Торговля
Решающий огонь

Valio после объявления об уходе из России сказала, что пока продолжит работу в стране Статьи редакции

Компания пока разрабатывает план своих дальнейших действий.

  • 7 марта финская Valio объявила, что прекратит работу в России, так как у компании «нет этических предпосылок для её продолжения».
  • Несмотря на это, дочерняя компания в России — ООО «Валио» — продолжит операционную деятельность. Она поддерживает функционирование производства и логистических операций, а также отвечает за выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и сотрудниками.
  • При этом детальный план дальнейших действий находится в разработке, сообщает компания.
  • У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек, писало РБК. Годовой оборот российских операций Valio — около €85 млн. Дочерняя компания в России на 100% принадлежит Valio.

#новость #valio

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59 комментариев
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Заходил вчера

Это они все немножко передумали после слов о национализации? Или все таки экономический отдел заработал? такое ощущение, что у них сначала отдел SMM, а потом все остальные подключаются.

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78
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Еврейский парфюмер

Там же обычные люди работают в руководстве компаний, у которых их же государство в принудительном порядке пытается отжать их бизнес, который строился десятилетиями, без каких-либо компенсаций и помощи.

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10
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Заходил вчера

ну так пусть выходят на митинг, как они нам всем советуют.

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64
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Еврейский парфюмер

Надо понимать, что западная идеология построена на других принципах.
Вспомним BLM, когда все, кто не выступал за негров, считались автоматически врагами системы. Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки.

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34
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Марина K

Право есть всегда, вопрос в цене..

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5
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Идрисио

Когда в голове соловьиный помет (или чел на службе), тогда: "Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки". Ну плюньте тогда на Запад, стройте свою ЕвроАзиопу, кто вам мешет? Просто без Запада вы ноль без палочки, все что у вас есть это западное, поэтому это вас так бесит. Ну беситесь на здоровье, скоро весь весь Запад положит на вас с прибором. Уже положил

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–12
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Мимопрохожий

Вы так дистанцируетесь от РФ потому что не гражданин, или потому что уже свалили?

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4
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Кирилл Дрозник

У него работа такая. Он второй день без остановки (я вижу два дня, до этого не следил за его творчеством). Челик в каждой теме плачет и людей задевает/оскорбляет. При этом ему соплеменники по плачу забустили карму и ему еще более комфортно работать.

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8
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Мимопрохожий

не, я допускаю что челик это по зову сердца, вот как Александр из Канады или как я, например.

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1
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Идрисио

Я коренной житель этой несчастной страны, никуда не свалил. А вы с какой целью интересуетесь?

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0
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Мимопрохожий

С простой - принимать ли ваш плач Ярославны за чистую монету или нет. А то тут дофига страдальцев по Россиюшке из-за дальних рубежей :)
Но раз вы внутри ситуации - вопросов нет.
Просто тогда непонятна дистанция эта, "вы ноль без палочки" - мы всё же в одной лодке :) ... или в одной ж...

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1
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Идрисио

Нет, мы в одной ж... но по разному. Я хочу из нее выбраться вместе со страной в сторону Европы, а вы и ваши единомышленники - нагнув соседей, неизвестно в какую сторону. Китаю вы нужно только как сырьевой придаток

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1
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Мимопрохожий

Я хочу из нее выбраться вместе со страной в сторону Европы
 дык мы УЖЕ в Европе. И географически, и культурно. Просто у нас несколько шире границы - мы ж Евразия. Это какой-то там огрызок на западной части континента пусть уже начинает с нами дружить, а не выпендривается.
Китаю вы нужно только как сырьевой придаток
 РФ ВСЕМ странам нужна как сырьевой придаток. Или вы думаете в ЕС или в США заботятся о благополучии российского народа? :)

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1
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Ware Wow

Ну беситесь на здоровье
Да это вы тут беситесь с 6 февраля.
Только чего беситься если у вас всё хорошо, хз.

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3
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Идрисио

Все хорошо у меня не может быть, потому что моя страна убивает людей в Украине. Если вам на это пофиг, значит вы бессердечный чел. Впрочем это не удивительно, расчеловечивание народа идет уже больше 20 лет

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–3
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unknоwn

Не в Украине, а на Украине. На таких, простых вещах палишься, "россиянин".

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4
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Veleren Murzin

Чё-то непонятно, зачем ты нациков и террористов решил людьми поназывать. Оправдываешь пытки по нацистским мотивам чтоли?

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–1
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Влад Крас

Смотри, чтобы ты сам через полгодика внезапно нациком не оказался. ;)

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2
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Veleren Murzin

Нациковость достаточно понятна, проста и объективно измеряема. Она не зависит от наклеивания этого лейбла на тебя другими людьми, а зависит только от твоих действий. Я как-бы не особо могу стать нациком, пока не начну прессовать людей за язык или за национальность и т.п.

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1
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Ware Wow

потому что моя страна убивает людей в Украине
верю.

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0
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AlexanderAPS

Такими темпами скоро такие страны, как Иран, станут оплотом свободы

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5
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Сергей Я

у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки
 Дак это ты про ТЖ написал)

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3
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Gedevan

Современный западный мир безальтернативен, у людей нет права выражать свою позицию отличную от основной повестки.
 Надо же, а мы не такие уж и разные.

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1
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Pavel Petel

Ты там давай с РФ выскажи открыто в соц сетях что ты впринципе за арийскую рассу и Гитлер твой кумир. Хотя достаточно выйти с плакатиком - Нет Войне.

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0
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Filipp Kopp

Можно подумать, у нас иначе

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0
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Leonid Krym

На проекте с 4 мар 2022

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1
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Valeryi

А это разве проблема?

Ну "поработают" какое-то время. Вывезут/выведут все что только смогут, потом закроются. Отжимайте компанию-банкрот, че уж.

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4
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Michael Smith

Вывезут/выведут все что только смогут, потом закроются
 каким образом, у них же не нал, чтобы его так просто вывести

все имущество и деньги на российских дочках и банк валютные переводы заблокирует

вывозить заводы тоже смысла нет

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1
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ЯжПрограммист

Стратегря такая в общей истерике громко заорать "ух как мы сейчас уйдём! Ух как уйдём! Ух как мы уйдём! Ух как мы солидарны!"... потом варианты: 1) просто убавить рекламу 2) приостановить деятельность, определиться с ценами и логистикой, подкрутить процессы, вернуться к работе 3) уйти но чуть-чуть 4) продолжать работать с каменным еб..лом. 5) реально перестать оказывать услуги, но лишь до той поры пока коварные агрессивные русские не поймут как платить другой картой.

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4
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Товарищ

Потому что нужно было высказать официальное недовольство для СМИ, как зарубежных, так и наших. Сейчас это пиар тренд для зарубежных компаний. Флешмоб - скажи нет и топни ножкой. Естественно в руководстве все понимают, что не нужно сворачивать производство.

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3
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Can you not

Так вроде ничего не поменялось, просто разъяснили немного порядок действий. Или вы думаете там рубильник, который за ночь все в ноль стопает?)

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3
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Pavel Petel

Это как пропаганда обмазывается невозможность ЕС в течении нескольких дней отказаться от российской нефти и газа.

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0
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Иванка Сегодина

Это они все немножко передумали после слов о национализации?
 Мне кажется это называется ответственность перед своими партнерами.

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Андрей Рядькин

Разве они обозначали дату? Это же не специальная операция, тут надо подготовится.
Ещё не надо путать национализацию и экспроприацию, если вдруг

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0
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Oleg Arkhangelsky
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24
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Сергей Крикунов

Фото Терешковой где?

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2
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Джон Картошкин

в космосе

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0
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- -

Медицинское. Липоксированное.

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1
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Дмитрий Милюков

Жена сказала, что уходит, но пока продолжит жить с мужем.

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24
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Pavel Petel

Еще есть чего сделать дабы последние глупцы перестали сопротивляться и просто зафиксировали бы прибыль или убытки.

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0
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Anton Smets

За 2 дня продавать сыр вдруг стало снова "этично"?

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12
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Сергей Крикунов

Предпосылки нашлись. За трон закатились.

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4
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Ленин-гриб

Нет нет, давайте ка уже уебывайте 😂

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6
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Дмитрий Филиппов

Уходи как Пугачева

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5
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Василий Степанофф

Как группа Скорпионс

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2
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Roman Belyaev

Уже были шутки про Sunlight?

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4
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Вяйняймейнен Уленшпигель

Все разом переняли у них бизнес-стратегию)

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4
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Мимопрохожий

интересно, а её можно было запатентовать? :)

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2
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Вяйняймейнен Уленшпигель

Ещё не поздно ;)

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0
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Andrey Gordeev

А что за прикол с ним?

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0
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Roman Belyaev

https://tjournal.ru/internet/204095-fas-zapodozrila-yuvelirnuyu-set-sunlight-v-nedostovernoy-reklame-spam-o-beskonechnom-zakrytii-magazinov-prevratilsya-v-mem

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0
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Джон Картошкин

сvalioвают...

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4
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Alexey

Уvalioвают

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Tim G

А тот тип который спамил новостями про уходы также будет спамить про приходы?

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4
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Максим Крицкий

Уйдёт валио, отберут к чертям их Инвестиции и все. А пока будет переход от старой власти к новой,- покупатель придя в магазин вместо 5 видов плавленного сыра увидит 3 (без валио). И купит один из трёх. Вот и вся экономика.

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роман долгополов

Практически все конторы так))

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Roman Perfilyev

ура! мои любимые йогурты!

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Комментарий удален

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Сильвестр Иванов

Не стой в дверях!

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Сергей Я

«нет этических предпосылок для её продолжения»
 А какие предпосылки были до этого? Тоже что-то про дизайн и демократию?

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