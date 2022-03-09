Торговля
Решающий огонь

Coca-Cola приостановит инвестиции в маркетинг и новые проекты в России, а не производство — Baza Статьи редакции

Компания намерена обеспечить бесперебойное производство и сохранить рабочие места, говорит источник в российском подразделении.

  • 8 марта Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. Компания не уточнила, что именно подразумевает под приостановкой. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.

  • Источник в российском подразделении Coca-Cola рассказал изданию, что об этом объявили представители американского головного офиса на онлайн-встрече между сотрудниками.

  • «Основная задача — сосредоточиться на поддержке стабильной работы компании. Все инвестиции связанные с маркетингом, проектной деятельностью, стратегическими инициативами, запуском новых продуктов будут приостановлены. То есть, компания замораживает все капитальные инвестиции и все финансирование будет перенаправлено на поддержку операционной деятельности», — сообщил он.
  • В компании заверили, что сделают всё, чтобы обеспечить бесперебойное производство в России. Также она нацелена сохранить рабочие места.
  • В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
  • Кроме Coca-Cola, компания выпускает напитки Fanta, Sprite, Powerade, Bon Aqua, Schweppes, соки «Моя Семья», Rich, «Добрый», Innocent, Pulpy.

#новость #cocacola

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ЛЕВ МАНЬЕР
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27
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Новорег здорового человека

Кто не в курсе - на территории РФ и некоторых других стран работает не сама The Coca-Cola Company а ее "суперфранчайзи" Coca-Cola Hellenic, ноги которого растут из Греции (Штаб-квартира в Швейцарии). Владелец торговой марки в США имеет не такое большое влияние на них, как может казаться.

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2
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Igor Shkarin

Хеленик не может производить колу без разрешения Зе Кока кола Компани.
Чтобы давать разрешение, в Росси есть представительство колы в виде КК софт друге консалтинг и экспорт корпорейшн.

Хеленик просто заводы. Они там ещё Джек дениэлс вроде разливают. Не шучу.

Работал в коле, в представительстве. Чуть в теме.

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1
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Новорег здорового человека

Насколько я знаю, условия их сотрудничества не предполагают отзывать использование бренда когда им это захочется. У них какой-то там просто бессрочный вечный контракт.

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1
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Igor Shkarin

Да. Там все сложно. Но, точно то, что без резрешения TCCC из штатов никто производить ничего не будет.

Хотя, опять же... Ситуация совершенно не штатная.

Я уверен, что хелленик не осмелится.

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0
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Владислав Бобрицкий

👍

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0
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Алюминиевый Даниль
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24
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insighter

кстати норм газировка

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11
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Anton K

Все же это уже не тот Байкал из начала двухтысячных

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0
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Никола Емельянов

Раньше да... Сейчас качество низкое

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0
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Den Red

Vc стал помойкой не очем писать теперь будет каждая новость уход какой то иностранной компании а что нам до них ? Давайте лучше о нашем ))

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–22
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Ирина Шишова

А есть оно, наше? Много его? Сейчас уход компаний больная тема, потому что это рабочие места, клиентура для некоторых компаний, бизнес партнёры для поставщиков.

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14
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Сергей

Ну так может нужно начать писать и аккумулировать знания и советы как исправить или как людям поступать в текущих реалиях вместо того, чтобы нагнетать новостями, что "всё пропало"? Как можно слезами и истерикой помочь хоть кому-то?

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1
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Den Red

Согласен это было бы отлично

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1
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Идрисио

"о нашем". А что в России есть нашего, кроме Крымнаша? Который сейчас стране и аукается

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1
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kir.st

https://youtu.be/UwbNcBNEJgU

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–1
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Ирина Шишова

А моя мама раньше работала на заводе, который холодильники производил, она технолог, нет того завода больше. Моя тётя на стрелочном работала, он ещё теплится, но советских объектов уже нет, там тоже всё не так благостно. Огромный завод радио измерительных приборов находится не в лучшем состоянии, часто побеседуем людей от туда, живёт завод от контракта к контракту, цеха сокращены. У нас вообще в городе было много производства, даже ликерка своя. Да кое-что новое построили, не всё из советского умерло, но в каком оно состоянии...
Так что не надо меня яркими роликами агитировать. Я живу в городе, где очень заметно сколько производства умерло и сколько в замен построено, у нас как раз это очень заметно, вот только в реальности всё не так радужно (хотя и не так мрачно, как рисуют уж совсем отбитые на голову товарищи). Опять же у нас некоторых вещей не производя, да банально тех же смартфонов и компьютеров, а в современном мире без этого уже сложновато (про эльбрусы не надо, видели, юзали.... лучше промолчу).

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1
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Cake Show

Капля в море, ничтожно малое количество

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Ed M

О нашем? Ну можно: 200тыс безработных в ближайший месяц-два, бюджетникам и пенсионерам ближайшие полгода ничего индексировать не будут, рост цен и пропадание из магазинов привычных товаров.
Бензин, водка, хлеб, перловка значительно дорожать не будут, но это не точно.

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1
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Breitson

Но, о нашем нечего...

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Qwerty54321

Triton Bikes (Производство титановых велосипедов и рам в России) объявил что юридически уже не наш

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0
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evilnw

Не переживайте. О наших тоже напишут, когда начнут банкротится через 2-3 месяца.

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–1
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Breitson

Даже в Германии вов была коко-кола 🤯

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1
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Kek Man

В Германии была не вов, а вторая мировая

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9
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Breitson

Времён нашей вов

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Artemy

И фанту там изобрели!

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Alex Shevchenko

Зато Буратины не было ☝️😄

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Андрей

Как бы не ругали коллу, но это рабочие места причем длинная цепочка, и я например, рад, что она остаётся

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3
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Товарищ

Когда все успокоится - возобновит и маркетинг и новые проекты. Сейчас понятно, что нужно высказать свое недовольство.

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3
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Константин Макарец

Можно выдохнуть..

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2
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Владислав Бобрицкий

Многие предприятия, кто участвует в этом театре абсурда, поправят свои заявления и в ближайшие 3 месяца запустят предприятия, кока-кола даже не останавливалась и Макдоналдс тоже поправит свои заявления и так не спеша многие ОБИ, ИКЕА, Леруа стимулирует спрос на свой продукт обещаниями закрыться))) Вот и Vаlio только что оправило !

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1
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Cake Show

Театр абсурда лишь следствие их ухода, а "военные операции" сама причина)

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0
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Амидв Ваджранга

ИКЕА и Оби много ввозят импорта, в условиях закрытых границ и валютных изменений логистика стала слишком проблемной. Политика тут на третьем месте🤷‍♂️

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0
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Владислав Бобрицкий

Согласен, извернуться засранцы, не уйдут!)))?

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Амидв Ваджранга

Достал нож - бей (с).
Сказал ухожу - скатертью дорога, никого не держим.

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–2
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Cake Show

Цепочка безработных, налоговые выплаты, отсутствие товаров.
Но предателем все равно назовут не тебя, хотя радуешься что страна опускается ниже)

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1
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Амидв Ваджранга

Если следите за новостями, то сейчас двигают закон о возможности внешнего управления на производствах с 25+% участия иностранного капитала. Люди останутся работать дальше. Только вот кока-кола резко передумала сворачиваться. Какое совпадение. Видимо бабло все же побеждает?
Радости никакой нет. Жить лучше в мире и кооперации. Наш рынок конечно не такой большой, но расстилаться ой пожалуйста останьтесь никакого смысла нет. Придут другие, займут долю.

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Cake Show

Только это кола)
А теперь скок людей, где оплачивать простой не будут.
Да и ваш комментарий никак не меняет факт того что огромный поток денег будет обрублен

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Амидв Ваджранга

Насколько огромный? У вас есть конкретные оценки?

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Владислав Бобрицкий

Ты не слышишь, хрен они уйдут!

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Cake Show

Уже некоторые ушли.

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Владислав Бобрицкий

Они только говорят об этом, а говорить это не значит уйти!!! Это принцип домино в театре) ща все назад пойдут, как только мы заговорим о национализации предприятий кто своими бездумными действиями будет влиять на экономику

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Амидв Ваджранга

Некоторые действительно ушли. Но бОльшая часть приостановила деятельность. Заморозила инвестиции. И не потому что они «против», а по факту из-за логистики. Все границы закрыты, в условиях глобальной кооперации некоторые вещи стали невозможны.
Но ангажированным кликбейтным журналистам среднего ума сложно анализировать. Проще написать «ушло».

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Влад Борщ

Ой ну все, живём. Пофиг на деда, у нас колу не забирают...

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Идрисио

Это только отсрочка, судя по всему, уйдут попозже. Патриотам не положено пить американский продукт ващето

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Влад Борщ

Ну) зря чтоли Байкал придумывали с колокольчиком

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Рушан Натфуллин

🌝

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Robert Mkhitaryan

Белорусская мебель?

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ЛЕВ МАНЬЕР

Скоро, Главный мем от дяди Сема:

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Даяна Жук

Праздник остаётся только на пол шестого..
Хоть так, хоть так. И тому рады

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Tim G

Ну йопт, чем теперь тролить "терпил"?

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Дэни Трэхо

Зрада!

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Сергей

Прибыль не хочется терять)

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Владислав Бобрицкий

Лучше бы Ситроен Ушел

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Новорег здорового человека

Прям сильно мешает? Чем больше брендов уйдет, тем больше Вы переплатите за безальтернативного "китайца". Еще в очереди будете стоять как на жигули.

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Владислав Бобрицкий

Нет не мешает!

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