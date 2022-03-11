Торговля
Лера Михайлова

Суд отменил взыскание 3 млрд рублей с Natura Siberica из-за пожара на заводе Статьи редакции

Дело отправили на новое рассмотрение.

  • В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (принадлежат бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей. Причиной стал пожар на заводе в Подмосковье. Энергоснабжающие активы завода оформлены на «Эн+ Рециклинг», а помещения этого завода арендовало «Первое решение».
  • В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • В сентябре 2021 года Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил требования «Эн+Рециклинг» и «Ингосстрах» почти на 3 млрд рублей.
  • Теперь кассация Арбитражного суда Московского округа отменила решения предыдущих инстанций, пишут «Ведомости». Дело передадут на новое рассмотрение.
  • Возможно, суд назначит новую экспертизу, а сумма ущерба изменится — это снизило бы риск банкротства «Первого решения», считает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.
Истории
Биологический бинокль
Споры за бизнес «Б.Ю. Александров» и Natura Siberica, арест основателя Group-IB: заметные конфликты в 2021 году Статьи редакции

Что произошло и чем закончились главные споры по версии vc.ru — вероятно, за многим нужно будет следить и в 2022-м.

Андрей Трубников Скриншот из интервью проекту «Русские норм!»

#naturasiberica #новость

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Акакий Зирбернштейн

Мы стали забывать про этот сериал...

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hakhagmon

Интересно кто пожар устроил))

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Акакий Зирбернштейн

Дворецкий

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Aleksey Ivanov

Хоть какая-то более менее хорошая новость😞

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Евгений Торанов

Актив явно подорожал на фоне текущих событий

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Приёмная
хрю
Тинькофф Банк удерживает все мои средства ч.2

Начало тут

10 10 комментариев
19
Приёмная
Dima Dukhnich
ВТБ — не могу перевести деньги по номеру телефона в сбербанк. Теневой бан

Заметил, что не могу совершать переводы на сбербанк со своего счета, выдает ошибку "Перевод не доступен". При этом со счета жены переводы на тот же номер телефона работают.

21 21 комментарий
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Involta
Врачи пересадили свиное сердце человеку
Источник: involta.media
13 13 комментариев
5
Модульбанк
«Модульбанк» вводит кредитные каникулы

И отменяет абонентскую плату для держателей валютных контрактов.

Miguelangel Miquelena
14 14 комментариев
14
Еда
Виктория Степанова
Дорожает даже краска на коробки для пиццы: что последствия «спецоперации» сделали с фастфудом, ресторанами и кофейнями Статьи редакции

Придётся снова думать, какие продукты можно заменить местными (в этот раз будет сложнее). А что будет через месяц — совсем непонятно.

Ресторан «Рыба на даче»
66 66 комментариев
32
СберМегаМаркет
Внимание на экспресс, или как «СберМегаМаркет» обновил витрину товаров с учетом времени доставки заказа

Качественный ecommerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации — а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина «СберМегаМаркета» и в чем ее отличия от других площадок.

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Приёмная
Вячеслав Манин
Недоступность оплаченных подписок Sony Playstation

Приветствую всех читателей vc.ru! Как многим известно, Sony решила заблокировать магазин игр Playstation Store на территории РФ. В связи с этим, у меня, как и у многих других пользователей, возникла серьёзная проблема с использованием подписок PS Plus и EA Play.

20 20 комментариев
9
Bookmate
Важные новости о способах оплаты подписки
5 5 комментариев
2
MTS StartUp Hub
MTS StartUp Hub продолжает поиск и инвестиции в технологические стартапы
1 1 комментарий
0
Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 16: две авиакомпании отменили полёты, JP Morgan уходит из России Статьи редакции

Собираем новости и события шестнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото kremlin.ru
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