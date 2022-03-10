Мы осуждаем все формы агрессии, нарушающие права человека и угрожающие мирному существованию людей. Миссия нашей компании в том, чтобы предлагать базовую и доступную одежду, созданную для всех. Мы считаем, что наша обязанность — предоставить такие предметы первой необходимости в том числе тем, кто пострадал от конфликтов, стихийных бедствий и других разрушений.