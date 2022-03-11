Суд отменил взыскание 3 млрд рублей с Natura Siberica из-за пожара на заводе Статьи редакции
Дело отправили на новое рассмотрение.
- В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (принадлежат бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей. Причиной стал пожар на заводе в Подмосковье. Энергоснабжающие активы завода оформлены на «Эн+ Рециклинг», а помещения этого завода арендовало «Первое решение».
- В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
- В сентябре 2021 года Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил требования «Эн+Рециклинг» и «Ингосстрах» почти на 3 млрд рублей.
- Теперь кассация Арбитражного суда Московского округа отменила решения предыдущих инстанций, пишут «Ведомости». Дело передадут на новое рассмотрение.
- Возможно, суд назначит новую экспертизу, а сумма ущерба изменится — это снизило бы риск банкротства «Первого решения», считает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.
Мы стали забывать про этот сериал...
Интересно кто пожар устроил))
Дворецкий
Хоть какая-то более менее хорошая новость😞
Актив явно подорожал на фоне текущих событий
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