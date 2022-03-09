Valio после объявления об уходе из России сказала, что пока продолжит работу в стране Статьи редакции
Компания пока разрабатывает план своих дальнейших действий.
- 7 марта финская Valio объявила, что прекратит работу в России, так как у компании «нет этических предпосылок для её продолжения».
- Несмотря на это, дочерняя компания в России — ООО «Валио» — продолжит операционную деятельность. Она поддерживает функционирование производства и логистических операций, а также отвечает за выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и сотрудниками.
- При этом детальный план дальнейших действий находится в разработке, сообщает компания.
- У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек, писало РБК. Годовой оборот российских операций Valio — около €85 млн. Дочерняя компания в России на 100% принадлежит Valio.
Это они все немножко передумали после слов о национализации? Или все таки экономический отдел заработал? такое ощущение, что у них сначала отдел SMM, а потом все остальные подключаются.
ну так пусть выходят на митинг, как они нам всем советуют.
Надо понимать, что западная идеология построена на других принципах.
Вспомним BLM, когда все, кто не выступал за негров, считались автоматически врагами системы. Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки.
Право есть всегда, вопрос в цене..
Когда в голове соловьиный помет (или чел на службе), тогда: "Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки". Ну плюньте тогда на Запад, стройте свою ЕвроАзиопу, кто вам мешет? Просто без Запада вы ноль без палочки, все что у вас есть это западное, поэтому это вас так бесит. Ну беситесь на здоровье, скоро весь весь Запад положит на вас с прибором. Уже положил
Вы так дистанцируетесь от РФ потому что не гражданин, или потому что уже свалили?
У него работа такая. Он второй день без остановки (я вижу два дня, до этого не следил за его творчеством). Челик в каждой теме плачет и людей задевает/оскорбляет. При этом ему соплеменники по плачу забустили карму и ему еще более комфортно работать.
не, я допускаю что челик это по зову сердца, вот как Александр из Канады или как я, например.
Я коренной житель этой несчастной страны, никуда не свалил. А вы с какой целью интересуетесь?
С простой - принимать ли ваш плач Ярославны за чистую монету или нет. А то тут дофига страдальцев по Россиюшке из-за дальних рубежей :)
Но раз вы внутри ситуации - вопросов нет.
Просто тогда непонятна дистанция эта, "вы ноль без палочки" - мы всё же в одной лодке :) ... или в одной ж...
Нет, мы в одной ж... но по разному. Я хочу из нее выбраться вместе со страной в сторону Европы, а вы и ваши единомышленники - нагнув соседей, неизвестно в какую сторону. Китаю вы нужно только как сырьевой придаток
Я хочу из нее выбраться вместе со страной в сторону Европы
дык мы УЖЕ в Европе. И географически, и культурно. Просто у нас несколько шире границы - мы ж Евразия. Это какой-то там огрызок на западной части континента пусть уже начинает с нами дружить, а не выпендривается.
Китаю вы нужно только как сырьевой придаток
РФ ВСЕМ странам нужна как сырьевой придаток. Или вы думаете в ЕС или в США заботятся о благополучии российского народа? :)
Ну беситесь на здоровье
Да это вы тут беситесь с 6 февраля.
Только чего беситься если у вас всё хорошо, хз.
Все хорошо у меня не может быть, потому что моя страна убивает людей в Украине. Если вам на это пофиг, значит вы бессердечный чел. Впрочем это не удивительно, расчеловечивание народа идет уже больше 20 лет
Не в Украине, а на Украине. На таких, простых вещах палишься, "россиянин".
Чё-то непонятно, зачем ты нациков и террористов решил людьми поназывать. Оправдываешь пытки по нацистским мотивам чтоли?
Смотри, чтобы ты сам через полгодика внезапно нациком не оказался. ;)
Нациковость достаточно понятна, проста и объективно измеряема. Она не зависит от наклеивания этого лейбла на тебя другими людьми, а зависит только от твоих действий. Я как-бы не особо могу стать нациком, пока не начну прессовать людей за язык или за национальность и т.п.
потому что моя страна убивает людей в Украине
верю.
Такими темпами скоро такие страны, как Иран, станут оплотом свободы
у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки
Дак это ты про ТЖ написал)
Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки.
Надо же, а мы не такие уж и разные.
Ты там давай с РФ выскажи открыто в соц сетях что ты впринципе за арийскую рассу и Гитлер твой кумир. Хотя достаточно выйти с плакатиком - Нет Войне.
Можно подумать, у нас иначе
На проекте с 4 мар 2022
А это разве проблема?
Ну "поработают" какое-то время. Вывезут/выведут все что только смогут, потом закроются. Отжимайте компанию-банкрот, че уж.
Вывезут/выведут все что только смогут, потом закроются
каким образом, у них же не нал, чтобы его так просто вывести
все имущество и деньги на российских дочках и банк валютные переводы заблокирует
вывозить заводы тоже смысла нет
Стратегря такая в общей истерике громко заорать "ух как мы сейчас уйдём! Ух как уйдём! Ух как мы уйдём! Ух как мы солидарны!"... потом варианты: 1) просто убавить рекламу 2) приостановить деятельность, определиться с ценами и логистикой, подкрутить процессы, вернуться к работе 3) уйти но чуть-чуть 4) продолжать работать с каменным еб..лом. 5) реально перестать оказывать услуги, но лишь до той поры пока коварные агрессивные русские не поймут как платить другой картой.
Потому что нужно было высказать официальное недовольство для СМИ, как зарубежных, так и наших. Сейчас это пиар тренд для зарубежных компаний. Флешмоб - скажи нет и топни ножкой. Естественно в руководстве все понимают, что не нужно сворачивать производство.
Так вроде ничего не поменялось, просто разъяснили немного порядок действий. Или вы думаете там рубильник, который за ночь все в ноль стопает?)
Это как пропаганда обмазывается невозможность ЕС в течении нескольких дней отказаться от российской нефти и газа.
Это они все немножко передумали после слов о национализации?
Мне кажется это называется ответственность перед своими партнерами.
Разве они обозначали дату? Это же не специальная операция, тут надо подготовится.
Ещё не надо путать национализацию и экспроприацию, если вдруг
Фото Терешковой где?
в космосе
Медицинское. Липоксированное.
Жена сказала, что уходит, но пока продолжит жить с мужем.
Еще есть чего сделать дабы последние глупцы перестали сопротивляться и просто зафиксировали бы прибыль или убытки.
За 2 дня продавать сыр вдруг стало снова "этично"?
Предпосылки нашлись. За трон закатились.
Нет нет, давайте ка уже уебывайте 😂
Уходи как Пугачева
Как группа Скорпионс
Уже были шутки про Sunlight?
Все разом переняли у них бизнес-стратегию)
интересно, а её можно было запатентовать? :)
Ещё не поздно ;)
А что за прикол с ним?
сvalioвают...
Уvalioвают
А тот тип который спамил новостями про уходы также будет спамить про приходы?
Уйдёт валио, отберут к чертям их Инвестиции и все. А пока будет переход от старой власти к новой,- покупатель придя в магазин вместо 5 видов плавленного сыра увидит 3 (без валио). И купит один из трёх. Вот и вся экономика.
Практически все конторы так))
ура! мои любимые йогурты!
Комментарий удален
Не стой в дверях!
«нет этических предпосылок для её продолжения»
А какие предпосылки были до этого? Тоже что-то про дизайн и демократию?
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