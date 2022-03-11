Внимание на экспресс, или как «СберМегаМаркет» обновил витрину товаров с учетом времени доставки заказа

Качественный ecommerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации — а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина «СберМегаМаркета» и в чем ее отличия от других площадок.