Coca-Cola приостановит инвестиции в маркетинг и новые проекты в России, а не производство — Baza Статьи редакции
Компания намерена обеспечить бесперебойное производство и сохранить рабочие места, говорит источник в российском подразделении.
- 8 марта Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. Компания не уточнила, что именно подразумевает под приостановкой. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
Источник в российском подразделении Coca-Cola рассказал изданию, что об этом объявили представители американского головного офиса на онлайн-встрече между сотрудниками.
- «Основная задача — сосредоточиться на поддержке стабильной работы компании. Все инвестиции связанные с маркетингом, проектной деятельностью, стратегическими инициативами, запуском новых продуктов будут приостановлены. То есть, компания замораживает все капитальные инвестиции и все финансирование будет перенаправлено на поддержку операционной деятельности», — сообщил он.
- В компании заверили, что сделают всё, чтобы обеспечить бесперебойное производство в России. Также она нацелена сохранить рабочие места.
- В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
- Кроме Coca-Cola, компания выпускает напитки Fanta, Sprite, Powerade, Bon Aqua, Schweppes, соки «Моя Семья», Rich, «Добрый», Innocent, Pulpy.
Кто не в курсе - на территории РФ и некоторых других стран работает не сама The Coca-Cola Company а ее "суперфранчайзи" Coca-Cola Hellenic, ноги которого растут из Греции (Штаб-квартира в Швейцарии). Владелец торговой марки в США имеет не такое большое влияние на них, как может казаться.
Хеленик не может производить колу без разрешения Зе Кока кола Компани.
Чтобы давать разрешение, в Росси есть представительство колы в виде КК софт друге консалтинг и экспорт корпорейшн.
Хеленик просто заводы. Они там ещё Джек дениэлс вроде разливают. Не шучу.
Работал в коле, в представительстве. Чуть в теме.
Насколько я знаю, условия их сотрудничества не предполагают отзывать использование бренда когда им это захочется. У них какой-то там просто бессрочный вечный контракт.
Да. Там все сложно. Но, точно то, что без резрешения TCCC из штатов никто производить ничего не будет.
Хотя, опять же... Ситуация совершенно не штатная.
Я уверен, что хелленик не осмелится.
👍
кстати норм газировка
Все же это уже не тот Байкал из начала двухтысячных
Раньше да... Сейчас качество низкое
Vc стал помойкой не очем писать теперь будет каждая новость уход какой то иностранной компании а что нам до них ? Давайте лучше о нашем ))
А есть оно, наше? Много его? Сейчас уход компаний больная тема, потому что это рабочие места, клиентура для некоторых компаний, бизнес партнёры для поставщиков.
Ну так может нужно начать писать и аккумулировать знания и советы как исправить или как людям поступать в текущих реалиях вместо того, чтобы нагнетать новостями, что "всё пропало"? Как можно слезами и истерикой помочь хоть кому-то?
Согласен это было бы отлично
"о нашем". А что в России есть нашего, кроме Крымнаша? Который сейчас стране и аукается
А моя мама раньше работала на заводе, который холодильники производил, она технолог, нет того завода больше. Моя тётя на стрелочном работала, он ещё теплится, но советских объектов уже нет, там тоже всё не так благостно. Огромный завод радио измерительных приборов находится не в лучшем состоянии, часто побеседуем людей от туда, живёт завод от контракта к контракту, цеха сокращены. У нас вообще в городе было много производства, даже ликерка своя. Да кое-что новое построили, не всё из советского умерло, но в каком оно состоянии...
Так что не надо меня яркими роликами агитировать. Я живу в городе, где очень заметно сколько производства умерло и сколько в замен построено, у нас как раз это очень заметно, вот только в реальности всё не так радужно (хотя и не так мрачно, как рисуют уж совсем отбитые на голову товарищи). Опять же у нас некоторых вещей не производя, да банально тех же смартфонов и компьютеров, а в современном мире без этого уже сложновато (про эльбрусы не надо, видели, юзали.... лучше промолчу).
Капля в море, ничтожно малое количество
О нашем? Ну можно: 200тыс безработных в ближайший месяц-два, бюджетникам и пенсионерам ближайшие полгода ничего индексировать не будут, рост цен и пропадание из магазинов привычных товаров.
Бензин, водка, хлеб, перловка значительно дорожать не будут, но это не точно.
Но, о нашем нечего...
Triton Bikes (Производство титановых велосипедов и рам в России) объявил что юридически уже не наш
Не переживайте. О наших тоже напишут, когда начнут банкротится через 2-3 месяца.
Даже в Германии вов была коко-кола 🤯
В Германии была не вов, а вторая мировая
Времён нашей вов
И фанту там изобрели!
Зато Буратины не было ☝️😄
Как бы не ругали коллу, но это рабочие места причем длинная цепочка, и я например, рад, что она остаётся
Когда все успокоится - возобновит и маркетинг и новые проекты. Сейчас понятно, что нужно высказать свое недовольство.
Можно выдохнуть..
Многие предприятия, кто участвует в этом театре абсурда, поправят свои заявления и в ближайшие 3 месяца запустят предприятия, кока-кола даже не останавливалась и Макдоналдс тоже поправит свои заявления и так не спеша многие ОБИ, ИКЕА, Леруа стимулирует спрос на свой продукт обещаниями закрыться))) Вот и Vаlio только что оправило !
Театр абсурда лишь следствие их ухода, а "военные операции" сама причина)
ИКЕА и Оби много ввозят импорта, в условиях закрытых границ и валютных изменений логистика стала слишком проблемной. Политика тут на третьем месте🤷♂️
Согласен, извернуться засранцы, не уйдут!)))?
Достал нож - бей (с).
Сказал ухожу - скатертью дорога, никого не держим.
Цепочка безработных, налоговые выплаты, отсутствие товаров.
Но предателем все равно назовут не тебя, хотя радуешься что страна опускается ниже)
Если следите за новостями, то сейчас двигают закон о возможности внешнего управления на производствах с 25+% участия иностранного капитала. Люди останутся работать дальше. Только вот кока-кола резко передумала сворачиваться. Какое совпадение. Видимо бабло все же побеждает?
Радости никакой нет. Жить лучше в мире и кооперации. Наш рынок конечно не такой большой, но расстилаться ой пожалуйста останьтесь никакого смысла нет. Придут другие, займут долю.
Только это кола)
А теперь скок людей, где оплачивать простой не будут.
Да и ваш комментарий никак не меняет факт того что огромный поток денег будет обрублен
Насколько огромный? У вас есть конкретные оценки?
Ты не слышишь, хрен они уйдут!
Уже некоторые ушли.
Они только говорят об этом, а говорить это не значит уйти!!! Это принцип домино в театре) ща все назад пойдут, как только мы заговорим о национализации предприятий кто своими бездумными действиями будет влиять на экономику
Некоторые действительно ушли. Но бОльшая часть приостановила деятельность. Заморозила инвестиции. И не потому что они «против», а по факту из-за логистики. Все границы закрыты, в условиях глобальной кооперации некоторые вещи стали невозможны.
Но ангажированным кликбейтным журналистам среднего ума сложно анализировать. Проще написать «ушло».
Ой ну все, живём. Пофиг на деда, у нас колу не забирают...
Это только отсрочка, судя по всему, уйдут попозже. Патриотам не положено пить американский продукт ващето
Ну) зря чтоли Байкал придумывали с колокольчиком
🌝
Белорусская мебель?
Скоро, Главный мем от дяди Сема:
Праздник остаётся только на пол шестого..
Хоть так, хоть так. И тому рады
Ну йопт, чем теперь тролить "терпил"?
Зрада!
Прибыль не хочется терять)
Лучше бы Ситроен Ушел
Прям сильно мешает? Чем больше брендов уйдет, тем больше Вы переплатите за безальтернативного "китайца". Еще в очереди будете стоять как на жигули.
Нет не мешает!
Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.
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