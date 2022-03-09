Тинькофф блокирует и рекомендует закрыть счёт из-за продажи квартиры

Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.