Сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова остановил работу Статьи редакции
Сама компания официально о закрытии пока не объявляла.
- В приложении Fridge No More появилось сообщение, что сервис «временно закрыт до дальнейшего уведомления из-за технических проблем». В Twitter компания ответила одному из пользователей, что ему вернут деньги за заказ, но официально о закрытии не объявляла.
- Как пишет NY Post, компания отправила домой 600 сотрудников и прекратила приём заказов вечером 9 марта. По словам источника издания, причина — отсутствие финансирования из-за санкций США против России.
- Сооснователь сервиса Антон Гладкобородов написал в Twitter 11 марта, что «Fridge No More больше нет». В реплаях он процитировал нескольких сотрудников, которые благодарили Fridge No More за работу.
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Пиздец, вот строишь бизнес в другой стране, а тебе не дают денег, потому что ты не той нации
Ага, так можно написать о многом: кто-то верил, что в РФ можно сделать охрененные проекты, а тут какой-то пенсионер, которого мало кто выбирал, раз и хоронит все твои достижения, репутацию и связи. Или вот так, работаешь себе в Киеве, тоже делаешь офигенные проекты, строишь планы на будущее, а тут в один день старый упырь начинает тебя поливать ракетами и пулями. Не пиZдец ли?
Пиздец, вот строишь бизнес в другой стране, а тебе не дают денег, потому что
ты не той нации
Да нет у них просто много инвесторов из ру. Те с деньгами напряг сейчас.
А новые раунды от инвесторов в сша наверно сложно поднимать когда какие то KPI не сходятся.
Они наверное не написали, что мы к России и русским не имеем никакого отношения, и не осудили как весь прогрессивный мир.
Может потому что что-то произошло, что изменило отношение? 🤔 Ведь раньше давали (судя по инвестам). Есть идеи?
Очень грустно «сегодня» читать новости(
Я че то уже совсем не успеваю за этим миром… Уже и заграницей наши бизнесы закрывают? Дальше что, запрет всех с русскими именами? Кто бекап делал реальности? Откатывайте ***!
Сергей Брин: "а чо всмысле?"
Fridge no more остановился не из-за санкций, это точно.
По той же причине, что и «1520».
Нерабочая бизнес-модель, низкая маржинальность, большой конкурентный рынок.
Просто не получили product market fit, о чем мы все и говорили под каждой статьей и я в том числе.
Молодцы, что получили такой опыт. Пробуйте что-то другое.
В октябре 2020 года сервис привлёк $1,5 млн, а в марте 2021-го — ещё $15,4 млн
Есть ли шанс, сейчас произошла многоходовочка, а деньги исчезли?
Фартануло
Такие же деньги наверное не сразу переводят, а траншами. А если они были из России, понятно почему закрываются.
Печально. Бедные ребята...
Не переживайте, американцы своих же белых гетеросексуальных мужчин тоже дискриминируют на работе под предлогом diversity
Грустно, что никто не захотел подхватить, интересно что было по цифрам и прогнозам роста.
Надо было в Нигерии бизнес запускать
Действительно No More.