Пора валить — подборка ресурсов для релокации и эмиграции

Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Уже пару недель я слежу за массовой релокацией специалистов из России. Уезжает и правда много людей, но ещё больше людей не знает, как это сделать. В этой подборке я собрал ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать.