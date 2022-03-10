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Торговля
Маша Цепелева

Uniqlo приостановит работу в России, хотя глава компании выступал против этого Статьи редакции

Компания объявила об этом шаге на фоне критики в социальных сетях.

96 96 комментариев
10 924 просмотров

Uniqlo больше не может продолжать работу в стране «из-за ряда трудностей», сообщил владелец марки Fast Retailing.

Мы осуждаем все формы агрессии, нарушающие права человека и угрожающие мирному существованию людей. Миссия нашей компании в том, чтобы предлагать базовую и доступную одежду, созданную для всех. Мы считаем, что наша обязанность — предоставить такие предметы первой необходимости в том числе тем, кто пострадал от конфликтов, стихийных бедствий и других разрушений.

Fast Retailing

Компания пожертвовала $10 млн и одежду организации ООН для помощи беженцам.

«Бумага» со ссылкой на источники в японской сети сообщает, что магазины закроются в 20-х числах марта, контракты с сотрудниками не расторгнут.

7 марта глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что Uniqlo пока не собирается уходить с российского рынка. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.

Торговля
Полина Лааксо
«Бойкотируем Uniqlo»: японский магазин одежды столкнулся с критикой, потому что не захотел уходить из России Статьи редакции
От 10 марта 12:50 мск. Fast Retailing объявила, что Uniqlo всё-таки приостановит работу в России «из-за ряда трудностей». «Бумага» со ссылкой на источники в сети сообщает, что магазины закроются в 20-х числах марта, контракты с сотрудниками не расторгнут.

#новость #uniqlo

Спасибо за наводку Эрик Гешаев
96 96 комментариев
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96 комментариев
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Kain Ariott

Cancel culture во всей красе. Надавили...

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93
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Caranemica

Вы так говорите, как будто это что-то плохое.

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–51
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Уральский Мурод

А что же в ней хорошего? Безотносительно Украины, на бытовом уровне тебя могут в чём-то обвинить (даже без весомых доказательств) и отменить нахрен всё, включая твои заслуги.

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52
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Кирилл Мукаев

Заслуги?

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0
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Идрисио

Заслуги России в Украине всему миру видны. Поэтому весь мир послал нах..!

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–8
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Идрисио

России Cancel culture мира. По Оруэлу живет наша страна - мир это война

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–4
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Gutal1n

Вы в интернете чего добиваетесь? Чтобы в России не 30% поддерживало путина, а 70%? Чтобы на митинги выходили не тысячи, а пару человек?

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2
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ЯжПрограммист

Заслуги это вы про чёрный пояс по тхэквондо того чьё имя нельзя называть?

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1
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Идрисио

был черный пояс, стала черная метка

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–2
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t t

а что хорошего в тоталитаризме?

культура отмены это как гопники которые толпой забивают ногами несогласных

или как в совке, если ты против линии партии, то тебе нет жизни

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13
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Идрисио

Это заныли те, кто как бы вне политики. "Мы же белые и пушистые, нас то за что наказывать?" - вот их лейтмотив. Они просто не хотят признавать, что прикрываясь их именем наша страна творит ужасные вещи в другой стране. И на эти ужасы им тоже пофиг, лишь бы Айфон, Макдональдс и Коко-Кола были на прежнем месте. И чтобы заграница когда захочешь

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2
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Кирилл Дрозник

Ничего, ты третий день ноешь в каждой теме. Страдалец ты несокрушимый, местный и могучий.

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0
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Сергей S.L.

Давайте вас заканселим, а вы нам потом расскажете про свои ощущения. М?

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5
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Егор Рябчиков

еще свежа в памяти людей история про строителя моста

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0
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Новорег здорового человека

Да что вы все привязались то к этой Cancel culture и "переобуваниям"? Мужичку (Тадаси Янаи) просто не сразу сказали что валюту из РФ он сможет вывезти только в чемодане, предварительно сняв с карты тинькофф. Ну или может оставить в стране рубли и, например, отдохнуть в Абхазии. Это единственная причина большинства уходов.

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12
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Вася Пражкин

Это единственная причина большинства уходов.
 Ну не только эта. Падение уровня доходов населения в ближайшее время + у Uniqlo все завозное, а значит ценник придется реальный ставить. В таких условиях проще закрыться и переждать.

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0
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Sanjar Tolibjonov

Это не cancel culture, JCB заблочена в России, они просто прибыль не смогут вывести.

Чё вы все такие наивные?

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3
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Michael Smith

причем тут пластиковая карта и вывод прибыли?

вы думаете компании выводят прибыль переводами на кредитную карту?)

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12
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arty

В новости про общественное давление.

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1
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arty

С одной стороны — да плохо, но, например, выйди сейчас nazi coca-cola и я сам бы не стал её покупать. Только непонятно почему китайцев за уйгур до сих пор не канселят.

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0
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Уральский Мурод

Потому что всё производство у них. Если бы с 90 года мы развивали экономику и собственные производства, нам бы и не такое спустили.

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14
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Павел

А причём тут nazi? Ок «страна агрессор» и прочее, но с хаяли каждый пытается использовать эти слова и пытается найти какие то параллели с нацистами/фашистами и вот этим вот всем, хотя, блять, даже намёка на идеологические причины начала «спецоперации» нет?

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0
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Андрей

Ну, может быть имело смысл не начинать "спецоперацию" с бомбёжки Киева перед рассветом? Чтобы не слово-в-слово с песней из 1941?

Может быть имело смысл не бомбить Бабий Яр?

Может быть имело смысл подумать, что президент-еврей — плохой кандидат для провозглашения его лидером нацистов?

Что за бред нёс Путин 22-го февраля про Ленина, создавшего украинскую государственность?

"Украинцев как нации не существует" — это что, не идеологическая причина?

РФ тотально проигрывает идеологическую составляющую этой войны. Если РФ врёт про срочников на войне, то почему мир должен верить лепету РФ о "угрозе безопасности"?

Почему было не сделать то же самое в 2014 году, когда на Украине было безвластие и можно было взять как минимум весь левый берег и Европа бы выразила глубокую обеспокоенность?

Потому что Путин даже на конкурсе хуйлов занял бы второе место.

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2
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Ilya Tkachenko

тебя нет на этой фотке?

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1
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Андрей

Я пишу не о своём восприятии, а о том, как РФ видят на Западе, и на основе чего вводят санкции и уходят с рынка.

Вам может быть сколько угодно плевать на чужое мнение, но другие люди принимают решения на основании своего мнения, а не вашего.

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0
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Michael Smith

давно уникло стали нацистами?

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1
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arty

Не стали, это в глазах смотрящего.

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2
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Michael Smith

если у смотрящего гражданская одежда стала нацисткой, то у него беда с башкой

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2
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Oleg Pasko

Большая разница – внутренние дела, и внешняя агрессия а-ля 1939й.

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1
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arty

Спецоперация в соседней стране — внутренние дела?

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0
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Андрей

1) Китай — огромный рынок (в отличие от).
2) Китай не просто заменить в глобальной экономике, в отличие от РФ - да, логистически Европа зависит от поставок угля, нефти и газа из России, но найти замену всему этому — возможно довольно быстро. Дорого, немгновенно, но решаемо, главное очень сильно захотеть. Когда перед глазами разыгрывают аналог советско-финской войны и понимают, что за этим последовало вторжение в Польшу и Вторая мировая, даже прикормленные немцы понимают, что пора гасить свет и искать других поставщиков. Сразу нельзя заменить, поэтому сразу не отрубят, но гайки прикрутят так, чтобы будущая программа "нефть в обмен на продольствие" стала для России в радость. Ничего, кроме углеводородов брать не будут и за те будут расплачиваться лекарствами и жратвой.

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0
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Уральский Мурод

Таки надавили. Штош, отнесемся с пониманием и будем ждать возвращения.

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47
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Сергей Я

Не будем, нехер переобуваться так. Лучше бы сразу ушли. А сейчас повели себя ещё хуже. Не надо только про репутационных риски и все такое.

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–3
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Уральский Мурод

Это не переобувка. Если тебе позвонят и скажут, либо уходишь из России, либо уходишь вообще, выбор очевиден.

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29
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Сергей Я

И ты правда думаешь, что таким относительно некрупным брендам, как UNIQLO, кто-то будет заморачиваться и звонить? Нет, это или твиттерские с инстаграмными захейтили, или те укры из Фейсбука со своей методичкой устроили атаку на топов.

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–3
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Владислав Первухин

Это Uniqlo не крупный бренд с капитализацией под 100 млрд?))

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13
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Сергей Я

Я сказал "относительно". Для рынка РФ. В сравнении с более крупными брендами и компаниями, которые тоже ушли или приостановились.

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0
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Сергей Исаков

Конечно будут звонить любому бренду, который выбивается из линии партии.

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3
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Сергей Я

Это ж всё-таки не Китай или Корея. Изначально было подозрительно, что японский бренд не ушёл. Но все-равно очень сомневаюсь, что на него надавали власти. Надавили, но другие. Да и хрен с ними, собственно, на фоне всего остального вообще невелика потеря.

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0
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no one cares of common sense

или не звонить, а публично стыдить. против толпы лицемерного зверья попробуй попри

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0
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Roman R

это все понятно, но следуя этой же логике: либо не выходишь на митинг, либо проломим тебе бошку дубинкой и сядешь на пару лет. Весь мир, к сожалению, просто сливают накопившуюся агрессию на Россию, а ведь большенство осуждают действия властей.

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5
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Сергей Я

О, ты там секретарём работаешь, знаешь кто кому звонил и что говорил? Всем, кому надо, уже звонили раньше. Этот конишуа зассал просто на фоне псевдо-хейта в соцсетях.

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–9
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Антон Штадлер

Во что собираешься переобуваться, почти все ушли, в беларусский текстиль?

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0
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Сергей S.L.

Интересно, как там сейчас всякие эксперты по экономике, которые убеждали нас, что «рыночная экономика не подвержена влиянию извне»?

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24
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Dmitriy Lobanov

Они там же где "спорт вне политики", "искусство вне политики" и тд

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29
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Joldas Izbergenov

На дтф то есть.

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0
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Solodin Iota

Это кремлёвские аналитики убеждали руководство, что нам всё ни по чём. Если бы называли вещи своими именами, то не получали бы свои бабки за слайды. А так пришлось умалчивать неудобную правду в надежде, что это никогда не будет никем проверяться. Не фартануло.

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2
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Сергей S.L.

В 2008 да. После уже нет

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1
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no one cares of common sense

в смысле, "пришлось умалчивать"?
зассали.
считай, измена родине - намеренная дезинформация главнокомандующего.

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0
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Soiran

А вы там спросите, кто на них подписан, значит ли это, что г-н Янаи отказывается от слов о том, что в России тоже люди живут?
А вообще, мерзко. Чем больше всех этих "уходящих", тем бменьше у меня к ним любви и уважения и тем меньше у меня симпатий к Европе, США и Украине. Надеюсь, когда и если все эти бренды обратно придут, их ждет бойкот уже от жителей России.

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19
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Максим

Вот у тебя есть бизнес, крупный и международный. И вот тебе звонят из госаппарата, и говорят - товарищ, нужно прекратить поставки в эту страну, иначе вас ждут нелегкие времена, и финансовые потери будут гораздо более существенными, чем 2, 5 10% от торговли с Россией.

Бизнесменам вообще всегда было плевать на морально-этическую сторону, их задача делать деньги. А тут прям активизировались. Это не решение глав компаний. Мое мнение, что им всем сделали предложения, от которых нельзя отказываться.

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3
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Soiran

Это каким-то образом должно улучшить мое к ним отношение, когда они об меня, фактически, ноги вытирают? Их право прогибаться и демонстрировать то, что называется virtue signalling, мое право после этого считать их трусами и лицемерами. А любимый на Западе cancelling может и в обе стороны работать.

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3
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Максим

Ты можешь кого угодно считать трусом и лицемером, но пока не оденешься в чужую шкуру - врядли поймешь их проблемы. Тебя же никто не принуждает ни к чему.

Ну и если сравнивать - тебя сильно заботит мнение микрофлоры в твоем организме, если тебе врач прописал курс антибиотиков?)

Или ты думаешь, сидит такой глава кока-колы и думает, а черт с ними! Не прогнусь! Пускай я потом попаду на 1000000000$, но я продам бутылочку русскому Ваньке! Я не трус и не лицемер! И плевать мне на рекламные контракты и на инвесторов!

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4
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Soiran

Хм, ну их же не волнуют мои проблемы, судя по всему, верно? Так что все взаимно.Забавно, что раньше были такие люди, которые плевать на все хотели и делали то, что сами считали важным и правильным. Например, сэр Алекс Фергюссон или Хироси Ямагути.

А сравнивать жителей России с микробами - ну это чет как-то уже перебор совсем.

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2
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Максим

Их абсолютно не волнуют твои проблемы, верно)

А с кем жителей россии сравнивать? Я тебе могу вот буквально сказать какого ты размера, по сравнению с Кока-Колой.

Допустим весь твой капитал, ну пускай будет 20 миллионов рублей. Это всего 200 000 долларов.

А капиталов у кока-колы на сумму 256 746 536 960$ В рублях это 30 809 584 435 200.

30 809 584 435 200.
и 20 000 000

Пускай твой рост будет метр-семьдесят. И если соотнести капиталы и переконвертировать их в размеры - то ты по факту будешь размером 1,1 мкм, по сравнению со среднестатистическим человеком. Т.е. ты бактерия и есть) И я тоже. Мелкая бактерия, которая никому не интересна и не нужна, и мнение твое ну абсолютно никому не интересно!

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0
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Алексей Родной

Что мешает всем отказаться? Те, кто сверху, заруинят себе экономику? Покажут истинное лицо, нагибая своих?))

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2
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Sidina Liza

Ток што обсуждали, что это единственный адекватный предприниматель, который не попал под волну политических возражений. А через 10 минут попалась эта статья ((((((( :((

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14
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Blackrock

Задавили

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8
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Sidina Liza

он долго держался. почти получилось

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5
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Sidina Liza

он долго держался. почти получилось

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–1
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Сергей Я

Вот тридварасы твиттерские и инстаграмные, дожали всё-таки. Чтоб им внуки в суп срали.

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16
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Верен Дар

Мне кажется здесь больше проблемы с логистикой и курсом рубля, чем интернет-хейт. Когда всё немножко устаканится продажи возобновятся.

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11
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Маркетолог

Так давайте тоже надавим, все массово начнем писать им письма и обращения, что мы обычные граждане и тем самым они наносят вред именно простым людям, ни в чем не виноватым

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9
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Амидв Ваджранга

Добавим работы шредеру🤷‍♂️

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0
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Saint Highway

очень хорошая идея!!

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0
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Полина Лааксо

как вещали великие классики соцсети, которая теперь превратилась в кирпич: а что говорить-то? ну...

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6
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Farkhod Daniyarov

Специальная операции Путина в самом разгаре, мне только не понятно, против кого он все таки воюет

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–4
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Максим

Причин на самом деле много, очень:

-Там наши люди их надо спасать
-Там фашисты и нацисты, бандеровцы, если их не убить, они завтра будут здесь
-Там НАТО подбирается, они уже прям на границе крадутся
-Там в Украине ядерное оружие хотят делать
-Там в Украине биологическое оружие уже делают с подачи США
-А как они в 93-м в Чечне на стороне боевиков воевали? Нужно отомстить!
-Запад через Украину хочет захватить наши ресурсы, нефть нашу выкачать и алмазы забрать.
-Крым был изначально наш, и за годы его аннексии под Украиной мы должны забрать ДНР и ЛНР.
-На Донбассе живут наши люди, они получили наши паспорта, а их 8 лет бомбят.
-Там запрещают говорить на русском языке, избивают битами за русскую речь, и это нужно остановить. Свобода слову!

Я слышал об этих причинах, может есть что-то еще, против кого и зачем нужно воевать. Точнее не воевать, а проводить спецоперацию.. Для признания тебя истинным патриотом достаточно одной, но чем с большим количеством ты согласен - тем больше ты патриот!

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5
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Marina Firsova

Причины дорабатываются по ходу)

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2
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Владислав Бобрицкий

Не очень и ждать вас будем! Ширпотреб в основном из Китая

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0
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Leonid Kovalenko

haha, classics

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7
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Artemy

Хозяин своего слова, че.

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3
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Дмитрий Филиппов

Ну и уйх с ними.

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3
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Анастасия Ворончихина

Будем ждать возвращения. Благо их одежда носится годами.

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1
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Виктор Исаков

Хозяин своего слова. Захотел дал, захотел забрал))
Ну а если по существу, это наглядный пример того, чтоьбренды выходят не из-за того, что реально "не поддерживают и осуждают", а из-за того, что большие хозяева сказали выйти.

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2
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Вик Бой

и именно поэтому мы закрываемся, но никак не из за логистики и волатильности курса, ну ну главное сову на глобус натянуть

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1
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Farkhod Daniyarov

Специальная операции Путина в самом разгаре, мне только не понятно, против кого он все таки воюет

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–3
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Podkuiko Vladislav

Специальная операция по превращению рос экономики в тыкву. Зато скоро можно будет купить с пропиской 100 квадратов в тц в Москве за 2.000$ 😂😂😂

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3
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Constantine Kiselev

ну что же. ничего не покупал и уже не придется

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1
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Эльхам Мухамедов

Читаю комменты и чувство возникает, будто я старпёр....

Cancel culture, uniqlo, nazi, jcb...

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1
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Eldar

Жаль, очень жаль. Вполне норм одежда была.

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1
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Constantine Kiselev

надо так их расстроить: жаль, а мы то хотели остров вернуть до этого вот решения, но теперь точно нет.и пусть вся Япония за ними бегает с дубинами

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1
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Q

Я две недели назад:
- минимальные связи с рф

Я начиная неделю назад после первой волны cancel culture:
- слушаю забытые русские песни
- активно помогаю знакомым из РФ всем, чем могу
- осознаю, что мне дала богатая русская культура, и как я могу ее воплотить в жизни
- глубоко ощущаю, что только от моих личных поступков зависит то, какой я человек

Уважаемые рассылающие хейтовые емейлы и тВИтЫ компаниями - что бы вы ни делали, но это работает, продолжайте!

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1
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Eduard Luckyman

Жаль

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0
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Artemy

Хозяин своего слова, че.

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0
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Надежда Золотарёва

А что же все они до этого смеялись над девочками, которые из-за критики в социальных сетях ложились на множество пластических операций?))

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0
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Сергей Исаков

«Настоящий» самурай, чё :(

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0
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Степан Кондратьев

Жаль….

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0
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Верен Дар

Сообщение удалено

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0
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Маркетолог

...

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Верен Дар

Сообщение удалено

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Whoami

Почему не объяснили причину?
Они вполне её объяснили несколькими новостями раньше - давление и политика отмены.

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0
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Максим Данилушкин

А что это хоть такое?

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Антон Штадлер

Риски для Юникло колоссальные, а выхлоп около 0:
С одной стороны весь мир с его млрд, а с другой страна-изгой, у которой и до этого были проблемы с платежеспособным населением. Выбор очевиден.

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0
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Q

Я две недели назад:
- минимальные связи с рф

Я начиная неделю назад после первой волны cancel culture:
- слушаю забытые русские песни
- активно помогаю знакомым из РФ всем, чем могу
- осознаю, что мне дала богатая русская культура, и как я могу ее воплотить в жизни
- глубоко ощущаю, что только от моих личных поступков зависит то, какой я человек

Уважаемые рассылающие хейтовые емейлы и тВИтЫ компаниями - что бы вы ни делали, но это работает, продолжайте!

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0
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Q

(Два раза коммент опубликовался)

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Комментарий удален

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Маша Цепелева
Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза — Financial Times Статьи редакции

Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei.

Продажи смартфонов в России в процентах, Financial Times
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