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0
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Tok Allen

Семена, вот в чём проблема, сейчас они геномодифицированые, и вырождаются после первого урожая.

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0
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Максим Попов

Я уже скидывал сюда: откройте "семенные фонды", окажется, что часть урожая уходит как раз на формирование запасов семян. У нас, к счастью, не все посевы из ГМ-семян

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0
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Tok Allen

Ну комп игры конечно не первая необходимость, но рутрекер кстати разблокировали.

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Александр Еремеев

Ну, хоть одна отрада...
Играть в Call of Duty под взрывы атомных бомб - вот где 100% реалистичность!

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0
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Максим Попов

Вроде бы ещё нет)

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0
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new_comment

Чтобы играть в компьютерные игры нужен компьютер.

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0
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Волоцкой Дмитрий

Пора покупать курсы по изучению языка племени «ри» или «арикара» (или как их там, из фильма «выживший»). Нужны союзники

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0
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ELIFAS LEVi

фанаты уринотерапии

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0
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Вяйняймейнен Уленшпигель

Вот без этих только дольше проживём

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17
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Сергей Я

Дак будут говно всякое курить.

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2
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Антон Т

а это как будто не говно

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9
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Сергей Я

Не разбираюсь в сортах говна, простите.
UPD: а, я кстати про Winston подумал, что они тоже уходят. Они то вроде не гавно. А вот про остальных действительно не слышал даже (я не курящий).

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0
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Антон Т

Комментом выше заявили о своей экспертности, а теперь не разбираетесь. Прощаю.

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1
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ЛЕВ МАНЬЕР

:В комменты космос. почитал и настроение лучше, чем после лгбт-сериала на нетфликсе :D

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НечеловеческаяЛогика

хорошо что напомнил!

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Sergei Timofeyev

Сомнительно. У меня есть люди, которые ушли с сигарет практически целиком. В табачных магазинах покупают табак и бумагу. Делают самокрутки. Говорят, что разница большая между покупным табаком и сеном. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Не курю, так как в восьмом классе ещё прикинул бюджет мероприятия и понял, что лучше пропью эти деньги.

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6
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Tok Allen

😂 Одно другому не мешает. Мне такая жена говорит, вот сколько бы денег съэкономил, а я ей смотри пришла война, отбрали машину, ипотечное жилье разбомбили, дай пожить в кайф😁

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1
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Sergei Timofeyev

По тем деньгам это получалась какая-то астрономическая сумма. Спустя 24 года понимаю, что эта сумма в разы больше.

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Сомнительный чайник

Дык подорожает, многие из-за этого бросают)

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–1
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Виталий Чухнов

Хехе это пять

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1
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Gen Tech

Не знаю, будет работать правило: что нас не убивает, делает нас сильнее.
Будут курить все, что можно высушить

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0
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Tok Allen

Не проживешь, рак убьет, уже несколько близких похоронил, столько мучения и страданий всем....

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0
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Foma Kiniaev

Ну наконец-то табачники подтянулись. Все ждал когда же уже объявят.

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10
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Sergei Timofeyev

Когда водку перестанут производить, тогда будет пиздец.

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3
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Ахмед Шахидов

ты шо, хнали самогон и будет еще больше хнать, водка это отрава со спиртом выведенным из говна китайцев

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1
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Sergei Timofeyev

Хм... самогоноварение штука тоже не дешёвая по нынешним ценам. Сосед даже отказался гнать, так как проще и дешевле водки купить.

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0
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Владимир

Серьезно? Он что гнал то? Абсент или виски настоящий?

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0
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Sergei Timofeyev

Что-то гнал. По деньгам получается рублей на 50 дешевле.

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Пётр Симонов

Вот и хорошо, здоровее Россия 🇷🇺 будет 👌🏻

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5
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Tok Allen

Вы плохо знаете историю, при горбатом антиалкогольная компания была, ничего хорошего.

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3
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Александр Блохин

Просто цены вырастут. Поэтому появится контрафакт. А там неясно что мешают, травиться после первых сигарет будут.

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1
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Roma Brann

Как человек который бросил курить лет 7 назад заявляю - последнюю неделю мне пи**ц как хочется закурить с таким выражением лица

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6
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Tok Allen

Ты точно с пикабу

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0
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Tok Allen

Тянет покурить после такой завязки?

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0
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iMHO Tech

Жаль Винстон не уходит, вообще бы все импортные сигареты запретить

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3
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Алексей Хистер

Прима, Оптима. Настало ваше время

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2
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iMHO Tech

Курильщики словно тараканы, специально стараются курить там где побольше людей

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1
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Ushkyr Basmach

Самосад...

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3
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Tok Allen

Бесплатные сигары на пробу будут? Как в Джеке Восьмёркине?

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0
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Tok Allen

Это мне, что теперь курить бросать?

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1
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artёm rudomёtov

А чойбы нет? 4 месяца, как бросил - шикарное ощущение!

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6
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Tok Allen

Ставлю лайк

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0
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Tok Allen

Вискарь не троньте ироды.

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2
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Заходил вчера

Купите когда поедете в Алма-ату фильм смотреть) Заодно и в икеи столик возьмете

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3
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Пересмешник

Та все уже. Теперь только водка и квас. Ну или бурячиха если совсем препрёт.

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1
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Мамин историк

Украинские проститутки уже приостановили работу в РФ? Такого удара я не переживу.

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1
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Александр Еремеев

Оскорблять женщин - удел женщин.
Ты ряженый ЛГБТ-заряженый?!

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0
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Tok Allen

Жена практичнее и многофункциональнее, если правильную модель выберешь.

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0
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Александр Еремеев

Мразь видно издалека, даже на МКАД выходить не нужно.

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–2
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Sterdzhin Jim

И это хорошо!И это правильно!Особенно для 1600 сотрудников этих компаний,что зарплату получать будут,а работать не будут!

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1
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Пересмешник

Как долго? Бизнес всегда хорошо считает деньги. Месяц... Два... А потом оптимизация костов, всем спасибо, все свободны...

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1
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Tok Allen

Ну вот как война закончится +6мес примерно

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0
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Пересмешник

Три ха-ха. Ставлю на 2-3 максимум. Начнет затягиваться - косты порежут и окончательно уйдут с рынка. Здесь нет ни грамма гумманизма - подержать штат и официально не прикрыть лавочку для бизнеса всего лишь прагматичный шаг и возможность быстро вернуться на рынок если ситуация изменится. Если надежда станет призрачной - ни кто ни кого содержать на свои деньги не будет.

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1
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Tok Allen

Это точно, сколько там представителей, мэрчендайзеров и тп...

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1
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FF3M

Расчехляйте Приму

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1
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Tok Allen

Не, приму я курить не буду, в армии накурился.

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1
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FF3M

Выбора особо у тебя не будет 😅

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1
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Пересмешник

В армии...

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4
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FF3M
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0
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Пересмешник

Ну а что? Уклонение от мобилизации - статья. Не можешь - научим, не хочешь заставим :)

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0
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Vladimir Frolov

Странно, что BAT и PMI молчит. Деньги дороже, видимо…

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1
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aij smagul

Вот вот, ещё JTI...

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1
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kuskus kuskus

Их не трожь)

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0
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Aleks Cloud

хм...

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1
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Анатолий Курносов

Да и остальных прихватите

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0
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Lukas Dexter

Валите все и будет нам счастье

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0
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Анна Дианова

это, да!

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0
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Анна Дианова

Ахаха, скатертью по жопе!

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0
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Артём Календжян

Такое крутое название

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0
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Solodin Iota

Вот будет рофл, когда глубинка в итоге поедет в Украину на заработки или за сигаретами... Это такой будет удар серпом по "можем повторить".

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Lukas Dexter

Глубинка клала на все и всех . Они самодостаточные

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ЛЕВ МАНЬЕР

Снуп Дог одобрил бы :-) он это дерьмо не курит

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0
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k. p.

а вот это очень хорошо, меньще курить будут

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0
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Алексей

Осталось Филипп Моррис уйти , и страна не курит

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Юрий Другач

"Это первая из крупнейших табачных компаний, которая сообщила о санкциях."
Офигеть санкция, маленькие божки смотрю в корпорациях сидят.

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