Торговля
Биологический бинокль

Сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова остановил работу Статьи редакции

Сама компания официально о закрытии пока не объявляла.

  • В приложении Fridge No More появилось сообщение, что сервис «временно закрыт до дальнейшего уведомления из-за технических проблем». В Twitter компания ответила одному из пользователей, что ему вернут деньги за заказ, но официально о закрытии не объявляла.
  • Как пишет NY Post, компания отправила домой 600 сотрудников и прекратила приём заказов вечером 9 марта. По словам источника издания, причина — отсутствие финансирования из-за санкций США против России.
  • Сооснователь сервиса Антон Гладкобородов написал в Twitter 11 марта, что «Fridge No More больше нет». В реплаях он процитировал нескольких сотрудников, которые благодарили Fridge No More за работу.
Anton Gladkoborodov 🇺🇦 @antonzoi
Fridge No More No More 💔 🥝
  • Fridge No More запустили в США сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов в 2020 году. Он доставлял продукты за 15 минут. В октябре 2020 года сервис привлёк $1,5 млн, а в марте 2021-го — ещё $15,4 млн.
Торговля
Альберт Хабибрахимов
«Здесь много тех, кто почти не смотрит на цены»: инвестор «Самоката» о запуске в США доставки продуктов Fridge No More Статьи редакции

Павел Данилов и его партнёр Антон Гладкобородов хотят избавить американских потребителей от лишнего выбора и научить покупать продукты, только когда они нужны.

Павел Данилов и Антон Гладкобородов Антон Реппонен / TimeOut

#новость #fridgenomore

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Allestor Krei

Пиздец, вот строишь бизнес в другой стране, а тебе не дают денег, потому что ты не той нации

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15
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user_90123129312

Ага, так можно написать о многом: кто-то верил, что в РФ можно сделать охрененные проекты, а тут какой-то пенсионер, которого мало кто выбирал, раз и хоронит все твои достижения, репутацию и связи. Или вот так, работаешь себе в Киеве, тоже делаешь офигенные проекты, строишь планы на будущее, а тут в один день старый упырь начинает тебя поливать ракетами и пулями. Не пиZдец ли?

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13
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Sergey Titov

Пиздец, вот строишь бизнес в другой стране, а тебе не дают денег, потому что
ты не той нации
Да нет у них просто много инвесторов из ру. Те с деньгами напряг сейчас.

А новые раунды от инвесторов в сша наверно сложно поднимать когда какие то KPI не сходятся.

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8
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Верен Дар

Они наверное не написали, что мы к России и русским не имеем никакого отношения, и не осудили как весь прогрессивный мир.

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–4
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Pavel Pavel

Может потому что что-то произошло, что изменило отношение? 🤔 Ведь раньше давали (судя по инвестам). Есть идеи?

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–7
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Дмитрий Карелин

Очень грустно «сегодня» читать новости(

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14
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TranquilityCore

Я че то уже совсем не успеваю за этим миром… Уже и заграницей наши бизнесы закрывают? Дальше что, запрет всех с русскими именами? Кто бекап делал реальности? Откатывайте ***!

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4
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Sergey Vasilev

Сергей Брин: "а чо всмысле?"

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5
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 Anatoly Bereznyak

Fridge no more остановился не из-за санкций, это точно.
По той же причине, что и «1520».
Нерабочая бизнес-модель, низкая маржинальность, большой конкурентный рынок.
Просто не получили product market fit, о чем мы все и говорили под каждой статьей и я в том числе.

Молодцы, что получили такой опыт. Пробуйте что-то другое.

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5
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Kek Man

В октябре 2020 года сервис привлёк $1,5 млн, а в марте 2021-го — ещё $15,4 млн
 Есть ли шанс, сейчас произошла многоходовочка, а деньги исчезли?

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2
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Андрей Хворов

Фартануло

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0
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Chok Chok

Такие же деньги наверное не сразу переводят, а траншами. А если они были из России, понятно почему закрываются.

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0
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Ware Wow

Печально. Бедные ребята...

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1
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Чижик

Не переживайте, американцы своих же белых гетеросексуальных мужчин тоже дискриминируют на работе под предлогом diversity

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0
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Stanislav Tepikin

Грустно, что никто не захотел подхватить, интересно что было по цифрам и прогнозам роста.

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0
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Чит Чат

Надо было в Нигерии бизнес запускать

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0
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Сергей Я

Действительно No More.

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0
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