Табачная компания Imperial Brands приостановит работу в России Статьи редакции
Из продажи исчезнут бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu, но не Winston — в России им управляет другой производитель.
- Imperial Brands остановит производство на фабрике в Волгограде, все продажи и маркетинговую работу в России. Это первая из крупнейших табачных компаний, которая сообщила о санкциях.
- В России Imperial Brands принадлежат табачные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu. Брендом Winston компания управляет только в США, в России он принадлежит JTI.
- Компания крайне приняла решение на фоне «сложной обстановки в России из-за международных санкций». В российском подразделении работают 1500 человек, компания продолжит им платить во время приостановки. До этого Imperial Brands ограничила работу в Украине.
- На Россию и Украину пришлось около 2% выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли корпорации в 2021 году.
Сейчас придут те, кто этому рады....Знаете, я слышал, что полезно голодать, ходить босиком, спать на полу и пить обычную воду. Скоро эти люди будут на седьмом небе от счастья
Я обратил внимание, что очень большая доля недалеких людей высказывается, что колу они не пьют, Макдональдс не нужен, вместо телефона можно картой платить, заграница не нужна и т.д.
Правда по поводу курса доллара у них уже пошло понимание, фразу «да я зарплату получаю в рублях и трачу в рублях» я уже перестал слышать.
скоро
У меня кредит в рублях, так что лишь бы ставки не подняли, и если растут цены, то позже вырастут зарплаты, а кредит как был платеж так и будет. Я на это надеюсь😊
Я до сих пор слышу и причем последнее время постоянно. И еще, что цены растут не из-за доллара, а из-за санкций и бизнесменов-хапуг.
Ну про бизнесменнов, люди недалекие говорят...
Также поражаюсь людям во всем находить негатив. ОЧень однобоко. В любой ситуации есть плюсы и есть минусы. То что кока-кола уходит это несомненно плюс
А то, что без работы все сядут дружно на бутылку из-под колы - безусловно минус
Да куда она уйдет? Заводы построены, рынок сбыта есть, фикция же, ни один капиталист не будет себе пальцы отрезать....
Есть адепты питания солнечным светом, скоро наверно Малышева задвинет на канале, чтобы народ осознал своё счастье.
А затем все пойдут смотреть целый сезон того, как завораживающе тает снег под звуки костра. Произойдет очищение этого куска планеты до эпохи мезозойской эры
- Дело табак! Пора переходить на коньяк.
- Так коньяк же тоже запретили.
- Ну тогда на боярышник. Бояре мы, али хто?
Бояре выпили боярышник и пошли боярить бояршень.
"ты по што боярышнек обидел!?"
Я этому рад, и что дальше?
Молодец. Что дальше- не знаю. Давай уж сам как нибудь решишь 💪
Обманываться рад и что дальше? А дальше махорка, самокрутка из газеты "Единая России" и небо в алмазах. Мы же в Великой России живем, живи и радуйся ... что все идет в ж...
рады неадекватные люди, но неадекватны и те, кто под каждой новостью пишет одно и то же — жизнь закончилась, очевидно, что жизнь никогда не будет прежней, ото дня ко дню будет только хуже и хуже.
спроси эксперта откуда такое мнение, ответ будет «это всем очевидно». по факту никому ничего не очевидно. удорожание и нехватка товаров - плохо, сроки этого всего - неизвестны.
все хотят как раньше, все хотят айфон (или флагманское ведро) за 30к, но есть то что есть. и самое тупое, что можно делать - стенания в комментах на вц.
очень интересно читать советы, мнения и какие-то инсайдер на волне всеобщей паники и пиздеца, но ни у кого из вменяемых людей нет желания читать ежедневно сопли в ситуации, когда и так всем ясно, что все крайне хреново.
В мой месседж заложен скорее рофл, чем уныние. Последнего и в помине нет 😂
к тебе — только первые три слова, а дальше я про общее настроение в комментах, которое влияет на настроение людей
Никогда не хотел айфон, давайте уже за себя говорите, а не за всех. Да, хреново, что теперь об стену убиться. Меня лично никто не спрашивал про войска вводить, я за них не голосовал, от нас мало чего зависит, нам нужно жить дальше и у меня еще и дети. Так что живём и радуемся что нас еще не бомбят, и мечтаем, чтобы не бомбили.
Все россияне скоро станут биохакерами. Без гаджетов и соцсетей, есть только то, что выросло на огороде, интервальное голодание, без компьютерных игр и сериалов, без сладкого, сигарет и алкоголя, без лекарств и медицины. И будут жить долго, но несчастливо.
"Без компьютерных игр и сериалов"? торренты работают.
"Без сладкого"? Сахар производится, мед пчелы приносят)
"Без алкоголя"? Вообще без комментариев)))
Медицина - это посерьёзнее.
Да, с медициной ты прав, там всё импортное оборудование, будет швах
торренты работают
только компьютеров не будет
Сахар производится
но станет недоступен населению
"Без алкоголя"? Вообще без комментариев)))
Самогонка с метанолом, конечно будет. Я имел ввиду нормальный алкоголь.
Поверь, не всех это пугает.
80% населения так и живёт... с 1917 года.
Семена, вот в чём проблема, сейчас они геномодифицированые, и вырождаются после первого урожая.
Я уже скидывал сюда: откройте "семенные фонды", окажется, что часть урожая уходит как раз на формирование запасов семян. У нас, к счастью, не все посевы из ГМ-семян
Ну комп игры конечно не первая необходимость, но рутрекер кстати разблокировали.
Ну, хоть одна отрада...
Играть в Call of Duty под взрывы атомных бомб - вот где 100% реалистичность!
Вроде бы ещё нет)
Чтобы играть в компьютерные игры нужен компьютер.
Пора покупать курсы по изучению языка племени «ри» или «арикара» (или как их там, из фильма «выживший»). Нужны союзники
фанаты уринотерапии
Вот без этих только дольше проживём
Дак будут говно всякое курить.
а это как будто не говно
Не разбираюсь в сортах говна, простите.
UPD: а, я кстати про Winston подумал, что они тоже уходят. Они то вроде не гавно. А вот про остальных действительно не слышал даже (я не курящий).
Комментом выше заявили о своей экспертности, а теперь не разбираетесь. Прощаю.
:В комменты космос. почитал и настроение лучше, чем после лгбт-сериала на нетфликсе :D
хорошо что напомнил!
Сомнительно. У меня есть люди, которые ушли с сигарет практически целиком. В табачных магазинах покупают табак и бумагу. Делают самокрутки. Говорят, что разница большая между покупным табаком и сеном. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Не курю, так как в восьмом классе ещё прикинул бюджет мероприятия и понял, что лучше пропью эти деньги.
😂 Одно другому не мешает. Мне такая жена говорит, вот сколько бы денег съэкономил, а я ей смотри пришла война, отбрали машину, ипотечное жилье разбомбили, дай пожить в кайф😁
По тем деньгам это получалась какая-то астрономическая сумма. Спустя 24 года понимаю, что эта сумма в разы больше.
Хехе это пять
Не знаю, будет работать правило: что нас не убивает, делает нас сильнее.
Будут курить все, что можно высушить
Не проживешь, рак убьет, уже несколько близких похоронил, столько мучения и страданий всем....
Ну наконец-то табачники подтянулись. Все ждал когда же уже объявят.
Когда водку перестанут производить, тогда будет пиздец.
ты шо, хнали самогон и будет еще больше хнать, водка это отрава со спиртом выведенным из говна китайцев
Хм... самогоноварение штука тоже не дешёвая по нынешним ценам. Сосед даже отказался гнать, так как проще и дешевле водки купить.
Серьезно? Он что гнал то? Абсент или виски настоящий?
Что-то гнал. По деньгам получается рублей на 50 дешевле.
Вот и хорошо, здоровее Россия 🇷🇺 будет 👌🏻
Вы плохо знаете историю, при горбатом антиалкогольная компания была, ничего хорошего.
Просто цены вырастут. Поэтому появится контрафакт. А там неясно что мешают, травиться после первых сигарет будут.
Как человек который бросил курить лет 7 назад заявляю - последнюю неделю мне пи**ц как хочется закурить с таким выражением лица
Ты точно с пикабу
Тянет покурить после такой завязки?
Жаль Винстон не уходит, вообще бы все импортные сигареты запретить
Прима, Оптима. Настало ваше время
Курильщики словно тараканы, специально стараются курить там где побольше людей
Самосад...
Бесплатные сигары на пробу будут? Как в Джеке Восьмёркине?
Это мне, что теперь курить бросать?
А чойбы нет? 4 месяца, как бросил - шикарное ощущение!
Ставлю лайк
Вискарь не троньте ироды.
Купите когда поедете в Алма-ату фильм смотреть) Заодно и в икеи столик возьмете
Та все уже. Теперь только водка и квас. Ну или бурячиха если совсем препрёт.
Оскорблять женщин - удел женщин.
Ты ряженый ЛГБТ-заряженый?!
Жена практичнее и многофункциональнее, если правильную модель выберешь.
Мразь видно издалека, даже на МКАД выходить не нужно.
И это хорошо!И это правильно!Особенно для 1600 сотрудников этих компаний,что зарплату получать будут,а работать не будут!
Как долго? Бизнес всегда хорошо считает деньги. Месяц... Два... А потом оптимизация костов, всем спасибо, все свободны...
Ну вот как война закончится +6мес примерно
Три ха-ха. Ставлю на 2-3 максимум. Начнет затягиваться - косты порежут и окончательно уйдут с рынка. Здесь нет ни грамма гумманизма - подержать штат и официально не прикрыть лавочку для бизнеса всего лишь прагматичный шаг и возможность быстро вернуться на рынок если ситуация изменится. Если надежда станет призрачной - ни кто ни кого содержать на свои деньги не будет.
Это точно, сколько там представителей, мэрчендайзеров и тп...
Расчехляйте Приму
Не, приму я курить не буду, в армии накурился.
Выбора особо у тебя не будет 😅
В армии...
Ну а что? Уклонение от мобилизации - статья. Не можешь - научим, не хочешь заставим :)
Странно, что BAT и PMI молчит. Деньги дороже, видимо…
Вот вот, ещё JTI...
Их не трожь)
хм...
Да и остальных прихватите
Валите все и будет нам счастье
это, да!
Ахаха, скатертью по жопе!
Такое крутое название
Вот будет рофл, когда глубинка в итоге поедет в Украину на заработки или за сигаретами... Это такой будет удар серпом по "можем повторить".
Глубинка клала на все и всех . Они самодостаточные
Снуп Дог одобрил бы :-) он это дерьмо не курит
а вот это очень хорошо, меньще курить будут
Осталось Филипп Моррис уйти , и страна не курит
"Это первая из крупнейших табачных компаний, которая сообщила о санкциях."
Офигеть санкция, маленькие божки смотрю в корпорациях сидят.
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