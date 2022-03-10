Uniqlo приостановит работу в России, хотя глава компании выступал против этого Статьи редакции
Компания объявила об этом шаге на фоне критики в социальных сетях.
Uniqlo больше не может продолжать работу в стране «из-за ряда трудностей», сообщил владелец марки Fast Retailing.
Компания пожертвовала $10 млн и одежду организации ООН для помощи беженцам.
«Бумага» со ссылкой на источники в японской сети сообщает, что магазины закроются в 20-х числах марта, контракты с сотрудниками не расторгнут.
7 марта глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что Uniqlo пока не собирается уходить с российского рынка. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.
Cancel culture во всей красе. Надавили...
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Заслуги?
Заслуги России в Украине всему миру видны. Поэтому весь мир послал нах..!
России Cancel culture мира. По Оруэлу живет наша страна - мир это война
Вы в интернете чего добиваетесь? Чтобы в России не 30% поддерживало путина, а 70%? Чтобы на митинги выходили не тысячи, а пару человек?
Заслуги это вы про чёрный пояс по тхэквондо того чьё имя нельзя называть?
был черный пояс, стала черная метка
а что хорошего в тоталитаризме?
культура отмены это как гопники которые толпой забивают ногами несогласных
или как в совке, если ты против линии партии, то тебе нет жизни
Это заныли те, кто как бы вне политики. "Мы же белые и пушистые, нас то за что наказывать?" - вот их лейтмотив. Они просто не хотят признавать, что прикрываясь их именем наша страна творит ужасные вещи в другой стране. И на эти ужасы им тоже пофиг, лишь бы Айфон, Макдональдс и Коко-Кола были на прежнем месте. И чтобы заграница когда захочешь
Ничего, ты третий день ноешь в каждой теме. Страдалец ты несокрушимый, местный и могучий.
Давайте вас заканселим, а вы нам потом расскажете про свои ощущения. М?
еще свежа в памяти людей история про строителя моста
Да что вы все привязались то к этой Cancel culture и "переобуваниям"? Мужичку (Тадаси Янаи) просто не сразу сказали что валюту из РФ он сможет вывезти только в чемодане, предварительно сняв с карты тинькофф. Ну или может оставить в стране рубли и, например, отдохнуть в Абхазии. Это единственная причина большинства уходов.
Это единственная причина большинства уходов.
Ну не только эта. Падение уровня доходов населения в ближайшее время + у Uniqlo все завозное, а значит ценник придется реальный ставить. В таких условиях проще закрыться и переждать.
Это не cancel culture, JCB заблочена в России, они просто прибыль не смогут вывести.
Чё вы все такие наивные?
причем тут пластиковая карта и вывод прибыли?
вы думаете компании выводят прибыль переводами на кредитную карту?)
В новости про общественное давление.
С одной стороны — да плохо, но, например, выйди сейчас nazi coca-cola и я сам бы не стал её покупать. Только непонятно почему китайцев за уйгур до сих пор не канселят.
А причём тут nazi? Ок «страна агрессор» и прочее, но с хаяли каждый пытается использовать эти слова и пытается найти какие то параллели с нацистами/фашистами и вот этим вот всем, хотя, блять, даже намёка на идеологические причины начала «спецоперации» нет?
Ну, может быть имело смысл не начинать "спецоперацию" с бомбёжки Киева перед рассветом? Чтобы не слово-в-слово с песней из 1941?
Может быть имело смысл не бомбить Бабий Яр?
Может быть имело смысл подумать, что президент-еврей — плохой кандидат для провозглашения его лидером нацистов?
Что за бред нёс Путин 22-го февраля про Ленина, создавшего украинскую государственность?
"Украинцев как нации не существует" — это что, не идеологическая причина?
РФ тотально проигрывает идеологическую составляющую этой войны. Если РФ врёт про срочников на войне, то почему мир должен верить лепету РФ о "угрозе безопасности"?
Почему было не сделать то же самое в 2014 году, когда на Украине было безвластие и можно было взять как минимум весь левый берег и Европа бы выразила глубокую обеспокоенность?
Потому что Путин даже на конкурсе хуйлов занял бы второе место.
тебя нет на этой фотке?
Я пишу не о своём восприятии, а о том, как РФ видят на Западе, и на основе чего вводят санкции и уходят с рынка.
Вам может быть сколько угодно плевать на чужое мнение, но другие люди принимают решения на основании своего мнения, а не вашего.
давно уникло стали нацистами?
Не стали, это в глазах смотрящего.
если у смотрящего гражданская одежда стала нацисткой, то у него беда с башкой
Большая разница – внутренние дела, и внешняя агрессия а-ля 1939й.
Спецоперация в соседней стране — внутренние дела?
1) Китай — огромный рынок (в отличие от).
2) Китай не просто заменить в глобальной экономике, в отличие от РФ - да, логистически Европа зависит от поставок угля, нефти и газа из России, но найти замену всему этому — возможно довольно быстро. Дорого, немгновенно, но решаемо, главное очень сильно захотеть. Когда перед глазами разыгрывают аналог советско-финской войны и понимают, что за этим последовало вторжение в Польшу и Вторая мировая, даже прикормленные немцы понимают, что пора гасить свет и искать других поставщиков. Сразу нельзя заменить, поэтому сразу не отрубят, но гайки прикрутят так, чтобы будущая программа "нефть в обмен на продольствие" стала для России в радость. Ничего, кроме углеводородов брать не будут и за те будут расплачиваться лекарствами и жратвой.
Не будем, нехер переобуваться так. Лучше бы сразу ушли. А сейчас повели себя ещё хуже. Не надо только про репутационных риски и все такое.
И ты правда думаешь, что таким относительно некрупным брендам, как UNIQLO, кто-то будет заморачиваться и звонить? Нет, это или твиттерские с инстаграмными захейтили, или те укры из Фейсбука со своей методичкой устроили атаку на топов.
Это Uniqlo не крупный бренд с капитализацией под 100 млрд?))
Я сказал "относительно". Для рынка РФ. В сравнении с более крупными брендами и компаниями, которые тоже ушли или приостановились.
Конечно будут звонить любому бренду, который выбивается из линии партии.
Это ж всё-таки не Китай или Корея. Изначально было подозрительно, что японский бренд не ушёл. Но все-равно очень сомневаюсь, что на него надавали власти. Надавили, но другие. Да и хрен с ними, собственно, на фоне всего остального вообще невелика потеря.
или не звонить, а публично стыдить. против толпы лицемерного зверья попробуй попри
это все понятно, но следуя этой же логике: либо не выходишь на митинг, либо проломим тебе бошку дубинкой и сядешь на пару лет. Весь мир, к сожалению, просто сливают накопившуюся агрессию на Россию, а ведь большенство осуждают действия властей.
О, ты там секретарём работаешь, знаешь кто кому звонил и что говорил? Всем, кому надо, уже звонили раньше. Этот конишуа зассал просто на фоне псевдо-хейта в соцсетях.
Во что собираешься переобуваться, почти все ушли, в беларусский текстиль?
Интересно, как там сейчас всякие эксперты по экономике, которые убеждали нас, что «рыночная экономика не подвержена влиянию извне»?
Они там же где "спорт вне политики", "искусство вне политики" и тд
На дтф то есть.
Это кремлёвские аналитики убеждали руководство, что нам всё ни по чём. Если бы называли вещи своими именами, то не получали бы свои бабки за слайды. А так пришлось умалчивать неудобную правду в надежде, что это никогда не будет никем проверяться. Не фартануло.
В 2008 да. После уже нет
в смысле, "пришлось умалчивать"?
зассали.
считай, измена родине - намеренная дезинформация главнокомандующего.
А вы там спросите, кто на них подписан, значит ли это, что г-н Янаи отказывается от слов о том, что в России тоже люди живут?
А вообще, мерзко. Чем больше всех этих "уходящих", тем бменьше у меня к ним любви и уважения и тем меньше у меня симпатий к Европе, США и Украине. Надеюсь, когда и если все эти бренды обратно придут, их ждет бойкот уже от жителей России.
Вот у тебя есть бизнес, крупный и международный. И вот тебе звонят из госаппарата, и говорят - товарищ, нужно прекратить поставки в эту страну, иначе вас ждут нелегкие времена, и финансовые потери будут гораздо более существенными, чем 2, 5 10% от торговли с Россией.
Бизнесменам вообще всегда было плевать на морально-этическую сторону, их задача делать деньги. А тут прям активизировались. Это не решение глав компаний. Мое мнение, что им всем сделали предложения, от которых нельзя отказываться.
Это каким-то образом должно улучшить мое к ним отношение, когда они об меня, фактически, ноги вытирают? Их право прогибаться и демонстрировать то, что называется virtue signalling, мое право после этого считать их трусами и лицемерами. А любимый на Западе cancelling может и в обе стороны работать.
Ты можешь кого угодно считать трусом и лицемером, но пока не оденешься в чужую шкуру - врядли поймешь их проблемы. Тебя же никто не принуждает ни к чему.
Ну и если сравнивать - тебя сильно заботит мнение микрофлоры в твоем организме, если тебе врач прописал курс антибиотиков?)
Или ты думаешь, сидит такой глава кока-колы и думает, а черт с ними! Не прогнусь! Пускай я потом попаду на 1000000000$, но я продам бутылочку русскому Ваньке! Я не трус и не лицемер! И плевать мне на рекламные контракты и на инвесторов!
Хм, ну их же не волнуют мои проблемы, судя по всему, верно? Так что все взаимно.Забавно, что раньше были такие люди, которые плевать на все хотели и делали то, что сами считали важным и правильным. Например, сэр Алекс Фергюссон или Хироси Ямагути.
А сравнивать жителей России с микробами - ну это чет как-то уже перебор совсем.
Их абсолютно не волнуют твои проблемы, верно)
А с кем жителей россии сравнивать? Я тебе могу вот буквально сказать какого ты размера, по сравнению с Кока-Колой.
Допустим весь твой капитал, ну пускай будет 20 миллионов рублей. Это всего 200 000 долларов.
А капиталов у кока-колы на сумму 256 746 536 960$ В рублях это 30 809 584 435 200.
30 809 584 435 200.
и 20 000 000
Пускай твой рост будет метр-семьдесят. И если соотнести капиталы и переконвертировать их в размеры - то ты по факту будешь размером 1,1 мкм, по сравнению со среднестатистическим человеком. Т.е. ты бактерия и есть) И я тоже. Мелкая бактерия, которая никому не интересна и не нужна, и мнение твое ну абсолютно никому не интересно!
Что мешает всем отказаться? Те, кто сверху, заруинят себе экономику? Покажут истинное лицо, нагибая своих?))
Ток што обсуждали, что это единственный адекватный предприниматель, который не попал под волну политических возражений. А через 10 минут попалась эта статья ((((((( :((
Задавили
он долго держался. почти получилось
он долго держался. почти получилось
Вот тридварасы твиттерские и инстаграмные, дожали всё-таки. Чтоб им внуки в суп срали.
Мне кажется здесь больше проблемы с логистикой и курсом рубля, чем интернет-хейт. Когда всё немножко устаканится продажи возобновятся.
Так давайте тоже надавим, все массово начнем писать им письма и обращения, что мы обычные граждане и тем самым они наносят вред именно простым людям, ни в чем не виноватым
Добавим работы шредеру🤷♂️
очень хорошая идея!!
как вещали великие классики соцсети, которая теперь превратилась в кирпич: а что говорить-то? ну...
Специальная операции Путина в самом разгаре, мне только не понятно, против кого он все таки воюет
Причин на самом деле много, очень:
-Там наши люди их надо спасать
-Там фашисты и нацисты, бандеровцы, если их не убить, они завтра будут здесь
-Там НАТО подбирается, они уже прям на границе крадутся
-Там в Украине ядерное оружие хотят делать
-Там в Украине биологическое оружие уже делают с подачи США
-А как они в 93-м в Чечне на стороне боевиков воевали? Нужно отомстить!
-Запад через Украину хочет захватить наши ресурсы, нефть нашу выкачать и алмазы забрать.
-Крым был изначально наш, и за годы его аннексии под Украиной мы должны забрать ДНР и ЛНР.
-На Донбассе живут наши люди, они получили наши паспорта, а их 8 лет бомбят.
-Там запрещают говорить на русском языке, избивают битами за русскую речь, и это нужно остановить. Свобода слову!
Я слышал об этих причинах, может есть что-то еще, против кого и зачем нужно воевать. Точнее не воевать, а проводить спецоперацию.. Для признания тебя истинным патриотом достаточно одной, но чем с большим количеством ты согласен - тем больше ты патриот!
Причины дорабатываются по ходу)
Не очень и ждать вас будем! Ширпотреб в основном из Китая
haha, classics
Хозяин своего слова, че.
Ну и уйх с ними.
Будем ждать возвращения. Благо их одежда носится годами.
Хозяин своего слова. Захотел дал, захотел забрал))
Ну а если по существу, это наглядный пример того, чтоьбренды выходят не из-за того, что реально "не поддерживают и осуждают", а из-за того, что большие хозяева сказали выйти.
и именно поэтому мы закрываемся, но никак не из за логистики и волатильности курса, ну ну главное сову на глобус натянуть
Специальная операции Путина в самом разгаре, мне только не понятно, против кого он все таки воюет
Специальная операция по превращению рос экономики в тыкву. Зато скоро можно будет купить с пропиской 100 квадратов в тц в Москве за 2.000$ 😂😂😂
ну что же. ничего не покупал и уже не придется
Читаю комменты и чувство возникает, будто я старпёр....
Cancel culture, uniqlo, nazi, jcb...
Жаль, очень жаль. Вполне норм одежда была.
надо так их расстроить: жаль, а мы то хотели остров вернуть до этого вот решения, но теперь точно нет.и пусть вся Япония за ними бегает с дубинами
Я две недели назад:
- минимальные связи с рф
Я начиная неделю назад после первой волны cancel culture:
- слушаю забытые русские песни
- активно помогаю знакомым из РФ всем, чем могу
- осознаю, что мне дала богатая русская культура, и как я могу ее воплотить в жизни
- глубоко ощущаю, что только от моих личных поступков зависит то, какой я человек
Уважаемые рассылающие хейтовые емейлы и тВИтЫ компаниями - что бы вы ни делали, но это работает, продолжайте!
Жаль
Хозяин своего слова, че.
А что же все они до этого смеялись над девочками, которые из-за критики в социальных сетях ложились на множество пластических операций?))
«Настоящий» самурай, чё :(
Жаль….
...
Почему не объяснили причину?
Они вполне её объяснили несколькими новостями раньше - давление и политика отмены.
А что это хоть такое?
Комментарий удален
Риски для Юникло колоссальные, а выхлоп около 0:
С одной стороны весь мир с его млрд, а с другой страна-изгой, у которой и до этого были проблемы с платежеспособным населением. Выбор очевиден.
Я две недели назад:
- минимальные связи с рф
Я начиная неделю назад после первой волны cancel culture:
- слушаю забытые русские песни
- активно помогаю знакомым из РФ всем, чем могу
- осознаю, что мне дала богатая русская культура, и как я могу ее воплотить в жизни
- глубоко ощущаю, что только от моих личных поступков зависит то, какой я человек
Уважаемые рассылающие хейтовые емейлы и тВИтЫ компаниями - что бы вы ни делали, но это работает, продолжайте!
(Два раза коммент опубликовался)
Комментарий удален
Если вы чувствуете себя небезопасно или вам стало неудобно работать из-за санкций, и вы хотите переждать неспокойное время в другой стране, мы собрали несколько вариантов временного релокейта. Советуем не принимать реактивных решений, а все тщательно продумать.
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.
Собираем новости и события пятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.
Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei.